Видеть Человека — чувствовать Страну

Отсутствие реального человека и его интересов в действиях политиков или реального человека и его чувств в искусстве формирует вакуум осознанного восприятия.

Ведь реальность формируется через персонификацию и личное осознание.

Попытка представления самих себя миру приводит к своему собственному осознанию. Так делает каждый отдельный человек. Так делают народы и страны.

Мы, как страна, ищем пути глобального самовыражения, как наиболее выгодным и интересным образом представить себя миру.

Мы обязаны задумываться над тем, какими мы вырастем как нация. Мы интуитивно хотим сформировать правильный целевой образ для нашего роста, пытаемся всматриваться в себя, анализировать, в чем состоят наши привлекательные стороны, где находятся наши точки роста: чем и в чем мы можем быть интересны другим.

Но пока наши попытки презентовать себя находятся на уровне древних верований, в которых человек, сталкиваясь с силами природы и будучи не в состоянии их постичь, всецело отдавался их воле, придавал им персонифицированные характеристики, а себя относил к беспомощному объекту их действий. Человек не был субъектом, он не влиял на процессы. Максимум, что он пытался сделать, — это понять даже не их логику, а хотя бы их закономерности, пытаясь использовать их для выживания. В этот исторический период человек находился на периферии собственной же картины мира.

Как это ни парадоксально, но своего рода мировоззренческий инфантилизм присутствует и сейчас в попытках построить образ своей страны, когда Украина представляется в основном красивой территорией, лишенной или почти лишенной человеческого присутствия. Миллионы сердец заходятся восторгом…

На меня не производят впечатления попытки представления Украины, которые реализуются в клиповом формате на основании сменяющих друг друга видов различных уголков страны.

Почему? Что меня не устраивает?

Меня, в завирусившемся в Ютубе представлении, не устраивает отсутствие самих украинцев. Нашими лайками поддерживается представление территории, а не страны. Меня не устраивает, когда европейская страна подается как красивое и пустое пространство.

В XXI в. человек не может хвастаться только природой своей страны, отдельными ее красивыми видами, причем с очевидными аллюзиями на тему популярных видов других стран.

Это то же самое, что кичиться исключительно принадлежностью к своей нации, ничего не сделав, чтобы эта нация была лучше.

Наша природа прекрасна, но точно так же, по-своему, прекрасна природа любой другой страны. Наша планета прекрасна. Особенно если ее беречь, а не загаживать.

Я хотел бы, чтобы наша страна была представлена содержательно. Хотел бы видеть чистые улицы и дворы наших городов, современные производства и новую технику. Хотел бы видеть природу своей страны и ее состояние как результат сознательного отношения к ней наших людей, а не отдельные нетронутые островки. Хотел бы видеть вдумчивые, веселые, строгие и доброжелательные глаза наших сограждан. Я вижу нашу страну по-другому.

У меня есть огромная жажда к человеческой породе. Очень хочется иметь возможность соприкасаться с теми человеческими качествами, которые, как источник, дают возможность утолить эту жажду. Очень хотелось бы, чтобы мы могли формировать и демонстрировать портрет украинца и портрет Украины, с которой хотелось бы иметь дело.

С которой хотелось бы что-то начать и порадоваться общему результату.

С которой хотелось бы помечтать и послушать ее, страны, видение.

С которой хотелось бы помолчать или послушать ее мудрую историю.

С которой хотелось бы порадоваться.

Страну с непростым, но интересным и привлекательным человеческим характером.

Мы должны перестать быть территорией и стать страной.

Не в первый раз выдвигается тезис о том, что мы должны субъективизироваться.

Мы должны понять, что наша страна — это, в первую очередь, наш интегральный национальный характер.

Уровень привлекательности наших городов и сел, сохранность наших исторических памятников и нашей природы являются следствием проявления этого интегрального национального характера.

Внешний мир должен видеть и чувствовать этот интегральный национальный характер. Внешний мир должен увидеть интегральную личность страны. Тогда Украина станет субъектом.

В этом случае мы сможем предложить миру больше и интереснее, чем просто красивые, незанятые никем территории.

Кроме того, формирование нашей субъектности во внешних отношениях также должно сопровождаться и демонстрацией нашего стиля в государственном строительстве и государственном управлении. Мы уже не дикое поле. Мы — народ со сложившимися демократическими традициями, который умеет менять президентов и формировать представительскую демократию. Это наш стиль государственной жизни.

Возможно, очень интересным решением представить нашу страну в художественном формате была бы попытка описать живыми словами и прикладными историями нашу Конституцию, ее основные и ключевые положения.

Такая субъективизация происходит через формирование с нашей стороны глобального предложения миру.

Что мы, как страна, предлагаем человечеству? Что мы готовы положить со своей стороны на "общечеловеческий стол"? Чего мы хотим от нашего непосредственного и глобального окружения, и какими средствами мы планируем этого достичь? Почему с нами, такими, какие мы есть, и такими, какими хотим быть, человечество будет сильнее, эффективнее, ярче, продуктивнее? Почему с нами выгодно дружить, защищать, делать бизнес? Мы должны иметь свою стратегию развития, которая откликается, соответствует, стимулирует и дополняет стратегии наших потенциальных партнеров, и которая не содержит внутренних противоречий, останавливающих или тормозящих наше развитие.

Посещая страны, которые длительное время не знали войн или других социальных потрясений, я заметил одну характерную особенность их ландшафта.

Там много старых деревьев. Эти деревья не были свидетелями человеческих катастроф и человеческой нужды, которые бы требовали немедленного обеспечения самым элементарным, и эти деревья не были срублены, чтобы дать хоть немного тепла обездоленным гражданам. Эти деревья стоят свидетелями стабильности и благополучия народа и государства, их жизни, а не выживания. Они же являются свидетелями того, что люди, живущие на этой территории, относятся к окружающей природе, как к их собственной экологической системе, а не как к площади, где можно построить больше квадратных метров или засеять больше гектаров.

Очень хочется, чтобы мы стали страной старых деревьев и молодых идей.

Страной, у которой очень ясное и разумное человеческое лицо. Которое миру, да и нам самим, важнее пейзажа.