Тест на совместимость

"Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопросов возвращения Донбасса и Крыма", — эти слова Владимира Зеленского отражают один из мировоззренческих фронтов, где рубятся украинские граждане на форумах, в соцсетях, такси и барах.

Безапелляционные, категоричные позиции сторонников немедленного возвращения и бескомпромиссного отрезания оккупированных территорий еще больше ослабляют страну, и без того напоминающую гору конструкторных деталей без инструкции. Но проблема не только в том, что пока общество не может найти подходящий знаменатель. В истории Украины были президенты, которые занимались шапкоснимательством, и президенты, занимающиеся шапкозакидательством. Решение вопроса Донбасса не может основываться на эмоциях, фантазиях и интуитивных верованиях. Оно должно строиться на фактах и ответственных расчетах.

В апреле 2014 г. "Зеркало недели.Украина" совместно с КМИС провели социологическое исследование, результаты которого очень серьезно изучались в Москве и повлияли на планы по созданию Малороссии. Оказалось, что в областях, входящих в т.н. "подкову риска", отношение к России совсем не такое, как его себе эмоционально и интуитивно представляли в Кремле. В нынешний, ответственный период Украинский институт будущего (УИБ) и "Зеркало недели. Украина" приняли непростое решение: впервые провести и огласить результаты полноценного количественного исследования общественного мнения на территориях, неподконтрольных Украине. Давайте будем честными и с собой, и с ними. Кого мы хотим интегрировать в себя? Хотят ли оставшиеся по ту сторону фронта вернуться? На каких условиях? Кого винят в произошедшем? Как живут? Что смотрят? Кому молятся, кому доверяют? Как оценивают происходящее в большой Украине? Верят ли в ее перспективы и успех ее президента?

Ответы на эти и многие другие вопросы нам всем помогла получить компания "Нью Имидж Маркетинг Групп". В этом году это уже третье количественное исследование на оккупированных территориях, которое проводят харьковчане. Услугами самоотверженной команды, выезжающей в ДНР и ЛНР для проведения социологического поля, пользуются международные организации и институты не первый год.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 г. Опрошено 1606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 г., которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Прочтите. Это больно. Но это отрезвляет.

Портрет за линией фронта

Сложно представить себе усредненный портрет человека, стоящего за стеной этих мелких цифр.

Кто-нибудь, ни разу не бывавший в Донбассе, возможно, сделает это быстрее. Опираясь на картинки митингов с триколорами, на агрессивные лица людей на площади Ленина в Донецке, скандирующих "Рос-си-я!", на новости из Сети. Ощутив при этом внутри брезгливый холодок. И отторжение.

Кто-то, ездивший в Донецк или Луганск в командировки, обязательно представит лицо хорошо знакомого человека — и либо вздохнет от недоумения, почему тот остался, либо понимающе продолжит чтение, зная, что невозможность оставить пожилых родителей не позволила коллеге выехать из оккупации.

Человек, покинувший регион как переселенец, подумает о ком-то совсем другом. Возможно, о своем однокласснике, в 2014-м до пены у рта "топившим за Россию", а сейчас жалующимся, что его дочь, которую он заставил забрать документы из Харькова и перевестись в Донецк, второй год с ним не разговаривает.

Кто-то обязательно в тысячный раз захочет позвонить нерешительной одинокой подруге и сказать: "Светка, давай, бросай все к чертям и приезжай! Все получится… ну, или хотя бы выталкивай сюда сына".

Кто-то вспомнит подвал и плен и, вероятно, отложит на какое-то время чтение этих материалов. Но обязательно к нему вернется. Чуть позже. Потому что здесь — про его дом.

Кто-то постыдится сорвавшейся с языка клятвы больше не общаться с бывшим соседом, после того как услышал в трубке: "Давай завтра, сегодня мы хороним Гиви".

Кто-то, никогда и никого не простит потому, что тоже — хоронил. Но — здесь. Своих.

Ирония в том, что у каждого — своя правда. Оккупированный Донбасс — не черно-белый. Как и не оккупированная Украина. Но, безусловно, есть тенденции, в которые, так или иначе, укладываются все нюансы и судьбы. Дух большинства.

Из 1 606 опрошенных людей в ДНР и ЛНР 53,5% — женщины, 46,5% — мужчины. Это жители Донецка, Макеевки, Иловайска и Енакиево. Луганска, Алчевска, Антрацита и Ровенек. А также еще 29 городов и городков оккупированного Донбасса. Среди них подавляющее количество тех, кто старше 25 лет. И совсем немного, 8,3%, тех кто еще не дорос до этого возраста. Почти половина тех, кто живет за линией разграничения и согласился заполнить анкеты, — люди со средним профессионально-техническим образованием — 45,2%, диплом об окончании вуза имеют 23,3%. Остальные либо не доучились в институтах, "бурсах" (сленговое название сохранившихся в регионе ПТУ) или школах.

45% опрошенных — не работают. В силу возраста и безработицы. По 24% тех, кто занят в государственном секторе либо в частном бизнесе. 5% — нашли себя в общественной сфере. Можно сказать, что подавляющее большинство жителей оккупированных территорий верят в Бога. В их числе 31% тех, кто разбирается со своими ценностями и смыслами, не посещая никакой церкви, и 57% их земляков — венчаются и крестят своих детей в УПЦ Московского патриархата. Они не состоят в партиях — 97%, и дома говорят по-русски — 90%. При этом половина из них — 55,4% — считают себя украинцами. По национальности. И практически столько же — по гражданству.

Экономика. Реальность и ожидания

Отвечая на вопросы, касающиеся экономической ситуации в своих "республиках", жители ОРДЛО рисовали ее, прямо скажем, не самыми радужными красками.

Так, в общей сложности 63,6% констатировали серьезные проблемы на рынке труда: работы практически нет (24,3%) или большая безработица, но работу найти все-таки можно (39,3%). Те же, кто сумел в вихре событий либо сохранить старую работу, либо найти новую, а это — 32,9%, считают, что ключевые предприятия все-таки действуют, и кто хочет, тот находит работу, пусть даже на непостоянной основе. Есть и такие, 2,9%, кому с самореализацией повезло настолько, что они абсолютно искренне считают: в ОРДЛО не хватает рабочих рук.

Возможно, это как раз и есть, те 48 человек (3% опрошенных), финансовое положение которых можно охарактеризовать как суперуспешное. Джекпот сорвали шесть жителей, заполнивших анкету, заявив, что сегодня могут позволить купить себе все. Остальные из этих 48 счастливчиков, уточнили, что если захочется приобрести квартиру или машину, то все-таки придется занимать или какие-то время копить деньги. Но, как вы понимаете, подобные хэппиэндовые истории не вписываются в общий экономический тренд ОРДЛО. 41,3% жителей считают себя бедными. Часть их них вынуждена экономить даже на питании (4,9%), остальные 36,4% — могут позволить себе только еду. На одежду нужно откладывать или занимать. Такая же весомая часть людей — 43,6% — не могут просто так взять и купить мобильный телефон или пылесос. Но остальные 12%, случайно заглянув в магазин электроники, все-таки чувствуют себя комфортно.

При этом, анализируя свои бюджеты за уходящий год, большинство опрошенных хозяек и глав семей (57,3%) сообщили, что их материальное положение не изменилось. Но 28,4% все-таки почувствовали, что их кошелек отощал. В то время как 14,2% жителей оккупированных территорий стали жить лучше. Здесь интересен нюанс, связанный с ожиданиями. Стабильный процент — 58,6% — убеждены, что в их финансовой истории ничего не изменится. Практически пополам разделились как ожидающие чудесного улучшения жизни своих семей (18,7%), так и в чудеса не верящие (21%).

Тем не менее, оставаясь за линией разграничения и проживая теперь уже какую-то собственную историю, жители ДНР/ЛНР следят за тем, какая история разворачивается в Украине. Большой вопрос, откуда они черпают информацию об этом (читайте ниже), однако человеческие связи не разорваны, социальные сети действуют, и при желании в Интернете можно найти какую угодно информацию об Украине. Итак, с сожалением можно констатировать, что Украина за пять прошедших лет не подала какой-то обнадеживающий экономический сигнал, который зародил бы хоть какое-то зерно сомнения в правильности сепаратистского выбора "республик". Так, большинство людей (50,3%) считают, что за последний год экономическая ситуация в Украине ухудшилась. И только 6,3% оптимистов по ту сторону решили, что мы здесь стали жить лучше. 41,4% респондентов остановились на нулевой отметке изменений, по-видимому, констатировав стабильную экономическую стагнацию "неньки".

Что касается экономических перспектив, над которыми также пришлось размышлять респондентам, то здесь нам удалось обнаружить еще один камень, на который гипотетически можно опереться, рассуждая о возможности/невозможности возвращения ДНР/ЛНР в Украину. Но сначала о пропастях. Так, если выстраивая прогнозы своего финансового положения на будущий год, ожидали улучшения, как мы уже отмечали, всего 18,7% опрошенных, то планируя свою жизнь на пять лет вперед, уже 34% уверены в улучшении своей экономической ситуации. При этом практически столько же — 35,4% — связывают подобное развитие событий с интеграцией в Российскую Федерацию. И только 3,5% опрошенных соотнесли эту обнадеживающую историю с интеграцией в Украину.

Интересно, что 9,9% респондентов, убеждены в том, что Украина все-таки может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив ДНР/ЛНР широкую автономию. Показательно также, что 10,9 % людей, проживающих на оккупированных территориях, устраивает сегодняшний баланс сил или создание независимого государства по типу Осетии или Абхазии. А по сути — замороженный конфликт.

Ожидающие ухудшения ситуации связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину — неважно в каком статусе, все равно плохо — 26,8%. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределения или замораживания конфликта — 23,1% считают, что экономика пойдет вниз в случае такого развития событий. И только 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию.

Теперь тот самый камень, на который можно опереться Украине. В случае, если она все таки решит "обнять" Донбасс. Прогнозируя улучшение или ухудшение экономической ситуации в своем регионе, соответственно 40,2 и 43,3% жителей ОРДЛО затрудняются или отказываются ответить на вопрос: с чем или с кем это может быть связано. Люди на распутье. Они не понимают, что происходит, и кто их на самом деле может защитить. И если вернуться к самому началу нашей главы, где мы констатировали, что 42,9% опрошенных никогда не думали о том, чтобы получить российский паспорт, то эти сорок процентов и есть тот потенциальный резерв, с которым Украина может работать. Но есть ли у нас интеллектуальный и психологический ресурс для подобной работы — это уже другой вопрос.

Чьими гражданами считают себя жители ОРДЛО

Итак, 57, 8% жителей ДНР и ЛНР назвали себя гражданами Украины. По-видимому, храня на полочке паспорт с тризубом.

Однако рядом с ними живут 41,6% тех, кто расстался с Украиной не только в душе, но и — официально. У них на руках паспорта ДНР/ЛНР — 34,8%, и России — 6,8%. Вполне вероятно, что в числе этих людей спрятан процент колеблющихся и прижатых личными обстоятельствами. Мы помним о них. Однако не забываем и о том, что любой документ всегда подтверждает итоговый акт воли. И это плохая новость.

Но есть и хорошая: более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. Однако, если сопоставить две действительно обнадеживающие цифры (все еще граждан Украины и тех, кто никогда не думал о российском паспорте) очевидна разница в 14,8%. И это абсолютно реальная группа людей, которые в настоящее время уже рассматривают возможность получения российского паспорта. Дальше — больше. 34,2 % — признали, что хотели бы иметь у себя красную российскую книжку. А у 7,4% — российский паспорт уже в кармане.

То есть, если суммировать эти сухие цифры, можно понять, почему они должны нас тревожить. 56,4% жителей ДНР/ЛНР — потенциальные граждане государства, в фактическом состоянии войны с которым Украина находится уже пять лет. То есть больше половины жителей оккупированных территорий ориентированы на Россию и уже приняли или собираются принять окончательное волевое официальное решение в пользу страны агрессора. О возможных причинах — ниже. Пока констатируем.

Дальше — труднее. По данным опроса 80,8% жителей оккупированных территорий никогда не думали о том, чтобы выехать из ДНР/ЛНР. Здесь, безусловно, меткая подача, для сборной "донбассоведов", на сто процентов убежденных в том, что "все, кто хотел, оттуда уже уехали". Однако здесь может быть много "но". Вряд ли, когда стреляли, кто-то не хотел уехать. Хотели. И многие уехали, но потом вернулись. И не только потому, что корни притянули. Скорее потому, что не сильно хорошо приняли. Часть из таких людей, наверное, внутри 19,2% тех, кто задумывался об отъезде. В консервативных же восьмидесяти процентах, возможно, зашиты и привязанность к дому, и пять лет изоляции, и возраст (почти половина опрошенных — пенсионеры), и "телек" с "распятым мальчиком", и прочие результаты пропаганды страны владелицы заветной красной книжки, о чем тоже — в отдельной главе.

А вот здесь 19,2 процента, думающих о выезде, — колеблются с выбором — куда? Оказывается 11,1% отдают предпочтение России, тогда как Украине — только 5,2%. Но они просто так не поедут. Вторая возможная волна ВПЛ, хоть и достаточно мелкая, однако с четким набором условий.

Каких? Этот вопрос был открытым. Можно было выбирать несколько опций. Ключевое условие для возможного переезда в Украину — стабильная работа и жилье. Почти 40% — поедут к нам, если найдут здесь стабильную работу и арендуют жилье. Чуть меньше — 31,9%, если смогу жилье приобрести самостоятельно. Что с учетом бедности жителей ДНР/ЛНР (эти цифры тоже разберем ниже), можно счесть за некие несбыточные фантазии. Поэтому можно согласиться с утверждением, что все, у кого были деньги, выехали в первые два года войны. И, надо признать, устроили настоящий бум для застройщиков городов-спутников Киева.

Еще меньше людей , — 27,7%, искренне признают, что не готовы решать проблему жилья самостоятельно: не могут ни купить, ни арендовать жилье в Украине. А, значит, гипотетически рассчитывают на выделение квадратных метров украинским государством. Показательно, что для тех, кто в случае переезда, решил бы строить свое будущее в России, — приоритеты те же. За исключением, быть может, цифры на двадцать процентов меньшей, когда речь идет о жилье, как отдельном обязательном условии переезда. Не ждут от России этого. Перед чужими поднимать квартирный вопрос не очень удобно. Перед родственниками — вполне.

Можно сколько угодно рассуждать о том, какие ленивые, а порой, даже наглые "понаехавшие" "донецкие" и "луганские", однако не признать при этом очевидный факт, нельзя: Украина провалила все программы поддержки и абилитации переселенцев, по сути, отказав жителям Донбасса в угле в самую трудную минуту их жизни. И за это — стыдно.

Тем не менее, за последние двенадцать месяцев 37,7% жителей оккупированных территорий ездили в Украину. Это почти в два раза больше вышеупомянутой цифры о том, сколько людей хотели бы выехать из ДНР/ЛНР. Из них только 2,6% пересекают украинскую границу через Россию. Остальные — через украинские КПП. Кто эти люди? Стоящие в длинных очередях в жару и холод? Стремящиеся попасть туда, где никогда не собираются жить? Те, кто стал источником постоянного дохода для дельцов приграничных городов, наживающихся на откатах за справки из миграционой службы и украинскую регистрацию? Те, кто из последних сил, с больным сердцем, с остатками инсульта на раздолбанных маршрутках едут в Украину? Те, кто так часто нас раздражают… И абсолютно, кстати, понятно, почему. Не жируем ведь тоже…

Действительно, 32,3% опрошенных респондентов составляют пенсионеры, которые остались жить на неподконтрольных территориях и выезжают в Украину оформлять и подтверждать пенсионные выплаты. Остальных людей, периодически выезжающих в Украину — 5,4% — можно представить абсолютно по-разному. Это может быть рабочий (39% респондентов проживающих в ДНР/ЛНР имеют рабочие специальности), дочь которого живет в Борисполе и недавно родила внука. Но он поедет только в том случае, если не успел отметиться в каком-нибудь подразделении общественной охраны порядка ДНР/ЛНР в самое горячее время. Или его старший сын не служит в рядах какой-нибудь местной милиции. Иначе — не видать ему своей внучки, пока дочь сама не привезет. Это может быть предприниматель который едет к сыну в Харьковскую юридическую академию. Но среди пересекающих линию разграничения точно нет чиновника и работающего в госсекторе, а мы помним, что таких среди опрошенных — около 24%.

Кто виновен в войне и кому восстанавливать регион

Часто для того, чтобы заглянуть в будущее, нужно обернуться и оценить прошлое. А потом сопоставить оценки.

Собственно этим и может заняться каждый из вас, знакомясь с результатами ответов, полученных на вопросы социологов. Мы не стали копать в историческую глубь, сформировавшую коллективистское общежитие Востока и индивидуалистское — Запада Украины. Пропустили обостренное политтехнологами Кремля и Медведчука противостояние 2004 года. Не стали углубляться в эрозию двусторонних упреков: "А вот ваш Ющенко!..", "А вот ваш Янукович!.." периода 2005–2013 гг. Мы даже почти не задели Майдан. Мы начали с войны.

Вначале было слово. И это слово — Крым.

Эти две полоски — тест на совместимость.

А вот еще один. Жители ОРДЛО определились с названием вооруженного конфликта в Украине. 76% "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война в Донбассе — это внутренний украинский конфликт (35,6 и 40,5% — соответственно). "Скорее не согласны" с этим — 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3%. Как же богата оказалась земля Донбасса профессиональными военными кадрами, БУКами, артиллерией, боеприпасами, бронетехникой, и деньгами на содержание всей этой скромной псевдосамостоятельной жизни… Однако надо сказать, 8,5% таки заподозрили что-то неладное в неисчерпаемости милитаристских потенциалов ОРДЛО. 3,1% "полностью согласны" с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками. 6,4% с этим, "скорее согласны". При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва — "скорее не согласны" (45,1%) и "абсолютно не согласны" (44,9%).

Полтора года назад ЗН совместно с "Небесной гвардией" Анастасии Березы и социологами КМИС провело опрос более половины семей украинцев, потерявших в войне с сепаратистами сыновей, дочерей, отцов и мужей. Мы задавали им схожий вопрос. И вот какие ответы получили от тех, кто отдал стране самое главное — своих близких:

Разумеется, мы поинтересовались у жителей ДНР и ЛНР, кто, по их мнению, в большей мере несет ответственность за конфликт на Востоке Украины. Бывают ситуации, когда человек чувствует себя абсолютно беспомощным, будучи не в состоянии объяснить другому человеку казалось бы совершенно очевидные вещи. Следующая диаграмма — скопище именно таких вещей. Она как послание из мира антиподов. Мы ведем войну, а они — унйов.

Войны не бывают вечными. Когда-нибудь они завершаются. И начинается восстановление. Не понимая когда и как завершится конфликт, ЗН еще около двух лет назад проводило круглый стол, одна из панелей которого, была посвящена новой экономической модели Донбасса. Ведь мы осознаем, что облицовывать новой плиткой старые водокачки или восстанавливать советские предприятия и старую бизнес-модель региона бесперспективно как для всей страны, так и для Донбасса, случись ему вернуться. Больша-а-а-а-я проблема была с поиском спикеров на эту тему. Надеемся, что рядом с оптимистичным Владимиром Зеленским, в тихом кабинете ОП, группа толковых ребят ищет ответы на этот стратегически важный вопрос. Не будем им мешать… Ибо тут подъехал ответ на другой вопрос, заданный жителям ДНР и ЛНР, чьи регионы несомненно серьезно пострадали от военных действий, экономических проблем и внутренних мародерств.

"По вашему мнению за счет чьих средств должно быть проведено восстановление Донбасса?". 63,6% опрошенных считают, что за счет средств Украины. Запомните этот приговор. Тут, кстати, спецгруппу по сбору средств создавать не надо. Она уже есть — окружение президента сильно нацелено на работу. 29,3% считают справедливым принудить к оплате восстановления Донбасса украинских олигархов. 18,5% — не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого, и рассчитывают на собственные силы. 17% готовы возложить эту ношу на США. У них там явно после раздачи печенек что-то в мошне осталось. 16,5% считают справедливым восстанавливать Донбасс за счет средств Европы. Ровно 16% предписывают траты на восстановление России. И только 13% мудро и зрело возлагают траты на восстановление разрушенного края, разграбленного края, депрессивного края на плечи всех вышеупомянутых. Да будет так. Абы не разокрали.

А вот и ордловский рецепт от извечной хвори — воровства на больших проектах. По мнению жителей ЛНР и ДНР контролировать восстановление Донбасса должны власти непризнанных республик 67% и Россия — 50,2% (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответов). То есть, оплатить все, по мнению 63% опрошенных, должна Украина, а контролировать — местная власть и Россия. Именно та самая Россия, которая вывозила Украину из Донбасса заводами и миллионами тонн угля. Та самая местная власть, которая позволила укорениться ситуации, убедившей 40% населения в том, что под амнистию не должны попадать те, кто отбирал собственность.

Киеву бы доверили контроль за восстановлением 24,9% (что согласитесь неплохая доля), Евросоюзу — 8,1%, Америке 2,4%.

Авторитеты ОРДЛО

Пытаясь понять, какие путеводные звезды светят жителям оккупированных территорий, социологи "Нью Имидж Маркетинг Групп" предложили респондентам самостоятельно вписать имя того, кто лично для него является лидером доверия. И вот что получилось:

Мы ограничились первой двадцаткой. Далее идут совсем непоказательные значения, а показательность умонастроений в этом списке отражена весьма однозначно. В принципе, кто-то может сказать, что этим вопросом можно было бы и ограничиться, проводя исследование настроений жителей ОРДЛО. Но мы пошли дальше и, разумеется, поинтересовались отношением жителей "ДНР" и "ЛНР" к ряду украинских политиков.

И для журналистов "Зеркала недели", и для экспертов Украинского института будущего некоторой неожиданностью стал показатель поддержки Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Нам казалось, что люди, продуцирующие исключительно пророссийскую риторику, и единственные формально украинские политики, появляющиеся в кадре с президентом России, соберут больший урожай симпатий жителей ОРДЛО. И тем не менее, несмотря на то, что авторитетом для себя лично Виктора Медведчука считают 25 человек из всех опрошенных, "очень хорошего мнения" о нем — 4,9%, а "скорее хорошего" — 28,3%. 56 процентов человеку, свободно курсирующему между Киевом, Москвой и Донецком с мандатом "Кум Путина", — не доверяют. Лидер "Оппозиционного блока — За життя" Юрий Бойко — уроженец Луганщины, возможно, поэтому он собрал чуть больше "скорее хорошо" настроенных, чем Медведчук, — 34,6%. "Очень хорошего мнения" о нем — 4,3%. 52% — "своим" его не считают. Как вы далее узнаете, около 73,4% жителей "ДНР" и "ЛНР" в случае местных выборов не хотят видеть в бюллетене украинские партии. Но если все же подобное произойдет, то шансы ОПЗЖ, судя по отношению к лидерам, в электоральной жатве выглядят лучше, чем у команды Зеленского, правда, пока не так хорошо, как первым хотелось бы.

События последних лет заставили склонных к монолитности донбассовцев еще раз рассчитаться на "свой — чужой". Обеспечивавший на Донетчине и Луганщине десятки тысяч рабочих мест, Сергей Тарута — совсем не оценен соотечественниками. Добрую память о нем сохранили 6,6%. Не простили ему не то проукраинскую позицию, не то нерешительность в период губернаторства — 61,5% земляков.

Об Александре Вилкуле, одном из фронтменов партии Рината Ахметова, "скорее хорошего мнения" придерживаются 11% и только 0,6% — "очень хорошего". Ровно половина опрошенных думают о нем "плохо" или "очень плохо". А 36% — вообще о таком не слышали. Но Ринат Леонидович все еще может подправить. Хотя вряд ли, случись в ОРДЛО выборы, "Оппозиционный блок" Ахметова возглавит выходец из Днепра.

Бывшего короля Донбасса, проживающего в Киеве и наблюдающего отсюда, как его предприятиями в ОРДЛО управляет от имени Кремля Сергей Курченко, на родине помнят. Хотя нашелся 1% людей, не знающих, кто такой Ринат Ахметов. "Очень хорошего мнения" о кормильце и поильце — 3,1% людей. "Скорее хорошего" — 29,6%. Почти 65% — "скорее плохого" и "очень плохого" мнения о самом богатом человеке Украины (47,2 и 17% соответственно). Но тут дело не в человеческой зависти. В "ДНР" от Ахметова очень многие ждали, что он возглавит бунт против Украины и движение к России. Он этого не сделал, заявив, что "Донбасс — это Украина". В Киеве же от него ожидали, что Ахметов, используя возможности 90-х, максимально жестко купирует донецкий сепаратизм в зародыше. В результате Ринат Ахметов не угодил большинству по обе стороны фронта. Как показали последующие события, не в восторге от его паллиативной позиции оказалась и Москва. Что думает по этому поводу сам Ринат Леонидович — неизвестно. Однако некоторые доносящиеся до наших ушей разговоры позволяют предположить, что в потере части родного для Ахметова Донбасса основную ответственность он возлагает на тех, кто не боролся за Крым. Ведь увидев, что Крым без единого выстрела получил патронат России, донетчане и луганчане решили, почему бы и им так же легко и безболезненно не уйти к высоким российским пенсиям и зарплатам, а также к близкой культурно-языковой среде.

Борис Колесников уже неизвестен почти 24 процентам жителей ОРДЛО. Бывший глава облрады и вице-премьер по Евро-2012 пользуется расположением почти 16% земляков. А 58,4% придерживаются о нем "скорее плохого мнения" и "очень плохого" (37,5 и 20,9% соответственно).

Неожиданно низкие баллы доверия получил второй президент Украины Леонид Кучма. Леониду Даниловичу не зачли тот факт, что именно он в свое время открыл киевские ворота для донетчан. Равно как и его терпение, а также, чего уж тут — жертвенность в Минском процессе. Только 0,7% относятся к единственному дважды президенту Украины "очень хорошо". "Скорее хорошего мнения" о нем придерживаются 11,4%. "Скорее плохое отношение" у 43,8% и "очень плохое" у 42%.

В свое время претендовавший на объединение Украины, Святослав Вакарчук пользуется расположением более чем 11% опрошенных. 2,1% из которых относятся к нему "очень хорошо" и 9,4% — "скорее хорошо". Позиция Вакарчука-политика, а не Вакарчука-певца не пришлась по вкусу 75% жителей ЛНР и ДНР. "Скорее плохого мнения" о нем придерживаются 41,8%. И совсем отказывают в доверии 33,8%.

Несравнимо хуже дела обстоят у Юлии Тимошенко. Миф о том, что Тимошенко еще в 2004 г. предлагала обнести Донбасс колючей проволокой, оказался весьма живуч. А подогнанные под фигурку костюмы а-ля мундир, совокупно со снятой с чужого плеча военно-патриотической риторикой, оттолкнули жителей оккупированных территорий от Юлии Владимировны еще сильнее. В результате, "очень хорошо" к лидеру "Батьківщини" относятся полпроцента респондентов. "Скорее хорошо" — 3,4%. С прищуром недоверия на нее смотрят 32,3%. А 62,8% хотят обнести ее колючей проволокой.

Но даже при таких показателях Юлия Тимошенко не является лидером донбасского антирейтинга. Если вы уже забыли Виктора Ющенко, то в Донбассе его помнят. Смысл этого нам не очень понятен, ведь ничего плохого Виктор Андреевич жителям региона не сделал. Он просто победил их любимца, нынче так же преданного анафеме земляками. Разве он виноват в том, что край шахтеров и сталеваров оказался не в состоянии выдвинуть для представления своих интересов более достойную кандидатуру, чем Янукович? И тем не менее, к президенту, при котором первые скоморохи зашли во власть, завладев сценами МВД и СБУ, "скорее плохо" или "очень плохо" относятся 40,8 и 53,2% соответственно. "Очень хорошего мнения" о третьем президенте Украины — 0,7%. "Скорее хорошего" — 4%.

Петр Порошенко — пятый президент Украины — на оккупированных территориях ненавидим. Сложная фигура. Он организовывал оборону и обносил обороняющих. Он воевал с сепаратистами и торговал с ними же. При нем Украина разделилась на оккупированные территории и коррумпированные территории. Порошенко ни с кем по обе стороны фронта не был честен. Но в нюансах его плюсов и минусов в ОРДЛО никто и не пытается разобраться. Именно поэтому почти 97% сформировали к нему "плохое" и "очень плохое отношение (18 и 78,6% соответственно). "Очень хорошего мнения" о Петре Алексеевиче — 0,7% опрошенных. "Скорее хорошего" — 1,4%. Видимо суржик и вышиванка Виктора Андреевича показались тупоконечникам слишком дерзкой остроконечностью.

Владимир Зеленский. Отношение и ожидания.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает отношение жителей оккупированных территорий к главе украинского государства.

Как уже писало "Зеркало недели", Владимир Зеленский является первым украинским президентом, для которого люди на оккупированных территориях важнее самих территорий. Зеленский вообще любит, как говорил его предшественник, "маленьких украинцев" и хамит большим. Правда, "маленьких" он любит как хирург, который не делает больно пациенту. Например, он вынуждает выплатить зарплаты старикам с завода "61 коммунара", не понимая, что это делается за счет живых предприятий, и что для системного решения вопроса этим людям необходимо обеспечить удочку — т.е. заказы, а не кормить их чужой рыбой, которую завтра тоже нужно будет у кого-то отбирать. Он не понимает, что искренне открывая сердце и вызволяя из плена любой ценой одних, он подставляет на фронте чье-то сердце под пули тех, кто понял, где у Зеленского "ахиллесова пята", и поэтому продолжает стрелять.

Президент убедил себя в том, что наши люди в ДНР и ЛНР ждут освобождения, которое принесут хорошие украинские парни. Данный опрос, в частности, — информация к его размышлению и по этому поводу. Однако не только сантименты движут президентом, стремящимся быстро-быстро решить вопрос мира и реинтеграции оккупированной части Донбасса. Его убедили в том, что его мирные инициативы высоко ценятся в ОРДЛО. И как следствие, его рейтинг там благодарно высокий, и несколько миллионов лояльных избирателей совсем не будут лишними в случае проведения как минимум досрочной парламентской кампании, дамоклова перспектива которой является одним из способов поддерживать дисциплину в разношерстной фракции "Слуги народа".

Но на сегодняшний день эта гипотеза не подтверждается.

В целом о Владимире Зеленском очень хорошего или хорошего мнения — 19% (1,9 и 17,2% соответственно). А скорее плохого или очень плохого — 78,9% (49,6 и 29,3% соответственно). Любопытно, что эти показатели совпадают с оценкой отношения к еще одному украинскому президенту — Виктору Януковичу, получившему от соотечественников 19% лайков и 80% дизлайков.

У нас была теория: гораздо лучше к Владимиру Зеленскому могут относиться те 25%, которые в ОРДЛО смотрят украинское телевидение. Ведь по эту сторону президенту, по данным "Рейтинга", доверяют более 66%. Теория не подтвердилась: значимой разницы нет. Общий показатель тех, кто "очень хорошего мнения" о Зеленском, — 1,9% (среди тех, кто смотрит украинское ТВ — 3,3%; среди несмотрящих — 1,3%). "Скорее хорошего мнения" — 17,2% (18,6 и 16,8% соответственно). "Скорее плохого мнения" — 49,6% (54,3 и 47,8% соответственно). "Очень плохого мнения" о Зеленском придерживаются 29,3% опрошенных (23,2 и 31,8%).

Но как понять — вышеприведенные цифры фиксируют восходящий или нисходящий тренд в отношениях к Зеленскому? Для этого мы задали вопрос: "Изменилось ли ваше отношение к президенту Украины за последние месяцы?". Те самые месяцы, которые Владимир Александрович приоритетно посвятил анонсированию саммита в нормандском формате и идеям мирного урегулирования конфликта на Востоке. Отношение "сильно улучшилось — он делает больше, чем обещал" — 2,7%; "немного улучшилось" — 7,9%; "не изменилось" — 44,8%; "ухудшилось — его действия вызывают опасения" — 22,9%; "значительно ухудшилось — он разочаровал" — 20,5%. Иными словами, наблюдая за действиями Зеленского в последние месяцы — 11% ощутили оптимизм, а 43% — ушли в пессимизм.

В большой Украине многие люди все еще полны ожиданий и чаяний от нового главы государства, единолично сформировавшего парламентское большинство и исполнительную власть. В ДНР и ЛНР это настроение разделяют гораздо меньше людей.

Только 1,4% опрошенных считают "очень вероятным" то, что Зеленскому удастся улучшить социально-экономические условия; 13,3% "допускают такую вероятность". При этом 85% считают "маловероятным" и "очень маловероятным" поднятие социально-экономического уровня президентом. Что ж, у Зеленского будет возможность переубедить жителей оккупированных территорий трудами нынешнего состава правительства, либо того, следующего, который уже пишется.

Способен ли президент Украины принести мир в регион? Населению ЛНР и ДНР не кажутся убедительными и миротворческие инициативы хозяина Банковой. И тут это недоверие он с правительством разделить не сможет. Поскольку, как и Порошенко, все надежды в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Зеленский возлагает на свое обаяние, коммуникативность и гений. 1,7% респондентов считают "очень вероятным" тот факт, что Владимир Александрович принесет мир в регион. 12,5% думают, что это "вероятно". На сегодняшний день не связывают с Зеленским надежды на мир в регионе 59%. А 26,5% категорически отказывают украинскому президенту в этой потенции.

Примерно так же распределились мнения оценивающих способность главы государства провести переговоры с Россией. 2,4 и 12,4% считают, что Зеленский "очень вероятно" и "скорее вероятно" "успешно проведет переговоры с Россией". 61,3% в этом сильно сомневаются. А 23,8% считают успех в переговорах с Путиным "очень маловероятным".

Один из ветеранов украинских политтехнологий недавно поделился мнением: "Зеленскому отмерен длинный век в политике. Он взял на вооружение modus operandi Леонида Кучмы: Западу на встречах говорить то, что он хочет слышать, России — то, что она, и народу — то, что он, народ, хочет слышать. Пока все сведут "бухгалтерию", Зеленский серьезно укрепится". Нет смысла напоминать о том, что свою многовекторную политику Леонид Кучма реализовывал с другим качеством команды, в мире, который не жил "кишками наружу" и во время других скоростей обмена информацией.

До сведения всех "бухгалтерий" жители ОРДЛО что-то явно заподозрили. Ибо 23% опрошенных полагают "очень вероятным", что "обещания Владимира Зеленского в вопросах мира и переговоров с РФ расходятся с реальными действиями". Еще 48,6% считают подвох "скорее вероятным". В искренность президента почти поверили 17,9%, а абсолютно поверили 10%. В принципе, совокупные 27,9% — неплохой результат, но пока явно недостаточный, чтобы стать Данко ОРДЛО.

Где черпают информацию в ОРДЛО

За пять с половиной лет, прошедших с начала российско-украинской войны, Киев так и не сумел наладить эффективную информационную работу на оккупированной Россией территории Донбасса.

Запущенные украинской властью телевышки оказались недостаточно высокими, а передатчики мощными, чтобы покрывать "потусторонний" Донбасс украинской теле- и радиопродукцией. А у Мининформполитики так и не дошли руки до создания специального русскоязычного канала, вещающего на весь Донбасс и Крым. Многократно заявленная цель — доносить альтернативную информацию о событиях в Украине — так и не была достигнута.

Как следует из результатов опроса, популярными источниками политических новостей в ДНР/ЛНР являются телевидение (84,3%), социальные сети (60,6%), интернет-сайты (45,9%), радио (10%), а также газеты и журналы (7,4%).

Примечательно, что среди социальных платформ наиболее активно респонденты используют YouTube (70,7%), ВКонтакте (61%), Одноклассники (52,3%), а также Viber (49,8%). Менее популярны Facebook (27,1%), Instagram (21,4%) и Telegram (11,1%).

И, конечно же, ничто не может заменить роскоши человеческого общения. Для каждого второго опрошенного жителя ОРДЛО родственники и друзья являются источником политического ликбеза, а 17,4% получают порции новостей еще и от коллег по работе.

Но доминирующий источник информации для живущих за линией разграничения — "зомбоящик". При этом участники опроса смотрят преимущественно российское телевидение — "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%).

В первой десятке этого списка и два "сепарских" канала — "Оплот ТВ" (без уточнения 1 или 2) с 13,6% и "Луганск 24" с 12,5%. Третий по популярности местный канал — "Новороссия ТВ" — смотрят 6% отвечавших на вопросы (в рейтинге он занимает 12-е место).

А вот украинские каналы появляются лишь во втором десятке списка. На 14-м месте (и первом из украинских) "5 канал" (его включают 4,7% участников опроса), на 16-м — "Интер" (4,6%), на 17-м — "1+1" (4%), на 26-м — СТБ (2,3%).

Наверное, Ринат Леонидович очень удивится, когда узнает, сколько людей на оккупированной части Донбасса смотрят его ТРК "Украина": один из самых рейтинговых каналов в стране занял в ОРДЛО 32-е место — 1,6%. Это — 21 чел. из 1606 опрошенных. Возможно, подобные чувства испытает и Виктор Владимирович, ведь и новостной телеканал "112 Украина" находится на 42-м месте с 0,8% участников опроса (11 чел.).

В целом же, как следует из ответов респондентов, они имеют возможность смотреть украинские телеканалы — и общенациональные, и местные. Два из пяти участников опроса имеют без ограничений, частичный или непостоянный доступ к общенациональным каналам, к местным — 14,2%.

Но для 58,6% опрошенных жителей ОРДЛО украинские общенациональные телеканалы недоступны вообще, а для 84,9% — недосягаемы и местные. Часто это объясняется технической причиной: радиус действия украинских телевышек не позволяет покрывать всю оккупированную территорию. Впрочем, кто-то в аналогичной ситуации решил проблему, установив спутниковые антенны. Однако многих останавливает от покупки их стоимость. А может все дело в том, что у жителей "потустороннего Донбасса" просто нет потребности смотреть украинское ТВ?

Так, отвечая на вопрос "Как часто вы смотрели телевизионные новости в последние три месяца?", лишь 4,7% (а это 76 чел.) опрошенных сказали, что включали украинские телеканалы почти каждый день. Несколько раз в неделю это делают 4,9%, несколько раз в месяц — 8,7%. Один из десяти участников опроса смотрит новости украинского ТВ раз в месяц или реже. Ни разу за последние три месяца украинские теленовости не включали 12,1% респондентов, а не смотрят их вообще — три из пяти участников опроса.

Эти цифры выглядят мизерными на фоне данных о просмотре новостей российского телевидения и телеканалов ДНР/ЛНР: вот где в основном политпросвещаются жители ОРДЛО! Более 56% участников опроса едва ли не каждый божий день смотрят российские новости. Каждый пятый просматривает их несколько раз в неделю, каждый десятый — несколько раз в месяц и 2,4% — раз в месяц или реже. 12% респондентов ответили, что ни разу не смотрели новости на российских телеканалах за последние три месяца или не включают их вообще.

Новости на телеканалах ДНР/ЛНР едва ли не каждый день смотрит треть участников опроса. Несколько раз в неделю это делает четверть опрошенных жителей ОРДЛО, несколько раз в месяц — каждый седьмой, а раз в месяц или реже — 5%. И пятая часть опрошенных жителей оккупированных территорий не включают теленовости сепаратистов или не делали этого в течение последних трех месяцев.

В ОРДЛО есть и те, кто смотрит новости западных телеканалов. Их немного, и если суммировать тех, кто с разной частотой в течение месяца смотрел Би-би-си или проч., то таковых окажется 12,2% респондентов. А вот 87,1% или вообще никогда не смотрели эти каналы, или ни разу за последние три месяца.

Но притом, что подавляющее большинство опрошенных не включали западные телеканалы, 24,1% участников опроса уверены, что те искажают информацию об Украине почти всегда, 34,1% полагают — "делают это время от времени", 15,7% — "редко". В общем, "Пастернака не читал, но осуждаю". И только каждый десятый думает, что западные телекомпании никогда или почти никогда не искажают информацию о происходящем в Украине.

Не менее подозрительно относятся живущие в ДНР/ЛНР и к украинским телеканалам. Полностью или "скорее не доверяют" общенациональным телеканалам 37,2% участников опроса, в то время как 9,4% придерживаются противоположного мнения. Украинским местным телеканалам полностью или "скорее не доверяют" 18,9% от общего числа опрошенных, иначе полагают 5,1%. При этом немногим более половины опрошенных жителей ОРДЛО не смотрят украинские общенациональные телеканалы вообще, а три четверти респондентов не включают украинские местные телеканалы.

Иное дело — российские телеканалы. Доверие к ним массовое и почти абсолютное, как у детей к святому Николаю. Федеральным телеканалам полностью или в основном доверяют 73,5% опрошенных жителей ОРДЛО, иного мнения придерживаются 11,8%. Не смотрит их каждый седьмой участник опроса. Российским телеканалам, вещающим в приграничных с Украиной областях, полностью или в основном доверяют 56,1%, противоположную позицию занимают — 15,4%. Не смотрят — 15,2%.

Но даже при таком доверии к российским массмедиа опрошенные жители ОРДЛО все же признают: российские телеканалы могут исказить информацию о ситуации в Украине. 8,2% респондентов даже уверены, что российские тележурналисты так делают всегда, 30,1% — время от времени, а каждый третий — очень редко. Но зато четверть участников опроса полагают, что российские телеканалы никогда или почти никогда не передергивают информацию о происходящем в Украине.

Подобные ответы практически идентичны ответам опрошенных жителей ОРДЛО и в отношении телеканалов ДНР/ЛНР. В том, что телеканалы, контролируемые сепаратистами, почти всегда искажают информацию о ситуации в нашей стране, убеждены лишь 7% респондентов. Треть респондентов уверены, что иногда, а 29,8% думают, что редко. И каждый четвертый полагает, что "днровские" и "лнровские" телеканалы никогда или почти никогда не искривляют новости об Украине. В отличие от украинских каналов, как уверены почти половина участников исследования.

Отвечая на вопрос, "Как часто украинские телеканалы искажают информацию о ситуации в Украине?", 46,3% участников опроса ответили, что почти всегда, 38,2% — иногда, 7,5% — редко, 2,3% — почти никогда и только 3,25% — никогда.

Вышеизложенное позволяет сделать главный вывод: хотя население оккупированной части Донбасса и имеет доступ к украинскому телевидению, но не оно формирует взгляд местных жителей на события и на людей в стране и за рубежом, а российские и контролируемые сепаратистами телеканалы. Украинские общенациональные и местные ТВ смотрят мало. А те, кто включает, им не доверяют.

Конечно же, основная причина данного недоверия в том, что это новости с другой стороны линии разграничения. Но не в пользу украинских каналов играет и часто невысокое качество информационного продукта. Сюжеты, где обсуждаются истории с почесыванием причинных мест Кивы, секс-перепиской Яременко, провалом проверки народных депутатов на детекторе лжи и т.п., вызывают смех и злорадство — и по поводу раздрая в Украине, и относительно демонстрации непрофессионализма неофитов во власти.

А на другой чаше весов — российское телевидение, ярко и доходчиво демонстрирующее как мощь и величие России, так и уверенного в себе хозяина Кремля, "ставящего на колени" Украину и заставляющего считаться с собой Запад. Да и персоны, ретранслирующие месседжи Кремля простым и понятным языком с экранов телевизоров, в результате становятся не просто популярными, а и супервлиятельными: среди людей, вызывающих доверие у опрошенных жителей ОРДЛО, кремлевский пропагандист Владимир Соловьев занимает второе место после Владимира Путина, а его коллега Ольга Скабеева — четвертое.

Куда меньше влияния на украинцев, проживающих в ОРДЛО, оказывают украинские газеты и радио. Прежде всего по той причине, что для подавляющего большинства жителей "потустороннего" Донбасса они не доступны. Так, 83,8% не имеют возможности читать украинские центральные газеты (лишь 8,3% могут делать это без ограничений, а 6,6% — только некоторые издания или время от времени). А для 79,2% вообще недоступно украинское радио (при этом каждый десятый участник опроса имеет возможность его слушать без ограничений, а один из десяти — либо непостоянно, либо некоторые радиостанции). Но из всех участников опроса полностью или в основном доверяют украинским газетам 2,6% опрошенных (украинскому радио — 3,9%), а вот тех, кто полностью или скорее не доверяют — 14,6% (украинскому радио — 16,9%).

В эпоху цифровых технологий и бурного развития Интернета жители оккупированной части Донбасса активно читают электронные СМИ. Хотя каждый второй опрошенный из ДНР/ЛНР и не имеет доступа к украинским электронным массмедиа, тем не менее, треть населения ОРДЛО просматривает их без ограничений. Каждый пятый имеет к ним доступ или время от времени, или только к некоторым сайтам.

Но и здесь повторяется история с телевидением: доверие к украинским электронным СМИ многократно ниже, нежели к российским сайтам (как к федеральным, так и работающим в приграничных с Украиной областях).

Так, если к украинским национальным и местным электронным изданиям полное или частичное доверие испытывает каждый десятый опрошенный житель ОРДЛО, то к российским федеральным интернет-медиа — 43,4%. Чуть меньше доверия к электронным изданиям, выходящим в приграничных с Украиной областях — 37,5%. А вот если полное или частичное недоверие к российским федеральным и приграничным электронным изданиям испытывают соответственно каждый восьмой и каждый седьмой участник опроса, то к украинским национальным интернет-сайтам — 37,6%, а к местным — 31,7%.

Нынче в "потустороннем" Донбассе доминируют российские и местные массмедиа, целенаправленно несущие нарративы кремлевской пропаганды. И хотя В.Зеленский посоветовал жителям Донецкой и Луганской областей, проживающим на оккупированных территориях, не смотреть российское телевидение или разговаривать с телевизором, как это делал российский комик Сергей Светлаков, сомнительно, что они последуют совету политика, мнение которого вызывает доверие лишь у 1,3% опрошенных жителей ОРДЛО.

Внешнеполитические предпочтения жителей ДНР/ЛНР

Если для жителей оккупированных территорий Донбасса и существует "империя зла", то находится она на Западе. А если где и есть царство пресвитера Иоанна, то только в России.

Восемь из десяти опрошенных жителей ОРДЛО негативно относятся к Соединенным Штатам. Описывая свое отношение, оттенок "холодное" выбрали 45,1% респондентов, а "очень холодное" — 32%. Неудивительно: ведь Вашингтон, в котором Москва (а вслед за ней и Донецк с Луганском) видит своего врага, — основной военно-политический союзник Киева. И для многих наших сограждан, проживающих на оккупированной части Донбасса, украинские власти — марионетки "Вашингтонского обкома", стремящегося руками украинских "фашистов" расколоть "славянское единство".

В среде культивируемого антиамериканизма лишь 1,4% участников опроса охарактеризовали свое восприятие "Дядюшки Сэма" как "очень теплое", а 3,1% — как просто "теплое". Впрочем, у каждого пятого респондента Соединенные Штаты вызывают нейтральное отношение.

Соседка США, Канада, по ту сторону разграничения воспринимается несколько лучше, нежели ее ближайший торгово-экономический партнер и союзник по НАТО: у половины опрошенных — 50,9% — эта страна вызывает нейтральное отношение. Однако военная помощь Киеву, дипломатическая поддержка Украины не прошла бесследно для популярности этого государства в ОРДЛО: Страна кленового листа несет холод для 42,1% участников опроса. И только для 5,4% респондентов от Канады идет "тепло" и "очень тепло".

Хуже всего обстоят дела с отношением к НАТО: от Североатлантического альянса веет холодом на 34,4% опрошенных жителей оккупированной части Донбасса, а на 49,4% — так вообще морозом. Трансатлантическое тепло чувствуют лишь 1,4% респондентов, а жар — 0,9%. Впрочем, каждому седьмому от альянса ни холодно, ни жарко.

В том, что на Востоке Украины у НАТО (равно как и у США и Канады) низкий уровень популярности, — ничего неожиданного. Вне зависимости от того, какая социологическая служба проводит исследования, результаты опросов показывают преобладающее на Юге и Востоке нашей страны традиционно негативное отношение как к альянсу, так и к политике евроатлантической интеграции. При этом не только после 2014 года. В Донбассе и до начала российско-украинской войны к "америкосам" и "агрессивному блоку" симпатий испытывали мало.

Подобное отношение к Соединенным Штатам и альянсу сформировалось еще во времена Советского Союза, когда всем было доведено, что "никогда натовский сапог не будет топтать советскую землю". Российская же пропаганда и украинские пророссийские политики подогревали и разыгрывали антинатовские и антиамериканские настроения: советские штампы как кизяки — размочишь и лепи себе электоральные границы. А спорадические попытки украинских властей исправить имидж внешнеполитических партнеров Украины оказывались неэффективными.

Российско-украинская война лишь укрепила негативное восприятие жителями оккупированной части Донбасса и США, и НАТО. Как демонстрируют данные соцопроса, на оккупированных территориях 89,2% его участников полностью или частично считают, что Соединенные Штаты в бОльшей мере несут ответственность за конфликт в Донбассе. Впрочем, по мнению 76,7% респондентов, огромная вина лежит и на Европейском Союзе.

И все же, если сравнивать с НАТО, то к ЕС относятся не так уж и плохо. Да, Евросоюз вызывает "холодное" или "очень холодное" отношение почти у половины опрошенных — 47%. (Напомним, что альянс пробуждает аналогичные чувства почти у 84% участников опроса.) Но ровно столько же респондентов испытывают к Евросоюзу и нейтральные чувства. А вот "теплое" или "очень теплое" отношение Европейский Союз вызывает в целом у 5,7%.

В подобном дифференцированном отношении к Евросоюзу и альянсу нет ничего удивительного. Ведь ЕС — политико-экономический союз, а НАТО — военно-политический альянс. И если первый оказывает финансовую помощь и политическую поддержку нашей стране, то второй — направляет советников, которые обучают украинскую армию воевать. При этом для наших сограждан по ту сторону линии разграничения вовсе не важно, что членами этих двух организаций являются практически одни и те же страны, многие из которых продают Украине оружие.

"Натовские наемники", "американские" солдаты, воющие на стороне "киевской хунты", — эти и подобные клише прочно закрепились на Востоке. И диссонируют с благожелательным в целом отношением украинцев к альянсу: данные опроса, проведенного в августе Фондом "Демократические инициативы" им. И.Кучерива совместно с КМИС, продемонстрировали, что 40,9% наших сограждан считают вступление в НАТО лучшим вариантом безопасности для Украины.

Но почти половина опрошенных в рамках исследования ZN.UA и УИБ по ту сторону линии разграничения (47,6%) уверены: курс на членство Украины в альянсе приведет к проблемам развития украинского государства, а 33,5% участников опроса в ОРДЛО видят в реализации этой политики скорее негативный сценарий, чем позитивный. И лишь 0,9% верят: курс евроатлантической интеграции — условие успешного развития страны. Позитивно настроенные 6,4% думают, что подобная политика может привести к успеху. Более осторожны в своих оценках 11,4% респондентов, полагающих, что результат "зависит от того, как украинская власть будет проводить эту политику".

Но если Североатлантический альянс и потенциальное вступление в него Украины вызывает у опрошенных жителей ОРДЛО почти всеобщее отторжение, то к Европейскому Союзу отношение более мягкое, а оценка политики евроинтеграции более лояльна. В целом 13,2% респондентов рассматривают политику евроинтеграции либо как условие успешного развития Украины, либо как сценарий, способный привести нашу страну к успеху.

И все же во вступлении Украины в ЕС видят преимущественно негативный сценарий (такого мнения придерживаются 41,1% опрошенных жителей ДНР/ЛНР). А три из десяти респондентов полагают: подобный курс Киева приведет к проблемам развития украинского государства. (Напомним, что в случае реализации политики евроатлантической интеграции так думает каждый второй.) И только 16,7% убеждены: успех или неудача зависит от нашей страны.

Даже компромиссный вариант — полная реализация Киевом Соглашения об ассоциации с ЕС без курса на членство в Евросоюзе — не устраивает жителей оккупированной части Донбасса. 21,4% участников опроса думают, что это приведет к проблемам развития Украины, а 37,2% видят в данной политике скорее негативный сценарий, нежели позитивный. При этом и первые, и вторые особо не задумываются над тем, что Соглашение об ассоциации — это, прежде всего, инструмент как продвижения украинских товаров на евросоюзовский рынок, так и проведения реформ внутри собственной страны.

Лишь 12,1% респондентов видят в подобном варианте внешнеполитического выбора Киева или условие успешного развития страны, или возможность прийти к успеху. Ну а 28,8% склонны оценивать этот курс, в зависимости от того "как украинская власть будет проводить эту политику".

Но как меняются ответы, стоит лишь немного сместить геополитические акценты! И на вопрос "Гарантирует ли успех нашей стране курс на нормализацию отношений с РФ при работающем соглашении об ассоциации?" вот уже 13,2% участников опроса говорят, что это условие успешного развития страны, а 34,5% усматривают позитивный сценарий, который может привести к успеху. Иными словами, почти половина опрошенных жителей ОРДЛО готова смириться с Соглашением об ассоциации — при условии, что на него согласится Москва. Но кивнут ли в знак одобрения в Кремле? Осень 2013 года дала однозначный ответ на этот вопрос…

В то же время, каждый пятый респондент полагает, что подобный вариант — скорее негативный сценарий, нежели позитивный. А 14,8% уверены: даже в случае нормализации отношений Украины с Россией действующее Соглашение об ассоциации с Евросоюзом приведет к проблемам развития украинского государства. Зато 17,4% многозначительно отмечают: от украинской политики зависит, насколько будет успешен такой курс.

Значительно лучше респонденты относятся к идее нейтрального, равноудаленного положения Украины от всех центров силы. Оптимизм подобная политика вызывает в целом уже у 20,1% участников опроса. Пессимизм — у 25,7%. Несколько неопределенную позицию — "зависит от нашей политики" — занимает уже каждый второй опрошенный (53,6%).

Что не вызвало удивления — так это повальная любовь к РФ. От этого слова радостно екает сердце у 84,3% респондентов при оценке их отношения к матушке-России. Да и мог ли быть другим ответ, учитывая и давнее теплое отношение населения Востока нашей страны к РФ, и ненависть к "украинским нацистам"? Могли ли иначе ответить люди, для которых Россия олицетворяет порядок и жесткую руку правителя, а Украина — хаос и мягкотелость президентов.

В ситуации постоянно оказываемой Москвой "гуманитарной помощи" и защиты от "киевской хунты" еще странно, что "нейтралов" оказалось 12,5%. И только 51 человек из 1606 — 3,1% респондентов — обозначили свои чувства к России как "холодные" и "очень холодные".

Но "русофильские" настроения характерны не только для жителей ОРДЛО. Несмотря на развязанную Россией войну против нашей страны, на гибель тысяч наших сограждан от рук россиян и руководимых Москвой боевиков, половина украинцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, также испытывает положительные чувства к нашей северо-восточной соседке. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного в сентябре КМИС, "хорошо" или "очень хорошо" к России относятся 54% украинцев, "плохо" или "очень плохо" — 35%, а 12% не определились.

Ненамного прохладнее, чем к России, респонденты с оккупированной части Донбасса относятся к нейтральной Беларуси: 68,7% описали свои чувства как "теплое" и "очень теплое". Негатива практически нет: только 2,7% выбрали ответы "холодное" и "очень холодное".

Подобную позицию, очевидно, формирует красивая телекартинка стабильной и процветающей Беларуси, которой четверть века властно управляет "настоящий хозяин" — Александр Лукашенко. Для Донбасса, где сильна ностальгия о славном советском прошлом с его богатыми шахтерскими городами, где живет миф о "славянском единстве", где культивируют почитание сильной руки — это весомые аргументы, дающие основание испытывать симпатии к северной соседке. Впрочем, не для всех: 28,6% участников опроса остаются к Беларуси равнодушными.

А какие чувства у людей, проживающих на оккупированном Россией украинском Донбассе, вызывает собственно сама Украина? Судя по ответам, почти у половины опрошенных — индифферентные: 45,1% назвали свое отношение к Украине нейтральным. На фоне войны, когда идет демонизация противника, а кремлевская пропаганда, умело насаждает антиукраинские отношения — подобное количество бесстрастных и безэмоциональных выглядит большим. Тем не менее, у 29,4% опрошенных жителей ОРДЛО Украина вызывает "холодное" или "очень холодное отношение.

Но вот что удивило: несмотря на местный патриотизм, несмотря на продолжающуюся гибель людей от пуль, мин и снарядов, несмотря на программы российского телевидения для каждого четвертого респондента от Украины все еще веет теплом и жаром. Чем это объяснить? Относительным затишьем на фронте? Связано с родными и близкими людьми по эту сторону линии разграничения? Воспоминаниями о довоенной жизни? Живущей привычкой чувствовать себя гражданином украинского государства? Возможно, что в данном случае — всего понемногу.

Ориентируясь на Россию, жители оккупированных территорий видят в интеграционных проектах с ее участием условие успеха развития Украины. И если в Донбассе у НАТО и ЕС рейтинги низкие, то Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Таможенный союз (ТС) всегда привлекали его жителей. Киев уже давно забыл, как расшифровываются эти аббревиатуры, но как показал опрос в ОРДЛО, самые популярные варианты ответа — предполагающие либо членство нашей страны в ЕАЭС и ТС, либо (что, по мнению наших респондентов, еще лучше) объединение Украины с Россией.

Так, 29,6% опрошенных жителей ОРДЛО думают, что курс на сближение с Россией, ЕАЭС и ТС создаст Украине условия успешного развития. Каждый второй более осторожен в оценках: 47,7% полагают, что это позитивный сценарий, который может привести к успеху. Не верят, что реализация подобной политики создаст Украине какие-то проблемы развития или в целом негативный сценарий, — 8,6%. А 13,6% участников опроса спрятали свое мнение за фразой "зависит от того, как украинская власть будет проводить эту политику".

Вариант вступление в ЕАЭС и ТС вызвал у наших респондентов значительно бОльший энтузиазм. В целом его поддержали 68% опрошенных жителей ОРДЛО: для 27,5% это — условие успешного развития, а для 40,5% — такой сценарий может привести Украину к успеху. Правда, каждый десятый не разделяет подобные оценки, ожидая, что членство в интеграционных союзах, созданных под патронатом России, может иметь негативные последствия для Украины. А вот 21,5% полагают, что успех реализации этой формулы зависит от политики украинской власти.

Но, судя по опросу, самая лучшая перспектива для жителей оккупированной части Донбасса — это объединение Украины с Россией. Три четверти респондентов полагают, что подобный сценарий либо создаст условия для успешного развития нашей страны, либо приведет ее к успеху. В целом 4,9% участников социологического исследования придерживаются иных оценок: одни предполагают, что это скорее негативный сценарий, чем позитивный, другие — приведет к проблемам развития государства. И только 17,2% полагают, что от политики Киева зависит успех или неудача подобного сценария.

Минские соглашения. Отношение и ожидания

О Минских соглашениях об урегулировании в Донбассе — лекарстве для лечения острых воспалений и глубоких ран — единственном на сегодня прописанном (или навязанном) Украине средстве, причем, с недоказанной эффективностью, знают все или почти все. В том числе и в ОРДЛО.

Согласно опросу социологов "Нью Имидж Маркетинг групп", 93,2% жителей ЛНР/ДНР слышали об этих документах, и лишь для 6,8% это словосочетание незнакомо. Мало кто их читал, еще меньше тех, кто понимает их логику и смысл, тем не менее, по некоторым пунктам "Минска" на оккупированных территориях сложилось достаточно четкое мнение (количество затруднившихся с ответами или отказавшихся поделиться своей точкой зрения — в рамках статистической погрешности).

"Особый статус". Несмотря на то, что подавляющее большинство проживающих на оккупированных территориях не видят своего будущего в Украине, а с "особым статусом" в ней готовы остаться лишь 13,4%, тем не менее, 56,6% респондентов уверены, что предполагаемый Минскими договоренностями "особый статус Донбасса" должен быть закреплен в Конституции Украины. Именно на таком варианте настаивает Москва, именно его навязывают общественному мнению кремлевские пропагандисты и прокремлевские СМИ. Еще 34,2% живущих за линией разграничения считают, что "особый статус" следует зафиксировать в отдельном законе Украины.

На "Большой земле" ситуация противоположная: 56,2% респондентов Центра Разумкова сказали "нет" предоставлению и закреплению в Конституции "особого статуса" ОРДЛО. Ради установления мира в Донбассе на такой шаг Украины согласны 26,3% наших сограждан. Заметим, что отношение к введению федеративного устройства Украины по эту сторону линии разграничения еще более негативное: 62,7% респондентов выступили против, и лишь 16,6% поддержали бы такое решение ради мира на востоке нашей страны.

Правоохранительная система. Хотя в составе Украины ныне оккупированные территории Донбасса готовы оставить 18,5% жителей ДНР/ЛНР, тех, кто полагает, что согласно Минским соглашениям правоохранительная система ОРДЛО — суды, прокуратура и полиция — будут подчиняться Украине, еще меньше — 14,2%. За линией разграничения 41,3% опрошенных считают, что "Минск" предполагает для ОРДЛО "собственные, независимые от Украины суды, прокуратуру и полицию", а еще 36,8% считают, что "этот вопрос будет решаться на референдуме жителями ДНР/ЛНР".

Амнистия. Находящиеся непосредственно в зоне конфликта украинцы из ДНР/ЛНР заметно категоричнее в вопросе амнистии, нежели их сограждане в "большой" Украине. Лишь 8,1% живущих на неподконтрольных территориях считают, что под амнистию подпадут "все участники (независимо от гражданства) боевых действий, независимо от их действий". (Для сравнения: согласно опросу Центра Разумкова, предоставить амнистию всем тем, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе, ради мира на Востоке готовы в два раза больше (16,6%) украинцев по эту сторону линии разграничения.) Еще 3,4% жителей ДНР/ЛНР считают, что амнистию в результате принятия соответствующего закона в рамках выполнения Минских соглашений получат "только граждане ДНР/ЛНР/Украины, независимо от их действий" (ведь в Донбассе, как известно, воюют граждане не только Украины, но и России, США, Грузии, Сербии, Чехии, Германии, Италии, Франции, Беларуси и др.).

Однако ожесточенность и нежелание прощать, неприятие у большинства жителей ОРДЛО варианта безусловной амнистии для всех участников боевых действий, очевидно, связана не с тем, что в результате конфликта им чаще, чем среднестатистическому украинцу с "Большой земли" приходилось сталкиваться со смертью, или что "на той стороне" погибло больше детей. Лишь 16,1% респондентов высказали мнение, что под амнистию подпадут участники боевых действий, кроме тех, кто совершал убийство (10,4% считают, что это будут все участники, независимо от гражданства; еще 5,7% видят среди амнистированных только граждан ДНР/ЛНР/Украины).

Подавляющее же большинство участников опроса — 63,4% — считают, что под амнистию не могут попасть те, "кто совершал тяжкие преступления (завладение особо ценным имуществом…)" (22,7% респондентов полагают, что кроме виновных в данных "тяжких преступлениях", амнистированы будут все участники, независимо от гражданства; 40,7% видят среди амнистированных только "граждан ДНР/ЛНР/Украины"). "Отжатая" боевиками квартира, машина или дачный участок требуют мщения и наказания, а убийство "укропа" из "киевской хунты", или даже соседа по улице или ребенка из дома напротив, оказывается, могут быть прощены…

Граница. Относительно передачи Украине контроля над границей с Россией в рамках Минских соглашений мнения жителей ОРДЛО заметно разошлись. 33,8% респондентов уверены, что подобные действия "не планируются в принципе". В то же время 58,2% понимают, что это предусмотрено Минскими соглашениями и может произойти. Но 23,2% участников опроса полагают, что это "планируется после принятия такого решения путем референдума жителями ДНР/ЛНР"; 7,2% — думают, что передача контроля планируется в данный момент или в ближайшие несколько месяцев; а 27,8% — убеждены, что это запланировано "после проведения выборов в ДНР/ЛНР".

К сожалению, мнение последней группы респондентов отвечает действительности — несмотря на многократные публичные заверения представителей украинской власти (как предыдущей, согласившейся на "Минск", так и нынешней, пытающейся разобраться с непростым "наследством") о том, что выборы в ОРДЛО не могут состояться, пока Украина не контролирует значительную часть своей границы с Россией. На самом деле в соглашении "Минск-2" (официальное название — "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений"), подписанном 12 февраля 2015 г. после 16-часового заседания "нормандской четверки" в составе П.Порошенко, А.Меркель, Ф.Олланда и В.Путина, в п.9 предусмотрено "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования…".

И хотя проведение выборов в ОРДЛО без украинского контроля над границей с РФ нелогично и опасно своими последствиями для Украины, тем не менее, по признанию источника в окружении президента, "сначала границы, потом выборы" — это всего лишь "наше пожелание", а не твердая договоренность в рамках "Норманди". Которой, кстати, как считают на Банковой, вряд ли удастся достичь. Во-первых, потому, что "Минск" предполагает иную последовательность событий. Во-вторых, потому, что, очевидно, у новой украинской команды не хватает аргументов для убеждения партнеров, почему эта последовательность, зафиксированная на бумаге командой предыдущей, должна быть иной. И, в-третьих, потому, что за последние полтора месяца, как признают источники, отношения с Германией и Францией ощутимо ухудшились (видимо, содержание обнародованной беседы В.Зеленского с Д.Трампом Берлину и Парижу все-таки не понравилось), и, как можно ожидать, у наших западных партнеров на предстоящей встрече "нормандской четверки" не будет особого настроения идти навстречу всем украинским "пожеланиям", включая "сначала границы, потом выборы".

Выборы. Когда же, по мнению жителей ДНР/ЛНР, планируется проведение местных выборов в рамках Минских соглашений? 41% респондентов (почти половина из тех, кто слышал о Минских договоренностях) убеждены, что праздник волеизъявления должен состояться "после предоставления Донбассу независимости". Еще 20,7% считают: "после предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины". "После полного прекращения огня, независимо от вывода иностранной техники" видят возможность проведения выборов 18,8% опрошенных. 9,8% считают, что достаточно и одного лишь вывода иностранной техники. Ее наличие не смущает 1,9% респондентов. Вместе с теми, кто хотел бы сначала прекращения огня, готовых идти на избирательные участки "под дулами автоматов" оказалось не менее 20,7% (как относятся к наличию иностранной техники во время выборов те, кто видит их после предоставления Донбассу независимости, и считают ли они в принципе допустимым ее присутствие в "независимом Донбассе", нам неизвестно).

Кстати, любопытно, что на вопрос о том, какой статус должны иметь в будущем территории нынешних ДНР/ЛНР, лишь 16,2% респондентов выразили пожелание видеть их "независимой страной". Но при этом 41% опрошенных считает, что местные выборы, согласно Минским соглашениям, планируются "после предоставления Донбассу независимости", хотя в "Минске" о "независимости" ОРДЛО не говорится вообще.

Вопрос, на который на сегодняшний день нет точного ответа ни у кого на планете — "Можно ли достичь мира с помощью Минских соглашений?" — разделил жителей ДНР/ЛНР почти поровну: 44,8% из них считают, что можно, а 48,4% остаются пессимистами (напомним, что 6,8% донетчан и луганчан по ту сторону линии разграничения вообще не слышали о Минских договоренностях).

Скептики, не верящие в эффективность "Минска", почти единодушны во мнении, что же мешает его выполнению: 41,7% всех опрошенных убеждены, что Минские соглашения нарушает Украина. Лишь 1,5% респондентов возлагают ответственность за срыв "Минска" на ДНР/ЛНР, еще 3,5% — на Россию.

Пресловутая "формула Штайнмайера", навязанная Украине Москвой в качестве одного из условий проведения саммита "нормандской четверки" и вызвавшая острые политические баталии и массовые акции протеста по эту сторону линии разграничения, вселяет оптимизм и веру в достижение мира у 43,3% жителей "потустороннего Донбасса". Не верят в действенность "волшебной формулы" 33,4% опрошенных, 21,4% — вообще ничего о ней не слышали.

Кстати, проведенный еще до подписания "формулы Штайнмайера" опрос группы "Рейтинг" показал, что мирное урегулирование с ее помощью готовы поддержать лишь 18% украинцев по эту сторону линии разграничения; 23% — выступают против такой инициативы, а 60% респондентов затруднились с ответом, что вполне объяснимо, учитывая сложность и специфичность темы. Удивляет, скорее, тот факт, что по поводу "Штайнмайера" не смогли дать ответ всего лишь 1,8% жителей ДНР/ЛНР: видимо, российское телевидение объясняет доходчивее украинского…

Выполнение Минских соглашений, "формула Штайнмайера", "особый статус Донбасса", украинский контроль над границей с РФ, местные выборы в ОРДЛО — все эти болезненные и чрезвычайно сложные вопросы должны обсуждаться на планируемой и постоянно отодвигаемой встрече "нормандской четверки" на высшем уровне. Очередная "предварительная" дата, названная источником, близким к Банковой, — это 24 или 26 ноября. Если "Норманди" в эти даты не состоится, то, по словам источника, до конца года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли следует надеяться, что встреча "четверки" когда-либо вообще получится.

В качестве плана "Б", по свидетельству министра иностранных дел В.Пристайко, в Киеве рассматривают возможность привлечения миротворческой миссии ООН. Хотя, как можно судить по многочисленным высказываниям представителей Банковой и Михайловской, данная опция нынешней властной команде не по душе по целому ряду причин (но это тема отдельного разговора).

План "В" Банковой тоже уже озвучивался — "строить стену и замораживать конфликт". Как свидетельствуют результаты сентябрьского опроса группы "Рейтинг", этот вариант решения "проблемы Донбасса" в Украине поддерживает наиболее многочисленная группа респондентов — 34%.

Пока же, как свидетельствуют наши источники, команда Зеленского намерена еще побороться за план "А" — "перестать стрелять, развести войска, провести выборы".

Местные выборы в ОРДЛО

Хотя украинская Центральная избирательная комиссия по множеству причин в ужасе от перспективы выборов на оккупированных территориях Донбасса в обозримом будущем, и для их проведения, судя по всему, еще необходимо будет принять специальный "одноразовый" закон о выборах в ОРДЛО, новая украинская власть, похоже, все еще верит в реалистичность набросанного ею плана и держит курс на местные выборы.

Какое же к ним отношение в ДНР/ЛНР, и какими они видятся тамошним жителям?

Подавляющее большинство респондентов (67,4%) уверены в необходимости проведения местных выборов в ДНР/ЛНР, не ощущают же такой потребности менее трети (31,9%) опрошенных.

Четверть жителей (25%) "потустороннего Донбасса" считают, что наиболее реально провести эти выборы в ближайшие три года. Еще четверть (25,7%) их земляков видят такую возможность в ближайшие пять лет. Почти столько же (26,6%) жителей оккупированных территорий верят, что выборы возможны в ближайший год. Оптимистов, уверенных, что они смогут прийти к избирательным урнам в течение ближайших шесть месяцев, — 16,2%. Еще 6,5% респондентов затруднились с ответом.

Количество жителей ОРДЛО, готовых принять участие в выборах, если они состоятся в ближайшие шесть месяцев, практически совпадает с числом тех, кто считает необходимым проведение местных выборов в ДНР/ЛНР, — 65% ("однозначно да" готовы прийти на избирательные участки 30,9% респондентов, "скорее да" — 34,1%). Не испытывают желания волеизъявляться столько же человек, сколько не видят необходимости самих выборов — 31,8% ("скорее нет" участию в выборах ответили 20% опрошенных, "однозначно нет" — 11,8%).

Во многих аспектах жители оккупированных территорий представляют тамошние будущие выборы иначе, чем их видят в Киеве.

В принципе, после ознакомления с рейтингом популярности украинских политиков в ОРДЛО уже вряд ли кого-то удивит, что подавляющее большинство жителей ДНР/ЛНР (73,4%) не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии: 33,6% — "скорее нет", 39,8% — "однозначно нет". Более демократично настроены лишь 22,7% респондентов: однозначно хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил всего 8,5% опрошенных; "скорее да" ответили еще 14,2%.

Зато в ДНР/ЛНР отнюдь не против того, чтобы на их местных выборах кандидатами были граждане других стран. Учитывая результаты опроса по внешнеполитическим преференциям жителей ОРДЛО, нетрудно догадаться, обладателей паспортов каких именно государств они готовы видеть в своих органах власти…

На вопрос "Согласны ли вы с тем, что на местных выборах кандидатами должны быть только граждане Украины?", "однозначно да" ответили лишь 11,6% респондентов. Еще 15,4% колеблются, но все же выбрали графу "скорее да". Однозначно не согласны ограничивать избирательный спектр кандидатов только собственниками паспортов с трезубцем 25,5% участников опроса; еще 45,4% ответили "скорее нет", и таким образом, 70,9% жителей ОРДЛО против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

За линией разграничения жители Донбасса разделились почти поровну во мнении по поводу того, должны ли иметь право голоса на местных выборах те, кто выехал с Донбасса в 2014 г. и позже. Готовы согласиться с таким правом своих земляков 49,6% опрошенных ("однозначно да" ответили 15,9%, "скорее да" — 33,7%). Отказывают в праве избирать вынужденным переселенцам 46,2% жителей ДНР/ЛНР ("однозначно нет" заявили 17,9% респондентов, "скорее нет" — 28,3%).

Заметная лояльность на оккупированных территориях была проявлена в вопросах присутствия на выборах украинских СМИ и украинских наблюдателей. Так, готовы допустить украинские медиа отслеживать процесс волеизъявления в Донбассе 55,3% респондентов ("однозначно да" — 19,4%, "скорее да" — 33,7%). Не хотят присутствия украинских журналистов 41,4% опрошенных ("однозначно нет" — 17,3%, "скорее нет" — 24,1%).

Похожие ответы были получены и относительно украинских наблюдателей: 54,7% жителей ОРДЛО не возражают против их присутствия ("однозначно да" — 18,9%, "скорее да" — 35,8%). Не согласны с допуском наблюдателей- "укропов" 41,9% опрошенных ("однозначно нет" — 22,9%, "скорее нет" — 19%).

Гораздо большее доверие у жителей "потустороннего Донбасса" вызывают иностранные СМИ и наблюдатели: 73% респондентов допускают их присутствие ("однозначно да" — 31,6%, "скорее да" — 41,4%). Возражают против приезда иностранцев менее четверти жителей ОРДЛО — 23,9% ("однозначно нет" — 13%, "скорее нет" — 10,9%). Вот только не ясно, кому хлеб—соль: CNN или ОРТ?

И, судя по результатам опроса, второе место в антирейтинге доверия в ДНР/ЛНР после украинских политических партий занимает Центральная избирательная комиссия Украины: лишь 38,4% жителей ОРДЛО согласны с ее участием в выборах в Донбассе ("однозначно да" сказали 11,1% опрошенных, "скорее да" — 27,3%). При этом 57,8% респондентов — против ее присутствия на местных выборах ("однозначно нет" ЦИКу сказали 32,6% опрошенных, "скорее нет" — 25,2%). "Неважно, как голосуют, важно, кто считает", — знаменитая фраза классика с легкими коррективами, оказывается, хорошо известна и в ОРДЛО…

Каким видят статус Донбасса

Если кто-то, как президент Зеленский, думает, что жители оккупированных территорий Донбасса с нетерпением ждут, что "скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро наши парни за нами вернутся", то это далеко не так. Весьма далеко.

Лишь 5,1% опрошенных по ту сторону линии разграничения желают "быть частью Украины как прежде". Еще 13,4% видят ныне подконтрольные ЛНР/ДНР территории "частью Украины, но с особым статусом". Итого — 18,5%, то есть менее одной пятой жителей ОРДЛО видят будущее своей малой родины в Украине. Независимости хотят тоже не очень много респондентов — 16,2%.

А вот 50,9 % считают, что нынешние территории ЛНР/ДНР должны стать частью России, еще 13,4% — "частью России, но с особым статусом". Таким образом, подавляющее большинство жителей ЛНР/ДНР — 64,3% — видят эту часть Донбасса в составе России.

Примечательно, что лишь 0,8% респондентов отказались или затруднились ответить на вопрос по поводу статуса территорий, находящихся сейчас под контролем ЛНР/ДНР, т.е. жители оккупированных территорий вполне определились со своим мнением о будущем этих районов Донбасса. Впрочем, как и всего региона в целом. Ответы на вопрос "По вашему мнению, какой статус должен иметь весь Донбасс (т.е. вся Донецкая и Луганская области)?" мало чем отличаются от ответов по поводу статуса ЛНР/ДНР (разница — в рамках статистической погрешности). В составе Украины весь Донбасс видят 19,2% жителей ЛНР/ДНР ("как прежде" — 8,4%, "с особым статусом" — 10,8%). За независимость Донбасса выступают 14,4% респондентов. И 62,9% опрошенных желают, чтобы "родина шахтеров и сталеваров" стала частью России (13,3% — "с особым статусом", 49,6% — без каких-либо условий и преференций).

Для сравнения и осознания полного диссонанса между настроениями наших сограждан в "большой" Украине и чаяниями жителей ОРДЛО приведем несколько цифр. Данные опроса, проведенного в октябре по всей стране, кроме неподконтрольных Киеву территорий, Центром Разумкова и обнародованные на этой неделе, показали, что подавляющее большинство жителей Украины — 79,7% — выступают за сохранение районов, ныне именуемых ЛНР/ДНР, в составе Украины — в том или ином статусе. В частности, 56% хотят, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше; 13,5% видят их под контролем Украины, но с получением большей независимости от Киева; 10,2% согласны, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины. Лишь 6,2% украинцев согласны чтобы ЛНР/ДНР отделились от Украины (3,3% видят их независимыми государствами, 2,9% — в составе РФ). Однако в качестве платы за мир готовы распрощаться с ОРДЛО почти в два раза больше украинцев — 11,6% (опрос, проведенный в конце сентября группой "Рейтинг", дает чуть больший показатель — 14%). "Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает"…

Вместо выводов

И, наконец, последняя диаграмма и последняя таблица. За первой — усталость от горя, страха, неопределенности, бесперспективности. За второй — ненависть, желчь, лють… 90% выбирают между миром и победой — мир. 8% — победу над (ответы в открытом вопросе вписывались самими респондентами) "украинскими фашистами".

Прямой ответ на вопрос: "Как быть с Донбассом?" — великодушно обнять, или прагматично отрезать — давать украинской власти.

Как обнять, если подавляющее большинство жителей оккупированных территорий считают, что Крым — российский, Россия — не агрессор, а в Украине — внутренний конфликт? Как принять, если опять-таки подавляющее большинство по ту сторону видит себя частью России? Страны, с которой Украина де-факто уже шестой год находится в состоянии войны? Где взять силы на осознание отказа, проживающих в ДНР/ЛНР, разделить ответственность за происходящее?

Но как отрезать? Если почти половина этих же людей, никогда не задумывались о том, чтобы поменять украинский паспорт на российский? Если каждый четвертый человек из находящихся в оккупации, открыто признает, что тепло относится к Украине? А еще в два раза больше людей замирают в растерянном молчании, когда слышат вопрос: от какой страны зависит качество вашей жизни в ближайшие пять лет? Как отрезать, если за пять лет сама Украина провалила абсолютно все программы помощи переселенцам, по сути, отказав им в реальной поддержке? Если у нас у самих с рефлексией и осознанием происходящего не все гладко?

Основная проблема в том, что ответить честно и прямо на все эти глобальные вопросы, а потом принять решение, обеспечив его необходимыми ресурсами — экономическими, социальными, правовыми, психологическими — в состоянии только сильное, стабильное, экономически развитое государство. Страна, где есть общественный консенсус по поводу ключевых решений.

Но разве это чем-то похоже на нашу сегодняшнюю Украину? Страну, раздирающую себя изнутри? Коррумпированную, слабую и некомпетентно управляемую? Располосованную позиционными окопами? Страну, которая априори не переварит фронт не сбоку, а внутри себя? Просто физически не потянет еще одну мегасложную многомиллионную человеческую историю, где надо тонко коммуницировать, точно строить и жестко принимать решения. В итоге, рухнем все — и мы, и они. На то и расчет России.

Надеемся, сейчас у нас достаточно сил и ресурсов на то, чтобы осознать всю глубину и риски стоящего перед нами вызова. У нас должны быть ум и выдержка, чтобы не бросаться в крайности, не рубить с плеча, никому не подыгрывать, не идти на поводу ни у какой из внешних сторон, а думать исключительно о себе, об Украине, защищать свои интересы, планировать свое будущее самостоятельно. Отстраивая себя и перспективу возможного возвращения. Как отстраивали себя Западная Германия, Южная Корея et cetera.

Каждая сторона должна прекратить огонь, прижечь кровоточащие от разрыва сосуды, разобраться в себе, пройти свой путь. На это уйдут годы. Может — десятилетия. А пока у нас должны найтись силы и мозги поставить в этой истории троеточие…Бетонное.