"Язык" до Киева довел

Вот уже третий год Киев пытается наладить с Будапештом отношения, испорченные конфликтом, начавшимся из-за седьмой статьи украинского закона "Об образовании". До недавнего времени попытки оказывались безуспешными. Правительство Виктора Орбана было непримиримо: Украина должна пересмотреть "языковую статью", чего украинские власти делать не собирались. А чтобы Киев был сговорчивее, Будапешт блокировал проведение заседаний комиссии Украина—НАТО (КУН) на высоком уровне.

Однако ситуация вскоре может измениться. Если судить по заявлениям главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сделанным им во время визита в украинскую столицу, Будапешт готов смягчить позицию.

Во-первых, близкий соратник премьер-министра Орбана отметил — Венгрия понимает желание Украины, чтобы все ее граждане умели говорить на украинском языке, однако Будапешт хочет, чтобы венгры, проживающие в Закарпатье, также имели возможность сохранить свой родной язык: "Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно".

Во-вторых, Сийярто прямо заявил, что выполнение Киевом рекомендаций Венецианской комиссии не разрешает "сложный вопрос" двусторонних отношений. "Если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы бы не делали предложений по ее улучшению", — сказал на пресс-конференции Сийярто.

В-третьих, глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что передал в Киеве "два предложения", однако не детализировал их.

Как утверждают источники ZN.UA, на переговорах Сийярто не требовал изменений в принятые законы, а лишь ставил вопрос о выработке решения по их имплементации. Подобный подход кардинально отличается от предыдущей позиции венгерской стороны.

В свою очередь, министр образования Анна Новосад заявила, что основной лейтмотив ее встречи с венгерским министром — "закрыть политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредоточиться на работе с учителями и методистами".

Так что же, правительство Виктора Орбана больше не будет пытаться сохранить изолированное положение венгерской общины в Закарпатье, а готово к тому, чтобы местные венгры интегрировались в украинское общество? Не совсем так. Пока Будапешт пытается лишь иными средствами добиться своей цели — сохранить те права закарпатских венгров, которые они имели до осени 2017 года: озвученные главой венгерского МИД предложения повторяют старые идеи.

Так, пресс-служба Минобразования позже раскрыла, какие две новации предложил Сийярто. Первая предлагает приравнять венгерский язык к языку коренного народа. Вторая — увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

Комментируя идеи венгерского министра, Новосад отметила, что инициатива приравнять венгерский язык к языку коренного народа не впервые звучит в предложениях Будапешта. Но она уже неоднократно отклонялась Киевом, поскольку "венгерский язык не подпадает под этот принцип". Да и сейчас МОН остается противником подобных изменений.

Также Новосад отвергла как нереальную и вторую идею Сийярто, поскольку предложение об увеличении нагрузки несет угрозу здоровью детей. "В Законе "О полном всеобщем среднем образовании", где с учетом рекомендаций Венецианской комиссии выписана сбалансированная система, предполагается постепенное увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке будут решать школы. Это оптимальный вариант", — процитировала главу ведомства пресс-служба министерства.

Возможно, это не те слова, которые хотел услышать Сийярто от украинского министра образования. Но и его предложение — скорее всего, пробный камень, зондаж украинской позиции. При этом наши собеседники отмечали желание венгерской стороны искать и найти компромисс. Впрочем, "чрезвычайно дружественная" атмосфера переговоров не мешала венграм уходить от ответа на вопрос о разблокировании заседаний КУН на высоком уровне.

Причина изменения позиции Будапешта по "языковой статье", скорее всего, в неоправдавшихся надеждах венгров на то, что после победы Зеленского в президентских выборах Киев отступит от позиции, занимаемой во времена президентства Порошенко. Но после новогоднего обращения "какаяразница?", когда Зеленским была произнесена фраза на венгерском языке, в венгерской столице решили начать новый раунд переговоров.

Проявленная Будапештом готовность к компромиссу не означает, что в публичной плоскости члены венгерского правительства перестанут использовать жесткую риторику в отношении Киева. Скорее всего, она будет звучать до тех пор, пока представители двух стран не договорятся о чем-то конкретном. При этом велика вероятность, что венгры могут вновь пойти на обострение конфликта, исходя из своих внутриполитических целей.

Помнится, осенью 2017 года в Киеве питали иллюзии, что проблему, связанную с образовательным законом, удалось пригасить, поскольку в середине октября украинцы и венгры согласовали основные положения протокола, призванного урегулировать ситуацию. Однако позже правительство Орбана приняло решение не подписывать документ.

Впрочем, иного вряд ли стоит ожидать от правительства, сделавшего своей "фишкой" защиту прав венгров, проживающих за рубежом. Важно помнить и то, что в 2020-м Будапешт будет отмечать столетие подписания Трианонского договора, в соответствии с которым Венгрия утратила большую часть территории. Для венгров 4 июля — день подписания договора — трагическая страница венгерской истории, отмечаемая в стране как День национального единства.

К тому же, образовательный закон — лишь одна из точек напряженности в украино-венгерских отношениях. Существуют и другие темы, чувствительные как для Будапешта, так и для Киева — предоставление венгерских паспортов жителям Закарпатья, финансовая деятельность венгерских организаций (в частности фонда "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде") и проводимые относительно них расследования СБУ, использование венгерских государственных символов в публичной сфере и т.д.

Дальнейшее развитие ситуации во многом зависит и от того, готовы ли в Киеве и Будапеште решить проблему, связанную с языком обучения, без увязки с другими проблемными вопросами в двусторонних отношениях. Одним из маркеров станет заседание межправительственной украино-венгерской комиссии по сотрудничеству, не собиравшейся уже семь лет.

Во время визита Сийярто украинская и венгерская стороны договорились провести его в марте в Будапеште. По словам главы МИД Венгрии, если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, это откроет путь для встречи Орбана и Зеленского еще весной. Судя по предыдущим заявлениям венгров, они в этом заинтересованы, рассчитывая через личные договоренности лидеров государств решить волнующие их вопросы.

Впрочем, произойдет ли встреча украинского президента и венгерского премьера, зависит от других факторов. В том числе и от того, не пожертвует ли правительство Орбана этим рандеву, чтобы заработать дополнительные политические дивиденды у венгерского избирателя. А в Киеве не должны забывать: Будапешт никогда не откажется от идеи политического, экономического и культурного влияния на общину закарпатских венгров.