Нормандский айсберг

Не только представители президентской партии и его команды заговорили о "безусловном успехе" Зеленского, но и коллеги-журналисты отвесили главе государства изрядную порцию похвалы. Сам же Владимир Александрович был скромен и оценил результаты своей первой партии с Путиным как "ничью".

Как оценил свое знакомство с молодым украинским коллегой хозяин Кремля, нам неизвестно, однако сериал "Слуга народа" был спешно снят с эфира газпромовского телеканала "ТНТ" после демонстрации всего лишь трех серий…

Каков на самом деле счет, мы все узнаем позднее, когда кроме публичных заявлений и официального коммюнике саммита уже сможем анализировать и оценивать его последствия для Украины. Тем не менее, и сегодня стоит поговорить о некоторых позитивных и негативных итогах парижского саммита.

Подготовка к Нормандии

Хотя это был первый выезд Зе!команды в "нормандский" свет, а итоговый документ саммита был заранее согласован, украинские дебютанты все-таки отважились приехать во французскую столицу со своими правками. По информации ZN.UA, в основу парижского коммюнике лег немецкий драфт, c которым в середине ноября в Киев приезжал германский министр иностранных дел Маас (о чем сообщала наша газета). Этот документ затем еще согласовывался на уровнях советников первых лиц в остальных трех столицах, в некоторые из которых ездил и помощник украинского президента А.Ермак.

По информации источников ZN.UA, близких к переговорам, и россияне, и французы с немцами были уверены, что украинцы на саммите утвердят все быстро и уже почти не глядя. Очевидно, рассчитывавший на быстрый результат и возможность заявить о "достигнутых успехах" хозяин саммита Макрон заметно расстроился из-за непредвиденной активности украинцев, несколько поломавшей его планы. Меркель восприняла все, как обычно спокойно. А Путин, как утверждают наши собеседники, был явно не готов к экспромтам, предложенным его молодым коллегой, не ожидал, что на переговорах придется вдаваться в детали, и поначалу пытался протестовать, мол, так что тут обсуждать, ведь советники уже все согласовали.

Готовность к нестандартным шагам и попытка на первой же встрече с Путиным задать собственную повестку дня переговоров можно положить в копилку позитива "нормандских дебютантов".

Быстро снявший у новичков головокружение от успехов негатив — отстоять удалось совсем не много. О конкретике по пунктам — ниже. Но сначала об отдельном от "нормандского формата" вопросе.

Газовые переговоры

С подачи россиян тему нового контракта на транзит российского газа в Европу поднимали и во время расширенной украино-российской встречи, и во время переговоров тет-а-тет Зеленского и Путина. И хотя Киеву не удалось отбиться от навязанного Москвой обсуждения газового вопроса на посвященном донбасскому урегулированию саммиту в Париже, у украинской делегации было чем ответить хозяину Кремля.

Как рассказали ZN.UA источники, близкие к переговорам, на "двусторонке" Зеленского с Путиным с российским лидером в основном говорил… исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. По свидетельству источников, российский президент "плавал" в деталях, пикировался с топ-менеджером "Нафтогаза", и было очевидно, что эта ситуация его раздражала. Судя по всему, россияне не ожидали, что на переговорах в узком круге будут присутствовать профессионалы-газовики, и исходили из того, что Зеленский, как и его предшественник (предпочитавший выступать соло), обсуждать щекотливую газовую тему будет лично.

Стойкость украинской делегации в газовом вопросе усиливал мощный козырь: на момент встречи Киев уже располагал информацией о том, что Палата представителей Конгресса США точно примет санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" (в том числе и против судов, занимающихся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, и их собственников). В России до последнего не верили, что американские конгрессмены проголосуют за данное положение в оборонном бюджете США. Собственно, готовящиеся санкции и стали причиной срочного отлета главы российского МИД Сергея Лаврова из Парижа в Вашингтон, где он провел переговоры с Дональдом Трампом и Майком Помпео. Однако попытка московского эмиссара в преддверии голосования в Палате представителей изменить ситуацию оказалась неудачной: на следующий день после визита Лаврова конгрессмены одобрили документ.

Хотя в Париже "договорились продолжать договариваться", наши информированные собеседники разделяют уверенность Зеленского в том, что новый контракт на транзит российского газа будет подписан до конца года. (Впрочем, некоторые эксперты все же не исключают, что в Москве решат разыграть сценарий газового кризиса, чтобы на волне поднявшейся в Европе истерики и паники уже после Нового года добиваться от Киева подписания контракта на более выгодных для себя условиях.)

Один из ключевых на сегодня вопросов заключается в том, на сколько лет будет рассчитан контракт по транзиту: на десять лет, как того добивается Киев, или на год-три, как того желает Москва. Напомним, что по оценкам экспертов, чтобы "Северный поток-2" (а также вторая нитка "Турецкого потока") и сопутствующая инфраструктура заработали на полную мощность, необходимо максимум три года. Санкции США против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", значительно увеличивают срок запуска газопровода, что делает позицию россиян более гибкой.

Поэтому наши источники полагают: россияне пойдут на компромисс, и окончательный вариант контракта (состоящего из двух соглашений — технического и коммерческого, регулирующих параметры взаимодействия украинского и российского операторов) будет рассчитан на пять-семь лет. Но, особо подчеркивают наши собеседники, новый контракт на транзит российского газа вовсе не означат, что "Нафтогаз" отзовет свой иск из Стокгольмского арбитража против "Газпрома" о пересмотре тарифов на транзит российского газа через Украину с марта 2018-го по конец 2019 года.

Но для Киева в будущем контракте важно не только время, на которое будет рассчитан срок его действия, но также и фиксация в нем возможности для иностранных компаний покупать российский газ на восточной границе Украины. Пойдут ли на это россияне? Пока это выглядит маловероятным.

"Красные линии"

Безусловным позитивом по итогам Нормандиможно назвать озвучивание президентом Украины в присутствии президентов России, Франции, канцлера Германии и при скоплении международной прессы "красных линий" на переговорах с РФ. Отсутствие перед саммитом информации из президентского офиса о том, где они проходят и существуют ли вообще, было одной из основных причин тревожности украинского общества.

Напомним, что В.Зеленский четко артикулировал принципы, которые он "никогда не нарушит как президент Украины" и с которыми "никогда не согласится украинский народ":

— федерализация Украины невозможна, это унитарное государство;

— никто не может оказывать какого-либо влияния на вектор движения и развития Украины, "вектор внешнеполитического развития определяют исключительно граждане Украины";

— компромисс по урегулированию ситуации на Востоке Украины посредством уступок Украиной территорий невозможен, "и Донбасс, и Крым — это Украина";

— согласия на проведение местных выборов в ОРДЛО без вывода российских войск не будет "ни при каких условиях", выборы должны проводиться исключительно в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

Украинское общество вздохнуло с облегчением, а присвоивший себе еще одно звание с эпитетом "лучший" П.Порошенко перестал быть "патриотом №1" и потерял заветную "индульгенцию" в ситуации нарастающего вала возбужденных против него уголовных дел.

Обмен пленными

Позитивом парижского саммита является договоренность об обмене "удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом" до конца текущего года. В Париже В.Зеленский называл число 72 — столько украинских заложников, как он надеется, смогут вернуться домой до Нового года. Негатив в том, что никаких четких обязательств со стороны России обнародованное коммюнике "Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019" не содержит и близко. Участники встречи лишь "поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену". Строгий принцип Путина, продемонстрированный им на всех "Норманди" — не подписывать никаких документов и не брать на себя никаких обязательств, поскольку "ихтамнет" и "Россия — не сторона конфликта", был соблюден и на этот раз в Париже.

Таким образом, во-первых, перекладывая вопрос обмена на ТКГ, Россия снова оказывается как бы в стороне от войны на Востоке Украины и в любой момент может заявить, что представители ДНР/ЛНР не реагируют на ее "поощрения" и не поддаются "способствованию".

Во-вторых, несмотря на то, что и в Минске-1 (п. 5 Протокола от 5 сентября 2014 г.), и в столь любимом россиянами Минске-2 (п. 6 "Комплекса мероприятий…" от 12 февраля 2015 г.) речь идет об обмене "всех на всех", в парижском коммюнике появилась продвигаемая россиянами (и пропагандируемая с помощью В.Медведчука и лидеров ОРДЛО) формула "всех установленных на всех установленных". И протолкнули это определение россияне вовсе не потому, что "всех на всех" — "абстрактный вопрос", как, повторяя риторику сепаратистов, заявил на пресс-конференции В. Зеленский. История всех украино-российских переговоров демонстрирует, что каждое слово, каждую букву в тексты совместных документов российская сторона вставляет с тем или иным дальним прицелом.

По информации источников ZN.UA в окружении В.Зеленского, в Париже на руках у президента Украины находился список, содержащий кроме имен 72 украинцев, томящихся во вражеском плену, фамилии 176 человек из ДНР/ЛНР и 18 россиян, которых Украина готова обменять на своих. Так вот, Путин, по свидетельству наших источников, услышав об этих 18 людях, изобразил большое удивление: "Какие еще русские?". Ну, вы помните, ведь "ихтамнет". А согласившись на обмен "всех на всех", т.е. "не глядя", и забрав этих 18 россиян (чье гражданство и род занятий установлены Украиной — как правило, это отнюдь не мирные пахари) или каких-либо других во время следующих обменов, РФ тем самым признает, что "онитутесть". А применяя принцип "всех установленных на всех установленных", Россия может и не забирать своих, оставляя их в Украине как "неустановленных". Кроме того, данный принцип Москва, как утверждают наши собеседники, хочет использовать для получения доступа в украинские тюрьмы и следственные изоляторы. При том, что в подобные места в ОРДЛО и Крыму не имеют сегодня доступа даже авторитетные международные организации.

Вопрос заложников по-прежнему остается в руках Кремля рычагом для давления на Киев и эмоциональным крючком для влияния персонально на В.Зеленского.

Как свидетельствуют источники ZN.UA, имевшие отношение к предыдущим обменам, российская сторона весьма настаивала на гарантиях амнистии для удерживаемых в Украине лиц. Но в прошлый раз нашей переговорной команде удалось отбить эти требования ссылкой на украинский закон об амнистии, не предусматривавший прощения тех тяжких преступлений, в которых обвинялись находящиеся в украинских тюрьмах лица, которых Россия хотела забрать.

Учитывая тот факт, что обещанный "большой" обмен пленными практически всеми в Украине признан главным достижением парижской встречи, то, как опасаются наши собеседники, хорошо знакомые с повадками российской стороны, Кремль может в очередной раз сыграть на высоких ожиданиях украинцев и чувствительности Зеленского к общественным настроениям и попытаться продавить изменения в украинский закон об амнистии, включив в список перечисленных в нем преступлений, например, терроризм. В результате чего под амнистию смогут попасть, например, люди, сбивавшие малазийский "Боинг" рейса МН17 или обстреливавшие Мариуполь и Краматорск. Кроме того, подобные изменения станут для Украины настоящим ящиком Пандоры, учитывая вероятное принятие в будущем закона об амнистии для лиц, участвовавших в конфликте в Донбассе.

В-третьих, в парижском документе речь идет об украинских узниках, находящихся только в ДНР и ЛНР, а пленники России на территории РФ и оккупированного Крыма "вынесены за скобки" данного документа.

Как, собственно, и весь Крым. По признанию В.Зеленского, он "очень хотел обсудить этот вопрос", но "к Крыму подробно мы не дошли", потому что переговоры затягивал Путин. Тем не менее, президент пообещал, что "крымский вопрос" будет обсуждаться на следующей "Норманди", весной. Запомним эти слова. Поскольку до Крыма "подробно не доходили" все пять с половиной лет существования "нормандского формата".

Прекращение огня

Полное прекращение огня до конца 2019 г. — безусловно, позитив. Разумеется, в том случае, если оно состоится и будет продолжительным.

Искренен ли был Путин, присоединяясь к словам коммюнике о "приверженности полной имплементации режима прекращения огня", если, согласно сообщению штаба ООС, только за один день саммита,

9 декабря, "вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня", а на передовой погибли трое украинских бойцов?

То, что "просто перестать стрелять" совсем не просто, похоже, осознал уже и президент Зеленский, искренне признавший, что не знает, "как контролировать эту ситуацию", потому что "20 раз все стороны договаривались о прекращении огня на протяжении этих почти шести лет, и 20 раз это срывалось". И это негатив. Как и вольное или невольное подыгрывание Зеленского Путину в его основополагающей "настамнетовской" мантре. Потому что говоря о прекращении огня и о роли РФ в этом процессе — ее "большом влиянии на сепаратистов на оккупированных территориях" — президент Украины публично, в присутствии огромного количества зарубежной прессы так и не назвал истинного агрессора, тем самым, по сути, поддержав российскую риторику о "внутреннем конфликте" в Украине.

Мандат СММ ОБСЕ

В Украине как значительный позитив было воспринято сообщение из Парижа относительно договоренности сторон о расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) и переход ее работы на режим "24/7", т.е. и в ночное время, когда российские войска и вооруженные группировки сепаратистов ведут основную часть обстрелов. Украинская сторона давно, но безуспешно добивалась расширения мандата СММ.

Можно ли порадоваться успеху на этот раз? На наш взгляд, преждевременно. Поскольку слова о соответствующей договоренности — лишь в выступлении канцлера Меркель на пресс-конференции после переговоров "четверки". В коммюнике по результатам саммита о расширении мандата СММ ничего не сказано — и это, определенно, негатив. Парижский документ лишь напоминает о том, что СММ "должна быть способной использовать все возможности" своего нынешнего мандата — от 21 марта 2014 г. Отсутствие формулировки о расширении мандата в парижском коммюнике вселяет обоснованные опасения, что когда дело дойдет до обсуждения этого вопроса в ОБСЕ, Россия снова заблокирует принятие соответствующего решения.

Разведение сил и средств

По свидетельству источников ZN.UA в команде президента, разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на саммите добивалась не только РФ, на этом активно настаивали и наши западные партнеры.

То, что украинской стороне в ситуации "1 против 3" удалось отбиться от навязываемого столь масштабного и невыгодного Украине мероприятия и зафиксировать в коммюнике планы по разведению до конца марта 2020 г. лишь на трех "гуманитарных" — "как Станица Луганская", участках — безусловно, большой позитив. По словам В.Зеленского, имеющаяся у него на руках статистика позволила продемонстрировать партнерам, что при таком же темпе, в котором проходило разведение в предыдущих трех точках, занявшее полгода, и явной неторопливости противной стороны, разведение по всей более чем 400-километровой контактной линии займет лет 20. Впечатляющее число. Даже при более быстром разведении на больших участках, по свидетельству президента, это можно сделать за 6–8 лет.

В четверг глава украинского МИДа В.Пристайко сообщил, что "определение участков с украинской стороны завершилось". Для их согласования на заседании Трехсторонней контактной группы подготовлены "несколько альтернативных вариантов". Министр подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать "максимально быстро".

Откуда вдруг взялась такая спешка — непонятно. Поскольку, как свидетельствуют источники ZN.UA, в Париже украинская сторона, сопротивляясь франко-немецко-российскому натиску по поводу разведения вдоль всей линии разграничения, поясняла оппонентам, что разведение для Украины ничего не решает, поскольку и силы, и средства противника все равно остаются при этом на украинской территории. И что Украина настаивает на выводе иностранных и незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины, как это записано еще в первых минских документах — Протоколе от 5 сентября и Меморандуме от 19 сентября 2014 г.

Негатив еще и в том, что в дискуссиях о разведении речь идет о нынешней линии разграничения. Хотя в Минских договоренностях, которые, согласно парижскому коммюнике, "продолжают служить основой работы Нормандского формата", говорится о линии соприкосновения по состоянию на

19 сентября 2014 г. — и в Меморандуме от 19.09.2014, и даже в приоритетном для России "Комплексе мероприятий…" от 12.02.2015.

Предыдущей украинской команде не удалось добиться возвращения сил противника на линию соприкосновения по состоянию на 19 сентября 2014 г. В том числе и из-за позиции западных партнеров. Как утверждают дипломатические источники ZN.UA, на одной из "нормандских" встреч, когда речь снова зашла о возврате к линии 19 сентября 2014 г. и, соответственно, о возврате Украине контроля над Дебальцево, канцлер Меркель, по сути, отмахнулась, заметив нечто вроде "что произошло, то произошло".

Нынешняя команда, по нашей информации, приехала в Париж со своей правкой в драфт коммюнике, "закладывающей" в документ напоминание о линии 19 сентября 2014 года. Правка не прошла.

Вывод российских войск и вооружений

Здесь полный негатив. По свидетельству источников, имевших отношение к переговорам, ни французская, ни немецкая сторона не помогали украинским коллегам в этом одном из ключевых для нашей страны вопросов. Понятно, что разведения сил, надавив на Украину, добиться гораздо легче, чем заставить Путина убрать с Донбасса свои войска и оружие, после чего можно будет отрапортовать о своих миротворческих успехах: Макрону — перед приближающимися выборами, Меркель — перед завершением политической карьеры.

Закон об особом статусе ОРДЛО

Еще один вопрос, во время обсуждения которого украинцы ощутили на себе мощное давление не только кремлевской команды, но и обоих западных партнеров — это проблематика особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО — т.н. "особого статуса" Донбасса. По свидетельству источников ZN.UA, в первоначальном варианте драфта коммюнике, на котором настаивали остальные участники переговоров, речь шла о введении "особого статуса" на постоянной основе путем внесения изменений в Конституцию Украины. В ходе дискуссии эту формулировку удалось "нейтрализовать", что, безусловно, большой позитив. Как рассказывают очевидцы, президент Зеленский с присущей ему непосредственностью воскликнул на саммите: "Да у нас революция начнется, если мы "особый статус" в Конституцию внесем!" Так что Владимир Александрович лукавил, когда сетовал на парижской пресс-конференции, что, мол, акции протеста "Нет капитуляции!", прокатившиеся по Украине, создавали ему определенные проблемы на "Норманди". На самом деле "улица" ему помогла, создав нужный фон для переговоров. Хотя с ее организацией, в частности, под стенами президентского офиса, и особенно с организаторами далеко не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд…

Несмотря на то, что "изнасилования" украинской Конституции "особым статусом" в Париже удалось избежать, формулировка коммюнике по этому вопросу все равно оказалась для Украины опасной, что, безусловно, большой негатив.

История с исчезновением на президентском сайте из текста этого пункта слова "закон" применительно к "особому порядку местного самоуправления" стала отголоском жарких парижских дискуссий. Наши подозрения подтвердили источники, близкие к переговорам: слово "закон" было убрано из коммюнике по требованию российской стороны. Украинцам свою позицию отстоять, увы, не удалось.

Что означает исчезновение этого единственного слова? Как пояснил один из "старейшин" нормандского процесса — экс-министр иностранных дел Павел Климкин, теперь украинской стороне придется обсуждать в рамках "Норманди" и в ТКГ не один закон — "об особом статусе" ОРДЛО, но и все остальные, непосредственно с ним связанные, например, закон об амнистии, использовании языка, "народной милиции" и т.д.

Отстояв возможность продолжить действие закона "об особом статусе" на временной основе на год (хотя, помнится, президент Зеленский ранее предлагал разработать и принять новый закон, а спикер Разумков обещал заняться этим сразу после "нормандского" саммита, что сильно напрягло Кремль и верного ему Медведчука), команда "Слуг народа" в турборежиме уже в четверг проголосовала за продление старого закона.

Теперь в Зе!команде, также позволившей в Париже впервые в истории Норманди вписать в политический документ — коммюнике глав — "формулу Штайнмайера", ломают головы над тем, как наиболее безопасно и безболезненно в течение года инкорпорировать ее в украинское законодательство. По информации ZN.UA, на Банковой рассматривается возможность втискивания "Штайнмайера" в специальный закон об особенностях применения закона о местных выборах на территории ОРДЛО, который еще предстоит принять. По мнению Зе!затейников, сделать "особый статус" постоянным в законе — меньшее зло, нежели зафиксировать его в Конституции.

Однако, по мнению экспертов, чья точка зрения для ZN.UA является весьма авторитетной, россияне, неимоверным давлением добившиеся в феврале 2015-го в "Минске-2" фиксации связки "особого статуса" с Конституцией, ни за что не откажутся от своих планов по федерализации Украины.

Граница, выборы и "модернизация Минска"

Непробиваемо железобетонной осталась позиция Путина и в самом трудном, по признанию В.Зеленского, вопросе восстановления украинского контроля над границей с Россией. К прискорбию для Украины, п.9 "Комплекса мероприятий…" от 12 февраля 2015 г. ("Минска-2") предусматривает, что передача контроля начнется лишь после проведения местных выборов в ОРДЛО.

По информации ZN.UA, в Париж украинская делегация привезла предложение внести в коммюнике саммита пункт о передаче Украине контроля над собственной границей до проведения выборов на оккупированных территориях, чего требует не просто "улица", а национальная безопасность страны. Украинцы получили резкий отпор — не только от Путина, но и от Макрона, категорично заявившего, как и его российский коллега, мол, "читайте Минск!". И хотя, по свидетельству источников ZN.UA в украинской делегации, канцлер Меркель сразу же поддержала предложение Зеленского, Макрон так и остался на российской позиции. На пресс-конференции же он заявил вообще удивительную вещь о необходимости поручения министрам иностранных дел и советникам первых лиц "согласовать политические условия, чтобы за четыре (!) месяца создать предпосылки для проведения местных выборов" в ОРДЛО. И ни слова об условиях безопасности — необходимости достичь устойчивого длительного перемирия, вывести российские войска и незаконные вооруженные формирования с территории Украины и пр. — "читайте Минск!", там есть все эти требования.

Позитивной новостью для Украины была осторожная поддержка Ангелой Меркель намерений украинской стороны обновить Минские соглашения, что, в первую очередь, подразумевает изменение последовательности их реализации, в частности, фиксации требования Киева "сначала — граница, потом — выборы". После саммита представитель Украины в политической подгруппе ТКГ А.Резников сообщил, что к весеннему саммиту "четверки" украинская сторона обязательно подготовит свои предложения по модернизации "Минска".

Есть ли хоть какие-то шансы их реализовать? Они стремятся к нулю. Во-первых, из-за непоколебимой позиции Путина, во-вторых, из-за пропутинской позиции Макрона (чьи юридические советники, к слову, по информации ZN.UA, ведут дела россиян в международных судах). Ведь даже предложение создать в ТКГ еще одну подгруппу — по границе (унаследованное от предыдущих переговорщиков и озвученное Зе!командой в Париже) — не нашло поддержки в рамках всей "четверки". "Если нам не удастся переубедить Макрона, то шансов нет вообще", — трезво оценил ситуацию один из наших собеседников. У самих украинцев силенок и аргументов для этого явно маловато, а "Меркель нынче уже не та, и на Путина, и на французов так, как раньше, она уже не давит".

Может ли Украина вообще поставить крест на Минских соглашениях, не являющихся юридически обязывающим документом? Теоретически может. К этому призывают некоторые украинские политические силы, этим пару раз пугнул Москву и западных партнеров в своих интервью министр Пристайко. Вопрос в том, какова будет цена подобного шага, и готова ли Украина ее платить. Сохраним ли мы, например, поддержку Ангелы Меркель, для которой прекращение единственной в Европе войны стало, пожалуй, уже личной историей? По свидетельству наших дипломатических источников, немецкий канцлер достаточно болезненно восприняла даже факт прямых и неформальных, в обход Берлина, контактов Киева с Москвой, в частности, общение помощника В.Зеленского А.Ермака с зампредом российского правительства Д.Козаком, "курирующим" Украину. В Нью-Йорке, где немецкий канцлер 24 сентября встретилась украинским президентом "на полях" Генассамблеи ООН, как утверждают наши осведомленные собеседники, она якобы недовольно поинтересовалась: "Так, может, мы вам уже не нужны?"

Не останется ли Украина после столь серьезного демарша, как "выход из Минска" без международной поддержки, один на один с Россией пока все сильные мира сего только и ждут, когда смогут снова с ней подружиться?

Совершенно очевидно, что Минские договоренности не только до сих пор не обеспечили прекращения российской агрессии против Украины, но и смертельно опасны для нашей страны, поскольку их полная реализация с большой долей вероятности приведет к потере суверенитета или даже развалу Украинского государства.

Но сегодня одна из основных проблем Украины заключается в том, что ей просто некуда выйти из "Минска". За пять лет существования этих крайне неоднозначных договоренностей ничего реального взамен "Минску" предыдущей властью во главе с П.Порошенко разработано и предложено не было. А Зе!команда, не имея никакой долгосрочной стратегии, действует ситуативно, лишь рефлекторно реагируя на возникающие внешние и внутренние вызовы, которых с каждым днем становится все больше.

Нет никаких оснований считать, что цели Путина относительно Украины — ее возврата в "русский мир" или же, как альтернативы, ее развала, изменились.

Кремлевский хищник хладнокровно выжидает, с удовлетворением наблюдая за тем, как в Украине все сильнее поляризуется общество, периодически вбивая новые "клинья" для расширения его раскола. Он развлекается, созерцая как верные миньоны Кремля из медведчуковского ОПЗЖ и записные "патриоты" из "Европейской солидарности" снижают рейтинг "самого народного" Зе!президента, яростно обвиняя его на подконтрольных каналах, кто — в неспособности "привезти мир из Парижа" и "следовании по стопам Порошенко"; а кто — в "уступках Путину", бесстыдно приписывая Зеленскому "минские" грехи самого Порошенко.

И пока Украина выясняет, кто патриот, а кто предатель, кто больше любит Донбасс, а кто меньше, кто хочет отгородиться от него стеной, а кто готов "простить и обнять", Россия продолжает выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО, отравлять их мозги своими нарративами, пугать "Сребреницей" в случае прихода украинских "националистов" и задается вопросом "Как нам обустроить Донбасс?".

По информации ZN.UA, просочившейся из кремлевских башен, там ставят задачу сделать уровень жизни в ЛНР/ДНР выше, чем в Украине, при этом речь якобы идет не о дотациях, а о восстановлении производства на местах за счет развития кооперации с евразийским пространством. В Москве обсуждают возможности повышения качества обучения "синих" и "белых" воротничков сепаратистских регионов Донбасса. Но стандарты медицины, соцобеспечения и пр. будут повышены не оптом. В первую очередь — для обладателей паспортов РФ…