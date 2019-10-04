Так не доставайся же ты никому?

Этот вопрос продолжает терзать в Украине очень многих: от простых людей, для которых компания является олицетворением технологических способностей страны (а для 25 тысяч — местом работы) до самой власти, от которой зависит это решение. Антимонопольный комитет Украины так и не определилися: разрешить ли китайской компании Skyrizon сконцентрировать более 50% акций "Мотор Січ" (путем выкупа долей у других офшорных компаний, давно принадлежащих группе китайских владельцев) для дальнейшего слияния с Xinwei. Так что споры на эту тему еще будут продолжаться. И обрастать новыми подробностями, порой основанными на непроверенной информации и догадках.

Основная подмена понятий и ошибка многих экспертов происходит из-за банального отсутствия официальных позиций непосредственных участников сделки и невозможности получить доступ к первоисточникам — подписанному пакету документов и непосредственным участникам. Даже нынешний глава "Укроборонпрома", по имеющейся информации, имел возможность один раз пролистать пакет подписанных документов. Не говоря уж о том, чтобы нормально их прочесть и осознать.

Для ближайшего окружения Богуслаева продажи пакетов акций 2016‒2017 годов стали откровением последних месяцев ибо почти все сделки были за пределами украинской юрисдикции и не касались непосредственно акций "Мотор Січ". А сам Богуслаев не спешил делиться этой информацией ни с кем, утверждая, будто не знает, кому принадлежат и кому проданы остальные пакеты. Кроме того, который принадлежал лично ему как физическому лицу и который формально он продал не китайцам, а одной из своих "прокладок", что можно видеть в его декларации. И дальше клубок "додумок" лишь нарастает.

Многие олицетворяют офшорные компании, принадлежащие китайцам, с государством. И соответственно, говорят об интересе Поднебесной к украинским технологиям. Но на самом деле Xinwei, подконтрольная неоднозначному китайскому миллиардеру Ван Цзину, не является представителем правительства Китая и даже не входит ни в один из государственных холдингов КНР. Это частный бизнес, который хочет развивать собственное производство авиадвигателей и, учитывая гигантскую потребность рынка Китая, зарабатывать на продаже их тем, кто пожелает купить.

Да, действительно, у Китая есть интерес к двигателям, причем речь идет не только о государстве, которое в первую очередь беспокоится об обеспечении моторами своих военных самолетов — истребителей, штурмовиков, транспортных, но и для множества частных компаний, занимающихся сборкой фюзеляжей.

Для широкого круга читателей вряд ли что-либо скажут названия украинских моторов. Тем не менее отметим, что АИ-25ТЛ уже устанавливают на учебный JL-8 китайского производства, турбореактивные АИ-222-25Ф — на сверхзвуковые учебно-боевые самолеты Hongdu L-15, а сейчас в Украине ведутся испытания двигателя МС-500В-02С, который также будет устанавливаться на самолеты первичного обучения пилотов. Турбовальный ТВ3-117 поставляется для вертолетов Ми-17, которые использует КНР, а двигатель, Д-136, планируется использовать для создания тяжелого вертолета нового поколения AHL, разрабатываемого компанией Aviation Industry Corporation of China. Известно об интересе Поднебесной к турбовентиляторному двигателю средней тяги Д-436-148ФМ, который ставится на транспортные самолеты. И к турбореактивному Д-18Т, которым оснащены такие гиганты, как Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрія". В Поднебесной не теряют надежду создать нечто подобное. Пока же она построила тяжелый военно-транспортный самолет Y-20. Говорят, что конкуренцию российским двигателям Д-30КП2, которые сейчас устанавливают на этот самолет, хочет составить Ван Цзин, освоив производство на строящемся совместно с "Мотор Січ" заводе в Чунцине (там будет крупноузловая сборка двигателей). Для чего подойдет перспективный двухконтурный турбореактивный АИ-38, создающийся в Украине на базе знаменитого Д-18Т.

Даже из такого короткого описания становится ясно, как много различных двигателей находят применение в Китае или имеют потенциал. Удовлетворить потребности лишь за счет имеющихся государственных заводов КНР не может, поэтому частный бизнес и видит перспективы для себя. Более того: китайское правительство понимает, что такая внутренняя конкуренция между государственным и частным бизнесом будет способствовать развитию отрасли в стране, а не проеданию колоссальных бюджетов, уже выделяемых государством (одна лишь Китайская объединенная авиадвигательная корпорация AECC получает 3 млрд долларов в год и является лобовым конкурентом украинским ГП "КБ Прогресс им. Ивченко" и ПАО "Мотор Січ" вместе взятым). Если частный собственник будет собирать двигатели непосредственно в Китае (когда мощности будут достроены) и доставлять их со своего завода в Украине, это позволит быстрее закрыть растущие потребности Поднебесной.

Когда говорят о том, что китайцам нужны только технологии, не стоит забывать — мы живем уже в ХХI веке и элементарная флешка позволяет перенести все необходимые технологии одним махом. Получить технологии Китай имел возможности и ранее, без такого сложного и дорогого маневра с концентрацией пакета акций в одних руках и биржей. Более того, российские СМИ еще до 2014 года писали, что нужные технологии были вывезены из Запорожья для завода под Питером. И высококлассных специалистов уже переманивали туда же. Украинское конструкторское бюро "Ивченко Прогресс", занимающееся разработкой двигателей, остается в собственности Украины. И способно и дальше разрабатывать новые двигатели, предлагать лучшие технические решения. Их будут покупать у государства китайские же компании. Естественно — при условии адекватного финансирования разработок. Поскольку с каждым днем будет все сложнее продать то, что осталось в наследство. Рынку нужны технологии новые, а не слегка модернизированные 30-летней "свежести". Все та же AECC имеет фактически неограниченный ресурс — деньги, материалы (о которых наши ученые и разработчики могут лишь мечтать) и лучшее в мире оборудование для исследований и производства. Нужно понимать, что новые технологии требуют соответствующих и постоянных вливаний, которых ни государство Украина, ни Богуслаев не делали все эти годы. И даже на 2020 год у правительства нет планов по развитию этой отрасли.

Однако что мы видим сейчас? То, что китайские инвесторы недооценили угрозы, которые может нести украинская бюрократия. В связи с расследованиями СБУ, стартовавшими, едва лишь китайские компании впервые обратились в АМКУ в 2017 году. Еще в конце 2016 года Xinwei официально остановила торги на Шанхайской бирже в связи с планируемой реорганизацией (поглощение Skyrizon после концентрации акций "Мотор Січ"). Компания не была на листинге более двух с половиной лет. А это означает, что она связана по рукам и ногам, не имея права продать акции, привлечь дополнительные кредиты или реструктуризировать существующие. В рационе компании остается только операционная деятельность и возвращение уже взятых кредитов. За 30 лет существования в Китае биржи и более

30 тыс. компаний, акции которых там котируются, не сталкивался с подобным — чтобы акции не были в продаже столь длительный срок. Даже самые сложные сделки обычно закрываются за месяц, максимум — два. Но не 2,5 года — это слишком тяжелый удар даже для сильного игрока. АМКУ должен был принять решение еще до 22 июня текущего года, но до сих пор молчит. О чем Xinwei, естественно, информировал и биржу и китайского регулятора рынка ценных бумаг.

Чем это может обернуться для Украины? Нынешние акционеры (группа китайских владельцев) так и не вступили в права, не смогли провести ни одного акционерного собрания, назначить представителей в наблюдательный совет, утвердить отчеты, планы, бюджеты и т.д. Уже почти три года не выплачивались дивиденды. Суд, по ходатайству СБУ, запретил производить любые операции с акциями и проводить собрание акционеров. О каких заказах от КНР или нынешних китайских владельцев акций может идти речь в таких условиях?

Если ситуация и далее будет оставаться в подвешенном состоянии, это может создать еще большие проблемы не только акционерам, но и непосредственно предприятию. Давайте рассмотрим самый худший сценарий. Вопрос остается нерешенным, кредиторы начинают взыскивать долги. Китайский банк CDB получает контроль над офшорными компаниями, купившими пакеты акций "Мотор Січ", и недостроенным заводом в Чунцине. После чего будет оспаривать действия Украины в международных судах, но не от имени КНР, а "бомбить" из офшоров. Возможно, продаст китайский актив китайской же государственной корпорации, занимающейся производством авиадвигателей.

Кто от этого выиграет? Конечно же, конкуренты, а в первую очередь — Россия и государство КНР (в лице госкорпорации AECC). Япония и США будут рады, что Украина не обеспечивает потребности потенциального противника и не сближается с ним, а ухудшает отношения (причем нужно понимать, что это касается не только отрасли, но и всех отношений в принципе). Украина точно не выигрывает, наоборот — получает фактическую "черную метку" и гарантию окончательной потери производства авиадвигателей. Даже если допустить возможность национализации (что весьма дорогостоящее удовольствие), сейчас трудно себе представить, что государство сможет содержать завод и обеспечивать его полноценными заказами. Достаточно посмотреть на "Антонов" (который сейчас в собственности государства) — где госзаказы на строительство транспортных самолетов для обеспечения оборонных потребностей? А на содержание "Мотор Січ" ежегодно нужны миллиарды гривен. Это без учета вложений, необходимых для развития технологий.

Потом чиновники будут разводить руками, жаловаться на "папередников" и прежнего владельца завода, который, дескать, недостаточно вкладывался в разработки, чтобы завоевать другие рынки, но кому от этого будет легче? Китай как государство может и не покупать наши двигатели в достаточных объемах — ничто не помешает ему даже те потребности, которые он пока не может покрыть сам, удовлетворить за счет России, правительство которой хорошо финансирует развитие двигателестроительных мощностей. А потом и вовсе сможет заниматься производством двигателей самостоятельно — когда специалистов подготовит. Государственная AECC уже сегодня — это более 80 000 сотрудников.

Отметим, что Украина как государство хорошо защищена юридически, если будут приняты условия концентрации акций "Мотор Січ", о которых есть договоренности сегодня. Напомним, что когда в 2016 году китайские компании стали покупать акции "Мотор Січ", предприятие уже было полностью приватизировано. В июне 2017 года Skyrizon и Xinwei обратились в АМКУ за разрешением сконцентрировать более 50% акций "Мотор Січ" для слияния и возврата в составе материнской компании Xinwei на биржу Шанхая. Позже китайские компании пошли на беспрецедентные уступки, и были оговорены базовые условия дальнейшего сотрудничества: совместное управление целевым предприятием государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" и китайской публичной компанией Xinwei. 1 марта 2018 года было принято решение СНБО о защите интересов Украины в сфере авиадвигателестроения. 27 апреля 2018 года "Укроборонпром" (действуя уже от имени государства Украина согласно директивам правительства) и группы компаний Xinwei и Skyrizon подписали соглашение о сотрудничестве, где и была отображена эта схема: "Укроборонпром" бесплатно получает 25% акций, в госбюджет поступает 2,8 млрд грн. После чего был принят Закон о госбюджете на 2019 год с этой же суммой в статье доходов и постановление КМУ об увеличении уставного капитала "Укроборонпрома" на те самые 2,8 млрд грн на развитие отрасли, включая ГП "КБ Прогресс им. Ивченко" и ГП "Антонов".

Пока же около 75% акций находится в собственности нескольких китайских акционеров, под кредитные деньги китайского банка CDB и других китайских банков. В соотвествии с подписанными договорами, в течение 10 дней после того, как китайская сторона получает разрешение на концентрацию 50% и более акций, а украинская — на 25% и снятие ограничений с акций, безвозмездно передает Украине блокирующий пакет с расширенным правом вето на критически важные для защиты национальных интересов Украины пункты.

Как только АМКУ одобрит сделку, пакет договоров вступает в силу автоматически, — пакет акций переведут на счет "Укроборонпрома" украинские хранители акций согласно распоряжению нынешних владельцев. Кроме того, пакет договоров содержит дополнительные инструменты защиты: договор финансовой гарантии, покрывающий все обязательства инвестора, имеющиеся в новом акционерном договоре и договоре финансирования спецфонда госбюджета Украины, и договор залога на дополнительные 15% акций "Мотор Січ".

И даже если китайская сторона по любым причинам не будет выполнять свои обязанности, украинская законно станет владельцем 40% акций. Более того, при дальнейшем невыполнении инвестором обязательств возникнут все основания для национализации. Но на законной основе и по понятной причине. Без вступления в заведомо проигрышную войну с китайскими государственными банками-кредиторами через офшоры.

АМКУ остается не разрешить или запретить "продажу завода китайцам" (у государства ныне нет ни одной акции частного предприятия, а у Богуслаева осталось около 6%), а разрешить или запретить, как сказано на сайте АМКУ: "Ці концентрації є етапами багатоступінчастої операції, спрямованої на набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited і державою Україна в особі ДК "Укроборонпром" спільного контролю над ПАО "Мотор Січ". Многоступенчатая операция включает:

1) разрешение на концентрацию для одной китайской компании Skyrizon путем выкупа у других китайских компаний (офшорных, но принадлежащих группе китайцев) пакета более 50% акций "Мотор Січ";

2) разрешение на концентрацию более 25% акций "Мотор Січ" для государства Украина в лице ГК "Укробронпром" в виде подарка от офшорных, но принадлежащих китайцам компаний;

3) включение в действие всего пакета договоров между государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" и компаниями Xinwei и Skyrizon, включая обязательства инвестора и гарантии.

Как говорится, вопрос достаточно прост, когда вникаешь в нюансы и конкретные формулировки, в том числе на официальном сайте АМКУ: "Иметь иль не иметь"?