Реформа парламента как основа качественных изменений в стране

Украинский парламент на всех этапах современного создания государства играл ключевую роль.

Именно в стенах Верховной Рады была провозглашена независимость нашего государства, принимались все судьбоносные решения новейшей истории Украины. После Революции достоинства, когда большинство бывших высоких должностных лиц покинуло пределы страны, именно Верховная Рада Украины взяла на себя ответственность за ситуацию в государстве. За последние несколько лет парламент принял ряд системных реформаторских законов, оставаясь при этом и платформой для демократического обсуждения наиболее болезненных проблем общества.

Для меня большая гордость и честь возглавлять Верховную Раду — символ украинской демократии и государственности. Но моя должность — это и серьезный вызов. С одной стороны, перед парламентом стоит масштабная повестка дня законодательных изменений в стране, требующая консолидации депутатов разных фракций. С другой — качество работы украинского парламента, его эффективность и понятность для граждан должны быть еще выше, чтобы отвечать уровню современного демократического представительского органа. Учитывая это, надо признать, что недостаточный уровень доверия граждан к Верховной Раде, который нам показывают социологические опросы, небезоснователен. Именно поэтому нам нужно реформировать украинский парламент. Время для этого наступило давно, и совершенствование рабочих процессов внутри Верховной Рады, повышение качества ее законотворческой работы и эффективности функционирования стало одной из важнейших задач для меня на должности председателя.

Реформа парламента — многосложный, многомерный и длительный процесс. Во время подготовки модернизации Верховной Рады мы заручились поддержкой международных партнеров, которые помогли нам перенять лучший международный опыт парламентаризма. В 2015 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между ВРУ и Европейским парламентом относительно общих рамок парламентской поддержки и повышения институциональной состоятельности.

Ради поддержки имплементации меморандума Европейский парламент начал работу Миссии по оценке потребностей во главе с Петом Коксом, президентом Европейского парламента в 2002–2004 гг. Миссия совместно с экспертной группой ВРУ, в которую вошли лидеры парламентских фракций, представители гражданского общества, определила направления усиления институциональной состоятельности Верховной Рады Украины. Дорожная карта внутренней реформы и повышения институциональной состоятельности ВРУ стала результатом кропотливой работы миссии и открыла для нас уникальную возможность реформировать парламент по лучшим образцам. Рекомендации дорожной карты касаются всех его функций и взаимодействия парламента с другими ветвями власти и гражданами. Речь идет и о законотворческом процессе, и о приближении украинского законодательства к праву ЕС, и о соблюдении этических норм и стандартов, открытости института и т.п.

Без сомнения, воплощение амбициозной программы реформирования парламента требует немалых усилий, политической воли и консенсуса между политическими группами и фракциями. Именно через диалог и зачастую горячие дискуссии мы с коллегами согласовываем наработки, которые потребуют законодательных изменений. Как результат такой работы были зарегистрированы два законопроекта о количестве комитетов и о пропорциональном распределении мест в комитетах между фракциями и группами. Надеюсь, эти законопроекты будут рассмотрены в ближайшее время.

Следует отметить, что ряд предложений и рекомендаций дорожной карты реформ нам удалось реализовать и без законопроектов. Например, уже введен электронный документооборот. Ход обсуждения законопроекта отныне можно отслеживать даже на телефоне. Уже состоялись первые заседания комитетов "без бумаги". Мы ввели тематические заседания парламента, как это было предложено в дорожной карте, и уже есть положительные отзывы депутатов.

Еще одной составляющей повышения институциональной состоятельности Верховной Рады Украины является аппарат Верховной Рады, обеспечивающий ее жизнедеятельность. Его также следует модернизировать. Мы начали дискуссию о создании независимой парламентской службы, ведь такая служба имеет определенную специфику и требует особого подхода и урегулирования.

Нам удалось значительно продвинуться вперед в реализации рекомендации усилить контрольную функцию парламента над исполнительной властью, активизировать сотрудничество между профильными министерствами и ведомствами и комитетами парламента. Взаимодействие с органами исполнительной власти особенно важно для реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Надеюсь, что общая дорожная карта правительства и парламента позволит максимально быстро и эффективно воплощать наши обязательства на законодательном уровне.

Реформа парламента — это процесс, оказывающий влияние далеко за стенами здания на Грушевского. Критически важной является поддержка наших граждан, которые дали нам большой кредит доверия, и мы должны его оправдать конструктивными решениями. Верховная Рада сделала важные шаги ради повышения открытости, большего привлечения украинцев к работе законодательного органа. В конце 2017 г. была принята новая коммуникационная стратегия ВРУ. Надеемся, что наше общение с гражданами (то ли через журналистов, то ли через модернизацию и внедрение современных коммуникационных технологий) и значительно расширенный непосредственный доступ в здание парламента будут способствовать большему пониманию задач этого учреждения и доверия к Верховной Раде.

Хотя в конечном итоге успех реформы парламента зависит от воли и ответственности депутатов, аппарата ВРУ, а также постоянного контроля и привлечения граждан к этому процессу, мы очень ценим поддержку наших международных партнеров, в частности ЕС, ПРООН, США и других друзей Украины.

Наш парламент нуждается в изменениях, и я призываю всех народных депутатов, независимо от партийной принадлежности, а также общественность и экспертное сообщество объединиться и совместно воплощать решения для повышения институциональной состоятельности Верховной Рады. Эффективный украинский парламент — основа стабильности нашего государства, залог его постоянного развития. У нас есть замечательный шанс качественно изменить институциональную организацию Верховной Рады и значительно улучшить ее работу на основе внедрения лучших мировых стандартов функционирования парламента. Критически важно не потерять этот шанс и довести реформу Верховной Рады до успешного завершения — создать такие условия работы высшего законодательного органа, которые позволили бы ему, независимо от созыва и партийного наполнения, быть максимально эффективным и нацеленным на реализацию национальных интересов украинского общества.