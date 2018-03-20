Партия в законе

В Китае с 5 по 20 марта с.г. состоялась ежегодная сессия местного парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Причем впервые заседает новый состав парламента 13-го созыва, депутаты которого были избраны в начале т.г. Но примечательным нынешнее заседание стало не только по этой причине. В повестке дня сессии вопросы, которые редко выносятся на обсуждение представителей народа. Среди них — первая за 14 лет коррекция Конституции КНР, реформа структуры Госсовета (правительства) КНР, принятие новых законов об усилении надзора над чиновниками и борьбе с коррупцией и, наконец, выборы новых руководителей Китая — председателя КНР, его заместителя и всех членов правительства.

Решения партии — в жизнь!

Все решения китайского парламента были предопределены в ходе состоявшегося в конце октября 2017 г. XIX съезда Коммунистической партии Китая и пленумов ЦК КПК, прошедших в январе и феврале. На партийном форуме было предложено объявить "новую эпоху" в построении китайского социалистического государства, руководствуясь идеями нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина. Также решено усилить роль партии и ее руководителей как "рулевых" дальнейшего процесса реформ, управления государством во всех сферах. При этом, включив идеи Си Цзиньпина с упоминанием его имени в текст устава партии, съезд КПК поставил его в один ряд с китайским "кормчим" Мао Цзэдуном и "патриархом" китайских реформ Дэн Сяопином. В эти дни точно такую же процедуру проделал и китайский парламент, закрепив идеи товарища Си и в китайской конституции.

"Новая эпоха", о которой говорит нынешний китайский лидер, будет продолжаться до 2049 г., когда КНР отметит 100-летие со дня своего существования. К этому рубежу Китай должен превратиться в глобального лидера и по всем основным показателям обогнать США. В экономическом плане возможности Китая выиграть гонку за место мирового лидера не вызывают сомнения, но сегодня вопрос стоит так: будет ли китайская политическая модель более эффективной и современной для того, чтобы обеспечить такое лидерство? Сможет ли китайская Компартия обеспечить себе доминирование на политической сцене? Эта задача, как говорят в Китае, может быть решена лишь в том случае, если следовать избранному еще 40 лет назад курсу реформ, а также продвигать идеи "социалистической модернизации".

Последний термин в Китае часто используется как синоним политической реформы. В китайских реалиях такая реформа подразумевает укрепление институтов власти через дисциплину и контроль чиновников, беспрекословное выполнение законов, налаживание новой структуры управления экономикой и обществом с использованием современных технологий, укрепление внутренней безопасности, стабильности в стране и других мер. Последние пару лет, и особенно в последние месяцы, также прослеживается тенденция усиления партийного влияния на государственные институты, усиление идеологической работы со стороны КПК, внедрение и распространение практик, опробованных в недрах партии, на всю государственную машину.

Так, в измененной конституции КНР, в ст. 1, появилась новая фраза — "руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой", что впервые за многие десятилетия де-юре закрепляет доминирующее положение КПК в политической системе Китая.

Бессменный лидер?

Другой поправкой к ныне действующей китайской конституции стала отмена ограничения на срок пребывания на высшем государственном посту для председателя КНР и его заместителя. Ранее действовала норма — не более двух сроков подряд по пять лет. Если судить по прессе западных стран, эта поправка вызвала самые бурные дебаты. Новая конституция дает возможность нынешнему главе КНР Си Цзиньпину остаться у руля власти в стране после 2023 г. на новый срок или пожизненно. В официальных китайских СМИ эту тему не выпячивали на первый план, но объясняли, что два других важнейших поста — генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК (читай главнокомандующего армией) — никогда не имели временных ограничений. Поэтому новые поправки в конституцию "будут служить укреплению и совершенствованию единого партийного и государственного руководства".

Однако далеко не все в Китае однозначно поддерживают это решение. Китайцы, с которыми удалось пообщаться приватно, говорят, что многие опасаются, что в будущем китайский лидер может взять на вооружение "путинскую модель" управления страной. В таком случае произойдет отход от устоявшейся в Китае за десятилетия реформ традиции, когда глава государства и руководитель партии все-таки действовал в рамках коллективного руководства: на государственном уровне — вместе с Постоянным комитетом ВСНП (парламентом), а в партии — вместе с другими членами Постоянного комитета ЦК КПК.

В вопросах стратегического характера все китайские руководители обычно запрашивали мнение неформального "совета старейшин", который состоял из лидеров партии и государства прошлых эпох, ушедших на покой. Все это было своеобразной гарантией от непродуманных и ошибочных решений, принимаемых единолично.

Теперь же, после выборов, когда вице-президентом КНР парламент избрал 69-летнего Ван Цишаня (он руководил антикоррупционной борьбой в КПК и считается главным антикризисным менеджером), очевидно, что Си Цзиньпин с его помощью будет все активнее переносить внутрипартийные наработки на государственный уровень.

Также в тексте Основного закона КНР появилась новая статья, предписывающая всем чиновникам высшего уровня (включая главу КНР, его зама и руководителей госорганов) присягать на верность Конституции при вступлении в должность. Критерий следования закону теперь становится одним из ключевых в оценке работы чиновников, а умышленное нарушение закона будет отныне сурово наказываться. Таким образом, повышается ответственность чиновников всех уровней, которые теперь оказываются под усиленным контролем специальных проверяющих органов. Стоит заметить, что контроль над соблюдением законов был всегда проблематичным в такой огромной стране как Китай. Пять лет назад Си Цзиньпин, приняв бразды правления партией, развернул борьбу с коррупцией среди коммунистов. Эта практика чистки партийных рядов от любителей роскошествовать и пользоваться своим положением партийных "бонз" признана вполне успешной. Поэтому сегодня партия приняла решение — перенести антикоррупционные практики, опробованные на членах КПК, на чиновников всего государственного аппарата (независимо, членов КПК или нет). Для этого в структуре государственных органов создана специальная Национальная надзорная комиссия, которая, вероятнее всего, будет действовать так же, как до этого работала партийная Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины под руководством уже упомянутого Ван Цишаня. Стоит напомнить, что за последние пять лет в результате работы этой комиссии более 100 чиновников высокого ранга (от уровня руководителей провинций, министра и выше) стали фигурантами коррупционных расследований. 13 тыс. чел. были осуждены за дачу взяток, а всего за пять лет суды различных инстанций наказали за коррупцию более 263 тыс. чел. Перенося внутрипартийные практики на уровень государства, партия также усиливает свой контроль над госаппаратом, поскольку партийная комиссия по проверке дисциплины будет работать в тесном сотрудничестве с новыми контролирующими органами и следить за тем, чтобы чиновники проводили политическую и идеологическую работу в духе решений КПК. Впрочем, следует оговориться, что Национальная надзорная комиссия (в центре и на местах) будет подотчетна также и Собраниям народных представителей. Инспекторам надзорных органов гарантируется независимость от вмешательства в их работу со стороны других госорганов или организаций. Также важно понять, что надзорные инспекторы наделены лишь правом проверять и контролировать, как чиновник выполняет свои непосредственные обязанности, не нарушает ли закон. Они могут расследовать факты коррупционных действий, если такие будут выявлены, собирать информацию, однако решения по поводу степени виновности чиновника будет выносить суд.

Переформатирование правительства

Еще одним важнейшим элементом китайской реформы стало изменение в ходе сессии ВСНП структуры китайского правительства — Госсовета КНР. При этом премьер Китая Ли Кэцян сохранил свой пост еще на пять лет, но теперь он будет возглавлять правительство не из 34, а из 26 министерств. В структуре Госсовета появились новые органы — министерство природных ресурсов, министерство по делам ветеранов, министерство по управлению чрезвычайными ситуациями, появится агентство по сотрудничеству в области международного развития и государственное миграционное управление, которое будет работать в увязке с министерством общественной безопасности. Выступая на сессии парламента с докладом о работе правительства, Ли Кэцян заявил, что его кабинет и дальше будет следовать по пути реформ и открытости. При этом для иностранных компаний "открытость" будет означать доступ к сферам экономики, которые для инвестиций из-за рубежа были ранее закрыты. Китай стремится удерживать рост экономики на уровне 6,5% (2017 г. закончен с показателем 6,9%). Это является достаточным для создания новых 11 млн рабочих мест в год. Китай в нынешнем году увеличит военный бюджет на 8,1% (до 175 млрд долл. США), но при этом численность армии КНР сократилась на 300 тыс. чел. Сферами определенного риска для экономики премьер назвал финансы и долги, накопленные местными властями.

В ходе голосования за министров, которое состоялось в минувшие выходные, свой пост в новом китайском правительстве сохранил министр иностранных дел Ван И. Это говорит о том, что во внешнеполитической сфере КНР не произойдет существенных перемен. Также были утверждены новые вице-премьеры Госсовета КНР — Хань Чжэн, Сунь Чуньлань, Ху Чуньхуа и Лю Хэ. Один из них станет сопредседателем межправительственной украинско-китайской комиссии по сотрудничеству вместо ушедшего на покой Ма Кая.

Этот состав китайского правительства будет отвечать не только за выполнение текущих задач. Перед ним поставлена задача — обновить всю структуру управления государством. Она уже не отвечает задачам, которые выдвинула партия для долгосрочного развития в экономической, политической, культурной сферах, а также в сфере охраны окружающей среды и в социальных отношениях.