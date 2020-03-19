Пенсионную реформу отправили на карантин

Президент Эмманюэль Макрон объявил о чрезвычайных мерах в связи с распространением коронавируса во Франции. И сравнив борьбу против COVID-19 с войной, объявил "чрезвычайное санитарное положение". А заодно и "заморозил" осуществление своего самого важного внутриполитического проекта — проведение пенсионной реформы.

Турборежим по-французски

Различные профсоюзные объединения, роль и влияние которых во Франции значительна, пытались сопротивляться проведению реформы пенсионной системы. Дело в том, что представители некоторых профессий в результате предложенных правительством мер лишатся пенсионных льгот. Как следствие, с декабря по февраль в стране проходила крупнейшая транспортная забастовка.

Несмотря на это, французское правительство решило не отказываться от реализации реформы, цель которой — унифицировать пенсионный режим в стране, где существуют 42 различные пенсионные схемы в зависимости от профессий и видов деятельности.

Правительство же, заявляет, что в результате реформ будет ликвидирована определенная несправедливость в распределении пенсий, установлен объем минимальной пенсии в 1000 евро. Однако наибольшее возражение у профсоюзов вызывали планы постепенного увеличения пенсионного возраста и стимулирования пенсионеров (если есть желание получать большую по размеру пенсию) работать дольше — до 64-х вместо 62 лет.

В январе и феврале профсоюзы пытались организовать масштабные протесты по всей стране. Они планировали акции с участием миллионов людей и грозили Макрону повторением протеста "желтых жилетов". Но по факту, демонстрации в несколько десятков тысяч человек проходили в Париже и других городах страны, бастовали транспортники. По данным социологических опросов, примерно 56% французов выступают против предложенной реформы пенсий.

Однако французское правительство проигнорировало требования протестующих. 17 февраля соответствующий законопроект о реформе пенсий был представлен депутатам Национальной ассамблеи Франции. Но здесь парламентская оппозиция из левого лагеря применила иную тактику сопротивления: она зарегистрировала более 40 тысяч поправок к законопроекту, чтобы затянуть его рассмотрение.

В ответ на это премьер-министр Франции Эдуар Филипп 29 февраля сделал неожиданный шаг: он использовал статью 49.3 Конституции, которая дает правительству право вводить законы в действие без решения парламента. Французский премьер сказал: "Я решил взять на себя ответственность по законопроекту о создании универсальной пенсионной системы не для того, чтобы положить конец дебатам, а чтобы закончить этот период отсутствия обсуждения (реформы — А.К.)".

Последний раз этой нормой конституции во Франции пользовались в 2016 году, когда вносили поправки в трудовое законодательство. В этот раз оппозиция назвала действия правительства "насилием" и пригрозила правительству Филиппа вотумом недоверия. Впрочем, если учесть, что у сторонников действующего кабинета из партии "Вперед, Республика!" большинство мест в нижней палате (297 из 577), то все эти угрозы — пустые. 4 марта нижняя палата парламента не поддержала вотум недоверия правительству.

Далее закон о пенсионной реформе должен получить одобрение верхней палаты французского парламента — Сената, а затем уже вернуться в нижнюю палату для окончательного голосования. Но теперь, это решение отложено на неопределенный срок, поскольку в стране вводятся чрезвычайные меры в связи с карантином.

Коронавирус как политическое оружие

На фоне всех этих событий рейтинг французского президента снизился до 33%. Профсоюзы снова призвали к массовым выступлениям в начале марта. Однако уже 29 февраля французские власти заявили о введении первых запретов на проведение массовых мероприятий, ограничив число участников 5 тысячами. Несмотря на это, 3 марта в Париже все-таки состоялся марш противников пенсионной реформы, в котором участвовало более 20 тыс. человек. В других городах прошли пикеты и небольшие демонстрации.

По мере того, как во Франции росло число заразившихся, власти принимали все более жесткие меры по введению карантина. Число участников собраний было снижено до тысячи человек, а после 13 марта — до ста. Закрыты рестораны, кинотеатры, туристические достопримечательности и музеи. Эти меры сделали невозможным дальнейший рост протестов.

Впрочем, несмотря на карантин, Париж не запретил проведение местных выборов. Они стали бы для правительства Франции и президента Макрона ярким показателем социальных настроений.

Более 47,7 миллионов французов зарегистрировались для голосования в 35 тысячах коммун, где выбирают мэров и членов городских советов. Первый тур голосования прошел 15 марта, при этом, большинство граждан решили не участвовать в выборах из-за распространения коронавируса.

Результаты первого тура показали существенную поддержку избирателями представителей оппозиционной левоцентристской партии "Европа Экология — "Зеленые" (Europe Écologie Les Verts, EELV), кандидаты которой оказались на лидирующих позициях в Леоне, Страсбурге, Гренобле и ряде других городов. Выборы в первом туре определили победителей в 30 тысячах коммун, в то время как в 5 тысячах должны пройти повторные выборы.

Второй тур был намечен на 22 марта. Однако на следующий день после выборов президент Макрон принял решение, что голосование должно быть перенесено. По оценкам экспертов, второй тур может состояться в мае или июне, когда ситуация с вирусом стабилизируется. За это время власти планируют принять особый закон, продлевающий полномочия представителей местных властей в коммунах, где выборы проведены не были. Примечательно, что национальный секретарь EELV Жюльєн Байо поддержал перенос второго тура выборов.

В полдень 17 марта во Франции был объявлен общенациональный карантин, для обеспечения которого привлечены более 100 тысяч полицейских и жандармов (примерно 40% от общей численности правоохранителей).

Власти определили 5 причин, по которым можно выйти на улицу. Во-первых, поездка на работу в случае невозможности работать из дома. Во-вторых, выход за товарами первой необходимости. В-третьих, посещение врача. В-четвертых, неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми. В-пятых, короткие перемещения недалеко от дома, "связанные с индивидуальной физической активностью" и выгул животных.

Людям предписано находиться по домам в ближайшие 15 дней, а тем, кто выходит на улицу без соблюдения пяти вышеперечисленных причин, выписывают штрафы. По данным на утро 18 марта, только в Париже проверили 10 тыс. чел., 518 из них был выписан штраф на 38 евро. Уже с 18 марта штраф (по распоряжению министра внутренних дел Кристофа Кастанера) увеличили до 135 евро. Не исключено, что карантин продлят до середины апреля или даже до мая, а меры по предупреждению эпидемии будут повышены до чрезвычайных.

Если еще несколько дней назад полицейские просто предупреждали беспечных прохожих об опасности нахождения вне дома, теперь они имеют право действовать более жестко по отношению к тем, кто нарушает запреты. По последним данным, более законопослушными оказываются жители благополучных районов, в то время как в кварталах с бедным населением люди чаще пренебрегают рекомендациями властей.

Очевидно, что борьба с коронавирусом станет новой проверкой для французских властей, которые в последние месяцы постоянно сталкивались с протестами из-за пенсионной реформы. С другой стороны карантин дает французским властям временную передышку перед финальным боем за непопулярную реформу.