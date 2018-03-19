Путин будет Дудь

Юрий будет Дудь" — так начинаются передачи наиболее рейтингового российского Youtube-канала "вДудь". Попасть на интервью к Юрию Дудю чрезвычайно престижно. Его лучшие программы набирают миллионы просмотров за сутки. Своим четвертым успешным избранием президентом России Владимир Путин заслужил быть приглашенным. Это был бы блокбастер, открывающий тайны будущего России. Ну, а пока приходится гадать на электоральной гуще.

Главной интригой на выборах президента России в прошедшее воскресенье было то, сбреет ли кандидат от КПРФ, владелец АО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин свои усы. Он пообещал это сделать в феврале в разговоре с Дудем, если наберет на выборах меньше 15%. Дудь пообещал побриться наголо, если Грудинин наберет больше. Исходя из предварительных результатов, которые вряд ли претерпят существенные изменения в окончательном подсчете, Грудинин, если он настоящий коммунист, верный своему слову, останется без усов, а Дудь сохранит свою прическу.

По предварительным данным, Владимир Путин набрал 76,67%. Он побил свой собственный рекорд 2004 года (71,31%) и показал лучший результат, чем Дмитрий Медведев в 2008 г. (70,28%), Павел Грудинин набрал 11,79%, Владимир Жириновский — 5,66, Ксения Собчак 1,67, Григорий Явлинский — 1,04, Борис Титов — 0,76, Максим Сурайкин — 0,68, Сергей Бабурин — 0,65%. Самовыдвиженцем был только Путин. Его путь к избирательной урне был наиболее сложным — нужно было предварительно собрать 300 тыс. голосов поддержки. Грудинин и Жириновский, выдвинутые парламентскими партиями, соответственно КПРФ и ЛДПР, в сборе голосов поддержки не нуждались. Они просто принесли документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и были зарегистрированы. И хотя Грудинин солгал ЦИК о закрытии всех своих иностранных счетов, что выяснилось уже в финале, затевать судебную процедуру снятия с выборов никто не стал. Золотые слитки за границей, наверняка повлиявшие на настроения левого электората, будут стоить ему разве что усов. Зато и перспективы второй результат на выборах открывает неплохие. КПРФ требует назначения Грудинина премьер-министром, сам он надеется на пост губернатора, возможно, Московской области. Реально он может рассчитывать сменить Геннадия Зюганова на посту лидера КПРФ, которая гарантированно будет парламентской партией в обозримой перспективе.

Остальные кандидаты представляют непарламентские партии, политический вес которых еще меньше, чем у их кандидатов на президентских выборах. Григорий Явлинский удовлетворен своим давно упавшим "Яблоком". Он рассчитывает разве что на место Владислава Суркова в переговорах с Украиной. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Титов возглавляет "Партию Роста", которая играет роль спойлера и без того жидкого правого электората. Ксения Собчак решила опереться на лишь формально существующую "Гражданскую инициативу" только затем, чтобы снизить с 300 до 100 тыс. количество необходимых для регистрации подписных листов. Накануне выборов она объявила о создании новой "Партии перемен" вместе с Дмитрием Гудковым, единственным депутатом прошлого созыва Госдумы, воздержавшимся при голосовании за аннексию Крыма. "Партия перемен" была бы неплохим вариантом публичной карьеры Собчак по сравнению с, условно говоря, "Домом-3", но, возможно, последним все и закончится. Алексей Навальный отказался поддерживать Собчак в ее самостоятельном политическим плавании.

Еще об одном кандидате даже в России мало кто слышал, о другом — помнит только старшее поколение. Сурайкин — лидер "Коммунистов России", сталинистской партии, в своем постоянном спойлерстве левого электората враждебной даже КПРФ. Бабурин представляет "Российский общенародный союз". Это известный в начале 1990-х политик, депутат и заместитель председателя Госдумы. Для понимания, кого Бабурин представляет, можно упомянуть, что за него активно агитировал Игорь Гиркин-Стрелков. Результат Бабурина — это еще и крест на надеждах "Новороссии".

Сглаженные аномалии

В последний месяц перед выборами правдоподобным выглядело предположение главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, что Путина не волновал конкретный результат — победа была гарантирована. Остальное — от лукавого, раз уж Россия "напрямую управляется Богом", как накануне выборов сообщил россиянам Путин, ссылаясь на Христофора Миниха, российского генерал-фельдмаршала немецкого происхождения. Что, по мнению Венедиктова, Путина действительно интересовало, так это результаты голосования в Крыму, поскольку именно оно доказывало бы не просто привычку избирателей, но любовь, возникшую на волне аннексии. Здесь можно напомнить, что выборы были намеренно назначены именно на день юридического оформления аннексии, удачно пришедшийся в этом году на воскресение. Известная установка 70% голосов при 70% явки выглядела заботой замглавы администрации Сергея Кириенко. Она была символом его эффективности в качестве главного внутриполитического менеджера, вытеснившего с политического поля недовольных конкурентов того же председателя Госдумы Вячеслава Володина.

До послания Путина Федеральному собранию 1 марта было похоже, что прошлому и будущему президенту все равно. Он даже официально приболел, о чем впервые было сообщено пресс-службой Кремля. Но затем последовал бурный финиш, мало напоминающий успокоенность. В публичных дебатах Путин участия не принимал. Зато ему услужливо была представлена цепь искусственных событий, разбросанных по российским городам и весям, где он публично появлялся, забивая собой эфир. Железнодорожники, строители, аграрии, спортсмены, педагоги, промышленники, медики, "молодые лидеры" массово организовывали совещания, съезды и форумы, силовые структуры проводили расширенные коллегии. Все это под председательством Путина. На его митинги-концерты, даже в непогоду, сгоняли десятки тысяч людей.

Волноваться, наверное, было о чем даже Путину. Социология показывала, что рейтинги в больших городах падают, явка может оказаться слишком скромной, все-таки 50% — не 70. В голове Путина Крым, возможно, звучал особо сильно, но все же в контексте более широкого электорального результата. План "Б" в виде простых методов "корректировки" результатов путем вбросов бюллетеней и многократного голосования по открепительным талонам был затруднен. Кремль заранее объявил о самых честных и открытых выборах, под них была запущена новая система голосования, предварительно протестированная на парламентских выборах 2016 года. Отныне Россия использует "умные избирательные урны". Бюллетени имеют QR-коды, шифрующие данные списка избирателей и их паспортные данные при явке на участки. 80% потока избирателей проходили под видеокамерами, к каждой из которых мог удаленно подключиться любой желающий и посчитать "на пальцах", сколько людей прошло через участок. Наблюдателей на каждый участок, даже в Чечне (хотя там и возникли некоторые сложности), могли делегировать сами кандидаты, их партии, общественные палаты субъектов федерации, не считая международных наблюдателей (их, правда, послали только лояльные России международные организации и ОБСЕ).

В этом отношении официальные результаты впервые могли показать близкий к честному результат, если оставить за скобками откровенно нечестный предвыборный период (недопуск кандидатов, административные меры мобилизации и агитации). Путин перевыполнил план, набрав значительно больше 70% и приблизившись к 80. Явка составила 67,47%. Это больше, чем на выборах 2012 года (65,3%). Но рекорд президентских выборов 2008 года (69,7%), когда Россия выбирала Дмитрия Медведева, не побит. Возможно, подвела вернувшаяся холодная погода, которая всегда ранее воспринималась как высшая сила, помогающая газовой политике России. Но теперь не сложилось.

Регионы "электоральной аномалии", где раньше демонстрировалась явка на уровне 90% с результатом 90% за "главного кандидата" или "главную партию", стали чуть менее аномальными. Явные аномалии — "полу-аномальными". Явка упала даже там. Все же, Кабардино-Балкария, Чечня, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ привели к избирательным урнам более 90%. Сногсшибательный результат, свыше 90% голосов за Путина, также кое-где остался — в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Чечне. Наверное, QR-коды на бюллетенях имеют свои региональные особенности. Аннексированные Крым и Севастополь показали "полу-аномальный" результат — свыше 90% за Путина, но с умеренно аномальной явкой 71,5%. Путин должен быть доволен, но не очень. Чечня, и даже Дагестан, где совсем недавно прошли масштабные чистки элит, продемонстрировали бОльшую преданность.

Старый режим в новом сезоне

При возросшей прозрачности выборов российский политический режим становится все более закрытым. Популярной становится "кремленология" времен "холодной войны", когда устройство власти оценивалось по таким индикаторам, как расположение первых лиц на мавзолее во время публичных праздников. Например, когда на собраниях нынешней российской элиты наблюдается особое скопление журналистов, это происходит если не вокруг самого Путина, то вокруг главы "Роснефти" Игоря Сечина или главы Чечни Рамзана Кадырова. Они воспринимаются как нечто особое, демоническое и влиятельное. Не обязательно это так, но может быть.

Вообще, основным политическим смыслом происходившего в России накануне выборов можно было считать появление рядом с Владимиром Путиным различных персон верхнего эшелона. Сопровождавшие президента в финальном движении России к умным избирательным урнам могли рассчитывать на сохранение и укрепление позиций после выборов. В последнюю неделю перед голосованием Путин был в эфире практически один. Тем не менее, "Россия 1" показала через Youtube (дабы блюсти законы об агитации и вытеснить из альтернативных СМИ оппозицию, а может, даже Дудя) показала пару фильмов, в которых присутствовали различные персоны, позволявшие себе оценивать историческую роль российского президента. Возможно, для попадания в предвыборное кино ими предпринимались особые усилия, но финальный кастинг не мог сильно расходиться с представлениями Путина.

В фильме "Путин" Андрея Кондрашова, персоны нон-грата в Украине, появляются премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, член Совбеза Сергей Иванов, глава ФСБ Александр Бортников, "Ростеха" — Сергей Чемезов, "Роснефти" — Игорь Сечин, "Транснефти" — Николай Токарев, глава Чечни Рамзан Кадыров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, кинорежиссер Никита Михалков. Они, можно предположить, останутся в лодке власти при существующем уровне качки. Интересно, что в списке нет министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вроде как его убедили поработать еще несколько лет, но он не выглядит "своим". Реакция российских СМИ на курьезное падение министра на сцене во время одного из форумов финала предвыборной кампании говорит больше об иронии, чем об уважении.

В фильме "Путин" были еще иностранцы — бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, топ-менеджер компании Philips Вольфганг Розенбауэр, экс-статс-секретарь министерства обороны Германии Вилли Виммер, действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев. Путин упомянул канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Возможно, именно перечисленным особам российский президент особо доверяет в представлении его интересов во внешнем мире в условиях растущей изоляции России.

Лузером предвыборного периода выглядит оборонно-промышленный вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его имя больше не звучит в связи с Арктикой, освоение которой остается приоритетным. За атомный ледокольный флот отвечает "Росатом", относящийся к компетенции братьев Ковальчуков. Рогозин потерял место в важном органе государственных инвестиций — Фонде перспективных исследований. Его место председателя занял Шойгу. Чемезов и его протеже министр промышленности Д.Мантуров добились поддержки Путина в вопросе поглощения "Ростехом" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая раньше курировалась Рогозиным (его сын все еще вице-президент ОАК).

На прошлой неделе появились слухи о сильно покачнувшихся позициях Владислава Суркова, помощника президента по сепаратизму в странах-соседях. Еще месяц назад маргинал Явлинский (проживший часть своей жизни во Львове) рассказал о его разговорах с Путиным по поводу обретения ответственности за урегулирование отношений с Украиной. И вот Telegram-канал "Выборы 2018" (один из немногих анонимных в России, сохранивших актуальность) сообщил, что ФСБ подозревает Суркова в том, что именно он "слил" Великобритании информацию о "деле Скрипаля". Якобы ФСБ требует расследования и снятия его с государственных постов.

Не все радужно и для Шойгу. Он, возможно, прошел пик своего возвышения, так и не став маршалом (были слухи, что это произойдет в этом году к 23 февраля). Сирия не отпускает своих героев. Каждый очередной "вывод войск" оканчивается еще большим усилением группировки, теперь в ожидании американских ударов по силам Башара Асада. Снова-таки слухи, но многочисленные и из разных источников, говорят о возвышении генерал-полковника Сергея Суровикина, военного со сложной биографией, дважды судимого, оба раза оправданного с полной реабилитацией и повышением (правда, еще при Ельцине), а теперь еще и сирийского героя. Суровикина считают любимцем Путина. Якобы ему, всего лишь командующему Воздушно-космическими силами, предоставлено право прямого выхода на президента.

Скорее всего, все перечисленные пока останутся на своих местах, в том числе премьер Медведев (политик слабый, но наиболее индикативный с точки зрения больших изменений). Выступая в своем штабе после выборов, Путин заявил, что конституционных изменений не будет, добавив "пока". То есть вообще-то они будут, если только российский президент не решит править до 100 лет, что он отрицает (сейчас ему 65). Ближе к следующим выборам политическая система вполне может измениться.

Существуют предположения, что произойдет кардинальная перестройка, сродни китайской модели. Но вероятно, что в Кремле сейчас больше наблюдают, насколько успешной будет менее кардинальная модель транзита власти в Казахстане. Назарбаев пообещал передать власть институтам, а не персонам. Сам он планирует отойти от оперативного управления страной, усилив косвенные инструменты влияния. Назарбаев и его семья уже имеют пожизненные иммунитеты. Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, которая назначает 8% депутатов парламента. Подготовлены законопроекты о пожизненном руководстве Совбезом с расширенными полномочиями управления силовыми структурами. Приближаясь к середине новой каденции, Путин, наверное, взглянет сначала на успехи Казахстана, а потом уж учтет китайский и иной опыт.

Гоп-стоп в будущее

Ошибочно думать, что Россия собирается жить лишь с мультиками о вечно летающих ядерных ракетах, показанных в послании Путина Федеральному собранию. В послании была еще первая, скучная, но осмысленная часть, принадлежащая, похоже, перу Алексея Кудрина (все же крайне маловероятно, что это достаточный для него аргумент, чтобы претендовать на пост премьера). Путин вполне серьезно намерен ликвидировать технологическое отставание России и совершить "рывок" путем инвестиций в человеческий капитал: "отставание — вот главная угроза и вот наш враг". Пресс-секретарь Песков доходчиво изложил основную идею послания. Она касается "технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире … мир идет по скачкообразной траектории развития и … главное — оседлать эту технологическую волну".

Россия хочет в будущее, как минимум, понимает происходящие в мире изменения и пытается за ними успеть. Этим она отличается от многих других развивающихся стран, живущих ситуативно. Но билета в будущее у России пока нет, есть только надежды на углеводороды, ракеты, таланты российского народа и Бога. В России есть те, кто считает, что на билет еще можно успеть заработать. Есть те, кто полагает, что билет можно получить угрозой взорвать будущий мир, если в нем не будет России ("Зачем нам такой мир, если там не будет России?" — заметил Путин в недавнем фильме "Миропорядок 2018). Как можно понять Путина, в своей новой каденции он попытается снизить цену вхождения России в светлое будущее, шантажируя мир неприемлемой ценой военной альтернативы. Не столь трагично, но далеко не оптимистично. Хорошо бы, если бы Путин развеял возникающие тревоги в интервью Дудю. Только так он достучится до молодого поколения.