Синдром Смелянского

Как только ни обосновывают свои нескромные зарплатные "хотелки" украинские министры, их замы, руководители госкомпаний и вуайеристы из наблюдательных советов.

От банального "не хватает на содержание семьи" и до высоких темпов роста ВВП (интересно, где они их обнаружили и когда те успели существенно повлиять? Да и при чем здесь вообще ВВП?). По их логике, они и их семьи, несмотря ни на что, должны (заслужили) жить достойно, ни в чем себе не отказывая. И это обязательное условие они выставляют сейчас, когда уселись в свои кресла и получили рычаги влияния. Хотя ведь наперед знали, на какую зарплату устраивались, и что должны будут делать. Вдумайтесь, денег хотят не за работу (зарплату нужно заработать), а за службу на благо нищего народа, который собирает госбюджет по принципу "с миру по нитке — голому рубашка". Ежемесячные премии в 100 и 200% от оклада стали для чиновников обыденностью — выписываются даже без объяснения за что.

А руководители госпредприятий (зачастую убыточных) вообще возомнили себя не иначе как топ менеджерами крутого бизнеса, и получать хотят соответственно. И получают ведь. Поступлений в госбюджет нет, а деньги им — пожалуйста. Зарплата-2020 главы "Укрпочты" Игоря Смелянского в размере более чем 1,89 миллиона гривен в месяц стала для них воплощением желанной "рыночной" зарплаты в Украине. Увы, это не так. Мы вам покажем, что с рыночной зарплатой эти цифры имеют мало общего, а последствия могут быть чреваты как для Украины, так и для "Укрпочты" в частности…

Зарплатный рекордсмен

Кстати, для прессы эти последствия уже наступили. Журналистам известно, что стараниями главы "Укрпочты" пошатнулись ряды украинских печатных изданий — падение бумажных тиражей составило 30%. Этому способствовало не только развитие Интернета, но и "необоснованное повышение тарифов на доставку печатных СМИ, невыполнение договоров и несвоевременный расчет с редакциями газет за подписную кампанию, конфликтность и нежелание вести диалог с медиа-отраслью". В апреле 2019 года Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) даже включил Игоря Смелянского всписок "Врагов реформирования прессы".

На очереди доставка пенсий — тут намерения "Укрпочты" поднять тарифы звучат уже почти как угроза. (Причем обращена она правительству, которое и назначает зарплату главному почтовому менеджеру). А еще — массовая распродажа "неиспользуемых" активов "Укрпочты", включая здание Почтамта на Крещатике. Понятно, что после распродажи чистый доход "Укрпочты" вырастет (хотя прибыль традиционно останется под вопросом) и, как следствие, Кабмин, руководствуясь своим постановлением №859 от 19.05.1999 г. назначит еще большую зарплату Смелянскому. Старики останутся без прессы, им никто не принесет пенсию, но кого это волнует?

Разве нам нужно чтобы зарплата рядового работника "Укрпочты" составляла нищенские шесть тысяч гривен, при том, что его шеф (бахвалящийся наличием американского паспорта) зарабатывал на управлении государственной собственностью порядка 79 тысяч долларов США в месяц (почти миллион долларов в год)!? Размеры зарплат отличаются более чем в 300 раз! Какое-то специфическое "заробитчанство" — жить в отрыве от семьи, но при этом зарабатывать в 2,4 раза больше, чем действующий президент страны №1 в мире — США (400 тысяч долларов в год). Впрочем, Смелянский считает, что его зарплата стоит его самоограничений: "Честно декларирую, налоги плачу. Основные средства — это на детей. Потому что я и жена работаем. Вы же каждый день видите своего ребенка, а я — нет. Это сколько стоит?". А сколько это стоит врачам "скорой"? Добросовестным учителям? Воинам ООС?

"Косая" методика и рыночные зарплаты

При всех зарплатных рекордах довольно странно выглядит, что зарплата главного почтового менеджера Украины ускоренно растет (в 2018 г. — 572 тыс. грн в месяц, в 2019-м — 1,43 млн, в 2020 г. — 1,89 млн грн), чистая прибыль предприятия тоже ежегодно и существенно увеличивается, а "Укрпочта" фиксирует убытки. К примеру, в 2017 г. она получила 203 млн грн убытка, в 2018-м увеличила чистый убыток в 2,6 раза — до 536 млн грн. А прибыль за 2019 г., зафиксированная вфинплане "Укрпочты", составила жалкие 895 тысяч гривен, то есть меньше месячной зарплаты руководителя в 2019 году. Чудеса, да и только!

Пора Кабмину осовременить методику расчета вознаграждения менеджеров госпредприятий. Ведь в методике максимально допустимый размер должностного оклада руководителя предприятия может в 200 раз (максимально) превышать минимальный оклад работника основной профессии (и это только оклад, а к нему полагается месячная премия и доплаты, вкупе увеличивающие оклад приблизительно в 3 раза), если стоимость активов предприятия превышает 30 миллиардов гривен. Но ведь за 20 лет действия постановления №859 гривна обесценилась в восемь раз, и таких предприятий стало, соответственно, намного больше, чем в 1999 году, когда за доллар давали аж четыре гривны. Логично, что максимальных зарплат теперь "заслуживают" даже те менеджеры, которые раньше о них и не мечтали.

А если говорить о рынке и реальных зарплатах на нем, то редакция располагает результатами сравнительного анализа компенсационных пакетов высшего руководства крупных компаний в Украине с оборотом более полумиллиарда долларов. Анализ выполнен компанией EY, данные представлены по состоянию на 30.11.2018 г. с учетом запланированного повышения заработных плат. В результате статистическое среднее значение совокупного вознаграждения руководителей высшего уровня составило 12,7 миллиона гривен в год. В данном случае зарплата И.Смелянского (22,7 млн грн в год) выглядит сильно переоцененной относительно рынка. Ведь только 10% крупных коммерческих компаний на рынке Украины позволяют себе платить руководству суммы, сопоставимые с зарплатой главы "Укрпочты". И, главное, платят они такие деньги за соответствующие доходы в работе компании, а не за убытки.

И славы и денег

А еще заоблачные зарплаты руководителей госпредприятий мешают работать чиновникам, в ведении которых находятся эти госпредприятия. Им ведь тоже хочется и хочется все больше. Ведь ценят себя, любимых, они никак не меньше. На этой неделе инфицирование бациллой "зарплатного синдрома" привело к скандалу в Кабмине. Всплыли декабрьские зарплаты и невиданные ранее повышения в министерствах.

Началось с, на первый взгляд, не очень доходного Министерства культуры. Служба информации НСЖУ сообщила, что министр Минкульта Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер декабрьской заработной платы на сумму, превышающую 2 миллиона гривен. Примечательно, что на фоне зарплаты своего первого зама (405 тыс. грн) и госсекретаря министерства (498 тыс. грн) декабрьская зарплата министра культуры (113 тыс.) выглядела не так впечатляюще. Интересно также, что потребность в высоких зарплатах министерства В.Бородянский пытался парировать: "Я считаю, что государственная служба должна быть почетной работой, куда мы обязаны привлекать лучших специалистов с рынка Украины. А для того, чтобы действительно привлекать лучших, мы должны предлагать им даже лучшие условия, чем те, которые им предлагают на рынке коммерческих компаний".

Наверное, именно поэтому среднемесячный доход его первого зама на предыдущем месте работы составлял скромные 164 тысячи гривен, а госсекретаря в том же министерстве — 89,5 тысячи.

Дальше пошло и поехало — декларации чиновников за прошлый год засветили их зарплаты. Повышение зарплат министрам и их заместителям состоялось во всех министерствах. В среднем повышение составило 3,5–5 раз. Теперь нужно ждать повышения зарплат народным депутатам. Причем скандал, который подняли журналисты, судя по всему, никого не остановит. Вряд ли остановит рост зарплат и сетка окладов топ-чиновников с премиями в 200%, которую с целью притушить скандал поспешил разработать Кабмин.

Непонятно, на что рассчитывает в этой ситуации, премьер-министр, с которым все это должны согласовывать. Откуда главный хозяйственник Украины собирается на все эти пожелания брать деньги? Из дырявого госбюджета? Есть опасения, что в сложившемся хаосе государство даже ожидаемый бюджет не соберет с обворованного и обозленного населения. И тогда ручной режим распределения средств, имевший место в конце 2019 года, в сравнении с бюджетированием 2020-го может показаться детской игрой на лужайке.