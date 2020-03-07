Попытка номер два

Начало весны принесло в Тирану и Скопье надежды на скорое начало переговоров с Брюсселем о вступлении двух балканских стран в ЕС.

В октябре 2019 года Франция, Голландия и Дания добились на саммите перенесения начала вступительных переговоров с Албанией и Северной Македонией на неопределенный период. Главным инициатором этой "стратегической ошибки", по мнению Европарламента и большинства политиков ЕС, был Эмманюэль Макрон.

Решение саммита для двух стран было сравнимо с взрывом бомбы. "Нас обманули" и "нельзя доверять ЕС" — эти словосочетания были самыми мягкими высказываниями в адрес официального Брюсселя, решившего изменить правила во время игры. Особенно болезненным этот удар оказался для Северной Македонии, которая ради начала переговоров отказалась от старого названия, завершив многолетний спор с Грецией. И если в Тиране результатом стало дальнейшее обострение отношений между президентом Илиром Метой и главой правительства Эди Рамой, то премьер-министр Северной Македонии и главный "двигатель" евроинтеграции страны Зоран Заев ушел в отставку. А у руководителей Черногории и Сербии по спинам наверняка пробежал холодок — не остановятся ли их переговоры с ЕС?

Большинство стран Евросоюза было недовольно предложением Макрона изменить алгоритм переговоров. Новая методология с французским акцентом, оставив в целом прежними правила и условия переговорного процесса, изменила его алгоритм, дав Брюсселю возможность не только вести переговоры, но и приостанавливать их, замедлять и возвращаться назад. Страны — члены ЕС, впрочем, как и соискатели, вынужденно приняли новый подход.

Свежеиспеченные руководители Еврокомиссии, приступив к выполнению своих обязанностей в конце 2019 года, заявили, что принятие Западных Балкан в Евросоюз остается стратегической целью ЕС.

В первые дни весны Еврокомиссия представила промежуточный отчет о выполнении Тираной и Скопье условий, необходимых для начала переговоров, и рекомендовала начать их уже в ближайшие недели. Называлась даже дата — 24 марта. Но это уже детали. Главное, что обе страны получили высокие оценки усилий и результатов, которые они приложили для выполнения необходимых условий.

Следует отметить позитивную роль в таком решении Хорватии, возглавившей Евросоюз на ближайшие полгода, и ее премьер-министра Андрея Пленковича. Это стало его политической победой, ведь переговоры, скорее всего, начнутся до майского саммита ЕС в Загребе.

Накануне опубликования докладов на неформальной встрече руководителей Еврокомиссии и шести стран региона отмечалась важность того, что Албания и Северная Македония сами решили ускорить подготовку к переговорам.

В целом, обе страны получили схожие оценки. Отмечены их успехи в реформировании правовой системы и обеспечении ее большей независимости, в борьбе с коррупцией и организованным криминалом, реформировании спецслужб.

Выделены успехи Албании в сокращении необоснованных просьб о политическом убежище в Евросоюзе (с почти восьми тысяч до пяти тысяч шестисот) и эффективной борьбе с производством наркотиков — в 2019 году было уничтожено 90175 (!) незаконных лабораторий по производству наркотических веществ, что почти в три раза больше показателей 2018-го.

Важным достижением Северной Македонии названо формирование обширной законодательной базы для эффективной и результативной борьбы с коррупцией, что подтверждает принятие в последнее время Криминального кодекса, законов о прокуратуре и суде, ряда других. И, конечно же, получение статуса члена НАТО является серьезным аргументом в пользу Северной Македонии.

Похоже, что доклады и рекомендации начать переговоры удовлетворили все пять столиц — Амстердам, Копенгаген, Париж, Скопье и Тирану, ведь ЕК отметила "устойчивый прогресс двух стран" в контексте выполнения рекомендаций ЕК.

Однако для того, чтобы начать переговорный процесс, Тиране и Скопье необходимо решить немало общих для обеих стран проблем, вызывающих тревогу у членов ЕС.

В первую очередь — это усиление борьбы с коррупцией, проникшей во все органы власти, медицину, образование, экономику. Евросоюз также ожидает от аппликантов дальнейшего совершенствования избирательной системы; эффективного внедрения в политическую жизнь культуры компромисса и системной коммуникации властей с населением; обеспечения устойчивого развития, проведения экономических реформ, создания благоприятного бизнес-климата и понятных условий для инвесторов; большей координации в противодействии гибридным угрозам.

Существует и ряд специфических проблем в Албании и Северной Македонии, отсутствие решения которых может помешать началу переговоров.

От Албании ожидают повышения профессионализма и квалификации сотрудников судов и прокуратур. Почти 60% юристов, отмечается в докладе ЕК по Албании, лишились своих лицензий, поскольку не сумели пройти проверку, система которой также нуждается в совершенствовании. Оставляет желать лучшего положение национальных меньшинств — македонцев и греков. Албанская организованная преступность остается одной из самых опасных для всей Европы, поставляя туда наркотики и оружие. Не ранее 2024 года правительство планирует изъять из незаконного оборота миллионы единиц боеприпасов и хотя бы часть из 500 тысяч стволов, оставшихся после гражданской войны 1997 года. Тревожат Евросоюз и последние действия Тираны и Приштины, направленные на формирование единого экономического рынка, осуществление совместной внешней политики и фактической ликвидации границ между ними, что порой рассматривается как намерение создать Великую Албанию.

Не меньше проблем и в Северной Македонии. Уход в отставку главы правительства Заева стал серьезной потерей евроинтеграторов. Однако сегодня политологи уже говорят о вероятной победе его Социал-демократического союза Македонии на апрельских досрочных парламентских выборах и возвращении Заева. Но оппозиционные партии могут остановить интеграционный процесс, чему уже пытается содействовать Россия.

Острыми остаются исторические и лингвистические проблемы между Скопье и Софией. Последняя никак не может принять существование македонской национальности и языка, требует убрать из истории Второй мировой войны упоминание о "болгарской фашистской оккупации". В Северной Македонии не все однозначно с обеспечением прав болгар и греков, а македонские албанцы идентифицируют себя частью именно албанской нации. Недавно болгарский парламент сформировал 20 требований, которые сосед должен выполнить для нормализации отношений.

Вопросов у стран — членов ЕС к обоим претендентам немало, и какое решение примут на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, сказать сложно. Но надеемся, что вступительные переговоры с Албанией и Северной Македонией вскоре все же будут начаты.

Слишком уж велики риски отрицательного решения, что обострит внутренние проблемы и противоречия в ЕС. А Евросоюз столкнется не только с новой волной нелегальных мигрантов из Сирии, но и еще более активными попытками военно-политической дестабилизации Западных Балкан со стороны России, экономическим проникновением Китая, расширением экономического, гуманитарного и религиозного присутствия Турции, Ирана, стран Персидского залива.

Какие уроки следовало бы извлечь из этой ситуации Украине, если она продолжает курс на евроинтеграцию (в 2019-м ежегодный план евроинтеграции впервые выполнен всего на 37%)?

Их четыре.

Первый. Ряд решений ЕС в контексте расширения все чаще мотивируются политической целесообразностью, но не объективными оценками реальной ситуации в странах-соискателях.

Второй. В любой момент условия, методология и маркеры могут быть изменены, к чему следует быть постоянно готовыми и иметь запасные маршруты на пути к членству в Евросоюзе.

Третий. Порой политики в борьбе за лидерство в ЕС могут пренебрегать не только едиными целями Евросоюза, но и не задумываясь играть судьбами стран — соискателей членства. Нанося тем самым вред и себе, и стремящимся присоединиться к ЕС странам.

Четвертый. Пример Албании и Северной Македонии еще раз подтвердил, что нынче членство в Евросоюзе невозможно без членства в НАТО.