Старые кадры в новой команде

В Украине — новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В четверг Верховная Рада отдала 296 голоса за снятие с должности Вадима Пристайко и 255 голосов — за назначение Ольги Стефанишиной. Сразу же отметим: она не родственница депутата из "Голоса" Ольги Стефанышиной. И даже — не однофамилица: их фамилии отличаются одной буквой.

Если Стефанишину хорошо знают в немногочисленной экспертной среде, то для украинской общественности она — персона малоизвестная.

Собеседники ZN.UA, которые достаточно близко знают Стефанишину и имеют опыт работы с ней, отмечают ее профессионализм, амбициозность, управленческий опыт в госструктурах. "Профессиональный евроинтегратор. Она знает Брюссель, и ее там знают", — отметил один из наших конфидентов, обращая внимания на то, что Стефанишина занималась вопросами евроинтеграции во время работы в Минюсте, участвуя в подготовке соглашения об ассоциации Украина—ЕС, а с 2016 года была генеральным директором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Профессионализм Стефанишиной очевиден и для ОП, где, зная о ее скептическом отношении к Зе!команде и пребывании в предвыборном списке партии "Украинская стратегия Гройсмана", все же решили усилить правительство экспертом в сфере права ЕС и международного торгового права. "Это было решение Ермака", — отмечают наши источники, обращая внимание на то, что многие участники избирательного списка экс-премьера в последние месяцы получили должности в органах власти.

Впрочем, у Банковой выбор кандидатов на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции был не так уж велик. Примечательно, что Стефанишина входила в шорт-лист кандидатов на данную должность еще летом прошлого года, когда формировалось правительство Гончарука. Однако тогда в ОП отдали предпочтение Дмитрию Кулебе.

"Назначение Стефанишиной — хорошее решение Банковой для усиления европейского и евроатлантического блока правительства. И конец операции по выводу из правительства Вадима Пристайко", — прокомментировал назначение один из наших собеседников.

Напомним, что Пристайко, у которого в бытность министром иностранных дел не сложились коммуникации с Зеленским и существовало напряжение в отношениях с Ермаком, стал вице-премьером, по сути случайно. Его назначение — следствие лихорадочных действий Банковой, пытавшейся срочно закрыть брешь в кадровом расписании правительства, появившуюся после назначения Кулебы главой МИД. Предполагалось, что Пристайко временно побудет вице-премьером перед отъездом в посольство.

Во время своего транзитного пребывания на Грушевского Пристайко больше внимания уделял вопросам евроатлантической интеграции, нежели европейской. Это не удивительно, учитывая, что его дипломатическая карьера во многом была связана с НАТО. При этом пандемия внесла в деятельность вице-премьера и другую повестку дня: он занимался и вопросами координации помощи в противодействии COVID-19, и выездом в другие страны украинских трудовых мигрантов в условиях карантина.

В отличие от Пристайко, Стефанишина хорошо разбирается в вопросах отношений с ЕС и плохо — с НАТО. "Евроатлантическая интеграция никогда не была ей особенно интересна", — заметил один из наших собеседников на условиях анонимности. Между тем, Стефанишиной придется активно работать с Брюсселем, чтобы реализовать цель, поставленную ранее Киевом, — присоединить Украину к программе "Партнерство расширенных возможностей".

Что же касается задач, стоящих перед новым вице-премьером, то они неизменны на протяжении последних лет — переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации Украина—ЕС, интеграция нашей страны в цифровой рынок ЕС, внедрение Киевом энергетического дополнения к Соглашению об ассоциации, подготовка соглашения по "промышленному безвизу", имплементация стратегии по интегрированному управлению границ, работа по продлению санкций стран —членов Евросоюза в отношении России и т.д. Сумеет ли их выполнить новый вице-премьер? Это зависит не только от того, насколько профессиональной будет украинская команда на переговорах с Брюсселем.

Должность вице-премьера предполагает большую ответственность и малочисленность рычагов воздействия на министерства и ведомства. А политика европейской и евроатлантической интеграции — это ежедневное выполнение домашнего задания по осуществлению изменений в стране, где роль профильного вице-премьера — координация деятельности всех министерств и ведомств на этом направлении. Сможет ли Стефанишина заставлять министерства выполнять необходимые решения? "Боюсь, как бы ее не съели очень быстро. Эта должность для крепких", — высказал опасение один из наших собеседников.

Среди первоочередных задач, стоящих перед новым вице-премьером, — формирование своей команды и организация ее работы. Многие наши собеседники отмечают: несмотря на свой многолетний управленческий опыт, она — плохой менеджер. "Чтобы Стефанишина была результативной на должности вице-премьера, рядом с ней должен находиться опытный управленец", — полагает один из наших конфидентов.

Стефанишиной необходимо сотрудничать с офисом президента, Верховной Радой, коллегами по правительству и кабминовской бюрократией. Это всегда предполагает личностные конфликты. Уже сейчас представляется, что они могут возникнуть в отношениях с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и замглавы ОП Игорем Жовквой. И если последний критически относился к назначению Стефанишиной, то Кулеба, по словам наших источников, ее поддерживал.

А учитывая ее нетерпимость к критике, не исключено, что вскоре возникнут и конфликты в отношениях с неправительственными организациями.

Как отмечают наши собеседники, "Стефанишина никогда не была политиком, а всегда — госслужащим". И если у новоназначенного вице-премьера хорошие отношения с кабминовской бюрократией, то будут ли ее слушать и слышать на Банковой и Грушевского, а не рассматривать как удобную ширму для Киева, за которой можно укрыться от пристальных и требовательных взглядов западных партнеров? При этом новый вице-премьер должна помнить: выполнять джентльменские обещания — не в правилах Банковой.