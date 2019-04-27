Три в одном

Просто. Не йти праворуч.

Ані ліворуч — ні.

Хай лише вітер поруч,

Вічний сурмач борні.

Олекса Стефанович

Спустя три дня после президентских выборов в Украине произошло событие, которое было ожидаемым, ибо о нем говорили уже довольно давно.

Президент РФ В.Путин 24 апреля 2019 г. подписал "Указ об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", согласно которому граждане Украины, постоянно проживающие на территории ОРДЛО, отныне смогут приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, предоставив "паспорт ДНР/ЛНР" и паспорт Украины. Создается правовая основа для массового обретения российского гражданства жителями оккупированных территорий без отказа от гражданства украинского.

Инициатива Кремля с большой вероятностью будет популярной среди украинцев, которые проживают в ОРДЛО, поскольку Россия теоретически и практически может обеспечить более высокий уровень защиты прав и свобод для своих граждан на этих территориях, чем Украина.

Для чего это сделано и почему именно теперь?

Прежде всего, наступило благоприятное время для тестирования новоизбранного президента Украины, и потому наряду с экономическими мерами Кремль осуществляет политические шаги, заставляя В.Зеленского искать ответ в самый неудобный для него период.

К тому же, издав этот указ, Кремль достигает ряда других целей. Прежде всего пропагандистских. Таким образом Россия демонстрирует свою якобы заинтересованность в будущем населения региона и несколько искаженным способом с огромной задержкой отвечает на призывы "Путин, приди", такие популярные пять лет назад. Оказывается, что в Донбасс можно присылать не только танки, но и паспорта. И еще неизвестно, что опаснее для украинских интересов. Тем более что значение этого политического шага будет стократно преувеличено, а сам он станет основой для пропагандистского серийного реалити-шоу на российских телеканалах.

Вместе с тем предоставление российского гражданства может служить как наградой за преданность российскому делу, так и спасательным кругом для боевиков и других деятелей, которых в Украине ожидает суд и обвинительный приговор за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Этот документ прямо ссылается на указ президента РФ №74 от 18 февраля 2017 г. "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Таким образом, в который раз подтвердилось, что российское руководство последовательно и настойчиво работает над укреплением своего влияния в ОРДЛО.

В принципе, ничего нового, именно так действовали россияне в сепаратистских регионах Грузии и Молдовы. При этом решается задача не только укрепить позиции, но и привлечь новые рабочие руки для российской экономики, которая не меньше чем украинская страдает от дефицита трудовых ресурсов.

Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ позволяет и в дальнейшем работать фактически над окончательным обособлением ОРДЛО от Украины, не закрывая возможности для реинтеграции региона в Украину на российских условиях. Несмотря на заявления представителей Запада, издание указа нарушает скорее дух, но не букву Минских договоренностей, а следовательно, не может однозначно рассматриваться как выход Кремля из этого процесса. Этакий способ сохранить свободу рук.

Крайне важный и сам по себе политический, этот шаг открывает путь для применения военных инструментов. Напомним, что согласно п. 2.1 ст. 10 федерального закона РФ "Об обороне", "В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности формирования Вооруженных Сил Российской Федерации могут оперативно использоваться за пределами территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для решения следующих задач:

3) защита граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации от вооруженного нападения на них".

Конечно, речь не идет о немедленном открытом применении ВС РФ против нашего государства, хотя необходимые для этой группировки на границах Украины уже созданы. Скорее всего, Россия настойчиво и последовательно создает правовые условия для открытого вторжения. Гибридная пятилетка истекла, не об этом ли говорил генерал В.Герасимов?

В целом действия Кремля подтвердили: Россия не только не меняет своей политики относительно Украины — она готова к эскалации. Против Украины играет не только В.Путин, играет опытная корпорация, которая уже не один раз переиграла наших лидеров с соответствующими, напомним, крайне неприятными последствиями для всех причастных.

Нашим ответом в этих условиях должны стать не только уже традиционные заявления об укреплении нашего оборонительного потенциала и апеллирование к международному сообществу, но и рост внимания к гуманитарным потребностям граждан Украины на оккупированных территориях, в частности через механизмы Минского процесса и возможности международных организаций. И это должно стать одним из направлений информационной войны, только что провозглашенной новоизбранным президентом Украины В.Зеленским. Дело за малым…