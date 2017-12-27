С миру по чуду...

Замечательный философ Антисфен Афинский когда-то создал знаменитую школу киников. Само слово "киник" походило от древнегреческого слова κύων — "собака". Учитель Антисфен сам называл себя "истинным псом" и призывал учеников "жить подобно собакам" — ценить простоту и естественность, пренебрегать условностями, легче относиться к трудностям, уметь защищать себя, быть верным и отважным.

Как ни странно, именно от идеалистического кинизма взял свое начало прагматичный цинизм. В результате "модернизации" антисфенова учения благородное пренебрежение к условностям превратилось в "благодатное" презрение к морали.

"Государства погибают тогда, когда дурных перестают отличать от хороших", — говорил Антисфен.

Отличать хорошее от скверного значительно сложнее, когда цинизм становится государственной идеологией. Когда любой ценности пытаются приклеить ценник. Когда одиноких носителей идеалов затаптывают тучные стада "разносчиков месседжей". Когда "хвост виляет собакой", и серьезные проблемы "залаиваются" надуманными поводами. А еще один год упущенных возможностей подается как очередной год "серьезных успехов".

Мы не станем оценивать год уходящий, мы попробуем заглянуть в год грядущий.

Что сулит нам 2018-й? Какую главную задачу предстоит решить в ближайшие 12 месяцев? Какого чуда мы ждем от Года собаки? Мы решили адресовать эти вопросы людям, чье мнение, с нашей точки зрения, представляет интерес, а слово имеет вес. Людям, очень разным, но в равной степени самодостаточным. Как ни относись к тому или иному участнику опроса ZN.UA, любому из них сложно прицепить кличку прикормленной собаки, облаивающей гордо шествующий караван.

Вы сможете самостоятельно оценить степень искренности наших респондентов. А также по своему усмотрению ранжировать озвученные ими задачи по уровню важности и степени выполнимости.

Трудности легче преодолевать, когда они названы по имени.

Как замечал все тот же Антисфен, "трудности похожи на собак: они кусают лишь тех, кто к ним не привык". Нам не привыкать к трудностям. Нам надо привыкать к необходимости их преодолевать.

В грядущем Году собаки всем верным и отважным еще только предстоит собраться в стаю. Чтобы сообща защитить страну не только от внешнего врага, но и от разжигаемой внутренней войны всех против всех.

Гражданскому обществу пора матереть. Цепным щенкам демократии — время отращивать клыки и когти. Если хотим победить.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

— Окно возможностей и здравых стратегий Украины накануне предвыборной ярмарки стремительно закрывается. Могут коллапсировать и все те позитивные тенденции и достижения в стране, которые, благодаря власти и вопреки ей, — есть, и начинают работать во благо. Важно их сохранить и не разменять в предвыборном политическом угаре популизма и войны всех против всех.

Пока есть время, важно не упустить шанс и реализовать реальные возможные стратегии развития страны — путем консолидации украинских пассионариев и украинской элиты.

Нельзя в очередной раз разменять шанс на личные проекты и амбиции.

Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело.

Передо мной, как министром, в 2018-м — много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО — до создания (это новация) новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Чудо? Включаю я телевизор — а там президент моей страны выступает с новогодним обращением, и говорит о необходимости конституционных изменений и устранения дуализма власти, как основы дисфункции управления и коррупционных рисков…

Очень бы хотел такого чуда!

Юрий Андрухович, писатель

— Если в измерении страны (а речь идет, наверное, прежде всего о ней, поскольку она у нас весьма проблемная), то ее и наша задача остается в целом неизменной — выстоять.

При этом хорошо бы учитывать, что в силу летосчисления после 2018 г. наступит 2019-й, а это означает: к традиционным уже испытаниям с внешне- и внутреннероссийской стороны в полную силу добавится еще одно, не в меньшей степени сокрушительное: открытая (молчу о скрытой) предвыборная борьба, больше похожая на войну всех против всех, бессмысленную и беспощадную. Желание удержать власть любой ценой может перевесить все иное — и "европейский прозападный выбор", и трезвый практический ум. Специфика уходящего года лично у меня такая, что свое сдержанно-положительное отношение к настоящей власти ("А покажите мне лучше этих!") я в последние месяцы теряю во все более быстром темпе и не могу исключить, что ближе к выборам (то есть уже в следующем году) это отношение мутирует в свою противоположность: "Неважно, лучшие ли — но лишь бы не эти!"

Таким образом, задача — предотвратить эту экстрему как внутри страны, так и в себе самом. Не давать власти сойти с ума окончательно и уверовать в волшебную силу именно силовых административных инструментов — вроде резиновых дубинок и водометов.

Себе тоже не позволять сойти с ума и сохранять не только спокойствие, но и ясность ума. Хотя бы для того, чтобы мой и иже со мной выбор даже в такой адски запущенной ситуации был и спасательным, и оптимальным.

Какого же чуда я ожидаю в 2018 году? Если я скажу, что вывода российской армии с наших территорий, то покривлю душой. Боюсь, что для этого чуда время в 1918-м еще не наступит. На поражение Путина на президентских выборах также не надеюсь.

Понемногу перестаю надеяться на тюремное заключение величайших привластных коррупционеров — не только из власти нынешней, но даже и из бывшей. Тем более — заключения не только организаторов, но даже и исполнителей расправы над Майданом.

Поэтому мои представления о чуде значительно скромнее. Например, тяжелое противотанковое вооружение от США. Ну, хотя бы оно.

Ринат Ахметов, владелец компании SCM, президент футбольного клуба "Шахтер"

— Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают.

Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост. И я хочу сказать, что наша Группа будет продолжать делать всё для экономического роста страны. Будет делать всё, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, а значит — жили счастливо.

Святослав Вакарчук, музыкант, общественный деятель

—Самое главное — избежать соблазна провести 2018-й так, будто уже идет предвыборная кампания. Я понимаю, что задача непростая, но если удастся избежать этой ловушки как гражданскому обществу, так и власти, оппозиции, то есть шанс достичь многих важных целей, которые дадут конкретные положительные результаты для граждан страны. Если же нет, мы рискуем потерять даже то, что имели.

Буду откровенен: очень хотел бы, чтобы все ключевые игроки в политике Украины в следующем году смогли хотя бы в общих чертах договориться между собой по наиболее принципиальным для страны вопросам и иметь общую позицию. На рациональном уровне не вижу причин, чтобы это произошло, поэтому как человек, который любит свою страну и искренне этого хочет, отнесу это к категории ожидаемого чуда.

Василий Гацько, лидер партии "Демократический альянс"

— 2018-й — год для того, чтобы договориться о нашей стране. Не то чтобы в 2018 г. как-то особенно благоприятно расположились звезды. Нет, просто мы не сделали этого раньше.

Договориться нужно о том, как хрупкое ныне государство сделать крепким. О том, как из страны, балансирующей над пропастью, стать страной, прочно стоящей на ногах. О том, как из плетущихся позади вырваться в круг немногих, кто расталкивает лидеров.

Мир не стоит на месте. Он стремительно развивается, конкурируя за таланты, технологии, ресурсы. И в этой глобальной конкуренции сегодня нет такого игрока, как Украина. Мы — те, за чей счет банкет.

2018 год и может, и должен стать годом постановки цели.

Но кто должен договориться о том, какую страну построить и как?

Прежде всего, те, кто между хлебом и свободой выбирает свободу. Те, кто понимает, что патернализм должен получить свой предел дозволенного. Те, кто осознает, что страна свободных, образованных, зажиточных граждан — наш общий интерес. Те, кто в образе всадника из индейской мудрости "Если ты заметил, что скачешь на дохлом коне, слезь с него" узнает правящий класс Украины. И, собственно, те, кто готов делать свой вклад.

Такие есть везде. И среди духовенства, и среди интеллигенции, среди молодых и постарше, среди предпринимателей и тех, кто работает в их командах, в среде общественных деятелей и даже среди политиков.

Договориться о стране — это первый важный шаг. А второй — перейти к реализации договоренности. 2019 год — нам в помощь. Президентские и парламентские выборы тоже сгодятся для ее поэтапного воплощения.

Давайте договариваться!

Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ

— 2018-й — год столетия Национальной академии наук Украины и столетия великого украинского ученого Бориса Евгеньевича Патона, ее президента. Это также год столетия со дня основания моей alma-mater, Днепропетровского национального университета. И если наука и образование станут в 2018 году одним из основных факторов строительства единой, сильной Украины — буду рассматривать это как чудо.

Анатолий Гриценко, лидер партии "Громадянська позиція"

—Все важные проблемы уходят на второй-третий план по сравнению с падением духа, массовым недоверием и неверием людей в свои силы, в возможность нормально жить и реализовать себя в нашей стране. Украина подошла к черте, за которой — массовая депрофессионализация, деморализация, депопуляция и дезинтеграция государства. Нам нужно отойти от пропасти, включить второе дыхание, поверить в самих себя и в будущее нашей страны. К концу года, предшествующего смене власти, общество должно увидеть внятную и убедительную альтернативу власти нынешней. Да, на фоне многолетней практики предательств и обманов, выдвижение от демократической оппозиции вместо полутора десятков (щоб понадкусювать) одного единого кандидата (дабы победить и, главное, потом реализовать обещанное) — выглядит, действительно, как чудо. Но мы все, для кого Украина — родная земля, а не пастбище, должны сменить короны на упряжку. Формирование команды, способной убедить, победить, перехватить штурвал и выверенными движениями перейти из пике в режим набора высоты — в этом вижу главную задачу 2018-го.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

— Чего я жду от следующего года? Прежде всего хочу, чтобы в Украине было мирное небо. Чтобы не гибли каждые день наши ребята. И, конечно, как всякий человек, хочу, чтобы мои родные и близкие были здоровы, чтобы дома были любовь и понимание, тепло и уют.

Хочу, чтобы жизнь в нашей стране менялась в лучшую сторону. По сути, именно в этом состоит моя главная задача как премьера. И я считаю, что превратить Украину в экономически сильную, успешную страну — абсолютно реально. У нас все для этого есть, и не нужно для этого чуда. Нужны лишь ежедневные системные усилия. Нужно, чтобы мы все объединились ради этого, отбросив в сторону искусственные противоречия и личные амбиции. Нам также нужна вера в свои силы. И, конечно, немного удачи. Я понимаю, что от меня, от правительства люди ждут решения множества проблем. В том числе проблем, которые не решались годами. Это — непросто. Но кто бы что ни говорил, как бы ни критиковал, а наш караван идет. Нам уже второй год удается удерживать устойчивый экономический рост. Он пока невысокий, но это основа, чтобы двигаться дальше. Начинают оживать наши предприятия и создаваться новые, а это — новые рабочие места. Мы начали восстанавливать справедливость в оплате труда и пенсионном обеспечении, повышать социальные стандарты. Ремонтировать дороги, модернизировать инфраструктуру, наращивать мощности нашей энергетики и добычу собственного газа. Мы дали старт важным системным изменениям в здравоохранении, образовании, социальной защите, экономике.

Это — первые шаги. Уверен, что в следующем году мы усилим наметившиеся тенденции — в экономике, в политике, в наших международных делах. И я очень хотел бы, чтобы эти позитивные изменения в следующем году становились более ощутимыми для людей. Вот это и есть ключевая моя задача, как главы правительства, на следующий год.

Сергей Жадан, писатель

— Мне кажется, самой главной (и самой трудной) проблемой будет возможность (или невозможность) общественного согласия. Я говорю сейчас не о согласии с той стороной — я говорю о согласии и сотрудничестве между нами, теми, кто, в принципе, исповедует сходные принципы и придерживается сходных убеждений. Как-то так случилось, что на четвертом году войны мы, как никогда, разделились и рассорились. Это трудно объяснить рационально. Можно, конечно, искать причину в коварстве врага, который нас успешно и эффективно между собой сталкивает, но, если уж быть откровенными, нужно, наверное, признать: мы сами, собственными руками, по своей воле лишаем себя будущего, лишаем себя шанса. Хочется лишь надеяться, что некие инстинкты самосохранения сработают, и мы достойно выйдем из этой ситуации. Хотя просто это не будет.

Чуда я не ожидаю. Скорее, рассчитываю на добросовестность и ответственность своих соотечественников. И полагаюсь на собственные силы. Больше полагаться не на что.

Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета

— На самом деле экзаменационных билетов перед нами много, и на каждом из них можем "засыпаться". Есть задачи вечные, а именно: как стать государственным народом и приобрести надлежащую политическую культуру? Здесь тестирование не имеет смысла, поскольку ответ " Сделано" невозможен в принципе.

Но одну проблему все же выделю: в 2015 году я обозначил ее известным термином "ловушка проложенной колеи" (path dependence trap). Лыжнику значительно легче идти по готовой лыжне, чем прокладывать ее самостоятельно. А если уж он идет по старой лыжне, то направление движения задает она, а не лыжник. Сейчас в Украине на этого лыжника похожи все: президент, народные депутаты, политические партии, протестные движения, ну, и в целом мы, родные, то есть гражданское общество. Поэтому главная задача на 2018 год — все же вырваться из проложенной колеи, ибо для нас она — как русло Ниагары.

В теории биологической эволюции подобная задача решается тем, что после многочисленных безуспешных мутаций "вдруг" происходит успешная комплексная мутация, и на арену выходит уже готовый новый биологический вид с элементами, уже подогнанными друг к другу.

В нашем случае должна была бы появиться группа политических пассионариев с уже готовой программой трансформации страны (но не теми декоративными словесными плахтами, висящими на стенах избирательных участков под названием "Политическая программа партии"). Ею не станет какая-то "спасательная" группа радикалов, поскольку стране нужен не эмоциональный надрыв, а ценностно зрелая и функционально эффективная альтернатива.

Сегодня также очевидно, что на полный "абордаж" Европа нас не возьмет. Ведь там также действует своя "ловушка колеи". Поэтому давайте наберемся уверенности барона Мюнхгаузена и вытащим себя за волосы сами.

Вслед за Мартином Лютером Кингом я также скажу: I have a dream. Что наступит день, когда молодежь в Украине наконец-то воспримет нынешний кризис не как причину для выезда из страны, а как стимул и шанс ее трасформировать. Каждое поколение призвано в чем-то отрицать своих предшественников. А что если и в самом деле в следующем году появится критическая масса тех, кому просто надоест жить в нынешней трясине? Глядишь, им по силам будет создать новый общественно-политический организм, в котором будут царить цивилизованные принципы, взаимное доверие и личная ответственность.

Только не говорите, что это "мечта отрезанной головы"…

Виктор Пинчук, бизнесмен и филантроп

— Для начала примем как аксиому, что нужно не чудес ожидать, а работать. Но если помечтать, с учетом этой оговорки, то вот некоторые чудеса на 2018 год, о которых я готов говорить публично.

В области правовой системы. Чудом для меня будет, если в Украине наконец начнет работать принцип верховенства права. Я считаю, что в наш больной организм для начала нужно вживить "цивилизационные импланты", которые будут благотворно влиять на остальное тело. Одним из таких "имплантов" может стать антикоррупционный суд. Также я не исключал бы участие английских судей в рассмотрении отдельных, наиболее показательных хозяйственных дел в Украине. Это даст огромный позитивный эффект для нашей политики, экономики, социальной сферы.

В области безопасности. Во-первых, я бы хотел, чтобы произошло чудо с Будапештским меморандумом, с 1994 года гарантирующим Украине территориальную целостность. Из листка бумаги он должен превратиться если и не в обязывающий документ, то, как минимум, в моральное обязательство для большинства из подписавших его стран-гарантов. Во-вторых, должна быть развернута беспощадная борьба против украинских чиновников всех уровней, наживающихся на войне. Это радикально повысит боевой дух на фронте и в тылу.

В международной политикея мечтаю, чтобы мудрые британские политики нашли способ отказа от Брекзита. Это имело бы фундаментальное положительное значение для Великобритании, Европы, всей западной цивилизации и, автоматически, для Украины.

В украинской же политикев 2018 году я никакого чуда не жду.

НО готов к чуду в 2019-м…

Андрей Садовый, мэр Львова

— Государство строится, прежде всего, на доверии граждан к государственным учреждениям и на взаимном доверии друг к другу. Это фундаментальный принцип успешных стран. У нас была уникальная ситуация после Революции достоинства, когда миллионы украинцев почувствовали, что это именно их страна, что они ее создают, что они ее защищают от агрессора. Многие государственные учреждения, в частности полиция и армия, получили небывалый кредит доверия. К сожалению, те, кто получил власть, не воспользовались этой ситуацией, чтобы модернизировать страну и войти в историю. Деньги, круговая порука и мелочное желание все контролировать оказались важнее.

Так что они решили вернуть ситуацию в дореволюционное состояние. 2018-й — решающий год, чтобы этого не допустить. Если мы не остановим коррупционный реванш в следующем году, то выборы в

2019-м станут формальностью. Всех неугодных к тому времени нейтрализуют, а контролируемые медиа и обнищание населения станут идеальной почвой для манипуляций и фальсификаций.

Ключевая задача на 2018 г. — объединить все здоровые силы в стране и снова дать людям чувство доверия друг к другу. Знаю, что это возможно, ведь это замечательное ощущение, и подсознательно все мы хотим иметь рядом плечо друга и побратима. Долой уныние и апатию! Жизнь одна, и ее нужно прожить ради великих мечтаний. Построить страну — уникальная возможность, выпадающая избранным поколениям. Чем не мечта, ради которой следует бороться!

Ахтем Сейтаблаев, кинорежиссер

— Лично я, как режиссер, жду новых вызовов, поиска новых смыслов, хочу выйти на новый уровень реализации замыслов.

Как гражданин — жду подлинных реформ, о которых так много говорится. Надеюсь, что реформы наконец-то приобретут целостный вид, конкретное содержание, что начнется полноценное воплощение стратегических программ, заработают механизмы контроля над выполнением обещаний. Надеюсь, общество наконец-то излечится от призрачных ожиданий спасителя или мессии. Это только подрывает веру в собственные силы и здоровое стремление объединятся ради достижения цели. Надеюсь, что в следующем году у депутатов уменьшится количество неоправданных выходных, что политики отучатся расточать время: его и так было потеряно много. Хотелось бы, чтобы политики не забывали: страна в состоянии войны, и чтобы осознание этого формировало их повестку дня, определяло их приоритеты. Война должна прививать особую ответственность за каждый сделанный шаг, а не служить прикрытием безответственности.

Хочу надеяться, что будет создан и эффективно заработает Антикоррупционный суд, что будет принят закон о легализации оружия, что будут сделаны шаги, которые приведут к внедрению прозрачного рынка земли, свободного от теневых схем.

Хочу верить, что наконец-то будут наказаны виновные в убийствах на Майдане, что справедливое наказание найдет всех, кто разжигал войну и способствовал оккупации; всех, включительно с теми, кто сегодня находится не на скамье подсудимых, а в депутатском зале. То, что этого до сих пор не произошло, очень показательный факт.

Что касается чуда — моя мечта известна: хочу, чтобы Украина как можно скорее вернула украденные украинские земли, в частности — мой родной Крым. А люди, живущие на оккупированных территориях, — как можно скорее вернулись домой. Ни секунды не сомневаюсь, что это произойдет, однако понимаю, что путь к этому — не простой и не быстрый. Понимаю, но мечтаю, чтобы это произошло уже в следующем году.

Однако, чтобы мечта осуществилось, надо не только говорить о возвращении, но и делать все ради него. Надо думать не только о территориях, но и прежде всего — о людях. Возвращение будет тяжелым и мучительным, а чтобы процесс был менее мучительным, о людях забывать нельзя.

Артем Сытник, председатель Национального антикоррупционного бюро Украины

— Понадобилось два года, чтобы появился первый реальный приговор в деле, переданном НАБУ и САП в суд. 15 декабря 2017 г. суд первой инстанции назначил двум работникам Одесского СБУ наказание в виде пяти лет лишения свободы. Это еще не победа (поскольку резонансные дела в отношении крупного должностного лица движутся в судах очень медленно), однако это — первый шаг, добавляющий детективам НАБУ и прокурорам САП мотивацию работать дальше. Конечно, мне бы хотелось, чтобы в 2018 г. таких приговоров было больше и чтобы они касались коррупционеров большего калибра.

Какого чуда лично я ожидаю в 2018 г.? Наверное, первого приговора топ-коррупционерам, вынесенного независимым Антикоррупционным судом. Сейчас нет ни суда, ни закона о нем. Но, при наличии политической воли, за год можно сделать многое.

Еще мне очень бы хотелось, чтобы парламентарии не занимались уничтожением НАБУ, а помогали нам работать эффективнее — например, предоставив, наконец, право на автономное снятие информации с каналов связи, поддержав другие важные изменения в законодательство, о которых мы говорим последние два года.

Было бы просто замечательно, если бы коллеги из других правоохранительных органов перестали беспричинно усложнять жизнь работникам НАБУ.

Однако самым большим чудом, наверное, было бы, если бы наш правящий политический класс перестал играть с огнем, постоянно надеясь на чудо, а научился бы вместо этого четко планировать развитие своей страны, добиваться поставленных целей и отвечать за последствия своих действий — так, как это происходит во всех развитых странах. А ожидание чуда… Его следует оставить для новогодних и рождественских праздников.

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина"

— Альберт Эйнштейн говорил, что жить можно двумя разными способами: либо считать, что чуда не существует вообще, либо верить, что вся жизнь вокруг нас — чудо. Впрочем, это вопрос личного выбора и индивидуальных мировоззренческих установок, это чудо, имеющее субъективный характер.

Никто не против найти под подушкой на Николая сумку с биткоинами. Однако в объективной, реальной жизни чудеса случаются крайне редко. Для меня чудо имеет практический и рациональный характер, ибо оно создается трудом реальных людей, его не нужно ждать — его нужно делать.

Мы часто вспоминаем о "сингапурском экономическом чуде", "южнокорейском экономическом чуде", "китайском чуде", ставших чудесами благодаря честному, изнурительному труду многих конкретных людей, воплощавших мечты. Именно такого чуда я желаю нашей стране: процветания, свободы, демократии, зажиточности и обыкновенного семейного, человеческого счастья.

Цирковые иллюзионисты сознаются, что за каждым легким и непринужденным фокусом стоят многочасовые тренировки, сложная техника исполнения и хитроумное оборудование. Так и в настоящей жизни: не бывает чудес без пота, тяжелого труда, старания, умения, профессионализма. Поскольку следующий год — это год начала президентской кампании, нам нужно открыть публичную, интеллектуальную дискуссию об очень конкретном и понятном каждому украинцу стратегическом плане возврата страны к успешной жизни. А затем — динамично воплотить этот план в жизнь. Вот это и будет чудо.

С другой стороны, мы, украинцы, действительно заслужили чуда. Именно чудом стало восстание целой нации против тоталитаризма, за свободу, волю и европейский выбор. Украинский народ — народ воли и свободы. И я признательна людям за способность на такие великие дела. Задачей же граждан, политиков, всего общества должно стать доведение этого чуда до логического и победного завершения. Именно "Украинское чудо" должно стать нашей стратегией, поскольку на "не чудо" нет времени. У нас нет ста лет, чтобы догнать США, и тем более — полутора века, чтобы приблизиться к Японии. Мы должны быстро и эффективно осуществить квантовый прыжок в прогрессе, преодолеть время, сделать настоящий прорыв в развитии, достичь высоких стандартов жизни. У нас есть шанс, чтобы начать преобразовывать свою страну с чистого листа — без идиотских советов извне, учитывая ошибки и успешные решения других государств, разрабатывая свои креативные решения наших проблем. Мы обязаны полагаться лишь на собственные национальные силы и ресурсы, ибо никому в мире, кроме нас самих, успешная Украина не нужна. Мы должны осуществить это чудо, потому что у нас нет другого выбора, и наша страна может стать положительным примером для мира.

Я желаю Украине мира. Никогда не смирюсь с тем, что лидер страны капитализировал войну и построил себе рентабельный бизнес на крови. Я молюсь за то, чтобы наши солдаты вернулись живыми домой. Есть все инструменты и возможности закончить войну. И мы с вами это сделаем. Мы непременно выстоим, все преодолеем и победим…

Гоголевский Вакула на Рождество не остановился ни перед чем, чтобы добыть черевички и осуществить свою мечту. Для украинцев нет никаких непосильных задач и непреодолимых преград или барьеров. Нужно верить в себя, в Украину, и все будет хорошо!

Влад Троицкий, режиссер

— В будущем году нам стоит наконец-то определиться, кто мы. Ответить на вопросы — "Что такое Украина? Кто такой украинец?" Как я, украинец, позиционирован? — к внешнему миру, к происходящему внутри страны. Определиться с маркерами и камертонами, определить, какими быть и к чему стремиться. Речь идет не о шорах, речь идет о параметрах мечты, не утопической, а четко очерченной, и в этом случае достижимой.

Есть немало успешных проектов, авторы которых уже реализуют свою мечту о новой, стильной Украине, выражают любовь к ней в осязаемой, практической форме. Пока это носит мозаичный характер, но если распространится на всю страну, станет мейнстримом, тогда исчезнет подогреваемое ощущение неизбежной катастрофы.

Последний "Гогольфест" носил название "Ковчег". Речь шла не столько о библейском нарративе, сколько о нынешних временах. Когда несется современный Потоп — поток фейковой, трэшевой информации, то пространство, которое вокруг себя сформируешь — информационное, коммуникативное, человеческое, — будет твоим спасительным ковчегом. И ты должен понять, что и кого ты возьмешь. Кого/что ты готов спасти. И кто/что необходимы не только чтобы спастись, но чтобы строить новое, вместо разрушаемого зловонным потопом. Возможно, будущий год станет годом формирования такого Ковчега.

Надеюсь, что украинцы чудесным образом перестанут считать себя лузерами, ощущать себя провинциалами, жить законами, правилами, логикой периферии. Рядом со мной множество людей, излучающих силу и уверенность, готовых к полету и к поступку. И нам в Вене, Париже, Вашингтоне почти с завистью говорят: "Вы транслируете энергию свободы, достоинства, дерзновения, которой нам порой не хватает".

Украина все еще не утратила шанс стать житницей новых смыслов.

Филарет, патриарх всей Украины-Руси

— Самая главная задача в следующем году — действовать, работать. Не только планировать, обсуждать, дискутировать, критиковать, а осуществлять. Ежедневно выполнять свою работу, не лениться, не искать оправданий в препятствиях или чьем-то сопротивлении. Потому что и препятствия, и сопротивление будут всегда, и они не могут быть поводом для бездеятельности.

Ведь мы легко находим советы для других, знаем, как кому-то надо выполнять его работу. Но так же ли легко мы можем найти мудрые советы для самих себя и тем более побуждать себя выполнять то, что необходимо?

Мудрость — одна из наивысших добродетелей, дар Божий, который нужно стремиться приобрести. Ибо мудрость — это знание правдивой цели и правильных средств ее достижения. Приумножение мудрости каждого из нас и народа в целом — это еще одна наша задача.

Из-за действия греха, из-за помрачения нашего ума, ослабления воли, изменчивости чувств мы часто не можем определить, что нам на самом деле нужно, что нам полезно, а что вредно. Зло мы воспринимаем как добро, а от доброго отворачиваемся, будто от злого.

Так что потребность для каждого из нас — стремиться к мудрости, чтобы уметь различать добро и зло. И не только различать, но и иметь силу воли добро воплощать в своей жизни, а зло — отбрасывать.

Пусть Господь поможет нам — каждому лично, обществу и Украине в целом — становиться мудрее и трудиться для

добра!