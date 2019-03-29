СПГ-фактор в гибридной войне России в Европе

В начале марта инвестиционный банк Caracas Capital сообщил о факте поставки российской нефти в США на фоне сокращения экспорта туда венесуэльского сырья. Российские СМИ не преминули сделать из этого сенсационную новость о достижении исторического максимума нефтяного экспорта из РФ в США с 2011 г. и о том, что в американские порты танкеры пришли и из Новороссийска, и из Санкт-Петербурга. Но неприятная правда в другом.

Поставки в США: маленькая коммерция и большая пропаганда

Такая новость не осталась незамеченной, хотя на самом деле сенсация оказывается микроскопической по своим масштабам на фоне американского нефтяного сектора. И касается она поставки в США не столько сырой нефти, сколько нефтепродуктов. Оказывается, что с 22 февраля по 1 марта в США пришли девять танкеров, доставивших 3,19 млн барр. нефти и нефтепродуктов, в частности, топочного мазута.

Далее — статистика от Международного энергетического агентства. В 2018 г. нефтяной импорт США составил 3,1 млн барр. в сутки (для сравнения, десять лет назад, накануне сланцевой революции, импорт равнялся 11,1 млн барр. в сутки). То есть из России в США была поставлена нефтяная продукция в объеме аж одного дня нынешнего уровня американского импорта.

А вот теперь настоящая сенсация. По данным ОПЕК, Россия в 2019 г. должна нарастить поставки нефти на рынок до 11,44 млн барр. в сутки, что незначительно превысит показатель 2018-го — 11,33 млн. В США иной темп: они выведут на рынок 18,24 млн барр. в сутки, что значительно больше показателя прошлого года в 16,54 млн! Не за горами то время, когда США прекратят импорт нефти, как это уже произошло с природным газом. И произойдет это не где-то там за горизонтом далеких лет, а на протяжении ближайших трех-пяти.

Тем не менее факт российских нефтяных поставок в США имеет место. Выглядит так, словно Россия помогает США преодолеть некоторые локальные проблемы, связанные с почти полным прекращением импорта нефти из Венесуэлы. Конечно, этот импорт не критичен для США. К тому же нефть перерабатывалась на заводах, принадлежащих компании Citgo, владельцем которой все еще является национальная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA. А вот потребители, получавшие нефтепродукты с трех НПЗ, расположенных в Техасе, Луизиане и Иллинойсе, в сумме составляющих целых 5% нефтеперерабатывающих мощностей США, конечно, столкнулись с проблемами. И здесь россияне приходят "на помощь", а на самом деле пользуются моментом с определенным прицелом — как на территории "американского агрессора" сделать деньги и достичь определенных целей.

Как и в случае с "Шевроном". Эта всемирно известная компания, в отличие от других американских нефтяных гигантов, "чудом" сохранила свои активы в Венесуэле. Они не были отчуждены режимом Чавеса—Мадуро. Чудо заключается в том, что россияне замолвили слово за "Шеврон" в Каракасе. Но не за так. Среди прочего, компания является тем субъектом, который препятствует в США введению более жесткого санкционного режима против России. Она идет в авангарде движения за возобновление американо-российских отношений, выступает соорганизатором некоторых совместных мероприятий, в частности, в рамках ежегодного "Диалога Форт-Росс", направленного на защиту и продвижение интересов путинского режима не столько напрямую в Вашингтоне, сколько из глубокого тыла США в крупнейшем американском штате Калифорния.

Почему? Да потому, что Россия имеет рычаг влияния на "Шеврон", ведь основной экспортный трубопровод одного из самых прибыльных многолетних проектов компании — разработка казахстанского месторождения "Тенгиз" — проходит через территорию РФ и контролируется российским нефтетранспортным монополистом "Транснефтью", а нефть попадает на мировой рынок с терминала в Новороссийске. Показательно, что партнером "Диалога Форт-Росс" с российской стороны является именно "Транснефть". Эдакая цепочка влияния Кремль—"Транснефть"—"Шеврон" —Форт-Росс—Калифорния—Вашингтон.

Таким образом, россияне получают тройную выгоду: закрепили в своей орбите "Шеврон" — влиятельного союзника внутри США, используют катастрофическое положение Венесуэлы, одновременно защищая режим Мадуро от "американской агрессии" и зарабатывая на поставках российских нефтепродуктов "агрессору" под пропагандистским сопровождением о величии России, ведь она сумела выйти на рекордные поставки в США.

На самом деле таким образом на американском рынке зарабатываются средства для финансирования российских частных военных компаний, действующих в Венесуэле. В частности, известной ЧВК Вагнера, о присутствии которой в этой стране уже не раз упоминалось в мировых СМИ.

Кроме этого, стоит учесть, что Россия, всячески сопротивляясь американским санкциям против Венесуэлы, как и против Ирана, заинтересована в том, чтобы нефть из этих стран, имеющих наибольшие ее запасы в мире, как можно меньше попадала на международные рынки. Ведь тогда высвобождается дополнительная ниша для российских поставок. Такой вот он, Путин, гибридный друг Каракаса и Тегерана.

СПГ-рекорды РФ vs американский СПГ-прогресс

Теперь о газе. Сжиженном.

Ключевое сообщение росагитпропа: Россия в феврале 2019 г. доставила самый большой объем сжиженного природного газа в Европу, обогнав по поставкам СПГ бывших лидеров. Подобно описанной выше нефтяной "сенсации", берется определенный промежуток времени, когда российские поставки СПГ в Европу преобладали, и таким образом производится медиа-фурор. Мол, Россия всегда была на передовых позициях по поставкам газа в ЕС по трубопроводам, а теперь еще и по СПГ выходит в лидеры! США, конечно, плетутся где-то там в хвосте, потому что их СПГ слишком дорогой. Катар тоже позади. Европа отдает предпочтение российскому газу!

Посмотрим более тщательно на эту "сенсацию" и на то, как долго она продержится. ЕС сделал выводы из двух газовых кризисов 2006-го и 2009 г., устроенных Россией для Украины и Европы. Еще в мае 2014-го Европейская комиссия обнародовала новую Стратегию энергетической безопасности (SWD 2014 330 final) и организовала проведение стресс-тестов, которыми моделировались сценарии полного прекращения экспорта российского газа в ЕС. Стресс-тесты показали, что продолжительное нарушение поставок окажет существенное, но не катастрофическое влияние на ЕС.

Чтобы минимизировать возможные негативные последствия, в Европе стали рассматривать СПГ как главный источник диверсификации поставок газа, отдельно отмечая новые возможности импорта СПГ из США, Австралии, Катара и Восточной Африки.

Кстати, стратегия Евросоюза не предусматривает импорт российского СПГ, поскольку фактически из РФ уже и так импортируется 39% газа. Наоборот, для снижения зависимости от РФ было запланировано реализовать ряд инфраструктурных проектов, в том числе строительство СПГ-терминалов в Польше, Греции, Хорватии, странах Балтии. Терминалы в Польше и Литве уже введены в эксплуатацию.

В Европу в 2017 г. СПГ поступал из 14 стран. Наибольшие объемы импортировались традиционно Испанией, Францией, Италией, Великобританией, которые давно имеют дело с СПГ, а также Турцией. Общий объем, по данным компании BP, составил 65,7 млрд кубометров. Из США поступило 2,6 млрд кубометров в виде СПГ. Самыми крупными поставщиками традиционно были Катар, Алжир, Нигерия, Норвегия.

Однако объемы экспорта СПГ из США растут высокими темпами. В 2017 г. было экспортировано 17,4 млрд кубометров, что в четыре раза превышает показатель 2016-го. За тот же период экспорт российского газа увеличился всего на 6%. Наглядно демонстрирует рост американского экспорта в Европу четвертый квартал 2018 г., когда экспортные объемы увеличились более чем в четыре раза.

Из России же СПГ экспортируется в Европу только с Ямала, где находятся производственные мощности совместного предприятия "Ямал-СПГ", акционерами которого являются российский "Новатэк" (60%), французская Total (20%) и китайские компании (20%). В конце 2018 г. была запущена третья производственная линия, а общая мощность составила 16,5 млн т в год. "Новатэк" возглавляет также проект "Арктик СПГ 2", предусматривающий строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая.

У "Газпрома", который долго плелся в хвосте, также есть виды на СПГ. В 2017 г. российская компания экспортировала 3,34 млн т (4,46 млрд кубометров), что включает СПГ из проекта "Сахалин-2" и перепродажу чужой продукции на рынке ЕС. Производство СПГ "Газпром" планирует развивать совместно с "Шелл" в рамках расширения проекта на Сахалине (9,6 млн т на год) и реализации проекта "Балтийский СПГ" в Усть-Луге (10 млн т в год). В Калининградской области с целью "повышения энергетической безопасности региона" (вероятно, по кремлевским представлениям, — Литва угрожала прервать транзит) "Газпромом" реализован проект плавучего СПГ-терминала.

Что касается американского СПГ, то существующие мощности по сжижению природного газа составляют 32,01 млн т, что приблизительно равняется 44 млрд кубометров в газообразном состоянии, а пиковые мощности семи производственных линий на трех заводах по сжижению — 36,68 млн т, или около 50 млрд кубометровгаза после регазификации. Американская Администрация энергетической информации EIA оценивает, что после того, как будут введены в эксплуатацию дополнительные объекты, сейчас находящиеся на стадии строительства, номинальная мощность сжижения США достигнет 72,3 млн т, или 95 млрд кубометров, при базовой нагрузке, a пиковые мощности составят 80,9 млн т, или около 106 млрд кубометров газа.

По данным отчета Международного газового союза (IGU World Gas LNG Report), в 2023 г. производство СПГ в США достигнет 70 млн т в год, что практически совпадает с данными ЕІА, в Австралии — около 90 млн т, а в РФ — всего 30 млн т.

Кстати, австралийский СПГ окажет эффект домино для мирового рынка. Он потеснит катарский и американский СПГ на азиатских рынках, а те направятся на европейский, конкурируя между собой. Это уже стало проявляться на азиатском рынке вследствие увеличения на протяжении последних двух лет поставок австралийского СПГ.

"Газпром" долго не признавал, что СПГ из США сможет составить конкуренцию российскому газу, каждый раз подчеркивая, что он всегда будет дешевле американского. Сейчас ситуация изменилась, — цены на рынках Японии, Китая, Кореи снизились. И недавно в "Газпроме" признали, что могут столкнуться с конкуренцией СПГ из-за возможного перенаправления потоков из Азии в Европу.

К слову, интересен пример Испании, которая вследствие своего географического положения традиционно получает трубопроводный газ из Алжира, а СПГ импортирует преимущественно из девяти стран мира, теперь же добавились и США, и Россия. Такой глубоко диверсифицированный импорт газа Испанией позволяет держать цену на уровне, который может быть даже ниже средней цены импорта в Германии, которая напрямую не покупает СПГ. По официальным испанским и германским данным, это наблюдалось в январе—марте 2018 г.

Для чего нужны российские нефтегазовые "сенсации"?

1 января 2020 г. заканчивается действие транзитного контракта между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Последний не соглашается заключать новый контракт согласно европейскому газовому законодательству, действующему и в Украине. Очевидно, что "Газпром" собирается полностью прекратить транзит через ГТС Украины, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем "кузькину мать", а Украину выставить недоговороспособным, непредсказуемым и ненадежным транзитером.

Российские потоки на Балтике и Черном море еще не будут готовы взять на себя полную проектную нагрузку, хотя "Газпром"-шоу" с показушным перекрытием вентиля на них состоится. Итак, из-за неопределенности с потоками (а здесь еще и Королевство Датское добавило хлопот относительно любимого детища Путина–Меркель — "Северного потока-2") для России существует риск не выполнить обязательства по поставкам газа своим европейским клиентам и столкнуться с судебными претензиями с их стороны. Поэтому уже сейчас разрабатывает вариант максимизации компенсационных поставок газа с Ямала в виде СПГ на рынок ЕС ради избежания или минимизации штрафных санкций и ограничения недовольства Берлина и Брюсселя "очень глубокой обеспокоенностью", если Москва решит прибегнуть к следующему этапу вооруженной агрессии против Украины.

Экспорт СПГ из США на европейский рынок может значительно увеличиться уже в 2019 г. за счет перенаправления части поставок из Азии в Европу. Этому будут способствовать снижение цен на азиатском рынке, а также изменение цен на фрахт судов, используемых для поставок. А настоящей сенсацией следующего зимнего сезона может стать падение цен на газ на рынке ЕС вследствие российско-российской конкуренции между газпромовскими и негазпромовскими потоками.

Для нас в случае полной российской газовой блокады остается логичным вариант максимизации закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) на зимний период, разворачивания при необходимости газотранспортной системы в реверс со спокойным прохождением зимы.

Рассчитывать на солидарность ЕС особо не стоит, поскольку там будут доминировать германские и германо-российские интересы "на потоках", а евроинституты становятся все слабее и не в состоянии заставить страны-членов соблюдать принятые нормы и правила. Например, поставки СПГ российского происхождения в страны ЕС противоречат требованиям упомянутой Европейской стратегии энергетической безопасности, поскольку объемы поставок газа из РФ уже превышают треть общего импорта в ЕС, приближаясь к 50%. Берлин это упрямо игнорирует, Брюссель — бессилен.

В "Газпроме" понимают, что Украина вполне может пройти зиму 2019/2020 без российского транзита на реверсных поставках из Европы, используя газ внутренней добычи и из ПХГ. И так может быть и в дальнейшем. Поэтому и решили сыграть партией квислингов, вызвав слепленный Кремлем тандем в Москву. Для Кремля квислинги — последний шанс возобновить не только инъекции "дешевого" газа в Украину, но и контроль над ее политикумом. Поэтому пропагандистски Кремлю необходима демонстрация нефтегазового величия РФ, дескать, все хотят получить нефть и газ из России. Даже США не могут обойтись без российской нефти, а Европа — без "дешевого" российского СПГ.

Очевидно, что в России приняли во внимание не только наличие квислингов, которых там же и выращивали на протяжении многих лет украинской "газократии", но и полное невежество преобладающей части из когорты претендентов на президентский пост. Но в Москве не учитывают того, что кремлевские кукловоды сами выглядят смешными невеждами вне границ российского пропагандистского пространства — как в США, так и у нас здесь, в Европе.