Украинский стыд

Мне очень стыдно. Даже после стольких прожитых лет и при такой профессии, которая, казалось бы, давно уже должна была развеять все иллюзии и выработать стойкий иммунитет к различным проявлениям не самых лучших человеческих качеств. Но все последние дни меня мучает жгучий стыд — и за свое государство, и за своих соотечественников. То, как Украина эвакуировала и приняла своих граждан из Уханя, лично для меня — национальный позор.

Меня отнюдь не удивили очередные проявления беспомощности и импотенции власти, ее неспособность быстро принять четкие решения и провести незамедлительную эвакуацию своих граждан из охваченного эпидемией китайского региона, — как это давно сделали другие государства. Очередной провал коммуникации с обществом, отсутствие внятных сообщений о конкретных мерах по предотвращению и борьбе с возможной эпидемией китайского коронавируса в Украине меня тоже абсолютно не удивили.

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © Суспільне мовлення

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © Суспільне мовлення

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © Суспільне мовлення

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © Суспільне мовлення

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © Суспільне мовлення

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © Суспільне мовлення

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to

Протесты в Тернопольской и Полтавской областях против эвакуированных украинцев из Уханя © poltava.to































Меня ужасно возмущало, как правительство в целом и Минздрав в частности, организовывали эвакуацию и подготовку к принятию на карантин украинцев из Уханя, до последнего не зная, где и как их разместить. Мне было невероятно жалко этих людей, застрявших в чужой стране в условиях чрезвычайной ситуации, сидящих на чемоданах и изо дня в день слышавших лишь обещания, что и за ними тоже вот-вот прилетит самолет и заберет их на Родину. Меня до слез тронул поступок юной украинки Анастасии Зинченко, отказавшейся лететь домой без друга, хотя этот друг был "всего лишь" собакой.

Анастасия Зинченко/Instagram

Поэтому меня реально потрясло то, как мои сограждане в самых разных регионах страны — и на Западе, и на Востоке, и рядом, под Киевом, приготовились встречать соотечественников, попавших в беду. Глядя на этот шабаш мракобесия и пещерных инстинктов, хочется просто крикнуть на всю страну: "Люди, вы же че-ло-ве-ки!".

Устраивать бурные митинги, перекрывать трассы, дежурить по ночам, рыть траншеи, — чтобы не пустить уже и так настрадавшихся людей? Причем не к себе домой, не в собственные хаты, а в охраняемое Нацгвардией и полицией учреждение. И не на лечение, а всего лишь на карантин. Не чумных, холерных или прокаженных, а людей, которые прошли несколько медицинских кордонов, не выявивших у них ни малейших признаков каких-либо инфекционных заболеваний. Вам не стыдно, что этих людей от обезумевшей толпы вынуждены охранять БТРы?

Вы стаскиваете шины? Серьезно? Сейчас, когда мы вспоминаем самые трагические дни Майдана, когда чтим Небесную сотню? Ну, как, скажите, как в одном обществе могут рождаться такие разные люди? Те, кто шесть лет назад с деревянными щитами шел под пули снайперов, навстречу реальной опасности, отстаивая право на свободу и достоинство для всей нации; и те, кто сегодня целыми селами, не обременяясь размышлениями на тему гуманизма и общечеловеческих ценностей, блокируют дороги и требуют поселить вернувшихся из Китая соплеменников в чернобыльскую зону или на остров Змеиный?

Где та нация, которой я так восхищалась шесть лет назад? Ведь тогда многие из нас, реально рискуя жизнью и свободой проводили дни и ночи на майданах страны; вывозили и прятали у себя дома раненых; давали кров иногородним протестующим, пуская в свой дом совершенно незнакомых людей; доставляли на Майдан продукты, лекарства, дрова и даже составляющие "коктейля Молотова". А сегодня вернувшихся из Уханя ни в чем не повинных соотечественников вынуждены охранять Нацгвардия и спецназ, чтобы (как уже опасаются в Сети) не сожгли санаторий, где их разместили...

Это очень стыдная история. И для власти, беспомощной в защите своих граждан; и для нас, журналистов, многие из которых, стремясь "хайпануть на теме", раздули в обществе истерию вокруг коронавируса; и для народа, многочисленные представители которого ярко продемонстрировали отсутствие не только критического мышления, но и гуманизма, и милосердия.