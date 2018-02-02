Оттенок серого

Когда в центре столицы 600 крепких молодых людей в униформе (часть — в масках) приносят присягу и заявляют, что будут наводить порядок в стране и бороться с правонарушениями, у многих складывается впечатление, что либо власть в стране недееспособна и ее функции можно брать силой, либо это демонстрация новых методов политической борьбы — когда риторику подкрепляют действием.

Присяга "Национальных дружин" на Майдане и показательно резкая реакция на это событие руководства МВД — одно из главных событий прошедшей недели. Эта акция проявляет одну из основных сюжетных линий будущих электоральных баталий 2019-го года. Итак, что произошло и что за этим стоит?

"Национальные дружины" — это общественная организация, напрямую связанная с партией "Национальный корпус" народного депутата Андрея Билецкого. Возглавляет "НД" один из доверенных людей Билецкого — Игорь Михайленко, бывший командир отряда разведки специального назначения Нацгвардии "Азов". Михайленко вместе с Билецким в 2011-м были обвинены в покушении на убийство и попали в тюрьму после громкого процесса. В то время информационную поддержку адвокатам Билецкого и Михайленко в Харькове оказывали только СМИ, близкие к тогда еще оппозиционному политику Арсену Авакову.

"Национальные дружины" — продолжение проекта Билецкого в рамках "Нацкорпуса" по работе с активной молодежью, демобилизованными ветеранами АТО, имеющими активную жизненную позицию, для которых такого рода общественная деятельность — это:

— продвижение "Национального корпуса" и привлечение сторонников акциями прямого действия;

— прямое влияние на конфликтные ситуации, возможность их решения в ту или иную пользу;

— социальный лифт во власть и обретение политического и общественного влияния на конкретной территории;

— позиционирование "НК" как структуры, обеспечивающей общественную безопасность.

Подобный социальный лифт поднял политическую карьеру и самого Билецкого, в 23 года ставшего членом организации украинских националистов "Тризуб" имени Степана Бандеры. "Тризуб" стал базой для большинства действующих праворадикальных молодежных движений — в частности, руководителями "Тризуба" были также создатели "Правого сектора" Дмитрий Ярош и Андрей Стемпицкий. В 2002-м это было крайне экзотическое и нетипичное для Харькова увлечение, однако на его основе Билецкий создал собственную организацию "Патриот Украины", которая позволила ему проявиться как политическому лидеру. С тех пор Билецкий многократно масштабировал свою деятельность.

Билецкий создает мобилизационные проекты, направленные на вовлечение молодежи в акции прямого действия на основе патриотической националистической идеологии. Самым успешным его проектом стал "Азов", который благодаря поддержке министра МВД Авакова Билецкий сумел превратить в одну из наиболее боеспособных, наиболее обеспеченных и подготовленных боевых частей в Украине. На основе "Азова" с 2015-го года Билецкий развивает направление общественно-политического движения. Вначале это был "Гражданский корпус "Азов". Затем он трансформировался в партию "Национальный корпус". Теперь при "Национальном корпусе" создана общественная организация "Национальные дружины", которая возникла не с нуля — то же организационное ядро и "личный состав".

С 2015-го года Билецкий позиционирует свое молодежное движение как наиболее многочисленную и дисциплинированную структуру для проведения массовых акций в Украине, которая принимает участие почти во всех крупных массовых мероприятиях в столице, а также — во вмешательстве в деятельность некоторых коммерческих предприятий, в частности, российских компаний. Не всегда бескорыстное.

В 2016-м первой самостоятельной массовой акцией "Азова" стала демонстрация 20 мая против принятия решения о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса. В акции участвовало около 5 тысяч человек.

В 2017-м Билецкий открыто сформулировал свою цель — участие в парламентских выборах, создание единой правой националистической партии вместе со "Свободой" и "Правым сектором". 22 февраля 2017-го эти три организации прошли совместным маршем по Киеву, численность участников составляла около 5–7 тысяч человек, объявленная цель — требование к властям наказать палачей Небесной сотни и выполнить другие обещания, данные Майдану.

14 октября 2017-го "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" также провели совместный марш — от 5 до 10 тысяч человек.

17-го октября во время массовой акции оппозиционных сил под Верховной Радой именно структуры Билецкого обеспечивали охрану сцены и следили за безопасностью мероприятий.

В конце 2017-го было очевидно, что проект "Национальные дружины" стал самостоятельным, чтобы легитимизировать и структурировать действующие организации "Нацкорпуса" во всех регионах.

Если во время политических акций в Киеве "НК" всегда подчеркнуто соблюдает образцовый порядок, то во время конфликтных споров "НК" готов вступать в столкновения как с различными охранными и "крышующими" структурами, так и с полицией. Одним из самых популярных форматов действия "НК" является участие в давних и нерешенных спорах местного самоуправления. Так, 5 октября 2017-го на улице Ревуцкого в Киеве участники "Нацдружин" и "Нацкорпуса" при поддержке местных жителей разгромили незаконную автозаправку, строительство которой (вопреки протестам прокуратур и местных жителей) продолжалось.

Огромный резонанс вызвало столкновение с полицией в Кременчуге в декабре 2017-го и попытка силой отбить у полиции одного из задержанных участников в форме "Нацдружин".

29 января произошли одновременно две акции "Нацдружин". В Киеве 600 человек в униформе принесли присягу на Майдане. А в Черкассах "Нацдружины" предприняли куда более громкую акцию: зашли в масках на сессию городского совета Черкасс с целью заставить депутатов проголосовать за местный бюджет на 2018-й год.

И только в этот момент большинство наблюдателей, западных дипломатов и широкая общественность обратили внимание на "Нацдружины" как на самостоятельный политический фактор, феномен, вызывающий беспокойство. Акция на Майдане была во много раз меньше предыдущих демонстраций, но впервые в центре Киева собрались 600 человек в однострое, которые заявляют, что они собираются наводить порядок там, где государство не справляется, в частности — патрулировать улицы населенных пунктов с использованием легального травматического оружия.

Такие заявления на фоне действий "НД" и нескольких столкновений с полицией никак не похожи на желание сотрудничать и содействовать правоохранительным органам. Это нельзя воспринять иначе как публичное заявление о намерении общественной организации наводить порядок своими методами и по своему разумению самостоятельно, без сотрудничества с государством.

Поэтому реакция за рубежом и в Украине на это событие последовала резкая. Руководство МВД, сам министр, руководство Нацполиции сделали резкие заявления о том, что никаких альтернативных общественных силовых структур в Украине не будет. Что ж, посмотрим, как эти слова повлияют на дальнейшую деятельность "Нацдружин". Очевидно, что акция Билецкого не могла быть полной тайной для властей, и очевидно, что об этом было проинформировано МВД.

Опасения по поводу возможного применения "Нацдружин" для чего-то вроде государственного переворота на данный момент, на мой взгляд, никаких предпосылок не имеют. И тут дело даже не в том, что о неприемлемости переворота и силового свержения власти во время войны постоянно говорят и сам Билецкий, и вся его команда. Просто "Нацдружины" создали не авантюристы, а прагматики. Они понимают, что захватить-то Банковую можно, а вот эффективно управлять страной с Банковой нельзя — система управления разрушена.

Одним из важнейших источников финансирования "Нацкорпуса" является деятельность охранной компании, также созданной ветеранами "Азова". Среди крупнейших клиентов — предприятия корпорации ДТЭК Рината Ахметова. Что может быть более прагматичным? Когда в коммерческих спорах речь доходит до выяснения отношений между различными охранными структурами, оснащение и организация ветеранов "Азова" устраняют у оппонентов желание продолжать конфликт.

Не думаю, что "Нацкорпус" является карманным проектом какой-то одной политической партии. Думаю, что Билецкий за время войны достаточно окреп для самостоятельного поиска попутчиков, союзников и ресурсов. Билецкий и его друг — другой народный депутат-"азовец" Олег Петренко — контактируют не только с министром МВД Аваковым, но и с президентом Порошенко, с другими политическими силами. Поле для маневра широкое. Ситуаций, куда надо вмешаться — много.

Безусловно, "Нацдружины" — это проект политический, по задумке призванный способствовать тому, чтобы "Нацкорпус" и другие правые смогли зайти в парламент. Проект нашей гибридной политики во время гибридной войны.

Появление структур, которые на глазах у власти развиваются, принимая на себя ее функции в нерешенных спорах, показывает одну из ключевых проблем развития государства на данный момент — мышечную дистрофию.

Власть в Украине слаба и фрагментарна, а посему оставляет много площадок, где она просто незаметна либо не исполняет свои обязанности. И вот в эти незанятые правоохранительными органами, исполнительной властью и судами ниши заходят крепкие парни с патриотическими лозунгами и националистической символикой. Они не хотят свергать эту слабую власть — зачем, если они прекрасно научились эту слабость использовать?

Акция на Майдане — начало избирательной кампании "Нацкорпуса", приглашение вступать в организованные ряды тем, кто хочет что-то точечно вершить жестко и не медля. Это демонстрация того, что "Нацдружины" могут не только выйти на Майдан, но и зайти куда угодно.

Власть в Украине не создает мобилизующие общество проекты. Наоборот, все стратегии президента Порошенко, коалиции БПП и НФ в парламенте носят демобилизующий социальный характер. Власти не пытаются дать обществу цели, стратегии, и не создают структуры для достижения поставленных задач. Правящие партии не ведут организованную мобилизующую работу, превратившись в структуры решения вопросов и вспомогательные аппараты обеспечения поточной деятельности госструктур.

Слишком много проблем и несправедливости уже не решают в нашей стране ни полиция, ни прокуратура, ни суд. И потому не стоит удивляться, что там, где востребованы быстрые решения, возникает спрос на тех, кто эти решения способен принимать и осуществлять.

В этих условиях мобилизующие проекты создают те, кто понимает, что власть это не функция, власть — это идея. Эта идея кому-то напоминает фашизм, кому-то — национализм, кому-то — экстремизм, кому-то — патриотизм. Впечатления могут быть разные. Но тенденция одна — небольшая сплоченная и мотивированная группа людей может одним своим молчаливым присутствием диктовать повестку дня в одном слабом городском совете. Множество таких сплоченных и мотивированных групп смогут диктовать повестку дня и всему слабому государству. Чья в этом вина?