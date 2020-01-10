Особенности иранской ракетной дипломатии

Иран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, где размещаются американские силы. Это был ответ Тегерана на ликвидацию командующего иранским спецподразделением "Кудс" из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. С момента захвата американского посольства в далеком 1979 году отношения между США и Ираном всегда были напряженными, но впервые с тех пор Исламская Республика открыто применила против своих оппонентов баллистические ракеты.

Когда работаешь в рамках чужой стратегии, то ты заранее ограничен в выборе. Инициатива Трампа по ликвидации Сулеймани была настолько жесткой, что просто не могла не предполагать иранского ответа. Поэтому пока обычные сторонние наблюдатели прорабатывали сценарии глобального конфликта, США работали согласно своей оценке рисков и угроз со стороны иранцев.

На первом этапе американский прогноз действительно оказался довольно точным. Аятолла Хаменеи должен был тщательно взвесить свои действия, чтобы не выглядеть слабым внутри страны и перед своими союзниками извне, но вместе с тем не потерять власть вследствие широкомасштабной войны. Чрезвычайно тонкая и ответственная работа. Среди опций аятоллы были баллистическая программа, перекрытие или нарушение навигации в Ормузском проливе, активизация подконтрольных группировок в регионе, точечные удары с применением беспилотных летательных аппаратов или крылатых ракет.

Хаменеи избрал баллистические ракеты, "правильный" запуск которых действительно привел к деэскалации ситуации и открыл сторонам возможность дальнейших маневров.

Удар подразделений КСИР по американским позициям в Ираке позволил Тегерану сохранить имидж отважного борца с "Большим Сатаной". По официальным сообщениям иранских СМИ, "сокрушительная атака" десятков ракет класса "земля-земля" показала американцам решимость Ирана и полностью отвечала ожиданиям исламского мира. Отмечается, что ракеты пролетели над двумя другими американскими базами и не были замечены.

Полуофициальные СМИ вообще браво сообщают, что вследствие мощной атаки КСИР уничтожены около 80 солдат США и еще свыше 200 получили ранения. Подчеркивается, что, несмотря на полную боевую готовность американских войск, они не смогли ничего сделать. Такая же участь ожидает и все остальные 104 важные цели, как только США допустят "очередную ошибку". То есть население Ирана и его сторонники в регионе должны быть удовлетворены сильной позицией руководства Исламской Республики Иран, которое не побоялось нанести первый после Второй мировой войны прямой удар по США.

Однако главным моментом в обоих случаях является четко подчеркнутое намерение иранского руководства остановить рост эскалации. Речь идет о том, что Тегеран готов действовать, и на дальнейшую агрессию со стороны США последует более жесткий ответ. То есть если Трамп остановится, то и аятолла согласен больше не запускать ракеты. Хотя при этом президент Ирана Хасан Рухани не забывает отмечать, что в дальнейшем Исламская Республика все же хочет вытеснить американцев из региона.

Эта риторика не мешает Трампу тоже быть удовлетворенным результатом своих действий. В своем обращении он подчеркнул, что благодаря превентивным мерам США не понесли никаких потерь, но немедленно наложат дополнительные мощные экономические санкции на Тегеран, пока последний не изменит свою позицию. По его словам, Иран хочет деэскалации, что является хорошей новостью для всех заинтересованных сторон и мира в целом.

При этом он также старался максимально снизить напряжение и воспользоваться тем, что иранцы в принципе сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди американских военных, которые однозначно заранее знали и фиксировали запуск ракет Ираном и имели возможность находиться при этом в безопасном месте. Тем более что пуск ракет символически состоялся в то же время, когда был ликвидирован генерал Сулеймани.

Поскольку намерения в этом случае совпали, то Трамп также учитывал здесь позицию своих ключевых региональных союзников (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара), очень обеспокоенных возможностью развертывания конфликта в Персидском заливе. Их можно понять, ведь американский президент прямо сказал, что его страна уже не нуждается в нефти из этого региона.

Итак, для США блокирование Ормузского пролива может быть даже выгодным в плане поднятия цен на нефть, а вот для экономик аравийских монархий это станет сокрушительным ударом. Поэтому в последнее время они активно контактировали с Вашингтоном и призывали к разумной сдержанности, хотя при этом довольно положительно восприняли действия Белого дома по ликвидации Сулеймани. Неслучайно Трамп именно сейчас предложил расширение НАТО на Ближний Восток.

Проект создания "арабского НАТО" для его администрации не нов. В него планировалось привлечь страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Египет, Иорданию и Марокко. Но, учитывая сложные отношения между ними, идея не вышла за рамки бумаги. Сегодня же американский президент, вероятно, рассчитывает, что процесс может получить импульс из-за реальной обеспокоенности всех сторон потенциальным конфликтом с Ираном. Учитывая наши евроатлантические амбиции, Украине следует наблюдать за этим треком.

Вместе с тем главной задачей для себя Трамп на ближайшее время видит ядерное соглашение. Глава Белого дома призывает Великобританию, Германию, Францию, Россию и Китай признать необходимость заключения новых договоренностей, которые сделают невозможным получение Ираном ядерного оружия. Именно на этом направлении США будут стараться продвигать свои интересы. Очень сложная задача, ведь пока никто, кроме самого Трампа, не решается похоронить ядерное соглашение.

Если у России и Китая собственные отношения с ИРИ, и при этом Москва была бы даже заинтересована не в переговорах, а в эскалации конфликта между США и Ираном, получая выгоду от высоких цен на нефть и ослабления участников, то европейские страны наконец должны определиться, продолжать ли прибегать к безрезультатным попыткам спасения документа или же возобновить экономические санкции против Ирана за ядерную деятельность. Поэтому основное давление США будет направлено на Европейский Союз.

Европейцы прекрасно понимают, что соглашение было только временным инструментом, чтобы удерживать Иран в рамках международного правового поля и более или менее надежно инспектировать его ядерную программу, однако неизвестность пугает их пока больше, чем уже пустая оболочка документа. А Тегеран использует эту оболочку, возобновляя ядерную деятельность и при этом оставаясь за столом переговоров.

К сожалению, часто так происходит, что случайными жертвами конфликта становятся абсолютно непричастные третьи стороны. Так могло случиться с самолетом Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Если сначала версии поражения самолета иранской ракетой высказывали только отдельные СМИ, то сейчас об этом как о факте открыто заявили несколько официальных высокопоставленных должностных лиц, в частности премьеры Канады и Великобритании.

Конечно, речь может идти о неумышленных действиях сил противовоздушной обороны, находившихся в состоянии боевой готовности, принимая во внимание запуск ракет по американским силам. Сейчас только максимально открытое расследование и полная помощь со стороны иранской власти помогут Тегерану избежать очередной эскалации и дополнительных санкций.