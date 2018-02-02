Спасут ли украинцев 50 км в час, или Новогодний "подарочек" от МВД

Забота о человеке — на знаменах и языках всех политиков и политиканов, это — общее место.

Нет ничего сенсационного и в информации о количестве жертв ДТП, ну разве что для авторов последних законодательных инициатив, вероятно, ранее этой статистикой не интересовавшихся. Что же предлагается и насколько эффективными будут рецепты от Министерства внутренних дел, запущенные с 1 января 2018?

Улыбайтесь — вас фотографируют!

С подачи Министерства внутренних дел Кабинет министров Украины принял целых три постановления и предложил Верховной Раде внести в некоторые законы изменения, направленные на усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Ключевое нововведение — фиксация нарушений в автоматическом режиме (Постановление КМУ от 10.10.2017 № 833). Что будет фиксироваться: нарушение ограничений скорости, проезд на запрещающие сигналы светофора, нарушение правил остановки и стоянки, езда и остановки на полосе общественного транспорта, выезд на "встречку", проезд через жд-переезды, езда по тротуарам и пешеходным дорожкам. В общем — мало не покажется.

Постановление, собственно, утверждает два нормативных документа, первый — "Порядок функционирования системы фиксации административных нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме". (Тут непонятно что будет в автоматическом режиме — система фиксации или дорожное движение?) Второй — "Порядок обращения лица, допустившего административное правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в уполномоченное подразделение Национальной полиции".

Последний документ — особенно интересен. Согласно его п. 2: "Лицо, фактически управлявшее транспортным средством в момент совершения правонарушения, в течение 14 дней с момента получения собственником транспортного средства или лицом, которое ввезло на территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, постановления о наложении административного взыскания за правонарушение, может обратиться в уполномоченное подразделение Национальной полиции лично или при помощи технических средств с заявлением о признании упомянутого факта правонарушения и согласии на привлечение к административной ответственности".

В переводе на понятный язык это означает: если хозяин авто или водитель "евробляхи" получил постановление о правонарушении, то не он (sic!), а тот, кто фактически управлял машиной, может обратиться в полицию с этакой "явкой с повинной". Тут возникает ряд вопросов: во-первых, если это разные люди, то откуда реальный нарушитель узнает, что владелец авто получил постановление? Во-вторых, из текста следует что, обращение в органы не обязанность, а лишь предложение: может обратиться, может и нет.

Отсюда вывод: если за рулем был не владелец авто, то Кабинет министров Украины де-факто возлагает на владельца обязанность найти нарушителя и принудить его к написанию "чистосердечного признания". Фактически Кабмин превращает владельца в виртуального полицейского, следователя на общественных началах и народного дружинника из совкового прошлого одновременно. Понятно, что машина, переданная по доверенности (или же без нее), может уехать о-о-очень далеко.

Тут уместно поинтересоваться — не нарушает ли Кабмин положений Конституции Украины, согласно ст. 19 которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством"?

Следующий вопрос: а если "лицо, фактически управлявшее" не обратится с соответствующим заявлением в полицию? Или обратится с заявлением о непризнании факта правонарушения? Казалось бы, Постановление КМУ должно было предусмотреть такой вариант развития событий, но… не предусмотрело. Как действовать в таких случаях сотрудникам Нацполиции — непонятно. Ст. 6 Конституции Украины однозначно указывает: "Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных этой Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины". В нашем случае такого закона или подзаконного акта — нет. Выходит у Нацполиции, де-юре, связаны руки? Но, как известно из опыта, не де-факто…

Конституция, МВД, Нацполиция и прочие нарушители…

В п. 4 того же "Порядка обращения лица…", КМУ, с подачи МВД, уточняет: "Заявление подается заявителем при условии его идентификации". Из чего следует, что при автоматической фиксации должно быть точно установлено лицо, находившееся за рулем авто! Прекрасно, если так, но так ли это?

Ведь никто не даст гарантии, что вместе с нарушением будет зафиксировано удостоверение личности водителя с его фотографиями анфас и в профиль. Скорее всего — просто снимок машины с номерами. Ожидать полного портфолио — наивно, но даже если удастся получить фото водителя, что дальше? Сотрудники Нацполиции или некое нанятое экспертное агентство (с соответствующим сертификатом), будет определять по фотографии кто это — владелец авто, его сват, кум или брат? И выносить вердикт: это именно он, Петренко П.П., нарушил.

Почему установление личности нарушителя так важно? А вот почему.

Согласно ч. 2 ст. 61 Конституции Украины юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе и должны ей соответствовать (ч. 2 ст. 8). Более того, Конституционным судом Украины было принято отдельное решение (от 22 декабря 2010 года № 23-рп (2010) по делу об административной ответственности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, где разъяснены принцип обязательности доказывания вины и презумпция невиновности. Пунктом 4.3 этого решения предусмотрено: 1) обязательность установления личности нарушителя — именно он и только он может привлекаться к ответственности; 2) владельцы авто могут привлекаться к ответственности только если в их действиях установлен состав правонарушения, т.е. доказана их вина. Другими словами, если неизвестно, кто был за рулем в момент нарушения, владельца авто наказывать нельзя!

С момента принятия этого решения Конституционного Суда служители закона в милицейско-полицейских погонах искали разные способы его обойти.

В 2015-м, с подачи КМУ Арсения Яценюка, в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) вместо неконституционной статьи 14-1 была внесена дополнительная статья 14-2, регламентирующая ответственность за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме и фактически повторяющая нормы статьи 14-1. Первая часть этой статьи вводила "презумпцию виновности" — ответственность за нарушение ПДД возлагалось не на водителя, его совершившего, а на "юридических и физических лиц, на которых зарегистрировано транспортное средство"! Здесь особо комично выглядит отсылка к юридическому лицу. Например, ЗАО "Макаронно-шоколадная фабрика им. К.Маркса" (согласно этой статье) может сидеть за рулем автомобиля и нарушать правила дорожного движения!

Далее в ст. 14-2 уточняется, что физическое лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство или которое ввезло транспортное средство, освобождается от ответственности, если на момент совершения правонарушения таким транспортным средством управляло другое лицо. А вот юридическое — не освобождается! Выходит, если водитель макаронно-шоколадной фабрики устроил ДТП, отвечать за это должны все акционеры предприятия?!

Но последняя часть этой статьи еще интересней — если машина передана в управление (владение и пользование) другому лицу, то… именно оно несет ответственность за нарушение ПДД, а не тот, кто в действительности управлял автомобилем!

Все части статьи 14-2 не согласуются между собой и даже противоречат одна другой. При желании в любом конкретном случае можно применить любую из них! (Разумеется, желании полицейского, а не водителя).

Однако окончательно заколачивает гвоздь и расставляет точки под знаками вопросов статья 122 того же КУоАП, перечисляющая все возможные виды нарушений ПДД и размеры штрафов, которые за это предусматриваются. Именно их КМУ с подачи МВД собирается многократно взвинтить. Самая забавная юридическая штучка в ней — не содержание, а примечание. Суть его, с одной стороны проста, как валенок, но с другой — противоречит здравому смыслу и формальной логике: если указанные в статье нарушения совершены лицом, которое управляло автомобилем в момент нарушения, то нарушитель — именно это лицо, но если это же нарушение зафиксировано в автоматическом режиме, то нарушителем является тот, на кого зарегистрирован автомобиль! Если бы авторы законопроекта ознакомились с вышеуказанным решением КСУ, то они бы знали, что Суд этим решением также установил, что субъектом, который подлежит административной ответственности, может быть только физическое лицо, а не какая-нибудь макаронная фабрика. Юридическая простота, которая хуже воровства.

Зачем тут, спрашивается, Конституционный Суд, с его высокими правовыми размышлениями и выводами? Какая презумпция невиновности? Все это — чушь собачья: Арсен Борисович сказал, Владимир Борисович подал, а Верховная Рада дружно нажала на кнопки — вот она, истина в последней инстанции!

Сочувствуем, но вы — в базе

Наивно полагать, что владельца авто спасет упомянутое решение КСУ — судя по Постановлению КМУ № 883 никто и не собирается устанавливать "личность нарушителя"! Все рецепты министра МВД сводятся к предложению: напишите заявление, что вы признаете свою вину. А как же будет действовать Нацполиция, если "виновный" не написал заявления? Да просто — по давно известной статье 258 КУоАП: "В случае выявления административного правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированного с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств… протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Копии постановления … направляются лицу, привлекаемому к административной ответственности, в течение трех дней со дня вынесения такого постановления".

То есть, без лишней бумажной волокиты некое лицо получит постановление о немалом штрафе. Однако этот пассаж не определяет самое интересное — как будет определяться это "привлекаемое лицо"? Конечно, здесь нарушен и принцип презумпции невиновности, и элементарная логика — лица нет, оно — неизвестно, но оно — привлекается! Однако, как видим, полицию это совершенно не волнует! Выходит, "Порядок обращения лица" из Постановления КМУ № 883 написан лишь для отвода глаз доверчивых автомобилистов — штраф повиснет на владельце автомобиля. Главное здесь — "Порядок функционирования системы фиксации", — именно он запускает систему автоматического взимания штрафов! А вся процедура уже давно "забита" в КУоАП и именно ею, без лишних церемоний будет пользоваться Нацполиция. Собственнику автомобиля или водителю евробляхи придет постановление со штрафом и ему останется написать "явку с повинной" и заплатить штраф (даже, если не он был за рулем) или в один прекрасный день его остановят (с помощью тех же средств автоматического наблюдения) и арестуют машину за неуплату штрафа со словами: "Сочувствуем, но вы — в базе"…

Самый справедливый украинский суд

Существует единственный способ восстановить справедливость и оспорить штраф, основанный на анонимной автоматической фиксации — обратиться в суд. Как это работает, я прочувствовал на собственной шкуре.

Накануне Благовещения 2016 г., после полудня, я не нашел свою машину, оставленную на полосе общественного транспорта среди множества других машин (кем — не уточняю преднамеренно!). В момент обнаружения пропажи мелькнули три мысли: 1) украли! 2) на пенсию другую уже не купить! 3) какие сволочи — других машин им было мало? Однако нашлись добрые люди, которые "успокоили" — машину эвакуировали.

В управлении Нацполиции г. Киева лейтенант И.Бондарева вынесла "Постановление по делу об административном правонарушении". Рассмотрев материалы "дела", лейтенант И.Бондарева установила, что А.Сергиенко, управляя транспортным средством, номерной знак такой-то, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 122 КУоАП. Из материалов "дела" лейтенант Бондарева предъявила фото пустого автомобиля и копию акта осмотра и временного задержания. Ни протокола, который необходимо составить в обязательном порядке (ст. 254 и 256 КУоАП), ни какого-либо другого документа, который устанавливал бы личность нарушителя — не было. Сама И.Бондарева на месте правонарушения тоже не присутствовала. Откуда же тогда она узнала, кто именно "управлял транспортным средством"? Этот вопрос остался без ответа…

Здесь мы имеем полную аналогию с автоматической фотофиксацией, в ближайшем будущем ожидающей всех водителей страны — постановление о штрафе с фотографией автомобиля, "совершившего административное правонарушение". Поэтому, думаю, будет интересно, как проходила попытка восстановления справедливости.

Рядом с рабочим местом лейтенанта И.Бондаревой оказался столик некоего частного предприятия, принимавшего платежи за эвакуацию — 720 грн. (в два раза дороже, чем у аналогичных контор) и пребывание автомобиля на штрафплощадке — 144 грн. за пять часов. Оказалось, что для его возврата в первую очередь надо заплатить эти суммы, почти вдвое превышающие сам штраф — 510 грн. Забавно, что расценки эти взяты не с потолка, а утверждены МВД еще во времена В. Януковича, но система продолжает работать и при новом министре, и новой власти.

Кое-что интересное выяснилось и при изучении законодательства — согласно требованиям ст. 265-2 КУоАП автомобиль может быть эвакуирован лишь тогда, когда он существенно препятствует дорожному движению. Далее статья содержит императивную норму, которая запрещает эвакуацию машины: "В случае если размещение задержанного транспортного средства существенно не препятствует дорожному движению, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения на специальную площадку".

Возникает вопрос, что вкладывается в понятие "существенно препятствует"? Здравая логика подсказывает — если автомобиль перекрывает улицу так, что никто не может проехать, создает затор или стоит так, что трамваи или троллейбусы не могут проехать, это — существенное препятствие. Улица, откуда эвакуировали авто, имеет одностороннее движение в три, а местами и четыре(!) полосы, ни трамваи, ни троллейбусы по ней не ходят, более того раздел статистики на сервисе "Яндекс-пробки" показывал, что там никогда не бывает заторов, только затрудненное движение в часы пик (но не в час дня!) Все эти аргументы — нарушение процедуры, неустановление личности нарушителя, более чем сомнительная потребность в эвакуации — были представлены в Святошинский районный суд Киева.

Разбирательство тянулось так долго, что за это время можно было и родиться, и умереть, судебные заседания переносились несколько раз, а все сроки взыскания штрафа истекли. Наконец, суд в составе председательствующей Ульяновской О.В. и секретаря Чернышук К.О. оставил исковые требования… без удовлетворения. Не только аргументы заявителя, но и мнение Конституционного суда Украины во внимание приняты не были. Если у кого еще остались иллюзии и надежды, что самый справедливый украинский суд примет их сторону — Бог им в помощь.

Что в сухом математическом остатке? Государство взяло на себя все судебные издержки, штраф в 510 грн. в госбюджет так и не поступил, зато некое ЧП, не особо напрягаясь, получило 864 грн. за полдня "работы". Учитывая, что по всей стране таких "бескорыстных" помощников Министерства внутренних дел — не счесть, выходит, что система обеспечения безопасности дорожного движения работает, в первую очередь, в пользу таких маленьких ЧП, за которыми, надо полагать, стоят немаленькие люди.

Когда система автоматической фиксации наберет обороты, трудно даже вообразить, какие денежные реки потекут в карманы тех, кто сидит на этой схеме. Немалая сумма штрафов, кроме того, официально пойдет в МВД — напрямую или через госбюджет.

О том, что взвинчивание штрафов будет провоцировать водителей давать взятки, а полицейских — подвергать искушению их брать, можно даже не упоминать…

Ключевой вопрос

Все эти "прекрасные" перспективы отходят на задний план перед главным вопросом — дадут ли нововведения результат? Снизятся ли смертность и травматизм на дорогах? Ведь помимо автоматической фиксации КМУ предлагает кардинально усилить наказание за нарушения, которые на камеру зафиксировать нельзя — вождение в нетрезвом виде, "под наркозом", без водительских прав и т.п.

Для ответа надо, вероятно, определить ключевые причины ДТП с трагическими исходами. Если не устранить их, то формальное увеличение штрафов, как показывает зарубежный опыт, не даст результатов.

Авторы нововведений надеются, что снижение максимально допустимой скорости с 60 до 50 км/час существенно повлияет на число летальных исходов при наезде на пешеходов, при этом называются цифры 82% и 20% соответственно. Однако многие источники утверждают, что наезд и при скорости 50 км/час дает 50% летальных исходов! Но это ограничение на самом деле — фиговый листок: допустимые +10 км/час, освобождающие водителя от штрафа, дают те самые 60 км/час! Более того, пока эта норма не введена в КУоАП и действует старая — +20 км/час, даже за 70 км/час никто штрафовать не будет!

Однако и штрафы не спасут украинцев. Оказывается за 9 месяцев 2017 года, их было выписано на 352 млн. грн., а реально оплачено в 10 раз меньше — 31 млн. грн. (8,7%). Чего же их бояться при таких показателях? До тех пор, пока водитель не будет стоять перед выбором — ехать по правилам или платить штраф, любые ограничения и фотоштучки результата не дадут.

В Украине наиболее опасными считаются магистральные трассы: Киев—Одесса, Харьков—Киев—Чоп, Кропивницкий—Стрый, Киев—Ковель—Ягодин, Львов—Мукачево, Мелитополь—Одесса. И это — совершенно закономерно: практически все они проходят через села, города и поселки, где отсутствуют подземные или надземные переходы, ограждение трассы и т.п., а если что-то и есть, то местные жители зачастую этим пренебрегают. Не пора ли центральным и местным властям обратить внимание именно на эту проблему? В XXI веке просто дикость, когда магистральное шоссе идет по главной, — не огражденной ничем! — улице села.

Надежнее всего человека защищает не соблюдение правил, не боязнь штрафов, не пресловутая фиксация в автоматическом режиме, а инженерные и технические решения, которые минимизируют риски. Это — ограждение трасс, разделение встречных полос отбойниками, освещение дорог, внятная разметка, понятные и удобные указатели, "лежачие полицейские", подушки и ремни безопасности, объездные дороги и, в конце концов... Эти способы решения проблем безопасности на дорогах известны всему миру, но почему-то неведомы нашим министрам…

В цивилизованных странах не менее 15% бюджета строительства и капитального ремонта дорог идет именно на эти цели, у нас же власть и прихлебатели неуемно пиарятся, бессмысленно взвинчивают штрафы, зарабатывают на тендерах и потихоньку наживаются на схемах с эвакуацией. Все это, увы, — признак страны нецивилизованной.