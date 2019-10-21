Дата выхода Великобритании из Европейского Союза — 31 октября — неумолимо приближается, но уверенности в том, что именно в этот день страна покинет объединение, нет ни в самой Британии, ни в Брюсселе. Глубокий раскол в британском обществе, вызванный Брекзитом, делает маловероятным достижение компромисса по условиям выхода из ЕС в парламенте — ведь представленные там политические силы жестко отстаивают, по сути, взаимоисключающие позиции. В свою очередь, Евросоюз опасается, что любые договоренности не получат широкой поддержки в Лондоне, и потому предпочитает занимать выжидательную позицию, отдавая инициативу британской стороне. Вот только это бесконечное перетягивание каната уже давно происходит в условиях цейтнота, когда для долгой позиционной борьбы и политических торгов по второстепенным вопросам времени нет.

Вот и события последних дней в который уже раз продемонстрировали тщетность надежд на прорыв в согласовании условий выхода. Формально предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном план был согласован с Брюсселем и его положения дополнили достигнутые ранее договоренности между Британией и ЕС. Но и лидеры стран Евросоюза, собравшиеся в конце прошлой недели в Брюсселе, и представители Европарламента, который должен ратифицировать соглашение о выходе, чтобы оно вступило в силу, очевидно, ждут исхода голосования по соглашению в британском парламенте. Какое решение примут британские законодатели, наперед сказать нельзя, и потому европейцы не хотят втягиваться в британскую политическую борьбу и влиять на постоянно меняющийся парламентский баланс сил.

Поэтому очередную разворачивающуюся битву с оппозицией Джонсону приходится вести в одиночку, без существенной поддержки со стороны Евросоюза. И первый бой премьер проиграл. Правительство рассчитывало вынести новое соглашение с ЕС на голосование в субботу, однако оппозиция нанесла упреждающий удар — ей удалось провести решение, обязывающее премьера обратится к Брюсселю с просьбой об очередной отсрочке выхода из объединения. Требование опирается на принятый 9 сентября закон, который, среди прочего, предусматривает перенос даты выхода на 31 января 2020 года. Оценив настроения в парламенте, правительство приняло решение перенести голосование по соглашению о выходе на понедельник.

Однако Джонсон не оставил демарш оппозиции без ответа. Премьер продолжает категорически настаивать на необходимости завершить процедуру выхода из ЕС 31 октября текущего года, и эту позицию он сдавать не намерен. Вдогонку к письму, излагающему требование парламента о переносе сроков выхода, Джонсон отправил в Брюссель еще одно официальное письмо, в котором он подчеркивает, что его правительство выступает категорически против продления процедуры Брекзита. Правда, шаг премьера увенчался успехом лишь частично. На его сторону полностью встал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший, что считает новое соглашение достаточным условием для завершения Брекзита и не видит смысла в еще одном переносе его сроков. Также против продления сроков выступил французский президент Эммануэль Макрон.

Однако другие европейские лидеры не были столь категоричны. Так, и председатель Европейского Совета Дональд Туск, и немецкий канцлер Ангела Меркель допустили возможность согласования новой даты выхода — в случае, если в британском парламенте соглашение не пройдет и для уточнения его положений потребуется дополнительное время. О переносе сроков выхода говорят и в Европарламенте. Хотя его депутаты готовы проголосовать уже в ближайший четверг, — при условии, что к тому моменту соглашение будет поддержано британскими законодателями, — такой сценарий в Европарламенте считают маловероятным. К тому же, текущая сессия завершается на этой неделе, и, по мнению представителя Европарламента по Брекзиту Ги Верхофстадта, более вероятным станет рассмотрение вопроса во время следующей сессии, в середине ноября. В таком случае, речь будет идти не о длительной отсрочке по политическим причинам, а о техническом сдвиге даты на время, необходимое для завершения формальных процедур.

Проблема в том, что гарантий принятия соглашения парламентом у Джонсона действительно нет — даже несмотря на в целом положительную динамику изменения позиций законодателей. На руку Джонсону играет то, что условия нового соглашения (в основу которого положен план премьера) устраивают абсолютное большинство депутатов от Консервативной партии. Немедленный выход из таможенного союза с ЕС и начало переговоров по зоне свободной торговли с континентальными партнерами, а также положение о том, что Северная Ирландия юридически останется в едином британском таможенном пространстве (что сохраняет формальный суверенитет Лондона над регионом) — все эти условия консолидировали вокруг премьера не только действующих членов его фракции, но и почти два десятка бывших консерваторов (в том числе, и тех, кого Джонсон изгнал из фракции после недавних голосований против его позиции по Брекзиту), сейчас имеющих в парламенте статус независимых. Кроме того, за соглашение намерены голосовать еще и несколько лейбористов и независимых депутатов. В данном случае речь идет не о евроскептиках, удовлетворенных последовательным курсом премьера на выход из-под контроля Брюсселя. Мотивом для этих депутатов являются опасения выхода без соглашения — то, как жестко Джонсон отстаивает сроки выхода, убедило их, что премьер готов и к такому сценарию.

Но не обошлось и без потерь для правительства. Самым серьезным ударом для Джонсона может стать позиция формальных союзников консерваторов в парламенте — североирландской Демократической юнионистской партии. Юнионисты не просто не поддержат соглашение — лидер партийной фракции в британском парламенте Джеффри Дональдсон допустил, что они проголосуют против. Для юнионистов камнем преткновения являются новые условия для Северной Ирландии. Дело в том, что хотя юридически соглашение подтверждает полный суверенитет Лондона, фактически в Северной Ирландии будут соблюдаться правила и тарифы Евросоюза.

Любые изменения в таможенном регулировании будут согласовываться совместной комиссией ЕС и Британии, что обеспечит Брюсселю контроль над процессом. По завершении четырехлетнего переходного периода изменение режима может произойти, если так решит североирландская Ассамблея — региональный парламент. Проблема в том, что этот орган слишком зависим от политического противостояния между юнионистами (сторонниками единства Великобритании) и республиканцами (ирландскими националистами, наиболее радикальные из которых выступают за присоединение к Ирландии). Из-за этого противостояния работа Ассамблея часто и надолго блокировалась — парламент был парализован добрую треть своей двадцатилетней истории.

Юнионисты опасаются, что их оппоненты будут использовать механизм продления особого таможенного режима в политических целях, для давления на Лондон. Для этого республиканцам даже не нужно большинство в региональном парламенте, механизм его работы предполагает межобщинный консенсус, и чтобы заблокировать работу Ассамблеи, одной из сторон достаточно просто отказаться от участия в ее деятельности. Соглашение с ЕС предполагает автоматическое продление временного режима, если региональный парламент не примет иного решения. В то же время, сам режим выглядит для Демократической юнионистской партии неприемлемым. Ведь фактическое нарушение суверенитета налицо — установление таможенной границы в Ирландском море произойдет, а это станет ударом по единству Великобритании и по позициям лоялистов в Ольстере. То, что такое положение может затянуться на неопределенный срок, и вовсе превращает предлагаемый режим в инструмент раскола, против которого юнионисты выступают категорически.

Еще одна опасность, которую не может проигнорировать Лондон, связана с позицией руководства шотландского правительства. Шотландские националисты, наконец, открыто обозначили свою позицию по новому референдуму о независимости: лидер Шотландской национальной партии и глава шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что жители региона получат право высказаться о будущем статусе Шотландии в будущем году. И сама Стерджен, и возглавляемая ею партия последовательно выступают за независимость от Лондона. Однако после 2016 года руководство региона воздерживалось от публичных высказываний по этому вопросу, что было результатом договоренностей с бывшим британским премьером Терезой Мэй.

Ни Стерджен, ни ее однопартийцы не скрывают: их нынешние заявления напрямую связаны с Брекзитом. Шотландия голосовала на референдуме 2016 года против выхода из ЕС, и, согласно опросам общественного мнения, с тех пор противников Брекзита в регионе прибавилось. Поддержка независимости среди жителей Шотландии также выросла, но она носит условный характер — многие ставят свою позицию в зависимость от исхода Брекзита. Ведь регион экономически связан с континентом больше, чем любая другая часть Великобритании, и негативный социально-экономический эффект выхода здесь будет ощущаться сильнее. Очевидно, что правящие националисты будут в равной степени обращаться к этим двум ключевым для региональной политики вопросам: о независимости и о членстве в ЕС. Ведь такая позиция лишь укрепит электоральные позиции партии. Но выход Британии из ЕС, особенно, если он произойдет без соглашения (следовательно, с наиболее тяжелыми экономическими последствиями), несомненно, усилит сепаратистские настроения — и сделает конфронтацию по вопросу о новом шотландском референдуме (Джонсон последовательно выступает против такого развития событий) острейшим вопросом на повестке британской политики.

Независимо от того, станет ли 31 октября последним днем членства Великобритании в ЕС или нет, Брекзит вышел на финишную прямую. Конфликты, им спровоцированные, переходят в острую фазу, окончательно определяются позиции основных политических сил. На таком фоне затягивание с выходом из ЕС становится не просто нежелательным — оно становится опасным. Ведь чтобы "вытянуть" одновременно и Брекзит, и кризисы масштаба нарождающихся североирландского и шотландского, британскому правительству просто не хватит ресурсов - политических, электоральных, финансовых. И потому скорейшее завершение эпопеи Брекзита становится для Лондона вопросом выживания.