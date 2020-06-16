Границы: ключ переломлен пополам

В ситуации затянувшегося конфликта с Россией и обвала мировой экономики Беларусь лишилась значительной части своих валютных поступлений. Однако руководство страны вместо проведения рыночных реформ рассчитывает "закрыть" страну, постепенно превращая открытую экономику в автаркию.

Новый премьер — новая-старая политика

В конце мая президент Беларуси объявил о своих планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. При этом он заявил: "Мы всегда после регистрации действующего президента кандидатом в президенты объявляли новый состав правительства до выборов".

Соврал. За 26 лет правления Лукашенко это первый случай, когда он решил сменить правительство до собственных перевыборов, а не после них. 4 июня новым главой белорусского правительства стал председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко. Впервые во главе Совета министров оказался силовик, кадровый военный. Наблюдатели связали это с крайне неустойчивым положением самого Лукашенко в преддверии выборов.

11 июня новый белорусский премьер выступал перед парламентом. Разумеется, Роман Головченко заявил, что главная задача правительства — устойчивый экономический рост, причем темпом выше среднемирового, потому что так распорядился Александр Григорьевич Лукашенко. Но это понятно, это каждый премьер ставит своей задачей.

Обратило на себя внимание другое. "Требуется безотлагательно принять решения по защите внутреннего рынка", — заявил новый премьер-министр. Головченко напомнил, что многие страны без стеснения закрывают границы, активно возвращаются к протекционизму, всеми способами защищают национальные рынки, несмотря на международные обязательства. При этом он заверил, что "мы будем действовать выверено".

Премьер-министр также высказался о необходимости избавить экономику от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Комментируя возможные проблемы с бюджетом, который недополучит значительный объем средств из-за низких цен на нефть и калийную соль, Роман Головченко отметил: "Ситуация непростая. Эти факторы оказывают влияние на макроэкономическую стабильность. Но пока мы не видим существенных рисков, несущих серьезную угрозу макроэкономической стабильности в стране. Год мы надеемся удержать в пределах прогноза".

По его словам, сокращение расходов бюджета неизбежно, и оно будет производиться за счет уменьшения закупок импортных товаров и услуг. Как пояснили журналисту ZN.UA знакомые с ситуацией источники в белорусском правительстве, во все ведомства спущена директива максимально ограничить импорт, закупать только то, что жизненно необходимо для страны.

Одновременно в Беларуси будут реанимированы программы импортозамещения. Такие программы появляются в Беларуси каждый раз, когда страна проходит через кризис, и валюты не хватает на закупку ширпотреба и оборудования. Но если машиностроение в Беларуси развито неплохо, то с продукцией легкой промышленности — большие проблемы. Незадолго до коронакризиса руководитель государственного концерна "Беллегпром" даже требовал принятия специального закона, который запретил бы в стране магазины секонд-хэнда.

Иначе говоря, белорусские одежда и обувь не в состоянии конкурировать даже с б/у импортом, а убрать с рынка китайский ширпотреб власти не могли, — он закупался на деньги полученных от Пекина "связанных" кредитов.

Но теперь исчезнуть с прилавков может даже китайское барахло, — как говорят источники в Совмине, "меры планируются очень жесткие, вплоть до радикальных". А вот признание другого чиновника: "Судите сами, валюты в распоряжении госбанков совсем мало. Нужно купить присадки к бензину, потому что это экспортный товар, нужно купить катализаторы для НПЗ, и нужно купить одежду, потому что белорусскую люди не хотят носить, нужно купить продукты, рыбу морскую… Как вы думаете, что выберут? Присадки и катализаторы, разумеется. А едят и носят пусть свое, отечественное".

(Специальное пояснение для украинцев: в Беларуси до 85% промышленности находится в собственности государства, и вопросы "на что потратить валюту?" решаются так же, как в СССР, — централизованно.)

На следующий день, 12 июня, Роман Головченко посетил Минский автомобильный завод (хорошо известный украинцам своей продукцией МАЗ). Там он заявил: "Мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия, — что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4–5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу, но, естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению показателей и бизнес-планов. Если предприятие надо поддержать, и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально".

По его словам, на поддержку смогут рассчитывать предприятия, которые обоснованно и аргументированно докажут, что из-за сложной ситуации им нужна временная помощь, что они выполнят свои обязательства и в конечном итоге вернут эту помощь государству.

"Условно говоря, как президент (Лукашенко. — А.П.) образно использовал выражение, "вертолетных денег" не будет. То есть мы не закачиваем просто деньги в уставный фонд или еще куда-то. В каждом конкретном случае будем смотреть, что задействовать, — бюджет напрямую, долговые инструменты, заемные, банковские инструменты. Это будет не огульное решение, а точечные меры поддержки", — пояснил Роман Головченко.

Вторая автаркия в Европе

В самой Беларуси независимые экономисты сейчас сходятся во мнении: страна быстро движется к автаркии, то есть к экономической самоизоляции. Пусть не полной, но очень значительной. В послевоенной Европе до сих пор была только одна автаркия — Албания в период правления Энвера Ходжи.

Безусловно, открытая экономика несет куда больше выгод, — но это когда есть чем торговать. Экономика Беларуси традиционно была открытой и экспортоориентированной. Основной поток валюты шел от экспорта калийных удобрений (Беларусь занимает четверть мирового рынка хлористого калия) и нефтепродуктов, произведенных из беспошлинной российской нефти. Далее — экспорт в РФ и другие постсоветские страны продукции машиностроения, мясных и молочных продуктов.

Теперь рухнуло буквально все. Сперва РФ прекратила поставки беспошлинной нефти, что вызвало истерику у Лукашенко, потом рухнули мировые цены на нефть, а за ними — на нефтепродукты. Одновременно резко сократилось их потребление. Огромные белорусские НПЗ, "кормильцы бюджета", в один момент стали нерентабельными.

Белорусский хлористый калий покупали в огромных количествах Китай, Индия и Бразилия, другие страны тоже, но поменьше. На 2020 год контракт заключен только с Китаем и по ценам на 20% ниже прошлогодних. Остальные на фоне коронакризиса от покупки пока отказались.

Наконец, РФ закрывает свой рынок для белорусских молочки и мяса — развивает собственное сельское хозяйство и пищепром. С промышленной продукцией то же самое: россияне, враз потеряв нефтяные сверхдоходы, не хотят впускать в страну конкурентов собственным машиностроителям и производителям бытовой техники. А в Европе белорусскую технику, до сих пор выпускаемую по технологиям 1980-х, никто не покупает.

Причем такое развитие событий было предопределено еще до коронакризиса, — он все лишь усугубил. Еще 17 декабря прошлого года предыдущий премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров заявил: "Традиционная экономика Беларуси практически исчерпала свои резервы роста, а дальнейшее развитие возможно только при создании новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов".

Теперь белорусские экономисты просто в ужасе от избранного курса на автаркию, но понимают, что он предопределен политически, задачей Лукашенко сохранить свою власть, пусть и ценой падения страны в бедность.

"Все годы независимости Беларусь была и остается одной из самых протекционистских стран мира. Мы до сих пор не получили статус страны с рыночной экономикой именно из-за жесткого торгового протекционизма, чрезмерной опеки государством своего бизнеса. Размер импортных пошлин Беларуси в разы выше, чем в странах ЕС, США и других торговых интеграционных союзах. По распространению и изощренности нетарифных мер Беларусь может дать фору почти любой стране мира. При том, что наша страна — малая открытая экономика. Но малая открытая экономика процветает тогда и только тогда, когда она интегрирована в региональную и мировую, — сказал в комментарии ZN.UA известный белорусский экономист, кандидат в президенты Беларуси 2010 года Ярослав Романчук. — Нет ни одной научной теории, которая бы оправдывала такой протекционизм и самоизоляцию с точки зрения темпов экономического роста и развития. Почему-то новое белорусское правительство в лице премьер-министра Романа Головченко продолжает чудачества и чудилища. Белорусы и так переплачивают за товары на внутреннем рынке (из-за торгового протекционизма и фаворитизма) по 800–1000 долларов США в год на каждое домашнее хозяйство.

В этом году, по всем оценкам, Беларусь ждет падение ВВП на 4–10%. Хуже было только в первой половине 1990-х, после развала Советского Союза. Сейчас опять обсуждают введение 100-долларовой платы на каждый выезд белоруса за границу, ужесточение закупок промышленных и потребительских товаров, вплоть до прямых запретов импорта. Тогда Беларусь ждут депопуляция, депрессия, девальвация предпринимательского капитала и дезорганизация жизни".

Возможна ли автаркия для Украины?

Вопрос отнюдь не праздный. Если победят те политические силы, которые сегодня выступают за дефолт, отказ от сотрудничества с МВФ и даже разрыв ассоциации с ЕС, то самоизоляция Украины от мировой экономики станет почти реальностью. Но только "почти". Украинцы куда свободнее белорусов и не испытывают такого пиетета к властям, как наши северные соседи. Если в Беларуси Лукашенко действительно контролирует практически все, то в Украине над требованием "закрыть границы" и "прекратить импорт", если оно прозвучит из Киева, лишь посмеются.

Украина слишком велика и слишком свободолюбива, чтобы кто-то в ней мог контролировать внешнюю торговлю. Это и хорошо, и плохо одновременно.

По словам экс-министра экономразвития Тимофея Милованова, Украина — открытая и маленькая экономика. Открытая — потому что украинский экспорт составляет 45% ВВП страны. Маленькая — потому что украинская доля в мировом ВВП — 0,2–0,3%. Но при этом у Украины — абсолютно избыточное сельскохозяйственное производство. То есть экспорт будет в любом случае, а это, в свою очередь, исключает переход в режим автаркии.

Хотя, если посмотреть на "сферическую Украину в вакууме", мы увидим большую страну с большим внутренним рынком и достаточной свободой для бизнеса любого размера. Такая страна, тем более с избытком продуктов питания, куда более самодостаточна, чем та же Беларусь. Украина могла бы (теоретически) жить в условиях автаркии. Но это тупиковый путь.

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