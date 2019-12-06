Реанимация интеграции

В то время как в Украине с тревогой ожидают анонсированной на 9 декабря встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в нормандском формате, в соседней Беларуси не меньше эмоций от ожидания встречи белорусского и российского президентов 8 декабря.

От того, состоится ли эта встреча вообще и станет ли она свидетельством достигнутого успеха экспансионистской политики В.Путина на постсоветском пространстве, во многом зависят и настроение, и самоуверенность, с которыми президент РФ прибудет на переговоры с В.Зеленским в Париж.

Именно на 8 декабря, на 20-ю годовщину подписания Соглашения о создании Союзного государства, запланировано объявить результаты продолжительного и переполненного скандалами и слухами переговорного процесса о наполнении конкретным содержанием образования "Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь". До чего конкретно договорились Беларусь и Россия — достоверно не известно, поскольку переговоры были засекречены. Об их приблизительном содержании можно судить только по отдельным сообщениям официальных лиц, периодических обвинений Лукашенко в сторону Кремля в отношении его к Беларуси как к вассалу и, собственно, по Соглашению об объединении, подписанному еще в 1999 г. по инициативе, как это ни странно, самого Александра Лукашенко.

По самой распространенной версии, президент РБ рассчитывал со временем возглавить новое Союзное государство. По Соглашению же от 1999 г. президенты обеих стран должны были возглавлять Союзное государство поочередно, если не будет другой договоренности. Но с приходом к власти В.Путина планы Лукашенко изменились. Начиная с 1999 г., никаких новых принципиальных интеграционных инициатив со стороны Минска не поступало. Продолжительное время это "государственное образование" существовало только на бумаге. До тех пор, пока В.Путин не начал исправлять на постсоветском пространстве последствия, по его определению, "крупнейшей геополитической катастрофы века" — распада СССР.

Беларусь как европейское государство, граничащее с Украиной, а также странами ЕС и НАТО — Польшей, Литвой и Латвией, представляет особый интерес и имеет большое стратегическое значение для России. Вместе с тем соседство с ЕС, угрозы проводить многовекторную политику, участие Беларуси в программе ЕС "Восточное партнерство" и развитие взаимоотношений с КНР взволновали Россию. С началом войны против Украины РФ (с целью удержания РБ в орбите собственного доминирующего влияния и использования ресурсов этой страны в своих интересах) начала "тихое" наступление на суверенитет союзной ей республики. "Тихое", поскольку в условиях вооруженной агрессии России против Украины и, как следствие, введения антироссийских санкций, а также в условиях относительной международной изоляции Кремль ограничен в своих действиях и ресурсах. А еще, с позиции пропаганды и подтверждения идеологического концепта о "триедином народе", очень важно, чтобы "воссоединение братских народов" состоялось именно показательно добровольно. В Украине, согласно российской версии, такому воссоединению помешали украинские националисты. А вот в Беларуси, как известно, Александр Григорьевич национал-патриотов, как и всю оппозицию, старательно истребляет уже не первый год. Поэтому, по кремлевской логике, ничто не может стать преградой процессу углубленной интеграции, кроме властных амбиций белорусской элиты во главе с президентом. Соответственно, в Москве, похоже, определили задачи — убедить властную верхушку РБ в безальтернативности межгосударственного объединения.

Основным инструментом убеждения стал экономический шантаж. Россия и ранее давила на соседнюю страну, однако преимущественно для экономической экспансии и защиты своих бизнес-интересов. Нынче же основная цель экономических войн — политические уступки.

В отличие от Украины, Беларусь оказалась очень уязвимой к таким нападениям. Проблема в том, что почти 70% белорусской экономики завязано на РФ, а важным источником валютных поступлений является торговля нефтепродуктами (и это в стране, где нефти, как известно, не добывают). Именно по этим уязвимым местам белорусской экономики и начала бить Россия. Интересно, что начало агрессивного экономического давления совпало с переходом войны России против Украины в затяжную фазу. Именно в 2016 г. произошел первый, но не последний, большой нефтегазовый конфликт между РБ и РФ, когда белорусское руководство выдвинуло требование уменьшить цену на газ, а Россия в ответ ограничила объемы транспортировки по территории Беларуси и уменьшила поставки нефти на предприятия РБ. Одновременно Россия под разными предлогами резко ограничила поставки белорусских товаров на свой рынок. И хотя А.Лукашенко делал громкие обвинительные заявления в адрес Кремля, ставил палки в колеса евразийским интеграционным проектам РФ (отказываясь подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС) и грозился вообще найти замену российской нефти (через территорию Украины даже была осуществлена тестовая поставка нефти из Ирана), в итоге Беларуси пришлось уступить. В конце концов, по договоренностям А.Лукашенко и В.Путина от 3 апреля 2017 г., поставки нефти РБ возобновили, а цену на газ уменьшили, однако не настолько, как того добивалась Беларусь. Минск признал задолженность. Мало того — оказался в еще большей финансовой зависимости от РФ, поскольку деньги на погашение долга за газ Беларуси выделила опять-таки Россия.

Финансовая зависимость РБ от РФ — это еще одна сфера российского давления на белорусский суверенитет. Внешний долг РБ на октябрь 2019 г. составлял 16,6 млрд долл., т.е. 26,9% от ВВП страны. При этом основным кредитором Беларуси является именно РФ. По данным Платежного баланса Союзного государства, задолженность по российским кредитам на конец 2018 г. составляла 7,5 млрд долл., а перед Евразийским банком развития (основным донором которого является опять-таки РФ) — еще 2,8 млрд долл. При этом диверсификация кредитных источников крайне незначительная (среди крупных кредиторов — в частности КНР и офшорный Кипр). С МВФ как альтернативным источником финансов РБ не сотрудничает.

В прошлом году белорусская экономика потерпела еще один удар: вследствие т.н. налогового маневра РФ в нефтяной отрасли и загадочной истории с "грязной нефтью" в нефтепроводе "Дружба" РБ недополучила от экспорта 1,5 млрд долл.

Экономическое и политическое давление в конце концов дало свои результаты. Вялотекущие до недавнего времени переговоры об углубленной интеграции летом этого года вдруг активизировались. Причем содержание интеграционных документов, которые готовят правительства двух стран, не раскрывается. Известно только, что должна быть разработана и подписана 31 дорожная карта с целью унификации экономической и социальной сфер, монетарной и налоговой политики, вопросов безопасности.

Большинство белорусских аналитиков и экспертов уверены, что Лукашенко, который при власти с 1994 г. и может избираться президентом неограниченное количество раз (благодаря одобренным на референдуме 2004 г. изменениям в Конституцию), никогда не уступит власть Кремлю. Они считают, что президент Беларуси хочет добиться только определенных экономических уступок со стороны России (как, например, единые с внутрироссийскими цены на энергоносители) без политической составляющей, а также что интеграционный процесс настолько сложный, что является нереалистичным для выполнения, а создание единой рублевой зоны не отвечает прежде всего интересам более состоятельной РФ. Однако российские эксперты (как из либерально-оппозиционного, так и пропутинского лагеря) утверждают, что возникновение общего государства (когда за экономической интеграцией вскоре последует поглощение политическое) является вполне реалистичным.

И вот на прошлой неделе произошло то, что многие немного преждевременно расценили как сенсационное признание подготовки присоединения РБ к РФ. Посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко, выступая в Москве на ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", заявил, что переговоры ведутся не только об унификации налогового законодательства, создании единых рынков нефти, газа и электроэнергии…, но и о "создании единого парламента и правительства с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдадут наверх определенные управленческие функции". Это заявление послужило причиной бури в информационном пространстве. Хотя на самом деле ничего нового белорусский посол не сказал. Все сказанное им, и даже больше, было предусмотрено еще Соглашением 1999 г.

Это — создание:

— Высшего Государственного Совета (в который будут входить президенты, премьер-министры и главы парламентов двух стран);

— двухпалатного парламента (где одна палата будет состоять из представителей парламентов стран-участниц, а вторая — из специально избранных депутатов: 75 от России и 28 от Беларуси);

— Совета министров (из представителей правительств РФ и РБ);

— Суда и Счетной палаты Союзного государства.

Соглашение от 1999 г. предусматривает также бюджет Союзного государства, единое гражданство, согласованную внешнюю политику и политику в сфере обороны (что, в принципе, уже имеет место), общее использование военной структуры двух стран, объединенную систему технического обеспечения вооруженных сил. В этом контексте следует упомянуть о подписанном еще

2 ноября 2016 г. Межгосударственном соглашении "Об общем техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации". Согласно соглашению, РФ берется дополнительно обеспечивать вооружением и военной техникой, другими материальными средствами белорусскую часть региональной группировки войск (сил). То есть фактически сохранять свою военную технику и все необходимое для армии на территории РБ. Для нас важно также, что по Соглашению 1999 г. запланировано принятие нормативно-правового акта относительно охраны общей государственной границы. Последует ли из этого, что российские пограничники появятся и на границе Украины и Беларуси, — неизвестно.

Важно отметить, что большинство белорусов, согласно социологическим опросам, не хотят терять свое независимое государство. Белорусская оппозиция уже собирает на 7 декабря людей на акцию протеста. Но хитрость интеграционного процесса заключается в том, что и А.Лукашенко, и В.Путин неоднократно делали эмоциональные заявления о том, что независимая Беларусь будет оставаться независимой, и ее суверенитет отнюдь не пострадает. Собственно, все, о чем идет речь, — это наднациональные институциональные надстройки, которые будут решать общие вопросы, и существование которых не приведет ни к отмене должности президента РБ, ни к роспуску ее парламента. Но воплощение в реальность договоренностей 1999 г. так или иначе является формальным усилением ограничения суверенитета именно более слабой и более зависимой РБ, а не РФ. Возможно, и не стоит преувеличивать, говоря, что это потеря Беларусью независимости. Но углубленная экономически-социальная интеграция, в сущности, может стать первым шагом на пути реализации мечты Кремля о восстановлении российской империи в формате, близком к советскому. В СССР, как помним, республики также имели свои правительства и парламенты.

И еще один важный аспект. Как известно, российской стороне до сих пор не удавалось добиться от Беларуси признания аннексии Крыма. Так что изменение позиции по этому вопросу либо же в дальнейшем отстаивание нынешней также будет лакмусовой бумажкой, которая покажет, остается Беларусь после воплощения в жизнь Соглашения 1999 г. суверенной республикой или все же поглощенным Союзным государством.