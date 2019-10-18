Американский Александруполис

Александруполис — греческий портовый городок в Эгейском море неподалеку от пролива Дарданеллы, единственных средиземноморских ворот в Черное море.

Но скоро он может стать американским. Конечно, он по-прежнему будет принадлежать Греции. Просто там появится база американских вооруженных сил. Вопрос еще окончательно не решен, но в Москве уже истерика. За нашими внутренними перипетиями, страстями вокруг "формулы Штайнмайера" мы мало обращаем внимания на события региона Большого Черного моря. А напрасно.

Черноморская эрозия НАТО

Времени, прошедшего с начала 2000-х — прихода Путина к власти, Москва не теряла: как в сегменте наращивания сил и средств, так и в плане усиления экономического, политического и коррупциогенного влияний в странах Черноморского региона. Результат системных усилий России — теперь Москва дает ощутить США и НАТО, что может их не только контролировать, но и вытеснять с Черного моря, которое уже считает собственным озером. Но самым большим достижением в России считают нейтрализацию двух союзников США в НАТО — Турции и Болгарии — благодаря совместным энергетическим проектам. Практически это технология размывания, эрозии НАТО российскими усилиями как извне, так и изнутри отдельно взятых стран-членов альянса.

Под предлогом необходимости защиты критической инфраструктуры в Черном море, угрозы которой серьезно преувеличены, поскольку за 17 лет функционирования "Голубого потока" ни одного инцидента не произошло, Россия наращивает силы и средства в регионе.

На концептуальном уровне необходимость усиления защиты определена в новом документе — "Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации", принятой указом президента РФ 13 мая 2019 года.

Акт агрессии против украинской катерной группы в Черном море около Керченского пролива 25 ноября 2018 года не привел к каким-либо серьезным последствиям для России. Более того, она проигнорировала вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву о возвращении в Украину захваченных моряков и судов. И это сошло ей с рук. Поэтому в Кремле считают, что можно и необходимо двигаться дальше. Россия уже открыто демонстрирует США и НАТО, кто хозяин в Черном море: достаточно вспомнить последние учения "Си Бриз-2019" с односторонним перекрытием РФ части зоны учений и практически согласием с этим западных участников маневров и Украины. Как программа-максимум выглядит намерение Москвы окончательно "перевербовать" Турцию и Болгарию в союзников России в регионе, чтобы формально они продолжали находиться в альянсе, а фактически — стали "троянскими конями" (недавний прием Эрдоганом на официальном уровне двух членов Госдумы РФ из числа крымских коллаборантов — индикатор десолидаризации Турции с позицией других стран-членов НАТО, не допускающих таких вещей).

Недооцененный Александруполис

В 2000-х у России были свои виды на этот греческий порт. Там мог появиться нефтеперевалочный комплекс, который должен был оперировать российской нефтью в рамках совместного российско-болгарско-греческого проекта нефтепровода Бургас—Александруполис в обход Босфора и Дарданелл. Проект так и не был реализован: стороны не смогли договориться о долях в нем. Обошли вниманием порт россияне и во время приватизации самых крупных греческих портовых мощностей. Они отдали предпочтение Салоникам. Американцы по достоинству оценили важность Александруполиса, принимая во внимание то, что это — не только порт, но и важный логистический перекресток мультимодальных транспортных коммуникаций, ведущих в страны Балканского и Черноморского регионов. К тому же Александруполис находится рядом с будущими энергетическими коммуникациями Восточного Средиземноморья и около зоны разработки морских залежей природного газа.

Греки тоже на фоне амбиций Турции внезапно вспомнили о своем заокеанском союзнике из НАТО. У нас остались почти не замеченными щеголяния Эрдогана в начале сентября на фоне карты, на которой половина Эгейского моря, вплоть до Крита, отнесена к Турции. Карта так называемой "Голубой Родины" показывает морские границы страны, охватывающие греческие острова восточной и юго-восточной части Эгейского моря, на которые претендует Анкара. И, конечно, там расположена часть перспективных участков для добычи природного газа.

Сентябрьская истерика российских пропагандистских СМИ об угрозе "Турецкому потоку" и другим энергетическим коммуникациям со стороны США, если Александруполис после приватизации станет американским и США разместят там свою военную базу "для борьбы с Россией", вызвана не столько мифической американской угрозой с Эгейского моря черноморскому трубопроводу, сколько другими вещами.

Согласно российским оценкам, базирование в Александруполисе позволит США контролировать морской трафик через пролив Дарданеллы в/из Черного моря, что означает возможность в любой момент прервать "сирийский экспресс" и ограничить возможности Оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море (фактически — воспроизведенной бывшей 5-й эскадры ВМФ СССР). "Овладев Александруполисом, США хотят установить контроль над Дарданеллами, чтобы замкнуть Россию в Черном море", "с обретением этого порта НАТО и вооруженные силы США могут проникнуть на Балканы в течение нескольких часов и легко остановить торговлю России через Черное море с остальным миром, заблокировав Дарданеллы", — такие выводы делаются после высказываний нынешнего посла США в Греции и бывшего посла США в Украине Джефри Пайетта об американском интересе к греческому порту, прозвучавших после посещения Александруполиса вместе с министром обороны Греции Николаосом Панайотопулосом 13 сентября и в интервью греческому изданию.

Очевидно, что оценки послом США значимости Александруполиса на фоне приватизации инвесторами из РФ и КНР двух основных греческих портов (в Салониках и Пирее, соответственно) не могли не вызвать реакции у России. Дж. Пайетт указал на критическое геополитическое значение Александруполиса как ворот в Черное море и Балканский регион, важность порта как звена европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста. Важно отметить, что, в придачу к уже имеющемуся греческому терминалу Aegian LNG, неподалеку, в Александруполисе, должна появиться плавучая мобильная регазификационная установка для приема СПГ из США. По экспертным оценкам, американский СПГ и имеющаяся газотранспортная инфраструктура открывают Юго-Восточной Европе окно возможностей для использования СПГ и транспортировки его в регазифицированном виде через Трансбалканский газопровод, объединяющий Грецию, Турцию с Украиной: он был основной артерией для газа, десятилетиями поставляемого из России в Болгарию, Грецию, Северную Македонию и Турцию через Украину, Молдову и Румынию, но со временем, после запуска Россией "Турецкого потока", опустеет.

Проекция на Балтику

Показательно, что для обеспечения защиты критической энергетической и транспортной инфраструктуры в Черном море россияне привлекают силы и средства не только ЧФ РФ, но и Федеральной службы войск Национальной гвардии (Росгвардия). Так, например, 26 июня 2019 года состоялось специальное совещание представителей Государственной думы РФ, министерств и ведомств под руководством главнокомандующего войсками Росгвардии В.Золотова. Совещание было посвящено вопросу обеспечения безопасности транспортного мостового перехода через Керченский пролив, энергетического моста и газопровода по дну пролива, проложенных из Краснодарского края в оккупированный Крым. Постановили до конца текущего года решить все законодательные вопросы, чтобы "наделить Росгвардию всеми необходимыми полномочиями". "Должна быть четкая уверенность, что никакое плавсредство, никакой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), никакой пловец или диверсант не сможет пройти через акваторию…" — говорилось на совещании, по сообщениям СМИ.

Россия уже чрезмерно сосредоточила силы и средства не только в районе Керченского пролива, но и во всем Азово-Черноморском бассейне. Силовая защита по линии различных российских ведомств в зоне оккупированного россиянами Керченского пролива демонстрируется в СМИ. То есть российские силовые ведомства дополняют друг друга в защите критической энергетической и транспортной инфраструктуры, что вполне понятно. Очевидно, это связано с возможностью отхватить дополнительное бюджетное финансирование, но не только. Практически — это легальный, как считают в Москве, способ силовой экспансии в регионе под предлогом необходимости защиты критической инфраструктуры "на дальних подступах".

А теперь нужно сделать проекцию на Балтийское море, где уже есть один Nord Stream и строится второй. Россия на Балтике будет действовать по тому же шаблону, что и сейчас в Черном море, прикрываясь необходимостью защиты стратегически важных для России и Германии четырех газопроводов. Путинские газовые и денежные потоки уже нейтрализовали Германию как страну — члена НАТО. Что будет потом, когда Nord Stream 2 достроят, нетрудно представить.

Россия постепенно усиливает Балтийский флот в рамках соответствующей программы перевооружения до 2020 года. Российские СМИ недавно с пафосом отмечали, что Балтийский флот продолжает получать в свой состав новые боевые корабли и суда обеспечения. Дескать, если за период с 2000-го по 2010 год на флот поступило только 20 новых единиц, то за период с 2010-го по 2019 год — 56 единиц, из них 17 — боевых. На 1 мая 2019 года Балтфлот насчитывает всего 76 боевых кораблей, катеров и подводных лодок, а также 164 вспомогательных судна. Российские военно-пропагандистские медиаресурсы отмечают отсутствие на Балтике союзников и преимущество НАТО — всего 93 боевых единицы флотов стран-членов НАТО в Балтийском море. А также наличие серьезных сил у недружественных к России "нейтралов" — Швеции и Финляндии, которых все активнее, по представлениям Кремля, втягивают в НАТО: всего 73 боевые единицы. Таким образом, Россия, по этой логике, более чем вдвое уступает в Балтийском море "объединенным" военно-морским силам остальных. Дальнейшую логику россиян нетрудно просчитать. Россия нуждается в усилении военно-морского присутствия, учитывая наличие стратегически важной для РФ и Германии газотранспортной инфраструктуры в виде четырех нитей обоих "Северных потоков". Конечно, Россия не сможет применить шаблон вытеснения НАТО, как она это делает в Черном море, ведь юг Балтики — это побережье стран-членов НАТО. Отсюда делается логичный вывод о необходимости асимметричного наращивания сил и средств флота — за счет "разного рода боевых роботов: катеров, подводных лодок, самоходных мин и тому подобного".

Некоторые выводы

Очевидно, что США в будущей приватизационной сделке с портом Александруполис нашли более-менее адекватный вариант ответа России на ее действия в Венесуэле, которую Москва пытается превратить в свой плацдарм в американском "мягком подбрюшье", по аналогии с Кубой времен холодной войны.

США своим постоянным присутствием в Восточном Средиземноморье создадут зонтик безопасности для многостороннего сотрудничества с целью реализации проектов добычи и экспорта в Европу природного газа, инициированных Израилем в сотрудничестве с Кипром для добычи на месторождениях "Левиафан" и "Афродита", а в сотрудничестве с Грецией и Италией — с целью строительства газопровода EastMed для экспорта газа в ЕС, а также для поставок СПГ из США для диверсификации энергетических поставок странам Черноморского региона и Балкан. В США хорошо понимают, что Россия будет действовать на обезвреживание проектов, которые выводят на рынок Европы конкурентные российским газовые потоки, и потому действуют на упреждение.

Американско-греческий тандем, еще до недавнего времени не представлявшийся возможным, сегодня обретает очертания, в противоположность российско-турецкому и турецким амбициям в Восточном Средиземноморье. Это означает, что какие-либо действия России по блокированию дружественных США стран Черного моря — Грузии, Украины, Румынии — могут обернуться блокированием российского военного и торгового трафика из Черного моря в Средиземное и наоборот. Эгейское море, контролируемое греками, — удобная акватория для работы американского 6-го флота крылатыми ракетами по целям в Черном море, не заходя в него. Туркам также сложно будет "разгуляться" в Эгейском море так, как им хочется, в частности, в том, что касается установления контроля над зонами моря с перспективными залежами природного газа.

Ползучая экспансия России в Черном море и усиление на Балтике не должны оставаться без надлежащей реакции со стороны НАТО. Не нужно строить иллюзии насчет дальнейших намерений и действий Кремля по вытеснению НАТО там, где Россия считает это возможным. Поэтому, пока есть время, Россию необходимо останавливать и на Балтике, и в Черном море. Остановив "Северный поток-2" и вторую нить "Турецкого потока" с помощью санкций против компаний-подрядчиков, США удастся остановить негативный сценарий преобразования Балтики и Черного моря в зоны доминирования России. Если на то хватит политической воли в Вашингтоне в течение этого месяца и будут преодолены волюнтаризм и подхалимаж Трампа в его заигрывании с Путиным.

Украине важно понимать различие между персональным курсом Трампа на химерический альянс с Путиным "для решения глобальных вопросов" — и геополитическими интересами США, которые не могут быть изменены сразу единолично. Поэтому американские дипломаты и военные предпринимают необходимые шаги, защищая национальные интересы США на дальних подступах, в частности, и в Восточном Средиземноморье и Черном море, блокируя имперские амбиции России и Турции. А в формате Триморья может появиться и четвертый компонент — Эгейский в виде американско-греческого тандема. Практически этот формат Межморья, в плане безопасности, будет состоять из ряда тандемов США с Польшей, Румынией и Грецией, которые являются членами НАТО, а также с Украиной, если нынешнее руководство государства не упустит очередной геополитический шанс. Энергетически эти партнерства будут скреплены американским СПГ, что сделает невозможным или, по крайней мере, минимизирует корупциогенное влияние из-за поставок энергоносителей из России.