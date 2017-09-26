Непростые задачи для разочарованных победителей

Те, кто после незаурядных, а порой и драматичных президентских выборов во Франции надеялся на острую интригу во время парламентских выборов в Германии, возможно, несколько разочарованы: сама предвыборная кампания прошла довольно спокойно, а по мнению некоторых обозревателей — даже "сонно".

Однако вся Европа с большим нетерпением ждала 24 сентября, когда немцы придут на избирательные участки и выберут депутатов парламента Германии, которые впоследствии должны будут определить, кто станет канцлером и сформирует новое правительство.

И дело тут не только в том, что выборы проходили в экономически мощной европейской стране — на сегодняшний день Германия осталась практически единственным из ведущих членов Евросоюза, кто еще действительно верит в европейскую модель. Более того, некоторые даже видят в Германии последний бастион, способный спасти ЕС от развала.

Довольно прогнозируемо победил консервативный блок г-жи Меркель ХДС/ХСС, при этом показав на федеральных выборах худший результат за почти 70 лет — 33%. Социал-демократическая партия Германии во главе с экс-президентом Европейского парламента Мартином Шульцем получила 20,5% голосов. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" впервые прошла в Бундестаг, набрав 12,6%; Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,7; левые — 9,2; "зеленые" — 8,9%.

Сразу же после выборов Шульц и его сторонники заявили, что партия не будет участвовать в коалиции и намерена уйти в оппозицию. Вообще, мнения по поводу образования возможной коалиции весьма различны, а перспективы — весьма неопределенны. Как отметила шеф-редактор "Немецкой волны" Инес Поль, "Ангела Меркель начнет непростые переговоры о формировании правительственной коалиции со значительными потерями. Одним из отягчающих моментов для нее станет то, что многие в рядах собственной политической силы рассматривают именно ее лично, а также ее политику в отношении беженцев как причину катастрофического результата ХДС на выборах. С другой стороны, весь мир надеется, что именно Меркель, несмотря на такие итоги выборов, останется одной из ведущих политических фигур западного мира".

Непростые внутренние вызовы

Впрочем, какой бы ни была эта коалиция, перед ней будет стоять ряд сложных внутренних вызовов, требующих как глубокого и всестороннего изучения, так и принятия в дальнейшем сложных и, возможно, новаторских решений. Так, довольно сложной представляется демографическая ситуация, ведь, по некоторым оценкам, к 2050 г. двум из пяти немцев будет 60 лет, а уже в 2030 году стране будет не хватать 5–7 млн работников.

Однако острая тема, находящаяся в центре внимания нынешней европейской политики в целом и немецкой в частности, — вопросы, связанные с миграцией. Именно этим объясняется успех евроскептической и антииммигрантской "Альтернативы для Германии". А мировое сообщество, международные СМИ и многочисленные эксперты не были бы сегодня так удивлены, если бы действительно интересовались последними сдвигами в настроениях немецкого общества. Видимо, эти и другие проблемы пока смягчаются в целом положительным экономическим положением, особенно по сравнению со многими другими странами ЕС. Некоторые также отмечают, что подавляющее большинство избирателей голосовали за центристов. Однако это не должно побуждать немцев к самоуспокоенности. Как отметил британский "Экономист", "Страна радуется стабильности и процветанию, успешным предприятиям, стильным поездам и шумным приозерным пивбарам под открытым небом. Как говорится, зачем чинить, если ничего не сломалось? Но это было бы ошибкой. В долгосрочной перспективе Германию ждут проблемы, которые заставят лидеров принимать сложные решения и приведут к расколам".

Широкий фронт работ во внешней сфере

Очевидно, многие согласятся, что Европа, пораженная взломом послевоенной системы континентальной безопасности, незаконной оккупацией Россией Крыма и агрессией Кремля на востоке Украины, дестабилизированная волнами миграции, напуганная беспрецедентными террористическими актами, растерянная вследствие выхода Британии из Евросоюза и смущенная политикой президента США Дональда Трампа, ныне находится на распутье.

При этом и в самой немецкой внешней политике в последние годы накопилась куча крайне серьезных проблем, влияющих на страну: дестабилизация в Северной Африке; война в Сирии против Исламского государства; проникновение в Германию исламского терроризма с Ближнего Востока и радикализация местной молодежи под влиянием идеологии Исламского государства; оккупация Россией Крыма и агрессия Кремля на востоке Украины и санкции в отношении Москвы; усиление авторитарных тенденций в Турции и их влияние на немцев турецкого происхождения; трения с рядом восточноевропейских стран по теме беженцев; разногласия с США в вопросах изменения климата и протекционизма в международной торговле; финансовый кризис в Греции и отношение Берлина к нему; европейские споры вокруг "Северного потока 2".

Несколько в стороне стоит вопрос так называемой разноскоростной интеграции, обсуждаемый в рамках проекта "Европа на разных скоростях". "Нам необходима смелость для того, чтобы некоторые страны вели вперед на этом пути, даже если не все захотят за ними пойти. "Европа на разных скоростях" необходима, иначе мы можем застрять. Этот проект должен быть открытым для всех, никого не нужно из него исключать, но и не нужно никого насильно заставлять в нем участвовать", — обозначила в этом году контуры проекта Ангела Меркель. И все же, как известно, отношение к указанной идее в Европе довольно неоднозначно: некоторые даже считают возможным раскол в европейском лагере, если этот проект, среди прочего, не будет предусматривать предоставление странам-членам большей свободы в принятии решений о том, в каких проектах они хотели бы участвовать. Итак, немецкой внешней политике придется искать компромиссные ответы и на эти сложные вопросы, исходя из того, что сегодня Германия является лидером Европейского Союза, а Ангела Меркель — самым влиятельным политиком Европы. В свое время большой резонанс вызвал июньский опрос Pew Research Centre, согласно которому всего 38% немецких респондентов поддерживают применение силы для защиты союзника НАТО в случае какого-либо нападения, что, конечно же, также свидетельствует о настроениях рядовых немцев. А тем временем в мире формируется новая, "посткрымская" реальность, объективно требующая от многих государств, с Германией, конечно, включительно, переосмысления своей роли в мире. Ближе всего Меркель подошла к тому, чтобы поставить своих соотечественников перед новыми реалиями, в выступлении перед избирателями в Мюнхене: "Время, когда мы могли полностью полагаться на других, прошло". Впрочем, этот зашифрованный комментарий, как отметил уже упомянутый "Экономист", похож, скорее, на дистанцирование от Трампа, чем на новый вектор во внешней политике. Вообще, 2017-й был богат событиями в немецкой внешней политике. В частности, отношения с Анкарой в последнее время, во второй раз после столкновений в Германии сторонников и противников президента Турции Реджепа Эрдогана перед референдумом о конституционных изменениях в апреле нынешнего года, стали болезненным вопросом для Берлина. Так, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на фоне задержаний правозащитников в Турции, среди которых был гражданин ФРГ, заявил о "переориентации" отношений Берлина и Анкары. В четверг, 20 июля, он заявил, что необходимо пересмотреть инвестиционные кредиты и помощь Турции, равно как и помощь стране, связанную с подготовкой ко вступлению в ЕС. Габриэль отметил, что изменение внешнеполитического курса в отношении Турции согласовано с Ангелой Меркель. "Мы ожидаем возврата к европейским ценностям", — процитировало призыв главы МИД к Турции информагентство AFP.

Как известно, в газопроводе "Северный поток 2", который планирует достроить Россия, Германия пока видит чисто коммерческий проект, который якобы удешевит энергоснабжение и сделает его более надежным. Американские же политики, а также некоторые государства Центральной и Восточной Европы видят в нем намерение Кремля углубить зависимость Евросоюза от российского газа. Очевидно, в этом регионе такая позиция Берлина в отношении агрессивных энергетических планов Москвы вызывает, по меньшей мере, непонимание или даже раздражение.

С другой стороны, можно констатировать, что в настоящее время в Европе образовался некий фронт энергетических компаний и политиков, которые ведут себя так, будто газовые гешефты с Россией, вроде "Северного потока 2", вполне нормальны и продиктованы чисто экономическими интересами. Таким образом, эти господа, кроме прочего, потеряли моральные основания критиковать Трампа за так называемый экономический эгоизм, ведь похоже, что они сами руководствуются аналогичными мотивами.

Более того — все это дело российской "трубы" начинает выглядеть очень тревожно и может действительно привести к ослаблению трансатлантического партнерства и внутреннего европейского единства. А это уже будет иметь негативные последствия для Украины, которая рассчитывает на Запад в противодействии агрессии Кремля.

Конечно, будущий внешнеполитический курс страны будут определять политическая сила-победитель и участники будущей коалиции, но ей будет явно непросто, ведь вызовы, которые будут стоять перед страной, вряд ли можно назвать простыми. И здесь важнейшим, с точки зрения определения возможной роли Германии в Европе и ее вклада в европейскую и международную безопасность, будет осознание на общенациональном уровне того, что, по словам постоянного обозревателя "Дойче Велле" Кристофа Штрака, "ценности имеют свою цену".

Украинская тема и немецкое видение

Как хорошо известно, в политике, а тем более во внешней, ничто не остается статичным надолго. Не является (и не будет!) статичным видение основными политическими силами Германии украинской темы. Хотя следует признать, что партия Ангелы Меркель всегда поддерживала территориальную целостность Украины, призывала соблюдать Минские договоренности и воплощать их. Однако Меркель всегда настаивала на последовательности: сначала должны быть реализованы все пункты Минских договоренностей, а уж потом можно будет говорить о снятии или смягчения санкций. Позиция по перспективе членства Украины в ЕС также известна давно: по ее мнению, этот вопрос сейчас не актуален.

Не является большим секретом и то, что именно от позиции Берлина во многом зависит сохранение санкций Евросоюза в отношении России. С другой стороны, в Киеве должны понимать, что немецко-российский диалог будет продолжаться практически при любых обстоятельствах, исходя из объективного веса этих стран в Европе и огромного количества связей на различных уровнях.

И, очевидно, совсем не случайно довольно много немецких политиков и политических сил в той или иной степени выступают именно за диалог с Москвой. Хотя, как выяснилось, ожидаемое многими экспертами значительное деструктивное влияние России на выборы в Германии со стороны так называемых троянских коней Кремля оказалось несколько преувеличенным.

Итак, настроения немецкого общества и истеблишмента и в дальнейшем будут меняться и, соответственно, влиять на формирование внешнеполитического курса страны. Поэтому и действовать украинской дипломатии на немецком направлении внешней политики следует последовательно, постоянно и профессионально. А также соблюдать мудрый совет одного из самых известных немецких дипломатов, государственного деятеля и князя Генриха фон Бюлов, в свое время метко отметившего, что "первая обязанность дипломата — не быть застигнутым врасплох".

Бесспорно, Украина должна внимательно отслеживать ситуацию в этой ключевой европейской стране, настойчиво развивать отношения с влиятельными политиками всего политического спектра и местными интеллектуалами, к которым прислушивается общественное мнение, формировать проукраинское лобби, активно привлекать немецкие инвестиции в украинскую экономику и продвигать современный культурный продукт. Большое значение имеет и целевая разъяснительная работа, пример которой, в частности, подала недавняя речь в Бундестаге известного историка Тимоти Снайдера об "исторической ответственности Германии перед Украиной". Ведь эта, на первый взгляд, сугубо историческая тема в перспективе во многом будет определять будущее всей Восточной Европы.