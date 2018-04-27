Суд присяжных: от имитации к справедливому народному правосудию

В свое время известный немецкий публицист Людвиг Берне сказал: "Справедливость — такой же необходимый для жизни продукт, как и хлеб".

Справедливость как механизм сдерживания не дает возможности праву творить зло, нарушать принцип равенства и природное распределение вещей, природное мироустройство, поэтому не удивительно, что одной из основных функций демократического государства является обеспечение права человека на справедливый суд. В условиях украинского послереволюционного настоящего именно неутолимый голод на справедливость — причина медленного роста уровня доверия общества к суду.

Нередко высокое стремление получить справедливое судебное решение заставляет людей митинговать под помещениями судов, брать в осаду судей или штурмовать залы судебных заседаний. Также нередко общество оправдывает подобные действия небезразличных активистов, поскольку не видит им альтернативы. Впрочем, выбирая между различными формами народного влияния на результат решения суда, не следует недооценивать ту, единственную, легальную, закрепленную с 1996 г. в Конституции Украины.

Статьей 5 Основного Закона установлено, что народ принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных. Это может стать той панацеей, которая способна излечить судебную систему от несправедливости, а общество — от безответственности. Но с этим у нас огромные трудности, ведь всегда легче один день подержать плакат с лозунгом, чем в течение продолжительного времени наравне с профессиональными судьями слушать дело и поставить свою подпись в серьезном документе, исполнение которого повлияет на судьбу человека.

Шестилетний опыт суда присяжных в уголовном и гражданском процессуальном законах выявил огромное количество проблем: от непонимания гражданами своей роли в процессе — до нежелания самих судей обременять свой труд дополнительными хлопотами. В то же время в мировой практике развитый институт суда присяжных — едва ли не лучший индикатор зрелости гражданского общества, а умение судей, прокуроров и адвокатов работать с представителями народа, убеждать их в судебных речах по праву считается высшим пилотажем. Суд присяжных как социально-политический институт существует в Англии, США, Канаде, Швеции, Бельгии, Дании, Норвегии, Австрии, Франции и др. Классическая модель этого суда не предусматривает смешивания роли профессиональных и народных судей. Жюри присяжных принимают решения о виновности или невиновности лица, т.е. решают вопросы факта, в то время как вопрос права находится в компетенции профессиональных судей (США, Англия, Канада, Швеция). Наряду с этой моделью существует и другая — с раздельно-общей коллегией, когда после вынесения присяжными вердикта окончательное решение принимается совместно с профессиональными судьями (Бельгия, Австрия, Норвегия, Германия).

Эта работа, хотя и принадлежит к разряду исполнения гражданского долга, не является волонтерством и оплачивается. Например, в некоторых провинциях Канады уровень оплаты труда присяжного достигает 100 долл. в день, а в США день, проведенный в суде, оплачивается работодателем на уровне не ниже, чем плата за обычный рабочий день. Примечательно, что исполнение конституционной обязанности не только поощряется государством материально, но и обеспечивается соответствующим механизмом принуждения. Так, в Канаде игнорирование присяжным своей обязанности без весомой на то причины наказывается штрафными санкциями на сумму от 25 до 2000 долл., а в отдельных случаях — и тюремным заключением.

Казалось бы, с учетом такого колоссального мирового опыта украинский законодатель точно не должен иметь проблем с выбором модели суда присяжных, но самого только "обезьянничанья", без учета украинских реалий, оказалось недостаточно.

В соответствии с законодательством Украины, присяжным является лицо, решающее дела в составе суда вместе с профессиональным судьей. Чтобы понять, как это происходит на практике, довольно просто представить следующую картину: в зале судебного заседания за столом, рассчитанным максимум на трех человек, сидят пятеро, двое из которых одеты в черные судейские мантии, а трое — в повседневную одежду. Если судье посчастливится собрать всех вместе в один день и в одном месте, по выражению лиц этих трех людей хорошо видно, что они не совсем понимают, что происходит, что им делать, для чего их сюда позвали и почему уже в который раз судебное заседание по делу... откладывается, ведь вроде бы все на месте. Действительно, гражданам трудно понять все процессуальные тонкости действа под названием "Правосудие", но чистота соблюдения процедуры является одной из гарантий реализации прав всех участников судебного разбирательства, поэтому процесс надо знать. По словам некоторых служителей Фемиды, не единичны случаи, когда во время выхода суда в совещательную комнату народные судьи (присяжные) выходят из помещения зала суда вместе с другими гражданами, пребывая в уверенности, что свою функцию уже выполнили. Почему так происходит? Очевидно, потому, что настоящей ценности участия народа в правосудии украинцы до конца еще не осознали. Большинство граждан, которые никогда не были в суде или не интересовались судопроизводством, не догадываются, что уже более 6 лет в Украине действует суд присяжных.

Очень редко на телевидении можно увидеть сюжеты о народном суде, в профессиональных кругах эта проблематика считается узкой, статус присяжного пока что не является авторитетным. Конечно, можно списывать непопулярность суда присяжных и на неготовность народа быть судьями. Но если какое-то событие резонирует в медиапространстве, социальные сети временно превращаются в большие судилища. По этим причинам нельзя считать, что украинцам безразлично. Кажется, проблема суда присяжных лежит именно в избранной модели его формирования и функционирования, а не в нежелании народа приобщаться к правосудию.

Так, согласно действующему законодательству, присяжным может быть гражданин Украины, достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживающий на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего окружного суда. Для утверждения списка присяжных соответствующее территориальное управление ГСА Украины обращается в местные рады, которые формируют и утверждают списки граждан, соответствующих требованиям закона, а главное — давших согласие быть присяжными. Закон устанавливает также ряд ограничений, чтобы сделать невозможным попадание в список присяжных некоторых лиц (представителей ряда юридических профессий, недееспособных граждан, достигших 65-летнего возраста, и т.п.). Как свидетельствует практика, ныне нет единого унифицированного подхода к формированию местными радами списка присяжных.

Например, в столице с 2013 г. действует утвержденное городской радой положение о порядке формирования и утверждения списка присяжных, в соответствии с которым формирование списка кандидатов в присяжные районных судов города организовывает постоянная комиссия Киеврады, в функциональные обязанности которой входит и вопрос содействия работе судов. Похожее по смыслу положение, но уже в 2015 г., приняла Львовская городская рада. Из содержания этого документа следует, что для решения вышеупомянутых вопросов была создана специальная комиссия по формированию присяжных и народных заседателей судов г. Львова. Вместе с тем в других областных центрах, районах и районах в городах нет документа, который бы четко определял процесс отбора присяжных внутри соответствующей рады. Таким образом, в отличие от процесса отбора кандидатов на должность судьи, каждый этап которого проходит под наблюдением государственных органов и общественности, прозрачность механизмов попадания тех или иных лиц в присяжные оставляет желать лучшего. Поскольку присяжный во время осуществления правосудия является носителем судебной власти, наравне с профессиональным судьей! Он не может воздержаться от голосования и подпадает под действие ст. 375 УПК Украины (принятие заведомо неправосудного судебного решения). В связи со всем изложенным важно выработать единый прозрачный и понятный механизм формирования списка присяжных, чтобы обеспечить самое главное — беспристрастность и независимость состава суда.

Интересно, что к решению этой проблемы каждое из государств мира подошло по-своему. Например, в Англии списки присяжных централизованно формирует специально уполномоченный на то орган — Центральное бюро вызова. Бюро работает на национальном уровне и случайным образом выбирает имена из избирательного реестра на компьютере, принимая во внимание количество будущих присяжных, необходимых для каждого округа. В Канаде потенциальные присяжные выбираются из числа обычных граждан, достигших 18-летнего возраста, случайным образом, из списков избирателей. В близкой по модели суда присяжных Франции кандидатов в присяжные выбирают местные муниципалитеты, также из списка избирателей. Присяжным в этой стране может стать гражданин Франции, достигший 23-летнего возраста, умеющий читать и писать на французском языке. Как видим, в большинстве стран мира присяжным становятся по обязанности, в то время как в Украине — по желанию. Как и быть судимым судом присяжных в уголовном процессе можно тоже исключительно по желанию обвиняемого.

Очевидно, что "желание судить" должно мотивировать человека быть внимательным, ответственным, пунктуальным, соблюдать порядок в зале судебного заседания, хранить в тайне обстоятельства дела, избегать внепроцессуального общения со сторонами процесса. Его реализация должна приносить своеобразное вознаграждение в виде уважения в обществе, достойной оплаты труда (по действующему законодательству — наравне с профессиональным судьей). И если бы эта простая формула действовала, конкурс в присяжные был бы не меньше, чем конкурс на должности детективов НАБУ. Но в наличии проблема недобора и оттока присяжных (которая, вероятно, связана также с обязанностью для присяжных заполнять е-декларации).

Пришло время признать, что нынешняя добровольная система на самом деле является добровольно-принудительной и не похожа на действенную. Чаще всего к формированию списков присяжных относятся формально, яркое свидетельство чему — львиная доля в них работников сферы образования и медицины, коммунальных предприятий (на которых оказывают непосредственное влияние муниципальные органы), а также лиц, которые могут "когда-нибудь понадобиться" в качестве присяжных (например, бывшие работники правоохранительных органов). Это приводит к тому, что во время рассмотрения дел судом в составе суда присяжных нельзя быть уверенным в независимости присяжных, в отсутствии влияния на них со стороны утвердивших их органов, , их высокой мотивации восстановить справедливость. Возьмем, например, суд над экс-беркутовцами, где долго формировали состав суда присяжных, которые потом одновременно подали заявления о самоотводе (трое основных и двое запасных). Тогда суд присяжных превратился в инструмент затягивания судебного процесса, а должен был стать легальным народным контролером деятельности судей во время рассмотрения одного из самых резонансных дел Майдана.

История нас учит, что решения судов в составе присяжных часто не нравятся власти. Но это решения высочайшей силы, получающие легализацию от Народа. За год в США присяжные выносят 160 тыс. вердиктов, каждый из которых исполняется. По этим соображениям несколько странным кажется существование в национальном процессуальном законодательстве возможности апелляционного и кассационного обжалования судебного решения, принятого в составе суда присяжных. Есть немало противников расширения компетенции суда присяжных и развития этого института, которые ссылаются на нехватку в Украине финансовых ресурсов. Но только полноценный суд присяжных, который будет иметь широкую компетенцию, формироваться прозрачным и понятным способом, способен вернуть веру общества в справедливость.