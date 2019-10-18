Испанию "пучдемонит"

После более чем годичного перерыва тема сепаратизма в испанской провинции Каталония вернулась на первые страницы мировых СМИ: в минувший понедельник в Мадриде Высшим судом страны осуждены на длительные сроки 12 каталонских политиков и общественных активистов.

Все они причастны к организации признанного незаконным референдума 1 октября 2017 года об отделении провинции от Испании. Решение суда от 14 октября с.г. вывело на улицы Барселоны тысячи сторонников независимости. В городе и окрестностях на минувшей неделе происходили стычки с полицией. Лидеры движения за независимость Каталонии, включая бывшего главу местного правительства (президента Женералитата) Карлеса Пучдемона, укрывающегося в Бельгии, заявили, что начинают подготовку к новому референдуму о независимости Каталонии.

Нынешнее обострение "каталонской проблемы" произошло спустя год после того, как испанские власти вернули Каталонии ее автономные права. Они были приостановлены с 2017 года, после организации правительством региона референдума об отделении провинции от Испании. С тех пор Мадрид смягчил свою позицию — каталонские националисты в ходе выборов в прошлом году смогли снова сформировать правительство провинции. Его главой стал соратник Пучдемона, писатель и юрист Жоаким "Ким" Торра, сразу же четко заявивший о неизменности курса Каталонии на сецессию. Впрочем, этот политик обещал: сделает так, что следующий референдум будет согласован с испанскими властями.

Тем временем в самом Мадриде происходили политические потрясения, не позволившие властям вплотную заняться, например, назревшей проблемой реформы Конституции, которая открыла бы дорогу к переговорам с каталонскими политиками о разделении полномочий между центром и регионами, утверждению на законодательном уровне федеративного устройства страны. События в испанской политической жизни резко поменяли отношение к каталонской проблеме.

Так, летом прошлого года путем вотума недоверия (это случилось впервые в новейшей истории страны) был отстранен с поста главы правительства лидер Народной партии Мариано Рахой, проводивший жесткую политику в отношении сепаратистов Каталонии. Новым главой испанского кабинета стал лидер испанских социалистов Педро Санчес. Не имея в парламенте страны большинства, он был вынужден опереться на поддержку представителей каталонских и баскских националистических партий и объявить о своем желании начать переговоры о разрешении кризиса в отношениях Мадрида и Барселоны. В частности, Санчес пообещал существенно увеличить инвестиции в Каталонию. Как известно, националисты этой провинции мотивируют свои требования об отделении, в частности, тем, что регион "кормит" прочие отсталые в экономическом плане испанские провинции. Он также призывал к многопартийным переговорам о судьбе региона и даже подтвердил, что считает каталонцев отдельной нацией. Также испанские власти в июле 2018 года отозвали международный ордер на арест Пучдемона. А в нынешнем году Санчес предлагал, чтобы каталонские представители возглавили обе палаты испанского парламента — Генеральных кортесов.

Все попытки Санчеса инициировать диалог с каталонскими сепаратистами провалились. Последние выдвинули условием освобождение лидеров сепаратистов, которые были арестованы после референдума 2017 года и против которых готовился суд в Мадриде. Однако Санчес счел это "красной линией", которую не мог перейти, поскольку это означало бы, что сепаратисты получат возможность влияния на независимое правосудие страны. Испанский премьер совершил несколько поездок в Страсбург, где отстаивал свою позицию в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека. Он доказывал, что дюжина каталонских политиков предстанет перед судом не за свои идеи, а за покушение на конституционный строй. Они проигнорировали многочисленные предупреждения властей страны отказаться от проведения референдума 1 октября 2017 года и от акта провозглашения "независимой республики", совершенного в Каталонском парламенте 27 октября 2017 года.

Он также подчеркнул, что как страна, в полном объеме соблюдающая демократические нормы, Испания гарантирует и защищает права человека, общественные свободы и права национальных меньшинств. Поэтому нет оснований говорить, что находящиеся под судом каталонские сепаратисты являются узниками совести или политическими заключенными. Так их называли политики из каталонского националистического лагеря.

В целом можно сказать, что правительство Санчеса заняло активную позицию в отношении "антииспанской" пропагандистской кампании, которую вели каталонские власти с целью заставить Евросоюз вмешаться в спор Барселоны и Мадрида или, по крайней мере, выступить в роли посредника. Испанское правительство всякий раз давало понять каталонцам, что именно от него (и только от него) зависит дальнейший прогресс в переговорах и какие-либо уступки. Но дозированные и небольшие шаги Санчеса навстречу каталонцам имели и другую цель — сохранить поддержку его правительства со стороны каталонских политиков — в частности, Республиканских левых Каталонии и Европейской демократической партии Каталонии. Но и это не помогло — те не поддержали бюджет страны, и в результате 28 апреля 2019 года в стране состоялись досрочные выборы. По их результатам социалисты получили 123 места из 350, что, однако, не позволило им сформировать кабинет.

Тогда же власти сделали еще одну уступку каталонцам. В ходе судебного разбирательства решено не применять в отношении осужденных лидеров сепаратистов статью об "организации восстания", за которую предусматривалось 25 лет тюрьмы. В этом случае следовало бы доказать, что обвиняемые провоцировали насилие как инструмент нарушения законов для достижения независимости от Испании.

После оглашения приговора 14 октября самый большой срок получил заместитель Пучдемона Ориол Жункерас — 13 лет тюрьмы. Его признали виновным в подстрекательстве к мятежу (призывам к препятствованию исполнению законов) и нецелевом использовании государственных средств на проведение незаконного референдума. Еще три бывших министра Каталонии получили по 12 лет по таким же обвинениям. Трое из 12 осужденных отделались денежными штрафами в 50‒100 тысяч евро. Все 12 заявили несогласие с приговором, и он может быть обжалован. Также власти Испании возобновили международный ордер на арест Карлеса Пучдемона.

Как заявил сразу после оглашения приговора лидер Каталонии Ким Торра, он будет добиваться амнистии для заключенных. Ким Торра назвал приговор испанского Верховного суда "оскорблением демократии" и "наследием диктатуры", а также "актом мести, а не справедливости". Он потребовал встречи с королем Испании Филиппом VI и главой испанского правительства. В свою очередь испанский премьер Педро Санчес назвал решение суда полностью прозрачным и заявил, что испанское правительство в полной мере уважает его.

Впрочем, эти заявления не возымели влияния на тысячи людей в Барселоне. 14 октября они вышли на улицы, протестуя против решения испанского суда и называя его недемократическим и нарушающим права человека. Несмотря на мирный характер протеста, испанские власти применили против протестующих вооруженные спецсредствами отряды полиции, когда демонстранты попытались заблокировать местный аэропорт El Prat.

Испанское правительство вернулось к жесткой линии поведения в отношении сепаратистов на фоне того, что попытки договориться с ними не имели успеха. Однако поворот в испанской политике можно объяснить и тем, что Санчесу не удалось сформировать новое правительство после апрельских выборов, и теперь испанцам предстоит в четвертый раз за четыре года идти к избирательным урнам 10 ноября. Возможно, Санчес надеется, что, получив вотум доверия избирателей, он сможет найти подходы к решению каталонской проблемы.