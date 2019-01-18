Покидая "русский мир" налегке

В первые недели 2019 года в белорусско-российских отношениях все происходит так, как многие и предсказывали: Лукашенко "динамит" интеграцию и быстрыми темпами налаживает отношения с оппонентами России.

Одновременно пытается обеспечить республике доходы взамен выпадающих из-за прекращения Россией экономической поддержки белорусского режима.

Подобное мы видели не раз, но теперь это может быть уже и не спектакль, разыгрываемый для Москвы.

Батька России не товарищ

7 января, выступая на Рождество в церкви, Александр Лукашенко заявил: "Этот храм всегда будет символизировать наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будем однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем".

Интернет позволяет легко проверить: Лукашенко уже 8-й раз произносит фразу "Мы под чужой плетью ходить не будем". Начал он ее употреблять с 2014 г. — как раз с момента оккупации Крыма. И во всех случаях фраза звучала применительно к России.

Это высказывание примечательно тем, что на белорусский суверенитет не покушается никто — официально. А неофициально голоса о том, что Беларусь давно пора "вернуть в свой состав", звучат только в России. Звучат громко и настойчиво, причем особенно громко и настойчиво — с осени 2018-го, когда Кремль начал ставить вопрос ребром: продолжение экономической помощи — только в обмен на углубление интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси.

Еще два-три года назад рассуждения типа "давно пора присоединить Беларусь, чтобы давить на Украину и ЕС, чтобы не получить натовские танки под Смоленском, чтобы Великая Русь, чтобы…" были в РФ уделом геополитиков-маргиналов. Но сегодня это уже модная тема для вполне мейнстримных СМИ и федеральных телеканалов.

Скорее всего, нынешнее "радение" российских медиа на тему "хватит кормить Беларусь, давайте уже включать ее в состав России", — это психологическое давление на Лукашенко. Сначала в телевизионных ток-шоу обсуждают, что Беларусь надо срочно присоединять, пока она не пошла по пути Украины, потом Песков официально заявляет, что интеграция не означает объединения. То есть налицо злой и добрый полицейские. А какие переговоры реально идут — остается за кадром. В России популярна версия, что Лукашенко выторговывает себе условия почетной пенсии, безопасности семьи и капитала. В Беларуси уверены, что он готов отдать все что угодно, кроме главного — власти. Реально же важно то, что Лукашенко становится главным защитником белорусской независимости даже в глазах своих оппонентов.

Демонстративно на Запад

В любом случае, череду постновогодних мероприятий Александр Лукашенко начал со старательной демонстрации независимости и готовности налаживать отношения с Западом.

10 января на совещании с правительством он заявил: "Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов (в связи с церковью в Украине) об автокефалии нашей церкви в Беларуси". По словам Лукашенко, это Россия в свое время отказалась от союзного сближения: стороны должны были принять Конституционный акт Союзного государства, в котором упоминались, в том числе, и единые органы власти, общая валюта, законодательство, таможня и суд. "Я это напомнил президенту России. Он сказал: "Да, так и было". Вопрос встает — что будем делать с Союзным договором? — поделился "бацька" со своими министрами. — Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня, согласно договору, решить. На что мы вместе можем без всякого давления пойти. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. По многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет".

Одновременно белорусская дипломатическая машина заработала на полные обороты, подавая Западу сигналы "Мы свои!" и "Спасите нас от Путина!" Буквально за несколько недель было сделано больше, чем за весь предыдущий год: в Минск отправится парламентская делегация из Франции. 15 января Беларусь посетила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. А днем ранее, 14 января, приезжал поговорить министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Но главное — это резкое и демонстративное потепление отношений между Минском и Вашингтоном. 10 января МИД Беларуси снял давнее ограничение на количество дипломатов США, которым разрешено работать в стране. Министр иностранных дел Владимир Макей лично проинформировал об этом главу европейского отдела Госдепартамента США Весса Митчелла. "Это большой шаг. Это начало оттепели", — ответил американский чиновник.

Посол США в Беларуси отсутствует с 2008 года. Отношения двух стран разладились после того, как в 2007–2008 гг. США ввели санкции против белорусских властей из-за политических репрессий. В ответ Минск отозвал своего посла из США и заставил сократить число сотрудников посольства США в Минске; статус глав посольств обеих стран был понижен с уровня посла до временного поверенного.

Но в последние недели между МИД Беларуси и Госдепом США начались активные контакты. По словам дипломатов, стороны обсуждают "различные аспекты белорусско-американских отношений". Местные аналитики уверены, что уже в ближайшие месяцы в Минск вернется посол США, а в Вашингтон — посол Беларуси.

А вот совместная с российским правительством комиссия, которая, по совместному решению Путина и Лукашенко, должна заняться "расширением и углублением" интеграции двух стран, создается ни шатко, ни валко. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании "российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов" еще 28 декабря. А в Беларуси такая группа была сформирована только 10 января.

Все это уже много раз отработанная схема. С белорусской стороны вопросы интеграции будут решаться медленно и печально, весь процесс разобьют на тысячу мелких частей и будут до полусмерти торговаться по каждому из них. А одновременно — демонстративно налаживать отношения с Западом, выторговывать западную поддержку. Все это — в расчете на то, что Кремль опять уступит и возобновит экономическую поддержку, не отягощенную сопутствующими политическими условиями. Но очень может быть, что снова такое не получится. Пока все выглядит так, что в Москве твердо решили: экономическая поддержка — только в обмен на кусочки белорусского суверенитета.

Под давлением экономики

На уже упоминавшемся совещании с правительством Лукашенко назвал "смешной суммой" те 400 млн долл., которые, по официальной версии, Беларусь в 2019-м потеряет из-за российского налогового маневра. Но тут же стал сам себе противоречить: по его же словам, с 2015 г., когда Россия начала проводить налоговый маневр, республика уже потеряла 3,6 млрд долл., а к 2025 г., когда маневр будет завершен, потери белорусской экономики составят 10,6 млрд долл.

Президент Беларуси уверен, что Россия должна компенсировать эти потери, "если не хочет потерять единственного союзника на западном направлении". Однако уже 11 января на новогоднем приеме Александр Лукашенко предупредил, что ближайшие годы будут тяжелыми для белорусского народа, поскольку страну будут "пробовать на зуб", и это должно стать тем испытанием, которое покажет, достойна ли Беларусь своей независимости. При этом лидер выразил уверенность, что белорусский народ сможет "дать достойный ответ".

Судя по всему, в Кремле настроены серьезно. Там планируют если не включить Беларусь в состав РФ на правах субъекта федерации, то, как минимум, взять под контроль экономику страны и ее органы управления. Белорусская экономика интересна россиянам многим — и машиностроительными заводами, и оборонными предприятиями (аналогов которым нет в РФ), и современными НПЗ, и уникальными транзитно-логистическими возможностями.

Ну а политический контроль над Беларусью позволит беспрепятственно размещать на ее территории российские войска, угрожающие Европе и Украине ракеты и самолеты, и многое другое. Наконец, Путин получит новые очки как "собиратель русских земель".

Всего перечисленного россияне пока планируют добиваться через экономическое давление вкупе с медийным — российские СМИ доминируют в белорусском медиа-пространстве. Эксперты единодушны: вводить в Беларусь танки Кремль не собирается. В данном случае это и не нужно.

Вот только Лукашенко готов защищать свою власть до конца. Уже сейчас очевидно, что предстоящие через год президентские (пере)выборы пройдут под условным девизом: "Российские братья нас предали, независимость страны — главная ценность, жить будет тяжелее, но мы ее не отдадим, сплотимся вокруг лидера!"