Если государство через здоровую правоохранительную систему и справедливый суд не обеспечивает гражданам защиту, начинает работать улица. Со своими плюсами и минусами.

Улица пугает и напрягает большинство людей. Ее слова могут быть грубыми, а действия — слишком дерзкими и провокационными. Но это всегда следствие.

Причина — некомпетентная, коррупционная, трусливая (могут быть разные определения), но всегда глухая к обычным людям власть. Поэтому здесь — двоеточие для Владимира Зеленского.

Осторожно: Сергей Стерненко!

Дело Стерненко — один из важнейших маркеров для власти Зеленского. Потому что невозможно служить народу и не слышать его. Невозможно второй год, спрятавшись за спину "временного" главы МВД Авакова, зажмуриваться от правды.

А правда в том, что правоохранительная и судебная системы в Украине не работают. И даже раскрытые шесть миллионов долларов взятки, предложенной НАБУ, не компенсируют игнорирование властью безнаказанности и беспредела криминальных феодальных кланов на местах. Это исключение, скорее, подтверждает правила и свидетельствует о величине ставок, которые делают политические и бизнес-"элиты", играя между собой на страну.

Киев, Одесса, Херсон, Харьков… Практически поле боя граждан с местными кланами, где нападения на активистов — почти норма. Именно на этом изломе, где соприкасается конкретный гражданин с полицейским, прокурором или судьей, становятся видны вся суть и порочность существующей системы и реальная позиция власти. Именно в этот момент гражданин осознает отсутствие шанса на справедливость.

Все догнило в Зе-королевстве. Настолько, что полицейские по-прежнему бьют ногами протестующих. Что генеральный прокурор указывает, кому предъявить подозрение. Что ГБР, которое приезжает в Днепр, прямо заявляет мэру: либо мы тебя посадим, либо ты не пойдешь на выборы. (Речь не о заслугах мэра, а о методах власти.) Настолько, что суд выбрасывает на поверхность в самых ключевых делах исключительно проверенных судей. Что большинство на полном серьезе говорит о том, что если снимем Авакова, то государство рухнет.

Радіо Свобода

А есть ли вообще это государство, если оно держится на коррупционной и неотреформированной правоохранительной системе? Если люди по всей стране не чувствуют справедливости и защищенности?

В чем тогда президент Зеленский и его партия служат народу? Что сохраняют? На кого опираются? Какую вообще страну строят? Какие псевдореформы проводят?

Зеленский, отмалчиваясь все эти дни, похоже, еще не понял, что проходит один из важнейших тестов президента на профпригодность. Его прямая обязанность — чувствовать общество и своевременно находить баланс. Инструментов у Зеленского предостаточно. К сожалению, в его окружении в который раз не находятся люди, способные осознать все риски и дать гаранту Конституции адекватную консультацию на предмет того, какой из этих инструментов применить.

В то же время гражданин Украины Сергей Стерненко, 25 лет от роду, проходит свое главное жизненное испытание. Потому что после огня и воды (а только он сам знает о реальных масштабах того, что он сейчас переживает, защищая свое право на свободу) по традиции идут медные трубы.

Когда все медиа страны уже несколько дней говорят только о тебе, а под здание суда поддержать тебя приходят тысячи людей, скандируя "Стер-нен-ко, Стер-нен-ко!..", можно получить серьезную эмоциональную контузию. Забыв о том, по какому поводу все здесь, собственно, собрались. Забыв, что цель — свобода, закон и справедливость, а ты сегодня их символ. Но не замена.

Осторожно, Сергей Стерненко!

Ведь дело Стерненко — это в первую очередь не про самого Стерненко, жизненные обстоятельства и гражданская позиция которого оказались на острие осознания обществом происходящей в стране несправедливости. Это про всех нас, защищающих свое право на жизнь. На жизнь в цивилизованном государстве, в основе которого лежат профпригодные институции и верховенство права.

И в эту историю точно не вписывается стыдный поступок, когда у всех на глазах рвется решение суда с гербом страны, которую ты собираешься заново строить. Пусть даже в отчаянии от того, что суд предвзят и не услышал тебя, когда ты перед ним раскрыл не только свои юридические аргументы, но и публично вывернул себя наизнанку.

Эта история исключает возможность написания тобой, Сергей, циничного комментария под постом о болезни первой леди. Для поддержки тебя нужен размах души. Будь добр, соответствуй и ты человеческим стандартам. Не стоит забывать, что все наши эмоции возвращаются бумерангом. Благородство — благородством, цинизм — безразличием и злостью.

Стоит помнить также, что от слов человека, оказавшегося в эпицентре событий, от его интонации, посылов и поступков зависит то, в какую сторону повернет колона протестующих и сколько людей в итоге останется рядом. В том числе тех, которые сегодня стоят за твоей спиной и, по сути, являются твоей главной сегодняшней опорой.

Безусловно, на каком-то этапе политик может поглотить правозащитника. Но только не на этом. Потому что еще очень много работы. Потому что есть отец Кати и еще ненаказанные убийцы. Есть дело Шеремета, и сидящие седьмой месяц в СИЗО, возможно, невиновные люди. Есть целая куча всего, что нужно понять и чему нужно научиться, чтобы стать реальным политиком. Звездой можно освещать путь, а можно ее просто поймать, и всем станет темно. А поэтому пока в момент, когда люди на всю страну произносят твою фамилию, рационально — приглушать звук, чтобы не оглохнуть, как когда-то оглохли те, с которыми ты сегодня борешься.

Однако все эти не слишком приятные в трудную минуту слова, конечно же, не снимают ответственности за ситуацию с власти, а тем более не освобождают от обдуманных решений общество.

Которое обязано учить гражданскую грамоту. Для того чтобы читать происходящее, различая все двоеточия, запятые и восклицательные знаки. Стараться разобраться как в сути самого дела Стерненко — об этом подробно здесь с учетом позиции двух сторон, так и в том, что происходит сегодня вокруг него.

А сегодня мы постепенно заходим на второй круг массовых гражданских протестов. Потому что выход из первого не дал результата — очищения власти и ощущения справедливости гражданам. И эти две ночные колонны протестующей молодежи и полицейских, идущие от Шевченковского суда, не такие уж и разные.

Настроения и действия тех и других — следствие не решенных за шесть постмайданных лет проблем. Отголоски неполученных ответов, всего того, что мы не проработали, не дорасследовали, не отрефлексировали и не дописали за эти годы. Включая власть, общество и журналистов. При этом я говорю только о тех коллегах, которые придерживаются стандартов профессии.

Сегодня колонны пошли в разные стороны. А завтра они опять столкнутся?

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