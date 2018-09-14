Половина участников отбора в антикоррупционный суд — из внесудебной системы

2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) объявила конкурс на замещение 39 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС): 27 должностей — непосредственно в Высшем антикоррупционном суде и 12 должностей — в Апелляционной палате ВАС. Процесс подачи документов стартовал 8 августа и продолжался до 14 сентября включительно.

Судьи, научные работники и адвокаты — именно эти три категории юристов могут претендовать на должности судей в будущем Высшем антикоррупционном суде. Пакет документов, которые необходимо подать комиссии, определен в ч. 4 ст. 81 и в ч. 1 ст. 71 ЗУ "О судоустройстве и статусе судей" и состоит из 14 элементов, а требовать от кандидата предоставления каких-либо других документов запрещено.

Вместе с тем далеко не все потенциальные кандидаты находятся в одинаковых условиях. Если канцелярия суда ведет весь необходимый документооборот для кандидатов-судей, то кандидаты-адвокаты и кандидаты-научные работники должны собирать значительно большее количество документов самостоятельно. Адвокаты, например, должны подтвердить осуществление представительства в судах на протяжении последних семи лет исключительно путем предоставления заверенных судом копий судебных решений в делах, в которых они принимали участие. В случае отсутствия у адвокатов надлежащим образом заверенных копий судебных решений за каждый год из последних семи, их надо получать в канцеляриях соответствующих судов, что в период отпусков августа-сентября может занять несколько недель. Научные работники же, в свою очередь, должны собрать документы, справки, научные статьи, которые подтверждали бы стаж научной работы в течение последних семи лет.

Кроме этого, есть такие требования, как предоставление справки об отсутствии судимости, получение которой, в соответствии с приказом МВД Украины №1256 от 29.11.2016 г., может занять 30 дней, предоставление медицинской справки о прохождении психиатрического осмотра, сертификата о прохождении профилактического наркологического осмотра, который также может длиться несколько недель.

Все изложенное свидетельствует о том, что пять недель для предоставления необходимого пакета документов —очень небольшой срок, следовательно, большинство кандидатов будут направлять документы в последние дни указанного срока.

Документы для участия в конкурсе можно подавать исключительно средствами почтовой связи в адрес Высшей квалификационной комиссии судей Украины. И это означает очень интересную вещь: даже если документы поступят в ВККС после окончания срока, но будут отправлены средствами почтовой связи 14 сентября, они будут считаться поданными своевременно. Поэтому окончательное количество кандидатов на должности судей ВАС можно будет узнать только в конце сентября.

ВККС объявила параллельные конкурсы в Верховный суд и Высший антикоррупционный суд в один и тот же временной промежуток без возможности предоставления документов на оба конкурса. Поэтому все кандидаты вынуждены определяться, какой суд им импонирует больше, уже на этапе подачи документов. Это, в свою очередь, уменьшает количество кандидатов в антикоррупционный судебный орган.

Уровень заработных плат судей Высшего антикоррупционного суда, несмотря на якобы высокий уровень (40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц с 1 января 2019 г., 50 — с 1 января 2020-го), значительно меньше, чем у судей Верховного суда и не является соразмерным тому уровню ответственности и общественного давления, с которыми будет сталкиваться будущий судья Высшего антикоррупционного суда.

Предоставление документов для участия в конкурсе в ВАС является одним из самых больших профессиональных вызовов для любого юриста. Кроме необходимости принятия решения относительно кардинального изменения профессионального пути (в случае адвокатов и научных работников), кандидаты понимают, что во время конкурса и после него, в случае занятия должностей судей ВАС, они столкнутся с беспрецедентным общественным давлением и политическим вниманием к наименьшему аспекту их работы, а уровень ответственности будет одним из самых высоких в Украине. Ведь ожидания общества относительно работы будущего антикоррупционного судебного органа являются сверхвысокими.

По состоянию на 15:00 14 сентября 2018 года, уже 128 кандидатов подали документы на занимание вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, и, скорее всего, конечное количество будет приблизительно 5 кандидатов на место.

Из 128 кандидатов 42 (32,8 %) – адвокаты, 17 (13,2%) – ученые, 60 (46,8%) – судьи, у 9 кандидатов не указано название должности или она не отвечает квалификационным условиям.

Абсолютное большинство кандидатов-судей — представители судов первой инстанции — районных и горрайонных общей юрисдикции. Приведенная статистика отчасти соответствует статистике регистрации намерений принять участие в конкурсе. О своих намерениях ранее заявили 782 кандидата, из которых 41% — адвокаты, 14% — научные работники, 37% — судьи, еще 8% зарегистрировали совокупный стаж.

Заслуживает внимания то, что половина кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда никогда не работала в судебной системе. Это шанс получить качественно другое ее лицо.

После окончания приема документов следующий этап — это проверка документов на предмет соответствия квалификационным требованиям и допуск к квалификационному оцениванию. Этап — критический, ведь во время конкурса в Верховный суд почти 40% адвокатов были отсеяны от участия в конкурсе. В итоге это привело к тому, что среди 653 кандидатов, допущенных к конкурсу в Верховный суд, только треть была из внесудебной системы.

Обязанность общественности и медиа — максимально внимательно следить за работой Высшей квалификационной комиссии судей и как можно лучше исполнять функции мониторинга и контроля, ведь благоприятный исход конкурса — в интересах общества.