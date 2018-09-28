Brexit: Don't worry, be happy

Два года назад многим казалось, что у европейцев есть достаточно времени для решения всех проблем, связанных с выходом Великобритании из ЕС.

Теперь, когда до т.н. Brexit Day — 29 марта 2019 года — остается полгода, в Лондоне, в Еврокомиссии и столицах континентальной Европы все больше растет нервозность, порой переходящая в панику.

И все из-за того, что Brexit, вероятно, пройдет по "жесткому сценарию", т.е. в условиях, когда не будет достигнуто приемлемое для двух сторон соглашение, и Британия просто одномоментно перестанет быть членом ЕС, со всеми вытекающими из этого последствиями. В минувшие несколько дней стороны обменялись ультиматумами, показывая друг другу, что пространства и времени для маневра у них не осталось, и начали практическую подготовку к "худшему сценарию".

Еще месяц на размышление

Мы уже не раз писали, что процедура утверждения решений в ЕС требует, чтобы принципиальные решения по выходу Британии из Евросоюза были приняты за полгода до даты формального "развода". За это время окончательные договоренности должны быть рассмотрены и утверждены всеми странами — членами ЕС, Европарламентом и британскими законодателями. Кроме того, бизнес и простые граждане получат время подготовиться к жизни в новых условиях. Однако сегодня очевидно, что политики не смогли "уложиться" в ранее утвержденный график. Настало время чрезвычайных мер и действий.

19—20 сентября все лидеры пока единого ЕС собрались на неформальный саммит в австрийском Зальцбурге. Вопрос Brexit был ключевым. Сразу стало понятно, что британская делегация во главе с премьер-министром Терезой Мэй была намерена добиваться принятия своего варианта Brexit. Напомним, он был согласован членами ее кабинета в резиденции Чекерс 6 июля и опубликован в виде "Белой книги" 12 июля 2018 г. под официальным названием "Будущие взаимоотношения между Объединенным Королевством и Европейским Союзом".

По словам Мэй, Евросоюз своими требованиями о сохранении таможенного режима ЕС на границе между Ирландской Республикой и британской провинцией Северная Ирландия ставит Объединенное Королевство перед угрозой территориального раскола. "А вы бы согласились утвердить решение, которое разделит вашу страну?", — спрашивала Мэй у других 27 глав государств и правительств. По сообщению участников этой дискуссии, европейские лидеры предпочли промолчать, тем самым давая понять, что компромисса по этому вопросу не будет. Ведь если Британия установит жесткую границу с Ирландией, это приведет к нарушению соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 г.), когда Лондон и Дублин договорились начать мирный процесс в регионе, который десятки лет был зоной конфликта. Сегодня руководство ЕС безоговорочно выступает на стороне Ирландии. Однако для Мэй от вопроса по границе с Ирландией зависит поддержка юнионистов Ольстера. В частности, членов Демократической юнионистской партии (DUP), которые входят в парламентское большинство вместе с консерваторами и имеют 10 мест в Палате общин британского парламента.

Абсолютно неприемлемыми британский премьер назвала также идеи ЕС о том, чтобы Британия оставалась в едином рынке с ЕС и при этом подчинялась общеевропейским правилам — особенно в вопросе свободного передвижения граждан. Лондон предполагает, что он подпишет новые торговые соглашения со всеми странами Европы, но по отдельности с каждой из стран, сформировав зону свободной торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, но не для услуг.

По еще одной важной проблеме переговоров Мэй говорила и в примирительном тоне. В частности пообещала, что более 3 млн граждан с паспортами стран ЕС на Британских островах не будут ущемлены в правах после Brexit. Такого же дружеского отношения Мэй требовала от своих коллег в отношении 1,7 млн британцев, проживающих на материке.

Мэй также настаивала, что Brexit с определенными договоренностями для нее является предпочтительнее, нежели выход Британии из ЕС без соглашения.

Британская пресса изобразила встречу в Зальцбурге преимущественно как унижение премьера Терезы Мэй перед европейцами, однако диалог не был безрезультатным. Так, глава Совета ЕС Дональд Туск, например, отметил, что желание Лондона сотрудничать с ЕС в вопросах обороны и безопасности в период после Brexit может свидетельствовать о позитивной динамике в подходах Лондона. Он уверен, что британское правительство сможет изменить несколько пунктов своего плана, чтобы достичь компромисса.

После саммита в Зальцбурге стало известно, что европейские чиновники сообщили, что дали британской стороне еще месяц для обдумывания. Теперь 18 октября обозначено как дата "решающего момента", к которому должен быть найден компромисс по спорным вопросам с Лондоном. В таком случае европейские лидеры могут собраться еще раз на выходных 17—18 ноября, чтобы утвердить окончательный вариант соглашения. При этом источники в Брюсселе и Лондоне не исключают, что переговоры (если в них будет прогресс) могут быть продолжены вплоть до рождественских каникул.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя итоги саммита в Зальцбурге, сказал, что ЕС полностью готов к любому повороту событий в ходе переговоров с Лондоном, и сообщил, что Евросоюз уже разработал алгоритм действий на случай провала переговоров и выхода Британии из ЕС без соглашения. "Не волнуйтесь и будьте счастливы", — процитировал Юнкер слова популярной песенки, когда журналисты попросили его уточнить, к чему готовиться после 29 марта 2019 г.

Однако уже 26 сентября в британской и европейской прессе были обнародованы выдержки из меморандума, разосланного из Брюсселя по дипломатическим каналам всем странам-членам о мерах по подготовке к варианту выхода Британии из ЕС без соглашения — "жесткому" Brexit. В нем, в частности, говорится, что координация должна быть усилена как на национальном, так и на общеевропейском уровне. В ЕС считают, что политические и экономические последствия выхода Великобритании будут иметь "ограниченный эффект", и что для Лондона последствия "жесткого" Brexit будут намного серьезнее и болезненней, чем для всего ЕС.

Это во многом объясняет, почему ЕС настаивает на принятии Лондоном своих идей и не хочет идти на уступки. "Мы с вниманием следим за политической ситуацией на Британских островах", — заявили источники в Брюсселе.

Последний шанс для Терезы Мэй

Шаткость внутриполитического положения правительства Мэй после того, как ее план был фактически отвергнут в Зальцбурге остальными лидерами ЕС, только усилилась. Вернувшись домой, Мэй заявила, что в ближайшие дни она обнародует новые компромиссные предложения по спорным вопросам, включая и вопрос ирландской границы. Однако этого не произошло до сих пор потому, что на будущей неделе состоится важнейшая для британского премьера конференция Консервативной партии. Уже сейчас ясно, что далеко не все однопартийцы британского премьера поддерживают "план договоренностей с ЕС" от 12 июля 2018 г. Полагают, что Мэй постарается донести свой план до рядовых членов партии и попытается заручиться поддержкой сторонников "мягкого" выхода из ЕС против тех твердолобых консерваторов, которые говорят, что выход по "жесткому сценарию" без соглашения с ЕС лучше, чем выход с "плохим" соглашением. Таким образом, партийная конференция — фактически последний шанс для британского премьера отстоять свою позицию и добиться единства в рядах партии. На данный момент план Мэй подвергается нападкам со стороны разных фракций внутри консерваторов — и выступающих за жесткий разрыв с ЕС, и тех, что ратуют за поиск компромиссов. Десятки депутатов сегодня говорят, что в Парламенте они будут голосовать против плана Мэй, что с большой долей вероятности приведет к политическому кризису.

Не исключено, что на своей партийной конференции, которая продлится до начала октября, "тори" также рассмотрят возможных кандидатов на пост британского премьера вместо Терезы Мэй. Список потенциальных кандидатов уже был разослан парламентариям от Консервативной партии. Велика вероятность, что Мэй лишится своего поста незадолго после даты Brexit, чтобы принять на себя полную ответственность за все последствия этого шага. Но если случится так, что "план Мэй" будет провален во время голосования в Британском парламенте, то это может даже привести к отставке правительства и необходимости проведения досрочных выборов.

Если это произойдет, то, очевидно, до марта 2019 г. никакой новый план или соглашение с ЕС политики в Лондоне уже выработать не смогут. Более того, оппозиционная Лейбористская партия уже заявила, что намерена превратить досрочные выборы в своеобразный референдум по отмене результатов голосования о выходе Британии из ЕС летом 2016 г.

Лейбористы провели свой ежегодный партийный форум на прошлой неделе. На нем они потребовали от британского премьера разработать новый план будущих отношений Великобритании с ЕС после Brexit, который они могли бы поддержать в парламенте. В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин выступил с жестким заявлением, что никогда не поддержит вариант выхода Великобритании из ЕС по жесткому сценарию. Лейбористы явно рассчитывают на выигрышный для них вариант досрочных выборов в результате провала голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС. В таком случае Джереми Корбин даже не исключает, что, возглавив британское правительство, он сможет договориться с ЕС "отодвинуть" дату Brexit на позже, чтобы начать новые переговоры с ЕС или даже инициировать повторный референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС, который в нынешних условиях, очевидно, выиграют те, кто хочет остаться в Евросоюзе.

Недавний опрос показал: 86% членов партии лейбористов считают, что избиратели должны иметь окончательное мнение об итогах переговоров по Brexit, и 90% теперь голосовали бы за то, чтобы оставаться в ЕС.

Таким образом, в настоящее время странам ЕС не остается ничего лучшего, чем просто ждать, чем разрешатся политические баталии в Лондоне, и сможет ли правительство Терезы Мэй выйти из кризиса, в котором оно оказалось, и представить к октябрю новые идеи и подходы в выстраивании отношений с ЕС после Brexit.