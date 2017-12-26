За что держат за решеткой Козловского?

Почти два года назад, 27 января 2016 года, боевиками "ДНР" в Донецке был схвачен известный ученый-религиовед, преподаватель Донецкого национального технического университета Игорь Козловский. Около года он содержался в СИЗО, затем был "осужден" представителями незаконных формирований и отправлен в Горловскую колонию, где и находится сейчас. После ареста ученого в Украине началась широкая информационная кампания в поддержку его освобождения, организованная родственниками и бывшими студентами. Имя Козловского упомянул Петр Порошенко на Генассамблее ООН 20 сентября 2017 года, рассказывая о судьбах граждан Украины, пострадавших от российской агрессии в Донбассе. Освободить Козловского призывали ученые, политики и деятели культуры, однако до сих пор боевики не вняли этим призывам.

Такая ситуация вызывает откровенное недоумение, поскольку Козловский — человек гражданский, к тому же пожилой. Он не принимал участия в боевых действиях и занимался исключительно наукой. Козловский является автором множества книг и научных работ. Свою жизнь он посвятил преподавательской деятельности. В его кабинете была собрана лучшая в Донецке библиотека по религиеведению, при этом каждый студент мог свободно ею пользоваться. Он преподавал не только в рабочее время, но и вел факультативные занятия.

Козловского знали не только в научных кругах Украины, но и за пределами страны. Он был награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера, являлся действительным членом Португальского Королевского колледжа и почетным гражданином штата Оклахома. Но для боевиков все эти регалии, похоже, ничего не значили.

Игорь Козловский стал легкой добычей для бандитов, поскольку не мог покинуть Донецк и находился в городе с момента его захвата формированиями "ДНР". Он ухаживал за сыном — инвалидом детства. Святослав не может самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе. Семья хотела перевезти Святослав в Киев, но врачи не рекомендовали транспортировку, это могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья, и никто не мог гарантировать, что он выживет. Именно поэтому большую часть своего времени ученый вынужден был проводить дома. "ДНР" Козловский, разумеется, не приветствовал, но никакой активной борьбы против сепаратистов не вел и вести не мог. Выходит, схватили его только за "мыслепреступление".

8 февраля так называемый секретарь Совета безопасности "ДНР" Александр Ходаковский распространил дополнительную информацию о причинах ареста известного религиеведа.

"Что касается г-на Козловского, то по моей информации, там обнаружены множественные связи с разного рода организациями, находящимися в Украине, которые занимаются деструктивной деятельностью здесь. У нас есть проблема. Козловский, насколько я понимаю, был связан с представителями различных конфессий, включая и мусульман", — сказал Ходаковский. Что конкретно имелось в виду — непонятно.

Позже срок ареста продлили еще на два месяца, после чего обещали освободить ученого. Но этого не произошло. Более того, боевики обвинили Игоря Козловского в шпионаже и хранении оружия, возбудили уголовные производства и решили "судить". Все это происходило в то время, когда в Минске, по словам народного депутата Ирины Геращенко, постоянно обсуждался вопрос обмена ученого, но сторона "ДНР" изначально была согласна на это только после амнистирования всех своих сторонников, заключенных в Украине.

В сентябре 2016 года произошел масштабный обмен пленными, но Игоря Козловского среди освобожденных не оказалось. Как сообщил позже советник главы СБУ Юрий Тандит, Украина очень надеялась на сентябрьский обмен, поэтому то, что ученый остался в СИЗО, стало большим разочарованием.

В 2017 году по делу Козловского начались "судебные заседания". Ему инкриминировали совершение преступления по ч. 1 ст. 256 так называемого "уголовного кодекса ДНР" — незаконное хранение взрывчатых веществ. Дело состояло из шести страниц, показания давали совершенно неизвестные люди. 14 февраля, накануне дня рождения Игоря Козловского, состоялось предварительное судебное заседание. 15 марта в Донецке провели второе заседание, на котором ученого обвиняли уже в создании преступной группы. В тот же день в сети стартовал флешмоб — пользователи соцсетей публиковали на своих страницах фото с листовками, на которых содержится призыв #FreeKozlovskyy. К акции подключились не только те, кто лично знал Козловского, но и политики, ученые, деятели шоу-бизнеса, среди которых — Джамала и Святослав Вакарчук.

Семья Козловского обращалась к ряду международных организаций — ОБСЕ и Красному Кресту, писала обращения религиозным общинам разных конфессий, обращалась с призывом к дипломатическим миссиям, но все эти усилия не дали результата. 3 мая 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил Игоря Козловского на 2,8 года заключения.

"Сегодня военный трибунал "ДНР" вынес обвинительный приговор по делу Игоря Козловского: два года и восемь месяцев лишения свободы. Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами для суда. Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский — особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в "ДНР" организаций, в частности, с членами партии "Свобода" в 2014 году", — написал в Facebook его сын Александр.

Уже в конце мая Игоря Козловского перевели в Никитинскую исправительную колонию №87 в Горловке. Постоянной связи с ним нет, а отрывочная информация позволяет говорить об ухудшающемся состоянии его здоровья.

Недавно семья Игоря Козловского столкнулась с еще одной проблемой. Опекуном сына с инвалидностью Святослава был именно отец. После того, как он попал в плен, Святослава, несмотря на угрозу для жизни, все же удалось перевезти в Киев. Но здесь с выплатами по инвалидности возникли сложности, потому опекунство решили перерегистрировать на супругу Игоря Козловского Валентину. Для этого семье нужно было собрать 24 документа и обратиться в суд. 30 августа, имея на руках положительный вывод опекунского совета Соломенского района столицы, в котором проживают Валентина и Святослав, семья подала иск. Сам процесс, казалось бы, должен был стать простой формальностью, но дело затянулось почти на полгода. Судья Людмила Кизюн заявила, что хотела бы видеть в зале суда Игоря Козловского как опекуна, чьи права будут ущемляться.

Хотя из материалов дела судье было известно, что Козловский находится в плену, она почему-то стала настаивать, чтобы Козловский прибыл в суд лично. В противном случае возобновлять выплаты сыну-инвалиду суд отказался. Сложно представить себе более абсурдную ситуацию. Фактически украинская фемида просто поглумилась над пленником и его родными.

Прогнозировать что-либо в деле Козловского сложно. Но к концу года снова появилась надежда, что ученого все же получится обменять. Буквально в эти минуты идет активная подготовка к обмену 74 украинских пленных на всех задержанных сторонников "ЛДНР". И пока обе стороны подтверждают намерение обменять Игоря Козловского, остается шанс, что в скором времени он сможет вернуться домой.