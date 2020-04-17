Кислица назвал условия послабления или отмены санкций против России

При этом какие-либо попытки России подорвать логику этих шагов требуют немедленной реакции.
Украина не переставала доказывать партнерам, что послабление или отмена санкций против России возможны только после того, как та сделает по меньшей мере три шага: прекратит грубые нарушения нашего суверенитета и территориальной целостности, компенсирует причиненные убытки и примет достаточные меры для недопущения таких преступлений в будущем. Об этом в своей статье "Пандемия международных отношений" пишет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Отмечается, что какие-либо попытки подорвать Россией логику этих шагов требуют немедленной реакции.
"Кощунство России мы видели, когда в российских проектах решений, распространяемых в ООН, Кремль призывает к "добрососедскому" решению насущных проблем...Как бы это ни раздражало российское МИД, но именно украинская сторона вызвала снежную лавину, под которой был захоронен кремлевский план", - пишет автор.
По его словам, чтобы заблокировать российского "троянского коня", к Украине присоединились США, ЕС и Грузия.
"Показательно, что, несмотря на сохранение иллюзий в некоторых европейских странах и предположений по теоретической конструктивности России, Евросоюз смог (хоть и в последний момент) выработать единую позицию о непринятии российского текста", - отмечает Кислица, подчеркивая, что "санкционный" бой на полях Генассамблеи ООН завершился поражением Кремля, что совсем не означает окончание войны.
"Наивно предполагать, что Москва перестанет использовать глобальную беду себе в пользу. Мы уже видим, как в России играют на проблемах вируса, чтобы усилить разногласия в Брюсселе. Мы видим, какая массированная пропаганда сопровождает российскую "гуманитарную" помощь, иногда на практике оказывающуюся коммерческой. Мы видим, как в Кремле с одной стороны призывают к глобальной солидарности, а с другой — блокируют транзит гуманитарных грузов", - резюмирует постоянный представитель Украины при ООН.
Что в условиях глобального коронакризиса пытается сделать ООН? Планирует ли реформироваться эта международная организация? Как должна действовать Украина, чтобы не потерять достигнутое? Об этом читайте в статье Сергея Кислицы "Пандемия международных отношений" на ZN.UA.