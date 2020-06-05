Счет агрессору

Все мы уверены, что Украина в конце концов освободит от российской оккупации Крым с Севастополем и даст достойный отпор агрессии РФ в Донбассе. Москва будет вынуждена не только компенсировать наши потери от военной агрессии и разрушенное, разворованное, вывезенное, порезанное на лом за времена оккупации, но и возместить то, что мы будем тратить на восстановление мирной жизни. Потому что агрессор должен быть наказан!

Мировой опыт свидетельствует, что для этого нужна международная поддержка, создание правовой базы, документальное доказательство потерь и последовательная работа всех пострадавших.

Поучителен в этом контексте опыт Кувейта, который смог получить компенсационные выплаты от агрессора — своего северного соседа Ирака, при режиме Саддама Хусейна оккупировавшего эту маленькую страну в 1990–1991 годах. Во многом ситуация в Украине похожа на кувейтскую, но вместе с тем и отличается. Более мощный сосед (Ирак) совершил агрессию, используя значительно большие материальные, военные и человеческие ресурсы. Руководствуясь сомнительным толкованием исторических событий, тогдашний иракский режим пытался насильственно присоединить часть якобы его провинции Басра, рассчитывая на идущие в те времена споры между кувейтскими семьями, ожидание сильной руки более бедными прослойками кувейтского общества и рабочими из других стран арабского мира. Но проиграл и был наказан.

Урок первый — создание коалиции заинтересованных пострадавших. После того, как международная антииракская коалиция 32 стран провела операцию "Буря в пустыне" и освободила Кувейт, многие страны — члены коалиции выдвинули агрессору имущественные претензии на сумму около 350 млрд долл. Официальное признание получили лишь иски на сумму 52,3 млрд долл., из которых 39 млрд — в пользу Кувейта.

Поэтому, кажется, уже сегодня официальный Киев мог бы начать подготовительную работу по формированию условной коалиции стран, которым российской агрессией причинены убытки. Например, в нее могли бы войти государства, чьи граждане были на борту сбитого российско-террористическими войсками малазийского самолета. Нельзя исключать и тех, кто принципиально поддерживает антироссийские санкции, — они тоже потеряли средства от уголовных действий Кремля и российских санкций в ответ.

Такая коалиция заинтересованных пострадавших и ее обоснованные претензии к московскому агрессору станет существенной поддержкой в нашей борьбе за компенсационные выплаты и возмещение убытков. Кувейтский опыт свидетельствует, что она будет сложной и длительной, а перспективы получить полную компенсацию весьма призрачны, однако бороться надо. И это будет не только наша единоличная борьба, а общая — направленная на объединение усилий международного сообщества, отстаивающего принцип pacta sub servantа — договоры должны выполняться.

Урок второй — подсчитать убытки от войны и оккупации. По окончании войны Ирак получил от Кувейта четкий перечень потерь — человеческих, финансовых, материальных и нематериальных, экологических и прочих.

Вследствие военных действий была практически уничтожена инфраструктура Кувейта, в частности — нефтедобывающая. Из 1080 нефтяных буровых скважин разрушены 727. Ежедневные потери страны от прекращения продажи нефти и природного газа составляли около 120 млн долл. Стоимость восстановления нефтяного сектора потянула на 80 млрд долл.

Большой вред вследствие войны был нанесен окружающей среде Кувейта и соседних стран: иракская армия подожгла нефтяные буровые скважины, которые гасили несколько месяцев, а также организовала утечку в залив около 8 млн баррелей нефти. Рекультивация загрязненных территорий продолжается уже почти 30 лет. На компенсацию экологического вреда претензии подали 12 государств — участников антииракской коалиции на сумму 84,9 млрд долл., но Ирак смог выплатить всего 5,3 млрд. Наблюдаете параллель с уничтожением российскими агрессорами угледобывающей инфраструктуры Донбасса, что может привести к экологической катастрофе?

Немалые потери понесли обычные граждане Кувейта, большинство жилых домов, офисов компаний и государственных учреждений, объектов туристической инфраструктуры, музеев и т.п. были уничтожены или разграблены иракскими захватчиками. Все это тщательно подсчитала специальная международная комиссия.

По примеру Кувейта, в Украине уже сейчас целесообразно создать государственный орган по оценке потерь и объемов компенсационных затрат с постоянно обновляемой доказательной базой.

Урок третий — создание правовых принципов компенсационных выплат. Санкции против Ирака из-за оккупации Кувейта в 1990 году Резолюцией № 661 ввел Совет Безопасности ООН. Это были всеобъемлющие санкции — эмбарго на импорт и экспорт оружия, ограничение добычи газа и нефти и т. п.

3 апреля 1991 года Совет Безопасности одобрил резолюцию № 687 о создании Компенсационной комиссии ООН (ККООН) как вспомогательного органа Совета Безопасности ООН со штаб-квартирой в Женеве. К ее юрисдикции были отнесены рассмотрение претензий и обеспечение выплаты компенсаций Кувейту за потери от иракской агрессии и оккупации 1990–1991 годов. В состав комиссии вошли представители не только постоянных и непостоянных государств — членов СБ ООН, но и Кувейта и Ирака.

Базовой для введения компенсаций стала Резолюция СБ ООН №1483 от 22 мая 2003 г. Всего же СБ ООН принял 65 резолюций, касающихся выплаты возмещений и компенсаций.

Поэтому формирование международной и национальной юридической базы компенсации потерь должно стать постоянной задачей не только МИД Украины, но и всех органов государственного управления и юристов-международников.

Урок четвертый — создание механизмов компенсационных выплат. Резолюции СБ ООН четко определили, что компенсации подлежали любые убытки, причиненные вследствие вторжения в Кувейт и дальнейшей оккупации этой страны в период с 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года. Получателями могли быть как физические, так и юридические лица, а также государства и международные организации, а компенсационные выплаты осуществлял специально созданный фонд.

Сначала определили, что режим Хусейна должен отчислять в фонд 30% от экспорта нефти и нефтепродуктов. Позже эту долю уменьшили для Ирака до 25% (резолюция СБ ООН от 2000 г.), а потом — до 5% (резолюция СБ ООН №1483 от 2003 г.).

Механизм выплаты компенсаций установил четкую приоритетность выплаты компенсаций физическим лицам, по завершению которых репарации могут выплачиваться государственным учреждениям. В среднем, выплаты осуществлялись ежеквартально на сумму 1 млрд долл.

Кроме того, ККООН выделил шесть категорий претензий:

1 — от физических лиц, которые были вынуждены покинуть Кувейт из-за военного вторжения Ирака;

2 — со стороны лиц или их семей, которые получили телесные повреждения или погибли вследствие агрессии;

3 — от лиц, которые понесли коммерческий урон, повреждение частной собственности на сумму не более 100 тыс. долл.;

4 — со стороны лиц, которые понесли коммерческий урон, повреждение частной собственности на сумму свыше 100 тыс. долл.;

5 — со стороны корпораций и других субъектов предпринимательства (в т. ч. нефтяного сектора) о покрытии их убытков;

6 — правительственные претензии и иски международных организаций о покрытии стоимости переселения и предоставления помощи гражданам, а также причинения вреда государственному имуществу и окружающей среде.

Думаем, что, принимая во внимание большую подготовительную работу, которую проделал ККООН и на которую было потрачено много времени и денег, следовало бы уже сегодня активизировать сотрудничество с комиссией и с ее помощью начать разрабатывать механизм компенсационных выплат для Украины.

Урок пятый — использование ситуации. После освобождения Кувейт умело воспользовался ситуацией для решения ряда проблемных вопросов с бывшим агрессором. Например, была завершена делимитация границ с Ираком и закрыты многие другие вопросы относительно границы, в которых был заинтересован Кувейт. А после возникновения ИГИЛ эти две страны время от времени принимали координированные меры безопасности и сопротивления боевикам из "Исламского государства".

Опыт Кувейта свидетельствует, что крайне важно и выгодно для потерпевшего государства максимально продлевать сроки выплаты компенсаций и не допускать перенесения рассмотрения вопросов о компенсационных выплатах на двусторонний уровень. Ведь так сохраняется ситуация мягкого и завуалированного международного давления на недавнего агрессора.

Хотя опыт Кувейта для Украины и полезен, однако дорожной картой стать не может. Ведь Россия, к сожалению, остается постоянным членом СБ ООН и способна заблокировать любое ее решение. Но при поддержке коалиции заинтересованных пострадавших можно вынести вопрос компенсационных выплат на уровень Генеральной ассамблеи ООН.

Опыт Кувейта — один из наиболее положительных примеров наказания агрессора в современной истории. Он свидетельствует, что посягательство одного государства на суверенитет и территориальную целостность другого будет иметь серьезные и далекоидущие последствия, а государство-агрессор будет нести полную ответственность за свои действия, в том числе компенсировать признанные материальные и нематериальные убытки.

Поэтому первоочередной задачей является наша повседневная работа по консолидации международного сообщества вокруг императивности обеспечения мирового порядка соблюдением норм международного права всеми без исключения государствами.