Нынешняя налоговая политика государства тяжело больна и глубоко недемократична

Завершилась вторая сессия работы украинского парламента девятого созыва. Пять месяцев позади. Многие комитеты и народные избранники отчитываются о результатах своей деятельности. Нормативный турборежим, будучи признаком количества изменений законодательного поля, так и не стал признаком их качества, компетенции. А в ряде сфер ситуация вообще вызывает крайнюю степень тревоги. Например, государственная налоговая политика, ставшая откровенным аутсайдером модернизаций в стране. Почему?..

Во-первых, присутствует крайняя степень персонализации, все больше напоминающей монополию — персональную и партийную — на принятие решений в сфере налогов. Из 15 проектов, принятых парламентом в целом как закон, более половины (восемь проектов — №1051, 1057, 1072, 1073, 1210, 2047-д, 2317 и 2358) инициированы одним депутатом. Более того, лишь один проект смог стать законом, будучи инициированным представителем не партии "Слуга народа", но при этом дружественного последней "Голоса" (№314-IX от 3 декабря 2019 года). Оппозиционные законопроекты просто отметались.

Во-вторых, мы столкнулись с самоустранением одного из главных действующих лиц, обладающего функцией формирования государственной налоговой политики, — Министерства финансов Украины, умудрившегося за пять месяцев деятельности стать инициатором лишь двух законов (№322-IX и 323-IX от 3 декабря 2019 года), подготовленных, кстати, при прошлом правительстве в рамках международных обязательств Украины по договору с США. Два высших должностных лица страны — президент и премьер-министр — также, к сожалению, не проявили интереса к вопросам налогов, по крайней мере реализованного в форме законопроектов.

В-третьих, большинство новаций имеют слабое отношение к ключевым проблемам бизнеса — упрощению налоговой системы, снижению административного, налогового и регуляторного бремени. В вопросах, ставших уже принципиальными, — о снижении налогов на труд и введении налога на выведенный капитал — экономические власти заняли выжидательно-обещательную позицию. Мол, станут элементами налоговой реформы-2020 после "изнурительных расчетов" и консультаций с глобальным кредитором — МВФ. Преданы забвению предвыборные обещания о проведении амнистии капиталов (нулевая декларация для бизнеса), не говоря уже о "простых и понятных налогах" (откуда им взяться при тотальной фискализации от закона №129 и при законопроекте №1210, принятом как закон и предлагающем новые сложные процедуры администрирования, увеличивая объем Налогового кодекса еще на 10%). При этом, например, поднятие годовых порогов для плательщиков единого налога выглядит как "трагическая случайность", а не системный подход.

В-четвертых, есть основания говорить о том, что новая комплексная реформа контролирующих органов терпит фиаско. Поток громких коррупционных скандалов свидетельствует, что "магистральные" болезни (коррупция и бюрократия) стали наследственными, и решение премьер-министра провести тотальную переаттестацию сотрудников налоговой службы Украины — яркое тому подтверждение. А ведь года не прошло…

Еще один симптом — отказ профильного комитета парламента от ликвидации налоговой милиции (законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований, принятый в первом чтении, парламент отклонил 17 января).

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В сухом остатке — нынешняя налоговая политика государства тяжело больна и глубоко недемократична. Тонус реформ едва слышен. Самое экономически несвободное государство Европы с 4 миллионами наших сограждан, вовлеченных в трудовую миграцию, остается в 2020 году с недружественной, быстро изменяющейся и во многом репрессивной налоговой системой, обслуживаемой нереформированными контролирующими органами. Ничто из указанного не способно породить украинское экономическое чудо. И это нужно срочно исправлять.

Возможно, пока не поздно, пришло время для жестких кадровых выводов и ротаций?