Из бункера к победам

Больше месяца российский президент управлял страной из бункера, но теперь снова устремился к победам.

Несколько недавних шагов, предпринятых российской властью, определенно свидетельствуют о подготовке наступления по всем фронтам после периода унылого отступления, начатого в конце марта под давлением коронавируса. Во-первых, в России спешно модернизировано избирательное законодательство. Во-вторых, населению обещаны скорые и значительные социальные пакеты. В-третьих, любые сомнения в достоверности российской статистики по COVID-19 приравниваются к пересмотрам итогов Второй мировой войны. И, в-четвертых, Россия снова грозит Украине военной силой в Донбассе.

Чтобы понять, куда пойдет Россия дальше, полезно вспомнить, куда она шла, пока ее не подкосил коронавирус.

Реализовывались два больших проекта. Во внутренней политике была запущена быстрая конституционная реформа, которой не хватило буквально пары недель, чтобы завершиться победной точкой в виде всероссийского голосования. Смысл этого проекта состоял в оживлении вертикали власти Владимира Путина, в последний год начавшей деградировать во многих незаметных деталях, грозивших сложиться в опасную картину. Звери в джунглях инстинктивно улавливали запах ослабления главного хищника. Никто, конечно, ни тогда, ни сейчас не готов бросить ему вызов. Более того, никто из влиятельных россиян не мыслит себя вне построенной Путиным системы. Но сама мысль, что век верховного правителя может оказаться не так уж и долог, вела к деградации исполнительской дисциплины.

Под угрозу было поставлено святое — масштабные национальные проекты, призванные вывести Россию на передовые мировые рубежи и обеспечить Путину статус величайшего московского правителя в истории. Досрочно обнулив сроки своего правления и поставив во главе исполнительной власти счетовода с выдающимся пониманием цифровой экономики, Путин собирался решить и проблему вертикали, и проблему нацпроектов. Не сложилось.

Во внешней политике Россия рассчитывала использовать "75 лет Великой Победы" для возвращения в клуб великих. Много лет Россия лгала, что ее не волнует утрата места в "большой восьмерке" после военного нападения на Украину в 2014 году, и что ей вполне достаточно рядового членства в "большой двадцатке", ШОС и БРИКС. Однако "большая семерка", за бортом которой оказалась Россия, остается мировым финансовым и технологическим хабом, несмотря на то, что Китай сумел перетянуть на себя контроль над значительной частью мировых цепей поставок и создания прибавленной стоимости.

Принадлежность к великим державам, а не просто к рядовым членам "большой двадцатки", рассматривается Москвой в качестве оправдания ее стремления к территориальной экспансии и экстерриториальному влиянию. Причем сами по себе территориальные захваты, как стало понятно в результате войн против Грузии и Украины, не придают России величия, а лишь подрывают его. Но и возвращение захваченного величия ей не вернет, а станет штрафом за совершенные ошибки.

В прошлом году Кремль готовил план неформального заседания "большой восьмерки" в Москве 9–10 мая 2020 года по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе. России нужно было собрать лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Экспромты президента США Дональда Трампа, не отягощенные прошлым внешнеполитические инновации президента Франции Эммануэля Макрона, глубинная установка канцлера Германии Ангелы Меркель на поддержание диалога с Россией, интерес премьера Японии Синдзо Абэ в разрешении территориальной проблемы, массовые пророссийские настроения итальянских элит — все это позволяло рассчитывать на успех мероприятия. Если бы "большая восьмерка" собралась в Москве в 2020 году после того, как она не собралась в 2014-м, это могло бы стать обнулением шести лет изоляции.

В начале этого года стало понятно, что с "восьмеркой" не складывается. Возможно, "семерка" почувствовала манипуляцию. Но не исключено, что свое недовольство выразил председатель Китая Си Цзиньпин: если он еще и не определяет, какой должна быть внешняя политика России, то уже может советовать, в какой валюте России следует хранить ее резервы. Невозможно представить, чтобы председатель Китая приехал в Москву в качестве главного гостя парада, но остался вне собрания восстановленной "большой восьмерки".

Поэтому с начала года начал реализовываться новый план: провести в Москве заседание официальных ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН, коими являются США, Китай, Россия, Великобритания и Франция. Этот план был дополнен французским экспромтом: провести такое заседание в режиме видеоконференции еще до того, как будут устранены угрозы, связанные с коронавирусом.

Возобновление в России остановленных внутри- и внешнеполитических проектов определялось не динамикой распространения коронавируса. По состоянию на 11 мая, когда Путин объявил, что Россия выходит из режима ограничений, ежедневный прирост количества инфицированных не спадал и превышал 10 тысяч. Заразились и переболели видные представители российской власти, включая премьера Михаила Мишустина и, похоже, главу Чечни Рамзана Кадырова. Были громкие смерти, включая руководителя пилотируемой космической программы России.

Но мировой тренд снятия ограничений, экономические последствия ограничительных мер и переосмысление уровня угрозы заставили Кремль выйти из бункера. Оказалось, что в отличие от многих других лидеров, российский президент не набрал, а лишь растерял остатки былой популярности. Оказалось, что российское общество не любило власть сильнее, чем боялось коронавируса.

Плацдарм нового российского наступления по всем фронтам сильно сужен. Коронавирус и нефтяная война с Саудовской Аравией заметно подкосили российскую экономику. По официальным оценкам российского правительства, призванным не травмировать психику российского общества и элит, в апреле ВВП (по сравнению с апрелем прошлого года) снизился на 28%, по результатам второго квартала — на 9,5%, по результатам года ожидается падение на 5%. По другим оценкам, падение по результатам года может составить 10%, а то и больше.

Пока катастрофы нет.

Золотовалютные резервы с начала года не упали, хотя изменили структуру, включая (по просьбе Китая) перевод части резервов в юани. Номинальный объем российских резервов превышает 560 млрд долл. Он позволяет печатать рубли для продолжения инфраструктурных проектов российских монополий и увеличения военных расходов. С начала карантина на эти цели Центробанк России уже влил в экономику более триллиона рублей и готовится влить еще столько же. Иначе вертикаль власти может деградировать.

С другой стороны, чтобы сбалансировать бюджетную систему и не допустить чрезмерного дефицита (в прошлом году бюджет был профицитным), России нельзя тянуть с девальвацией рубля. Курс доллара с нынешних 70 рублей нужно поднимать до более чем 100 рублей. Девальвацию Кремлю нужно поместить где-нибудь между победным всенародным голосованием за новую конституцию и региональными выборами, все еще назначенными на 13 сентября. Тянуть с удержанием курса до осени может быть опасно для экономики.

Послекарантинный политический сезон в России должен начаться с победы над коронавирусом, совмещенным с победой над фашизмом во Второй мировой войне и обнулением сроков правления Владимира Путина.

Отсюда необычно острая реакция в России на вполне рядовые публикации Financial Times, The New York Times и Bloomberg, подвергавшие сомнению достоверность российской статистики по коронавирусу. По этому поводу высказывались топ-чиновники, западным журналистам грозили лишением аккредитации депутаты, российский МИД рассылал в редакции указанных изданий письма с требованием опровержения. И это все в придачу к привычной буре телевизионной пропаганды. Даже "независимые эксперты" указывали на "неаккуратность" западных публикаций.

Такая реакция определяется тем, что Кремль готовится объявить своим подданным о победе России над эпидемией коронавируса благодаря тому, что российская власть и созданная ею медицинская система обеспечили в разы меньшую смертность по сравнению с развитыми странами. В связи с этим уже в течение месяца можно ожидать снятия внутренних ограничений на экономическую деятельность с последующей организацией народного ликования.

Опасения, связанные с коронавирусом, сохраняются, но теперь ответственность лежит на недавних бенефициантах "вирусной федерализации" — региональных руководителях. В марте им были даны полномочия самостоятельно определять степень реагирования на угрозу пандемии. Теперь они же будут нести ответственность, если вдруг уже анонсированная Кремлем победа над коронавирусом обернется поражением. Особенно рискует мэр Москвы Сергей Собянин, успевший набрать политические очки на борьбе с угрозой пандемии. Именно в Москве будет праздноваться великая гибридная победа, и в повторном срыве торжеств (если он случится) должны быть найдены конкретные виновные.

Ближайшая символическая дата, способная перезапустить политические процессы России в благоприятном для Кремля варианте, — 24 июня — день, когда в 1945 году в Москве прошел "Парад Победы". К этой дате начата активная подготовка. Одновременно с прекращением "нерабочих дней" 11 мая российский президент объявил о запуске внушительного социального пакета, который охватит около 30 млн российских детей до 16 лет и соответственно их семьи. Многие семьи получат разовые выплаты на своих детей в несколько десятков тысяч рублей, и в течение определенного срока будут получать от трех до десяти тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Ожидается объявление еще одного внушительного социального пакета.

Было спешно изменено российское законодательство о выборах и референдумах. Российские чиновники, ответственные за результаты волеизъявления российских граждан, могут теперь не стесняться в выборе инструментов. Голосование можно будет проводить в электронном виде, по почте и вне избирательных участков, причем делать все это досрочно. Четких критериев допустимости таких форм волеизъявления нет, к ним можно прибегать всегда, когда это необходимо.

Пока что российская власть пытается опровергнуть связь между изменением правил голосования и предстоящим всероссийским референдумом о конституции Путина, предусматривающей обнуление сроков его правления. Возможно, Кремль еще не решил, достаточно ли будет социальных пакетов и всенародных праздников, чтобы не использовать срочно узаконенные инструменты откровенной манипуляции.

"Парад Победы", перенесенный с 9 мая, может быть проведен 24 июня и совмещен с голосованием по конституции. Но он может пройти и 3 сентября — в недавно измененный Путиным день окончания Второй мировой войны. 2 сентября (когда это празднует весь мир) Путин обязан провести в Пекине на торжествах, готовящихся председателем Китая. Были и другие причины переноса. Но как бы то ни было, "Парад Победы" в начале сентября может иметь смысл, чтобы, например, создать нужные общественные настроения после девальвации рубля и перед региональными выборами.

Многое зависит от того, получит ли Путин шанс собрать в Москве лидеров стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН. Если нет, то дефицит внешнеполитических побед, особенно с учетом провалов в Сирии и Ливии, может быть компенсирован за счет военных и дипломатических побед над Украиной, которая все еще кажется Кремлю легкой добычей.

У российской власти, вероятно, есть видение выхода из карантина и шагов по преодолению его последствий. Но определенных сроков может еще не быть, кроме скорого объявления победы над коронавирусом. Подготовка к "Параду Победы" и голосованию за обнуление сроков Путина начата, и эти события могут произойти уже в июне. В зависимости от результатов всероссийского волеизъявления будут приняты решения о девальвации рубля и региональных выборах. Нужные деньги уже тратятся на поддержание устойчивости силовых структур и ключевых корпораций. Населению будут даны социальные пакеты, обеспечивающие выживание.

Все отчетливее будет заметна борьба бульдогов под ковром российской власти. Силовики во главе с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым будут оспаривать у правительства контроль над национальными проектами, особенно, если не найдут вариантов военных побед за пределами России. Судьба премьера Михаила Мишустина уже висит на волоске, хотя он и вернулся к исполнению обязанностей после болезни вследствие инфицирования COVID-19. Не исключено, что силовики будут претендовать и на полномочия в менеджменте внутренней политики, за который отвечает первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко.

Газовщики и нефтяники в лице Алексея Миллера и Игоря Сечина будут бороться за остатки средств, ранее предусмотренных на нацпроекты, и искать для этого опору в силовом аппарате. Воспрявший было губернаторский корпус окажется низвергнут в бездну провинциальной нищеты и назначен ответственным за последствия коронавируса и борьбы с ним. Но сверхбогатая Москва во главе с мэром Сергеем Собяниным будет играть свою особую роль.

Путин выше и сильнее всего этого. Однако хватка его власти вряд ли столь же прочна, как еще год или два назад. Шаги российской власти просчитаны на полгода-год вперед, они будут уверенными и, вероятно, агрессивными. Но дальше они теряются в тумане.