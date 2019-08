Польша: направление успеха

Вскоре Владимир Зеленский как руководитель государства впервые посетит Польшу. Это — хорошая возможность расширить представление о государстве, с которым Украину столь многое объединяет.

В последние годы у нас — интенсивное экономическое развитие, рост благосостояния поляков, рекордно низкий уровень безработицы, надежная социальная помощь, новые пути и автострады, развитие городов, поселков и сел, экологичная окружающая среда, уважение к традициям и религии, стабильная демократия, верховенство права, современное и благожелательное к гражданам государство, толерантность и гостеприимство, эффективная политика на международной арене. Это — повод для гордости и радости, с которой мои соотечественники приветствуют лидера Украины.

Для польской экономики 2018 год стал исторически лучшим годом, и эта тенденция лишь укрепляется. Во ІІ квартале 2019 года рост польского ВВП составил 4,4%, и к концу декабря этого года польская экономика может показать даже 5-процентный рост — как это было в 2018 году. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году Польша будет четвертой в рейтинге наиболее быстро развивающихся стран мира — после Индии, Китая и Индонезии. ВВП на одного жителя в Польше достиг показателя, который равен 70% средней величины в странах Европейского Союза, в то время как 15 лет назад, когда Польша только вступала в Содружество, он составлял 50%. К концу 2020 года этот показатель должен составить 75%. Несомненно, Польша сегодня является экономическим лидером в регионе, рост нашей экономики в четыре раза опережает рост экономик стран еврозоны.

Однако даже лучшие показатели не имеют ценности, если только они не отражаются на качестве жизни людей. Рекордно низкий уровень безработицы свидетельствует о том, что никогда ранее в Польше не было так легко найти работу. В июле этого года безработица составляла 3,9% (в то время как в среднем по ЕС — 6,4%). Важно то, что у нас резко уменьшилось количество безработных среди молодежи. Еще в начале 2013 года таковых было почти 30%, а уже сегодня — не более 11%.

В Польше не только уменьшается безработица, — имеет место фактор повышения уровня зарплат, в том числе в предпринимательском секторе. Постоянно повышается и размер минимальной заработной платы, в настоящее время составляя, до налогообложения, сумму 540 евро, в то время как в 2015 году — 420 евро. Средние заработки в средних и крупных фирмах ныне превышают, до налогообложения, суммы в 1200 евро. Это означает, что в течение года средние заработные платы выросли почти на 8%.

Оптимистичен и долгосрочный прогноз касательно дальнейшего увеличения заработков в Польше. Так, в течение ближайших 20 лет заработная плата — по мнению экспертов PwC — вырастет на 141%. Среди 21 государства, охваченного исследованием экспертов, Польша, по динамике повышения зарплат, оказалась на пятом месте. Результатом лучше нашего могут похвастаться только Индия, Малайзия, Индонезия и Китай.

Под руководством "Права и Справедливости" поляки получают существенную поддержку от государства. Это не только помогло преодолеть нищету в обществе и социально усилило некоторые слои. Перед этими людьми открылись реальные возможности для лучшей и достойной жизни. Особой заботой в Польше окружены семьи с детьми, помощь которым постоянно растет.

В апреле 2016 года правительство ввело специальную программу "Семья 500+", предусматривающую ежемесячную выплату эквивалента 120 евро на второго и каждого следующего ребенка в семье. Уже в июле 2019 года указанная программа была расширена на всех без исключения детей в возрасте до 18 лет, причем эта финансовая поддержка предоставляется независимо от каких-либо критериев дохода. В рамках программы "Хороший Старт" все ученики, которые идут в школу, ежегодно получают одноразовую выплату в эквиваленте 75 евро. Польша заботится также о пожилых людях в рамках программы "Пенсия+": в 2019 году тринадцатую выплату пенсии получили почти 10 млн польских пенсионеров и инвалидов.

Польское правительство весьма серьезно относится к политике социальной солидарности. В период с 2013-го по 2018 год средства, предназначенные для этих целей, выросли почти в четыре раза: с 4,3 млрд евро — до более 18 млрд евро. Государственные средства растущим потоком направляются сегодня на финансирование системы здравоохранения, образование, социальную помощь и культуру. Успех правительства заключается в умении распоряжаться бюджетом таким образом, чтобы социальные расходы не приводили к росту бюджетного дефицита, который сегодня рекордно низок.

Ключ к успеху — практическая реализация принципа социального перераспределения результатов экономического роста, а также эффективная борьба с налоговыми недостатками, в частности, с огромными злоупотреблениями с возвратом сумм НДС, как это было в прошлом. Следует отметить, что по сравнению с 2015 годом доход государства от налога НДС вырос на 60 млрд злотых (45%!). Поэтому неудивительно, что политикам, которые годами мирились с обворовыванием бюджета государства нечестными предпринимателями, после проигрыша на выборах пришлось искать работу за рубежом.

В Польше постоянно происходит модернизация и расширение транспортной инфраструктуры, становится гуще сеть новых дорог и автострад. Они постепенно покрывают уже всю территорию страны — от гор Татр до Балтийского моря, от Буга до Одера. На 2023 год общая протяженность сети автострад и экспресс- магистралей в Польше должна достичь 7650 км, в том числе это почти 2000 км автострад. Совокупная стоимость инвестирования в автодороги составит 32,5 млрд евро за период 2014–2023 гг. В рамках заботы о сбалансированном развитии страны, помимо сообщений между крупными метрополиями, существенная поддержка оказывается развитию автодорог местного значения и восстановлению автобусного сообщения, что имеет первостепенную важность для обеспечения качества жизни в селах и небольших городках.

Не хуже выглядит ситуация и с развитием железнодорожного транспорта в стране. В целом, за 2015–2023 гг. Польша выделит на проекты по развитию железной дороги около 17 млрд евро — самую крупную сумму в истории нашего государства. Инвестиции, вкладываемые в этот сектор, существенно улучшат доступ жителей к железнодорожному сообщению, обеспечивая таким образом хорошую коммуникацию в агломерациях, между регионами и с провинцией.

Символом цивилизационного прорыва Польши, а также свидетельством ее потенциала и амбиций станет Центральный коммуникационный порт (СРК), разположенный между Лодзью и Варшавой. Это будет гигантский транспортно- пересадочный хаб мирового значения, где будут сходиться воздушные, железнодорожные и автомобильные пути. В рамках CPK будет построен не только крупный международный аэропорт, но и 1600 км новых железнодорожных путей, которые покроют территорию проживания более 24 млн поляков. Идя навстречу глобальным вызовам, CPK станет новым окном в мир для Польши и Европы в целом, а также новым транспортным и бизнес-центром нашего государства.

Успех развития Польши заметен невооруженным глазом, особенно после того, как изменился вид польских городов и сел. Туристический потенциал нашей страны растет. Стоит упомянуть, что в 2018 году нашу страну посетило рекордное количество гостей со всего мира — почти 19 млн человек. Этот успех не удивляет, учитывая богатство польской природы (море, горы, озера, реки, леса) и созданные надлежащие условия для различных видов пассивного и активного отдыха. Богата Польша и культурно-развлекательными традициями. Иностранные туристы ценят и то, что наша туристическая инфраструктура — преимущественно новая и современная. Расцвет нашей страны ценят и иностранные инвесторы. Общая стоимость прямых иностранных инвестиций в Польше уже превышает 200 млрд евро. Сегодня Польша — одна из лучших в мире для инвестирования и развития бизнеса. Рейтинг Global Best to Invest показывает, что мы на пятом месте, и опережают нас только Китай, Германия, Великобритания и Индия. Похожие выводы сделал Financial Times в специальном отчете на эту тему.

Отличный инвестиционный климат, расположение в центре Европейского Союза, инфраструктурный потенциал, а также таланты и трудолюбие поляков побуждают к тому, что 94% иностранных инвесторов готовы повторно инвестировать на территории Польши. Инвесторы могут рассчитывать на широкий спектр бизнес-поощрений, в том числе касательно инструментов финансирования из европейских фондов или налоговых льгот в рамках Польских инвестиционных парков, или, например, на Іnnovation Box — нового налогового инструмента, побуждающего получать доходы от интеллектуальной собственности. В то же время правительство заботится о том, чтобы иностранные инвестиции были полезны для поляков, поэтому мы лидируем в Европе по количеству рабочих мест, созданных в результате прямых иностранных инвестиций.

Следует подчеркнуть, что условия ведения предпринимательской деятельности и инвестиционный климат в Польше в последние годы привлекают все больше инвесторов из Украины (30 млн долл.), в том числе малых и средних предпринимателей и стартапов, которые пользуются широким спектром инструментов по поддержке инноваций. Потенциал польско-украинского сотрудничества в сфере развития инноваций лег в основу начатой Министерством инвестиций и развития Республики Польша специальной польско-украинской программы Polish-Ukrainian Startup Bridge, направленной на активизацию такого сотрудничества. Польша уже занимает первое место в списке получателей украинского экспорта, но, к сожалению, объем двустороннего торгового оборота (7 млрд евро) по сравнению с польско-немецким (111 млрд евро) остается незначительным, а польские инвестиции в Украину — остаточными (600 млн долл.).

Успех Польши не ограничивается только экономическими или социальными измерениями. В Европейском Союзе мы успешно работаем с такими важными вопросами, как ответ на миграционный кризис и реакция на агрессию России против Украины. В НАТО мы успешно способствуем укреплению восточного фланга альянса. Поляки формируют один из крупнейших национальных контингентов миссии ОБСЕ в Украине. Польша — член Совета Безопасности ООН в 2018–2019 годах: она была избрана 190 голосами "за", без единого "против". Таким образом, влияние Польши растет за пределами региона, что лучше всего демонстрирует выбор Варшавы в феврале этого года как места проведения конференции на уровне министров, посвященной вопросам стабилизации на Ближнем Востоке.

Правительство постоянно увеличивает расходы бюджета на оборону: мы, среди немногих стран НАТО, в полной мере выполняем свои финансовые обязательства, выделяя на оборонные нужды более 2% НПП, в том числе 20% — на модернизацию вооружения. Перед лицом угроз со стороны России мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами. В то же время мы успешно укрепляем двусторонние отношения с США. Как следствие — углубленное военное, энергетическое и экономическое сотрудничество, укрепляющее безопасность не только Польши, но и всей Центральной Европы.

Ответственность за наш континент выражается также в нашем участии на форуме V4 и в инициативе "Трех морей", цель которой — дать новый импульс развитию Европе на линии Север—Юг. Нельзя забывать, что успех Польши особенно важен и для Украины. Чем сильнее Польша, тем она более влиятельна, тем эффективнее она может поддерживать Украину путем реформ и в условиях российской агрессии. Варшава — надежный союзник для Киева.

Украинцы также влияют на успехи Польши. Сегодня почти 1,5 млн украинцев проживают в Польше. Заработанные ими деньги — существенная поддержка для украинской экономики. Только в 2018 году граждане Украины передали своим семьям на родину более 3,6 млрд долл. Польша дает им шанс на хорошую жизнь, поскольку верит, что этим они заложат еще один кирпичик в фундамент лучших, добрососедских отношений между странами в будущем. Очередным интересным и полезным аспектом экономического успеха Польши, с точки зрения Украины, является масштабная программа реставрации памятников культурного наследия. Два из каждых трех злотых, потраченных из государственного бюджета на сохранение памятников за пределами Польши, направляются именно в Украину. Это прекрасная возможность сохранить доказательства исторической принадлежности Украины к западной культуре и увеличить огромный туристический потенциал Украины.

Сегодняшняя Польша — феномен на политической карте Европы. Однопартийное правительство уже четвертый год подряд имеет стабильную общественную поддержку. В мае с высокой явкой правящая консервативная сила победила на выборах в Европейский парламент. Опросы перед голосованием в октябре этого года на выборах в Сейм прогнозируют очередной успех партии "Право и справедливость", выступающей за укрепление Европейского Союза на основе силы суверенных национальных государств и открытости к своим соседям, готовым демонстрировать свои реформаторские усилия и уважать демократические ценности. В то же время Польша гордится своей приверженностью традициям и вере. Основная ценность — семья и право на жизнь с момента зачатия.

Новое измерение открылось в эти годы и в отношении к истории. Мы в Польше пережили сложный процесс декоммунизации, который опирался на поименное выяснение прошлого, а не на огульное осуждение. Обозначились имена предателей, но известными стали также имена героев — Пилецкого, Ладося, Васейко, чтобы молодежь знала, с кого брать пример. Министерство культуры и национального наследия начало ряд программ по охране памятников и финансирует новые музейные учреждения, среди которых и Музей бувших восточных земель Речи Посполитой. Благодаря огромным усилиям и труду специалистов Института национальной памяти поляки получают доступ к памяти и останкам близких людей, которых по-тихому замучили коммунисты. В то же время в Польше продолжается ничем не ограниченная дискуссия о даже более сложных, с точки зрения национальной гордости, вопросах, как, например, Холокост, ситуация с национальными меньшинствами во Второй Речи Посполитой.

Я уверен, что визит президента Владимира Зеленского поспособствует тому, чтобы история в польско-украинских отношениях также стала источником силы и сближения для наших стран.