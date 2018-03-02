 Следующий номер Зеркала недели - Внутренняя политика Украины – аналитика, статьи, эксклюзивы - zn.ua

Следующий номер "Зеркала недели"

2 марта, 22:31 Распечатать

10-й номер еженедельника "Зеркало недели" выйдет 17 марта.

© Василий Артюшенко, ZN.UA

Следующий 10-й номер еженедельника "Зеркало недели" выйдет 17 марта. 

Желаем нашим читателям пережить весенние морозы и в хорошем настроении отметить 8 Марта!

Мы остаемся на связи!

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