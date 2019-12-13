Противодействие отмыванию средств: настигая Запад

Неделю назад Верховная Рада сделала очередной шаг по интеграции лучших практик предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Парламентарии поддержали закон, внедряющий новые подходы к регулированию соответствующей сферы.

Этот документ в случае его подписания президентом не только огорчит теневых дельцов, олигархов и "черных" нотариусов, но и поспособствует защите собственности рядовых граждан. Закон касается каждого, поскольку граждане постоянно осуществляют финансовые операции, покупают или продают имущество и т.п. И это не только правовые действия, осуществляемые на финансовых рынках, но и соглашения, которые обеспечиваются нотариусами, аудиторами, риелторами и др. Законом определяются реальные предохранители против незаконной перерегистрации имущества нотариусами и регистраторами, и в целом уделяется внимание вопросам утверждения собственности и получения правомерных доходов. При этом акцент делается на применении адекватных мер по идентификации уголовных активов и их недопущении в финансовую систему. Но обо всем по порядку.

Согласно преамбуле, этот закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. В целом, хотя и со значительным отставанием, но мы идем в тренде по установлению стандартов и содействию эффективному осуществлению правовых, регулятивных и операционных мер в борьбе с "грязными" деньгами. Как-никак с момента создания профильной международной организации FATF, которая занимается этими вопросами на международном уровне, прошло уже 30 лет. Фактически FATF является органом, который разрабатывает политику и непосредственно формирует перечень необходимых мер, подталкивая страны к осуществлению шагов по предотвращению и противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и подобным угрозам международной финансовой системе. Другими словами, эта организация разработала ряд рекомендаций для всех государств, которыми устанавливаются межнациональные стандарты. С официального веб-сайта FATF становится понятно, что это полноценный тренд не только среди развивающихся стран, есть также примеры среди государств с успешными экономиками (Сингапур, Норвегия, Испания). Впервые соответствующие рекомендации, а позже и оценки выполнения планов действий были опубликованы в 1990 г. Периодически их актуализируют согласно новым вызовам, встающим перед международной финансовой системой.

Не считаю себя профильным экспертом в вопросах предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) "грязных" денег. Более того, как выяснилось, в нашей стране принятие упомянутого закона не является первым шагом в соответствующей сфере. Еще в 2002 г. парламент принял первый закон против отмывания "грязных" средств. В дальнейшем этот акт существенно обновили в 2010-м и 2014 г. Это подтверждает, что пересмотр методов отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, как и контрмеры к подобным процессам, безусловно находятся на повестке дня. Конечно, если мы стремимся к западным практикам, а не к постсоветскому авторитарному управлению государством. Более того, даже недемократические режимы противодействуют соответствующим процессам, но с другой целью — не допустить смены режима. Инструментарий тот же, но цель несколько иная.

Однако вернемся к законопроекту, который в целом поддержала Верховная Рада 6 декабря. Основой для его принятия стала новая Директива ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, принятая в 2015 г. За основу были взяты международные подходы, в частности уже упомянутые Рекомендации FATF, Антитеррористическая резолюция Совета Безопасности ООН, Регламент ЕС по денежным переводам (2015), Конвенция Совета Европы о поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем (Варшавская конвенция 2010 г., ратифицированная в 2014-м), меморандумы с МВФ, Соглашение об ассоциации с ЕС, план действий по членству в НАТО, а также договоренности с Еврокомиссией о предоставлении макрофинансовой помощи на 500 млн евро.

Суть законопроекта заключается в широком перечне новаций, среди которых идентифицируем самые важные.

Во-первых, внедрение риск-ориентированного подхода (для субъекта первичного мониторинга, регуляторов) в оценке операций, где акцент будет делаться на степенях риска, а не на всех подряд трансакциях, где эти риски минимальны. Чем выше риск у клиента, тем серьезнее меры проверки операций. Заметим, что государство отходит от практики сплошного мониторинга операций рядовых граждан. Наоборот, осознавая, что все граждане являются участниками гражданско-правовых и финансовых отношений, этот закон создает инструменты для полноценной реализации своих прав и интересов именно добропорядочными гражданами, имея целью противодействовать преступникам.

Во-вторых, увеличение суммы пороговых трансакций с 150 тыс. до 400 тыс. грн, а также уменьшение количества критериев обязательного мониторинга с 17 до четырех: денежной наличности, вывода денег за рубеж, "черного списка" и PEP (политически значимых персон).

Будет предоставлено разрешение на дистанционную верификацию клиента, на что безусловно есть значительный спрос на финансовых рынках, использующих новейшие технологии. Открыть счет в банке, находясь дома за компьютером, с помощью дистанционной верификации с использованием электронной цифровой подписи — это практика дня сегодняшнего в развитых странах. Принятый Верховной Радой закон вводит такие процедуры и в Украине. Совершенствуются процедуры проверки конечных бенефициарных владельцев. Что касается PEP, то этот статус уже не привязывается лишь к трехлетнему сроку после увольнения, — акцент смещается на осуществление усиленных мер в зависимости от риска такого PEP, но не менее чем в течение года после увольнения.

В-третьих, введение новой процедуры по замораживанию террористических активов, что отвечает требованиям Совета безопасности ООН. Также существенно усиливаются санкции за нарушения в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Чем серьезнее нарушение, тем выше санкция. Например, штраф для банков и финансовых учреждений — 10% годового оборота (однако до 135 млн грн), для представителей нефинансовых профессий — двойная сумма выгоды (но до 27 млн грн).

В-четвертых, внимание к новомодным процессам — биткоин-трансакциям, а также к подобным переводам при участии криптовалют. Их тоже начнут мониторить. На профильных сайтах уже было детализировано, кто и как должен отслеживать трансакции. Напомним, что самих криптомонет не существует в том виде, в котором мы привыкли видеть типичные валюты — доллары, фунты, евро — на счетах в банковских учреждениях. Цифровые деньги не хранятся и на биткоин-адресах. В виртуальном кошельке есть лишь записи о подписанных трансакциях между кошельками или счетами. Баланс таких записей может меняться в зависимости от выполненной операции, а именно: записи хранятся непосредственно в цепочке блоков, которая выглядит как книга учета (blockchain). Ответственным от государства станет Министерство цифровой трансформации. По сути это важный шаг, ведь именно эти средства являются максимально обезличенными по сравнению с обычными банковскими трансакциями. И именно они могут очень скоро стать популярнейшим способом для отмывания "грязных" денег, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и т.п.

Напоследок замечу, что внедряется много новых юридических терминов, которые встречаются в отечественном законодательстве впервые. Речь идет о "банке-оболочке", "агенте", "трасте или другом подобном правовом образовании", "цепи контроля/владения", а также о "заведомо оплаченной карточке многоцелевого использования". До этого соответствующие термины если и употреблялись, то совсем в другом понимании.

Показательно то, что поддержали этот документ депутаты от "Слуги народа", "Голоса", двое представителей группы "За будущее" и несколько внефракционных. Объяснений отказу от голосования за этот закон фракций Медведчука—Бойко, Порошенко, Тимошенко найти не удалось. Безусловным драйвером процесса стали не только члены правительства, в частности министр финансов Оксана Маркарова и руководитель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, но и отдельные народные депутаты. В конце концов, трудно спорить о важности интеграции Украины в общепринятые принципы и подходы в предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных незаконным путем. Однако с уверенностью можно утверждать лишь одно: не следует надеяться, что, настраивая автоподзавод в часах отечественного производства, мы сразу получим последнюю модель от швейцарского мастера с турбийоном, которую не нужно будет подкручивать в ежедневном режиме. Ведь именно так функционирует законодательный класс — сначала мы вводим новомодные мировые практики, а потом в истерическом режиме меняем профильный закон, потому что "что-то пошло не так", и в этом виноваты не персоналии, а недоработанный нормативно-правовой акт.