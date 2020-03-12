Непредсказуемая российская конституция

Казалось бы, цель этого загадочного процесса наконец открылась: обнуляется счетчик президентских сроков Владимира Путина, а все прочее — театральная постановка. На это можно возразить, что в течение последних двух месяцев план российского президента в отношении конституционных изменений уже несколько раз казался почти раскрывшимся, но затем созданный им мутный политический поток делал новый неожиданный изгиб.

Напомним основные вехи. 15 января во время послания Федеральному Собранию Путин неожиданно для всех (за исключением очень узкого круга посвященных) предложил провести быстрые конституционные изменения и закрепить их плебисцитом. Высказанные предложения выглядели лишенными единой идеи: полномочия перераспределялись без очевидного бенефициара. При этом процесс был объявлен открытым — массы призвали предлагать конституционные поправки, а для их обобщения была собрана конституционная комиссия из семи десятков участников, построенная по принципу представительства всех слоев общества — от фермеров до космонавтов — во главе с несколькими юристами, по крайней мере, один из которых (председатель сенатского комитета по государственному строительству Андрей Клишас) заранее знал, о чем Путин собирается сказать 15 января.

Едва упомянутая комиссия успела собраться, как российский президент внес в Госдуму нигде не обсуждавшийся законопроект. Случилось это 20 января. Затем началось общественное обсуждение уже этого текста, но 23 января Госдума проголосовала законопроект в первом чтении. Было видно, что единогласное голосование не отражает понимания происходящего. Правда, стала понятней процедура: законопроект до второго чтения ждал внесения поправок, основная часть которых как раз и вносилась через конституционную комиссию. Дедлайн внесения народных предложений был назначен на 2 марта, второе чтение в Госдуме — на 10-е. По российскому законодательству, после второго чтения поправки уже не вносятся.

Февраль ушел на попытки понять, что же, собственно, предложил Владимир Путин. Устройство власти менялось в целом в пользу действующего президента.

Во-первых, открылась теоретическая возможность для Путина еще минимум дважды избираться президентом. Счетчик сроков мог быть обнулен Конституционным Судом России на том основании, что конституция существенно изменилась. Предложение самого Путина исключить слово "подряд" из соответствующей статьи, ограничивающей полномочия двумя сроками, ничего в таком случае не значило.

Во-вторых, российский президент получал возможность снимать через Совет Федерации судей Конституционного Суда (раньше это могли делать только они сами). При этом полномочия Суда расширялись, в том числе, в отношении оценки еще не принятых законодательных актов. Таким образом с помощью Конституционного Суда становилось возможным обнулить не только сроки, но и возможность парламента преодолевать вето президента при принятии законов (сейчас это возможно двумя третями голосов депутатов Госдумы и тремя четвертями — депутатов Совета Федерации). Законопроект теперь мог быть просто не допущен к голосованию.

В-третьих, Путин хоть и делился с Госдумой правом назначать министров (кроме пяти силовиков, которые назначались бы в консультациях с Советом Федерации), зато получал возможность менять премьера, не меняя правительства. Сейчас президент России назначает всех министров своими указами по предложению премьера, которого (единственного) утверждает Госдума. Но президент не может сменить премьера без перезагрузки правительства, что дает премьеру некоторую политическую самостоятельность. Теперь же в течение президентской каденции любой премьер будет висеть на волоске президентской благосклонности без права влияния на состав и структуру правительства.

В-четвертых, укреплялась под властью президента прокурорская вертикаль. Вернувшие себе право следствия прокуроры — не только генеральный, но и региональные, — по измененной конституции будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Сейчас они назначаются по согласованию с субъектами федерации.

В-пятых, муниципальная власть вместе с государственной встраивается в новую единую вертикально интегрированную власть публичную. При формальном сохранении конституционных положений об автономности муниципальной власти, она исчезнет как отдельный вид. Города и деревни будут подчинены региональным администрациям, образуя низший уровень публичной администрации. Получение субсидий на всех уровнях будет зависеть от центральной власти всецело контролируемой Путиным. Вся эта конструкция публичной власти получает конституционный координирующий орган в виде Государственного совета. Он уже существует, регулярно собирая под председательством Путина московских чиновников и глав регионов, но пока не закреплен в российской конституции.

Но было и нечто неуловимое, заставляющее усомниться в простоте казалось бы очевидной идеи Владимира Путина еще больше укрепить собственную власть и стать вечным правителем России. Он активно ездил по регионам, посылая сигналы, что все происходящее нужно вовсе не для продления его полномочий, а лишь для усовершенствования власти.

Кремлевские политтехнологи тем временем запустили методические рекомендации для руководителей на местах, как обеспечить приличный для Путина результат голосования по предложенным им конституционным изменениям — более 70% "за" при явке более 60%. В них содержалось интересное деление российского населения на группы: пенсионеры, патриоты, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные. Интересно, что в России нет патриотов среди молодежи. Но главное то, какой мотивационный лозунг предлагался критически настроенным: "Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!".

Старался и Андрей Клишас, который определенно является одним из наиболее осведомленных в происходящем вокруг конституции. Много раз он уверенно заявлял, что обнуления президентских сроков Владимира Путина не будет.

В дополнение к этому тенью нависал конституционный статус Государственного совета, который теоретически мог быть использован для нового места Путина после ухода с поста президента.

Ко второму чтению мысль о том, что Путин может сменить свой статус, причем быстрее, чем можно было бы подумать, перестала казаться кощунственной. Подходящие "народные поправки" он зацементировал 2 марта новым законопроектом о внесении поправок в его же законопроект об изменениях в конституцию. Казалось, результирующая версия увековечивала политическое наследие Путина: консервативная Россия, где браки возможны только между мужчинами и женщинами; государство заботится о детях; границы сложились тысячелетней историей и могут лишь расширяться; должностные лица — плоть от плоти россияне, не имеющие интересов за рубежом (разве что чиновникам и так не запрещалось иметь недвижимость за границей). Выглядело так, что Путин языком конституции написал политическое завещание и вынес его на всеобщее одобрение. Единственное, что было непонятно, какую судьбу он уготовил себе.

Накануне второго чтения почти аксиомой звучало, что после народного волеизъявления, закрепляющего обновленную конституцию, уже в этом году могут последовать парламентские выборы, а за ними — и президентские. Консультации на эту тему особо не скрывали. В досрочных выборах были уверены многие депутаты. И вот когда 10 марта перед голосованием в Госдуме с трибуны были внесены поправки о досрочных выборах Госдумы и обнулении президентских сроков Путина — он сам неожиданно появился в зале для прояснения депутатам своих замыслов (процедура этого не требовала). Российский президент сказал депутатам, что перевыборов Госдумы не нужно, а вот с обнулением его собственных президентских сроков можно было бы и согласиться, если бы только Конституционный Суд это одобрил.

Процесс изменений стремительно покатился дальше с дополнением об обнулении — за несколько дней прошли все необходимые голосования, включая региональные законодательные собрания, результаты голосования в которых будут утверждены 14 марта Советом Федерации. 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, Путин подпишет утвержденный законопроект и направит его в Конституционный суд, который не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение. Затем пройдет общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля, — после завершения великого поста и до начала месяца Рамадан. При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они немедленно вступят в силу.

Игра может казаться сыгранной. Многие факторы указывают, что Путину нужно было лишь продление усиленных полномочий и прямое обращение к российским гражданам (минуя окружение и элиты) для получения очередной дозы легитимности.

И все же остается изрядная доля неопределенности. Никто так и не объяснил, зачем все это было необходимо Путину так срочно и в такой форме, если выборы только в 2024-м году? Что будет, если Конституционный Суд не обнулит сроки, как однажды он отказался обнулить сроки Бориса Ельцина? И что будет, если пандемия коронавируса не позволит провести всероссийское голосование? Наконец, почему Путин в таком сослагательном наклонении говорил об обнулении сроков в Государственной Думе перед вторым чтением?

Вряд ли мы уже наблюдали развязку российской конституционной истории. Даже если она театральна, этот театр слился с жизнью, где есть место не только замыслу режиссера, но и аравийской нефти, китайскому коронавирусу, войне в Идлибе, и многому другому…