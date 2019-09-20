Земельная реформа: содержит ли она основания для дальнейших манипуляций общественным мнением?

Самой продолжительной и одновременно едва ли не самой мифологизированной в Украине является земельная реформа, которая уже более десятилетия генерирует публичные дискуссии о введении рынка земель как ее составной части и логического последствия.

Впервые мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 г., после чего эту временную меру Верховная Рада регулярно пролонгировала. Избрание нового президента, Верховной Рады и формирование нового правительства создают перспективы для сдвига проблемы запуска рынка земли в Украине с мертвой точки. А точнее ― для создания механизма должного регулирования этих отношений, ведь обращение земель, подпадающих под мораторий, так или иначе уже происходит, с помощью различных схем.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял о поддержке открытия рынка земли еще до парламентских выборов — в июне, на встрече с бизнесменами, организованной Европейской бизнес-ассоциацией. Этот же месседж он озвучил и в августе на украино-турецком бизнес-форуме в Турции. Поддержку открытию рынка земель в своем интервью изданию Bloomberg высказывал и действующий премьер-министр Алексей Гончарук, еще когда занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. О готовности украинской банковской системы к работе с рынком земли говорили и в НБУ. Апогеем декларации намерений стало "поручение" президента парламента и правительству подготовить и утвердить соответствующее решение об отмене моратория на продажу земли. Таким образом, политически перспектива отказа от продолжения моратория и прогресс в земельной реформе представляются значительно более реалистическими, чем в предыдущие годы.

Мифы о рынке земли, их целенаправленная культивация и сакральное отношение к земле значительной части граждан на протяжении многих лет создали основу для политического популизма, ставшего помехой для открытия рынка, ведь поддержка такого непопулярного решения неотвратимо будет иметь негативные электоральные последствия. Несмотря на оценку украинских и зарубежных специалистов вероятных экономических выгод от запуска рынка земель, реформа оказалась едва ли не ярчайшим примером нужной реформы, одним из главных тормозов которой является именно общественное мнение.

Несмотря на актуальность проблемы, граждане не воспринимают земельную реформу как одну из первоочередных. Ежегодные мониторинговые опросы, проводимые Фондом "Демократические инициативы", показывают, что по крайней мере на протяжении последних пяти лет лишь 7–10% граждан считают земельную реформу первоочередной, причем не наблюдается существенных трендов к изменению восприятия ее важности.

Вероятно, низкий уровень восприятия значения реформы вызван продолжительным сохранением статус-кво и отсутствием существенных сдвигов в ее проведении. Конкретные же шаги по запуску рынка земли актуализируют эту тему в публичном дискурсе, однако сомнительным остается революционный потенциал вопроса рынка земли, о котором говорил Игорь Коломойский.

Одним из важных наблюдений является то, что общественное мнение различается в зависимости от формулировки вопроса. Способ формулирования вопросов частично предопределяет подход к пониманию респондентом явления купли-продажи земли и, соответственно, положительную либо негативную оценку этого явления. Прямой вопрос об отношении к продаже земли способствует тому, что респондент в своем суждении будет руководствоваться представлениями о сакральной ценности украинской земли и скорее отрицательно оценивать перспективу ее купли-продажи. Если же подойти к вопросу продажи земли как к праву человека распоряжаться своей собственностью, то уже существенно больше граждан признают такое право.

Как видно из сравнения данных опросов Фонда "Демократические инициативы", уменьшилось количество тех, кто принципиально отрицает возможность купли-продажи земли. Однако в исследовании 2019 г. этому вопросу предшествовал другой: "Как вы считаете, должен ли человек, имеющий в собственности землю, иметь право ее продать?",― который мог для части граждан перевести проблему купли-продажи земли в плоскость права человека свободно распоряжаться собственностью и таким образом повысить их готовность рассматривать куплю-продажу земель в определенном виде. Что же касается 2011 г., то вопрос о праве распоряжаться собственностью не ставили, что и могло обусловить сравнительно большую долю тех, кто отрицал рынок земли в любом варианте.

Такой вывод подтверждают и данные социологического мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН Украины. В случае стандартной постановки вопроса динамика показывает, что на протяжении последних лет количество граждан, положительно относящихся к возможности купли-продажи земель, не возросло.

Разница в подходах порождает разногласия и в общественном мнении. Например, 7% тех, кто считает, что человек должен иметь право продать свой участок земли, вместе с тем заявляют, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. Следует указать, что вообще право человека на продажу земли, находящейся в его собственности, признают 50,4%, еще 28,1% отказывают в таком праве, остальные не определились.

На отношение к возможности купли-продажи земли не влияет то, имеет ли гражданин землю в собственности. Среди группы "владельцев" и группы "тех, кто не владеет землей" ровно по 34% считают, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи. Однако среди владельцев земли 55% признают, что человек имеет право продать свою собственность (землю), зато среди тех, кто не имеет земли в собственности, 45% поддерживают такое мнение. Несмотря на то, что разница не очень велика, такой результат ложится в контекст описанного противоречия в общественном мнении, которое обусловлено разными подходами к осмыслению самого явления рынка земель.

На отношение к рынку земли существенно не влияет и происхождение гражданина из города или села. Горожане немного чаще — на 5% по сравнению с селянами — признают право человека на продажу земли, а селяне почти на 9% чаще заявляют, что земля в принципе не должна быть объектом купли-продажи.

Более существенны возрастное и региональное отличия. Мнение, что земля ни в коем случае не может быть товаром, имеет наименьшую поддержку в Западном регионе (21%) и, что интересно, в Восточном (27%). И наоборот, значительно больше граждан, которые считают продажу земли недопустимым (50 и 48%, соответственно), — в Восточном регионе и в Донбассе.

Возрастные отличия менее разительны: среди представителей наиболее молодой вековой группы (18–29 лет) на 12% больше тех, кто считает, что человек должен иметь возможность продать землю, которая ему принадлежит. Коррелирует отношение к возможной продаже земли и с материальным положением.

Региональные, возрастное и имущественное отличия респондентов накладываются на то, что думают о рынке земли избиратели парламентских партий.

То есть, если, например, среди приверженцев "Оппозиционной платформы — За життя" больше всего людей старшего возраста, менее материально обеспеченных, преимущественно из Южного и Восточного регионов (особенно из Донбасса, где ОПЗЖ имела самый высокий электоральный успех), то и противников продажи земли среди них больше всего. Хотя Восточный регион выбивается из этого тренда, ведь там 27% категорических противников рынка земли, что является вторым после Западного региона результатом. Впрочем, для Донбасса проявленный тренд ярко реализуется.

Таким образом, очерчиваются характеристики социальной группы, чьими чувствами могут манипулировать определенные политические силы, критикуя намерения правящей партии и стараясь нарастить свой политический капитал. Маловероятно, что это может кардинально повлиять на содержание запланированных мер земельной реформы и их осуществление, учитывая политический расклад сил во всех ветвях власти. Однако чтобы предотвратить рост напряжения в обществе, все меры по введению рынка земли как составной части земельной реформы должны сопровождаться информационной кампанией. Людям надо объяснять, чем обоснованы принятые решения, их содержание и ожидаемые результаты от их внедрения. В то же время принятые решения должны учитывать ожидаемые гражданами законодательные ограничения относительно участия иностранцев в земельных отношениях, предельной площади земель в одних руках, ценовой политики, а также требования должной правовой защиты участников земельных отношений.

Комментарий заместителя директора Центра экономической стратегии, экономиста Дмитрия Яблоновского о текущей ситуации с содержанием будущей реформы:

"К сожалению, пока что не опубликован проект Закона "Об обращении земель". Есть лишь отдельные "истоки", согласно которым купить землю смогут граждане Украины, территориальные общины, государство и юридические лица, зарегистрированные в Украине. Продавать землю планируют через электронные аукционы. При продаже участков обязательно будет фиксироваться цена каждого.

Для предотвращения концентрации земель ограничивается максимальная площадь земельного банка, которой может владеть один человек, — 35% площади сельскохозяйственных угодий на территории общины, 15 — области, 0,5% — страны. Крупнейший агрохолдинг в Украине имеет земельный банк около 600 тыс. га, это 1,4% с/х земель Украины. Пять агрохолдингов имеют земельный банк площадью большей либо близкой к 0,5% с/х земель.

Для обеспечения возможности приобрести землю фермерами предлагается создать программу удешевления кредитов. Благодаря частичной компенсации стоимости заемных средств можно ожидать, что процентная ставка будет составлять около 5% годовых в гривне.

Для поддержки запуска земельной реформы в проекте государственного бюджета на 2020 г. заложен 4,4 млрд грн.

Открытие рынка земли благодаря увеличению инвестиций и повышению продуктивности даст толчок к ускорению экономического роста. Для его максимализации открытие рынка должно быть с минимальными ограничениями спроса (того, кто может купить) и предложения (кто может продать). Единственным обоснованным, по нашему мнению, ограничением должно быть ограничение на концентрацию земель а одних руках".