Корейский полуостров: долгий путь к миру

В пятницу, 27 апреля, состоялся саммит лидеров Северной и Южной Кореи.

В совместной декларации лидеры двух стран "торжественно засвидетельствовали, что на Корейском полуострове больше никогда не будет войны, а открывается новая эпоха мира". Они подтвердили стремление к полной денуклеаризации полуострова и снижению напряжения путем сокращения обычного вооружения в демилитаризированной зоне на границе двух стран.

Это третья межкорейская встреча на уровне самых высоких официальных лиц после одиннадцатилетнего перерыва. Нынешняя закладывает основы для исторических переговоров между Северной Кореей и США, запланированных на конец мая — начало июня этого года. Именно от их успеха зависит не только возможность подписания мирного договора между двумя Кореями, которые с 1953 года находятся в состоянии войны, но и дальнейшее развитие событий в Восточноазиатском регионе.

Кажется, Северная Корея и Южная Корея еще никогда не были настолько близки к примирению, как сегодня, по крайней мере об этом свидетельствуют события последних нескольких месяцев и декларации лидеров двух стран. Но движение к мирному решению корейской проблемы вышло далеко за пределы двусторонних отношений не только потому, что на территории Южной Кореи со времен гражданской войны базируется американский военный контингент, но и из-за угрозы использования Северной Кореей ядерного оружия, разработку которого она завершила в прошлом году. Следовательно, главной темой переговоров стала денуклеаризация КНДР как залог возможности подписания будущего мирного договора и официального окончания войны между Кореями. Но Южная Корея не самостоятельна в принятии решения о подписании договора. Более того, она даже не является подписантом единого Соглашения о прекращении огня между Южной и Северной Кореей от 27 июля 1953 г. Ведь тогдашний президент Ли Сын Ман отказался ставить подпись под документом, настаивая на продолжении военных действий, поэтому подписантом со стороны Республики Корея выступил главнокомандующий Объединенных войск американский генерал Вильям К.Гаррисон, а со стороны КНДР — генерал Корейской народной армии и командир Китайских народных добровольцев Нам Иль. Следовательно, Южная Корея не является прямой стороной Соглашения о прекращении огня, поэтому ее замена на новую требует присутствия других подписантов. На нынешнем саммите на президента Муна возлагается ответственная миссия формирования положительных условий для будущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына с целью достижения ими договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом, межкорейский мирный договор прямо связан с успешностью переговоров США — КНДР и согласия на него США.

Хрупкий оптимизм относительно успешности переговоров с Пхеньяном со стороны южнокорейских и американских официальных лиц, с учетом нарушения договоренностей в прошлом и непредсказуемости КНДР, оставляет за кулисами детали переговоров подготовительных групп, а также существование условий, которые выдвигают друг другу стороны. Так, если еще в 2016 г. Северная Корея требовала вывода американского военного контингента с территории Юга как предпосылку нормализации отношений и начала процесса денуклеаризации, то сейчас, по словам президента Муна, вопрос об американском военном присутствии не поднимается, речь идет только о прекращении вражды в отношении КНДР и предоставление ей гарантий безопасности. Также пока трудно предусмотреть, насколько жесткой линии поведения во время переговоров будет придерживаться президент Трамп (учитывая тот факт, что его советники на северокорейском направлении — два "ястреба", сторонники жесткого отношения к Пхеньяну: советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео) и как он воспримет, допустим, невозможность быстрой и полной денуклеаризации КНДР. Ведь согласно высказанному во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном мнению, под денуклеаризацией Трамп понимает именно "освобождение от ядерного оружия".

В целом американский истеблишмент, имея продолжительный опыт переговоров с КНДР о ее ядерной программе, озвучивает глубокий скептицизм насчет подлинных намерений Пхеньяна в вопросе денуклеаризации. Так сошлось, что предложение Ким Чен Ына о переговорах с Дональдом Трампом появилось после введения очередных сверхжестких санкций против Северной Кореи, к которым приобщился даже Китай — главный торговый партнер страны. Поэтому у США и их союзников преобладает мнение, что Ким Чен Ын, втягиваясь в переговорный процесс, пытается добиться ослабления санкционного давления. Пол Вулфовиц, экс-заместитель министра обороны США, принимавший участие в переговорах с КНДР в начале 2000-х, высказал предостережение от повторения ошибок, допущенных в переговорах с Ираном, и преждевременного снятия санкций с Северной Кореи в обмен на обещания каких-либо действий в будущем. Также на днях Дональду Трампу на своей странице в Твиттере пришлось отрицать обвинение одного из изданий в том, что США идут на уступки Северной Корее и что похоже, вроде бы последняя будет иметь большую пользу от будущих переговоров, чем все остальные. Трамп подчеркнул, что со стороны США не было никаких уступок, в отличие от Северной Кореи, которая на днях объявила о замораживании ядерных и ракетных испытаний и закрытии главного испытательного полигона.

Это решение Северной Кореи приветствовали лидеры соседних стран, среди которых и Китай, еще одна из сторон — подписантов Соглашения о прекращении огня. Несмотря на то, что Китай не является непосредственным участником запланированных в ближайшее время переговоров, его привлечение к решению корейской проблемы несомненно. В конце марта Ким Чен Ын неожиданно осуществил свой первый со времени вступления в должность зарубежный визит именно в Китай, что в дипломатическом разрезе указывает на приоритетность в выборе союзников. Традиционно Китай всегда считался страной, оказывающей значительное влияние на Северную Корею, но ядерные амбиции Пхеньяна усилили напряженность в двусторонних отношениях и заморозили на длительное время диалог на уровне лидеров стран. Однако нынешний визит Кима продемонстрировал, что Китай и Северная Корея понимают необходимость и взаимную выгоду от их союза. Несмотря на личную нерасположенность Си Цзиньпина к его корейскому коллеге, о которой неоднократно говорилось в прессе, северокорейский лидер был принят на самом высоком уровне и, заручившись поддержкой Си Цзиньпина, усилил свои позиции в будущих переговорах с Трампом. Лидер Китая, в свою очередь, восстановил свое влияние на развитие ситуации на Корейском полуострове после того, как дипломатическая активность Сеула, Пхеньяна и Вашингтона отодвинула его на обочину переговорного процесса. Кроме того, по результатам визита была озвучена позиция сторон о поддержке мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. В разгар прошлогоднего кризиса Китай был противником применения военной силы против Северной Кореи, поэтому во время визита Кима в который раз было подчеркнуто, что Китай будет поддерживать прочные отношения с КНДР, несмотря на изменения в международной и региональной ситуации. И этому есть логичное объяснение. Китай, как никто другой, заинтересован в содействии миру и стабильности возле своих границ, а также в сохранении своего влияния в регионе, учитывая усиление его лидерских амбиций в мире. Поддержка Китая важна для режима Кима в случае провала переговоров с Трампом, как и в продвижении собственной версии и сроков денуклеаризации. Ведь большинство экспертов склоняется к мысли, что Северная Корея не намерена полностью отказаться от ядерного оружия.

Несмотря на санкционное давление, Ким Чен Ын не похож на загнанного в тупик — наоборот, его выход на международную арену указывает на существование определенных целей, преследуемых северокорейским лидером. 20 апреля в Пхеньяне состоялся 3-й пленум ЦК Рабочей партии Кореи, на котором не только подытожили результаты пятилетней работы, но и объявили о стратегии экономического развития страны, получившей название "Социалистическое экономическое строительство" и базирующейся на научно-техническом развитии государства. Реализация ядерной программы как залога национальной безопасности и защиты легла в основу Национальной стратегии безопасности страны (так называемой Линии Пхенджин) от 31 марта 2013 г., которая базировалась на одновременном экономическом строительстве и ядерном вооружении. До этого, в 2012 г., в преамбулу Конституции КНДР были внесены изменения, подчеркивавшие ядерный статус государства. Под руководством Ким Чен Ына северокорейская военная индустрия сосредоточилась на производстве стратегического оружия. Кроме того, были проведены серьезные ротации среди руководства военно-промышленного комплекса в пользу специалистов в сфере военной инженерии, исследований и разработок в военной сфере. Для реализации ядерной программы была нужна новая генерация управленцев, и она пришла, и ныне составляет близкий круг людей северокорейского лидера — несомненно, благодаря успешности ядерной программы.

Несмотря на крупные финансовые вливания в военную сферу, экономика КНДР, по данным прошлых лет, демонстрировала рост. Основной вклад в развитие ВВП сделали промышленные и горнодобывающие отрасли, попавшие под санкции в прошлом году. С 2012 г. правительство Ким Чен Ына осуществляет экономические реформы, которые некоторые эксперты сравнивают с реформами Дэн Сяопина конца 70-х годов, в частности, и в аграрном секторе. Но дальнейшие экономические сдвиги возможны только при помощи инвестиций и иностранного капитала.

Если раньше главными угрозами для режима Кимов были внешние факторы и внутренняя оппозиция, то теперь северокорейский лидер должен заботиться об экономических сдвигах, чтобы предотвратить взрывы народного недовольства. А выход из более чем семилетней изоляции Ким Чен Ына свидетельствует о начале "новой эры" в отношениях всего мира и Северной Кореи. Но станет ли она "новой эрой мира" — станет понятно уже в ближайшее время.