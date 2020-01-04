Бой Трампа с "Тенью"

Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию командующего иранского спецподразделения "Кудс" ("Иерусалим") из состава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Вместе с ним, в результате американского авиаудара в аэропорту Багдада, в пятницу, 3 января, погиб и заместитель командующего иракских Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис.

Смертями на Ближнем Востоке, а тем более в Ираке, уже никого не удивишь. К сожалению, они превратились там в печальную статистику. Однако сейчас речь идет о гибели мощной государственной фигуры, которая более 20 лет отвечала за специальные операции Ирана за рубежом. Благодаря активной деятельности подразделения "Кудс" генерал Сулеймани считался в Иране народным героем и вторым по влиянию лицом после самого всевластного аятоллы Хаменеи. Популярного генерала уже даже видели следующим президентом Исламской республики. Закономерно, что после гибели Сулеймани в медийном пространстве начали ускоренно распространяться прогнозы об угрозе начала Третьей мировой, новой войны в Персидском заливе или же широкомасштабного конфликта между США и Ираном.

Чтобы понять возможный сценарий дальнейшего развития ситуации, попробуем рассмотреть причины таких жестких действий администрации Трампа, которые в последние дни буквально превратили Ирак в настоящий вулкан страстей.

Вашингтон неоднократно обвинял контролируемые Ираном группировки в нападениях на силы возглавляемой США коалиции в Ираке. И вот, в результате ракетного обстрела иракской военной базы неподалеку от города Киркук, где находятся коалиционные силы, 27 декабря погиб американский гражданский сотрудник, а четверо американских военных получили ранения. Соединенные Штаты назвали ответственными за это нападение проиранскую вооруженную группировку "Катаиб Хезболла" и 29 декабря нанесли ряд ударов по его объектам в Ираке и Сирии.

В ответ члены и сторонники названного шиитского формирования штурмовали здание посольства США в Багдаде и только 1 января покинули территорию дипломатической миссии. Заявления и действия подсказывали, что напряжение растет и стороны не планируют останавливаться. Должны были ожидать продолжения. 2 января министр обороны США Марк Эспер сообщил о "признаках" новых иранских провокаций и готовность принять "превентивные меры" для защиты американских сил. Сейчас уже понятно, что на момент этого заявления глава Пентагона имел решение Трампа и самолет Сулеймани ждали в аэропорту Багдада. Об ответственности за ликвидацию глава Белого дома известил мир твитом с изображением американского флага, который жгли протестующие у посольства США.

Во время специального обращения президент Трамп подчеркнул, что дал приказ уничтожить "террориста №1 в мире", который нес угрозу американским гражданам и интересам. По его словам, это решение направлено на защиту американцев и для прекращения, а не начала войны.

Действительно, США еще в апреле прошлого года признали КСИР террористической организацией и формально противодействуют терроризму. Вообще, если оценивать эффективность защитной стратегии по количеству уничтоженных "террористов №1", то Трамп уверенно занял первое место. В октябре 2019 г. американцы уничтожили руководителя ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а сейчас ликвидировали генерала Сулеймани. А вот Барак Обама, с которым Трамп любит себя сравнивать, "ограничился" лишь лидером "аль-Каиды" Усамой бин Ладеном.

В то же время, за словами о нападениях, терроризме и защите от него прячется суть – борьба за контроль над территорией Ирака и Сирии, а также судьба иранской ядерной сделки. Во время борьбы с созданным ИГИЛ "халифатом" США и Иран временно мирились друг с другом. Недаром иранцы активно раскручивают в информационном пространстве месседж, что "Кудс" помогал США в борьбе против ИГИЛ, и что это была ошибка, которую нельзя повторить в будущем. Министр иностранных дел ИРИ Джавад Зариф назвал генерала Сулеймани "наиболее эффективной силой в борьбе против ИГИЛ, "аль-Нусры" и "аль-Каиды", а его убийство "чрезвычайно опасной и глупой эскалацией".

Теперь "халифат" в прошлом, и стороны начали вытеснять друг друга из Ирака и Сирии. В последние месяцы мы наблюдаем именно за этим процессом. Трамп, не без упрека, твитил, что США платили Ираку миллиарды долларов, однако за последние 15 лет именно Тегеран получил значительный контроль над иракской территорией. Путем ликвидации Сулеймани США уничтожили одного из ключевых каналов иранского влияния в Ираке и Сирии.

Теперь слово за Тегераном. Убийство иранского генерала является значительно более сложным, в плане последствий, шагом в сравнении с уничтожением лидеров ИГИЛ или "Аль-Каиды". За убитым стоят государственные структуры со значительно большими ресурсами и потенциалом, а также разветвленная сеть контролируемых ими групп и группировок за пределами Ирана. Для ответа Тегеран, скорее всего, и использует свою широкое присутствие в регионе. Речь идет о собственно иранских и проиранских вооруженные подразделениях в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

Иранские действия против американских объектов могут выйти за пределы этих стран арабского мира, в частности, проявиться в Афганистане, Пакистане или Израиле. Тель-Авив недаром привел свои войска в повышенную боевую готовность. Однако вероятность непосредственного противостояния США с Ираном пока минимальная. Десятилетиями Тегеран избегал прямого столкновения с Вашингтоном и нет оснований считать, что эта стратегия сейчас претерпевает изменения. В результате санкций иранская экономика переживает сложные времена, и широкомасштабные военные действия могут быть фатальными для режима ИРИ.

Именно на активизацию иранских прокси в регионе и надеются в Вашингтоне. Такая реакция позволит блокировать процесс сближения Европейского Союза с Ираном на фоне попыток спасти ядерное соглашение. Эскалация может не оставить для европейских стран иного выхода, как присоединиться к санкционному режиму и нанести разрушительный удар по экономике ИРИ. Очевидно, в Белом доме рассчитывают, что тогда Тегеран будет вынужден сесть за стол и подписать новую ядерную сделку, как того хочет Трамп, намекая, что "Иран никогда не выигрывал войну, однако никогда не проигрывал переговоры".

А пока что европейские лидеры без энтузиазма восприняли новости о ликвидации командира "Кудс" и призывают к сдержанности и деэскалации. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что нужно любой ценой избежать дальнейшей эскалации и остановить виток насилия и провокаций, которые происходили в Ираке на протяжении последних недель. Россия же однозначно попытается воспользоваться ситуацией, чтобы сильнее втянуть Тегеран в сферу своего влияния, однако при этом максимально вытеснить уже ненужных иранцев из Сирии.

За десятилетия своей специфической работы генерал Сулеймани получил на Западе прозвище "Тень". Он был архитектором многих операций на Ближнем Востоке и при жизни получил статус героя в Иране. Сейчас он превращается уже в бессмертный символ сопротивления. И Трампу, а затем, вероятно, и другим американским администрациям придется продолжить бой с "Тенью".