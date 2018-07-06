Невыплата пенсий ВПЛ как символ лицемерия государства

С началом вооруженной агрессии РФ против Украины в стране появилось новое понятие — временно перемещенные лица (ВПЛ), выявившее целый ряд проблем в принятой исключительно для мирного времени системе социальной защиты населения.

Из-за неготовности правовых процедур к подобным чрезвычайным ситуациям на протяжении четырех лет ВПЛ постоянно сталкивались с многочисленными проблемами, в том числе и при получении пенсионных выплат. Периодически вспыхивали более или менее громкие скандалы, связанные с прекращением выплат ВПЛ в результате верификации, проводимой теми или иными ведомствами.

Последний из них случился в мае-июне 2018 года и получил резонанс благодаря показательной истории Игоря Козловского, известного ученого-религиеведа, отсидевшего в подвалах ДНР два года, а ныне пострадавшего от действий украинской власти. Вернувшись из двухнедельной поездки по Европе, где он давал свидетельства о зверствах боевиков на оккупированной территории, ученый узнал, что в это время ПФ лишил его пенсии — за пересечение границы Украины. Между тем, основанием для прекращения выплаты пенсии является отсутствие ВПЛ на территории Украины в течение более 60 дней. Увы, этот случай незаконной приостановки выплат далеко не единичен.

"Происходящее ныне переходит все границы, — отмечает координатор по адвокации ГО "Донбасс SOS" Ольга Гвоздева. — В мае ситуация с выплатами пенсий ВПЛ показала, что проверяют уже не только граждан, живущих на оккупированных территориях, или тех, кто нарушает постановление Кабмина №365, но и тех, кто проживает на подконтрольных Украине территориях и ничего не нарушает.

Две цитаты с нашей горячей линии.

Мариуполь: "Не получил пенсию за май-июнь. Проверки и идентификацию прошел. В ПФ озвучили, что выплаты будут только в августе".

Днепр: "Не получили выплаты за май-июнь. При этом адресную помощь получали все время. На оккупированные территории не выезжали".

Уполномоченная ВР Украины по правам человека отмечает, что из общего количества обращений от ВПЛ более 50% касаются пенсионных выплат. Наибольшее недовольство вызывает механизм назначения и возобновления пенсий ВПЛ, а также осуществление контроля над их проведением, что определено соответствующими положениями, утвержденными постановлением Кабмина №365, с изменениями, внесенными постановлением Кабмина №335 (25.04.2018).

Обязательность получения статуса ВПЛ; прохождение постоянных, несовершенных и сложных процедур идентификации и верификации; возвращение пенсионных выплат только за три года перед обращением; проверка достоверности информации о фактическом месте проживания для лиц, претендующих лишь на получение пенсий; прекращение выплат пенсий в случае отказа от статуса ВПЛ (приобретение жилья на подконтрольной территории и получение новой регистрации места проживания), и возможность их возобновления только в случае предоставления бумажного пенсионного дела и т.д. — все это приводит к многочисленным негативным последствиям, среди которых, в том числе, огромная административная нагрузка на органы местного самоуправления, особенно в регионах, приближенных к временно оккупированным территориям, в связи с проведением процедуры верификации, а также искажение статистической информации, в частности о ВПЛ.

Урегулированию проблем с получением переселенцами пенсионных выплат были посвящены прошедшие 5 июля в Комитете по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения слушания "О праве на получение пенсий лиц, которых вынудили оставить или бросить свое место проживания в результате или с целью избежания негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера" (законопроект №6692).

"Чтобы решить проблему с нарушением порядка выплаты ВПЛ пенсий, — говорит народный депутат Наталья Веселова, — был зарегистрирован законопроект 6692, разработанный в соавторстве депутатами разных фракций и групп. Однако за год он так и не был вынесен на рассмотрение.

К чему приводит такая ситуация, когда не решена проблема с введением механизма выплат жителям временно оккупированных территорий?

В результате того, что еще в 2015 году было принято постановление Кабмина, согласно которому механизм выплат ВПЛ и жителям неподконтрольных территорий был привязан к справке ВПЛ, ныне Пенсионному фонду не известно, какое количество людей на самом деле проживает на оккупированных территориях и не получает пенсий. Это долг Украины перед ними. Никто не знает, сколько будет длиться война на востоке Украины. Но у страны есть обязательства перед своими гражданами, независимо от того, где они проживают. Вместо этого мы видим, что механизмы контроля над проживанием ВПЛ сводятся к особому цинизму.

Павел Довбыш — военный пенсионер, выехавший в 2014 году из Крыма и защищавший Украину с оружием в руках. Участник АТО выехал в Европу для лечения своего ребенка, а в это время его лишили пенсии и выплат на ребенка.

Еще одну переселенку из Крыма лишили пенсии, хотя она живет в Голосеевском районе города Киева и не выезжала на оккупированную территорию ни разу. Только потому, что какой-то человек с фамилией, похожей на ее, пересек линию разграничения.

Таких случаев — множество. И решать каждый из них отдельно невозможно. Должна быть система. Поэтому мы акцентируем на необходимости принятия законопроекта № 6692 и на приведении в соответствие подзаконных актов Кабмина.

К тому же Верховный суд признал недействующими положения 7-9 и 13 Порядка назначения (возобновления) социальных выплат и Порядка осуществления контроля над проведением соцвыплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденных постановлением №365 и абз. 10 п.1 постановления №637. То есть вся эта тягомотина с проверками и невыплатами была признана противоправной, и потому нормы, ими порожденные, — недействующими. 4 июля Минсоцполитики и ПФ проиграли аппеляцию. У ответчиков для кассации остается 28 дней".

"Согласно всем международным нормам, пенсии являются собственностью людей, — заявил народный депутат Мустафа Найем. — Мы не можем просто так их отнять, точно так же, как квартиру или другое имущество. С другой стороны, нужно смотреть в корень этой проблемы, к чему она может привести. Помимо прочего, проблема невыплаты пенсий сейчас очень влияет на ситуацию с избирательным законодательством. Из-за привязки правительством выплат пенсий к статусу ВПЛ многие люди регистрируются как ВПЛ на прифронтовых территориях именно для того, чтобы получать пенсии. И это создает большие проблемы, когда мы начинаем говорить об избирательных правах переселенцев.

Есть законопроект №6240 об избирательных правах переселенцев и трудовых мигрантов, который дал бы им право голоса на местных выборах. Он зарегистрирован еще 27 марта 2017 года. Но из-за искаженной статистики по переселенцам на прифронтовых территориях у многих депутатов этот законопроект вызывает сопротивление. Есть большое опасение, что из-за выплат пенсий только в случае регистрации как ВПЛ, люди, по всем документам являющиеся ВПЛ, по факту являются жителями неподконтрольных территорий.

Поэтому, конечно, мы считаем, что нужно изменить законодательство, начав именно с механизма, вынуждающего людей регистрироваться как ВПЛ. Мы можем найти механизм, чтобы выплачивать пенсии всем, кто имеет право их получать, не привязывая их к статусу переселенцев".

Однако у замминистра соцполитики Николая Шамбира иная точка зрения. Законопроект №6692, по его мнению, требует доработки со стороны исполнительных органов власти, поскольку, мол, "может привести к возобновлению выплаты пенсии не только жителям оккупированных территорий, но и Азарову и Януковичу". При этом замминистра не объяснил, что мешало Минсоцполитики подать свои предложения за год, в течение которого законопроект ожидает рассмотрения.

"По сравнению с прошлым годом у нас сегодня на 10% больше ВПЛ, получающих пенсию, — заявляет Николай Шамбир. — За шесть месяцев этого года пенсий выплачено больше, чем за весь прошлый год.

Я согласен, что есть много несогласованностей, и не везде система работает, но все больше мы эти вопросы решаем. По сравнению с прошлым годом за пять месяцев текущего мы уменьшили количество проверок в целом на 43%, а по Донецкой области — на 76%. Это результаты, которые мы получили за счет упрощения механизма".

Игорь Козловский в этом сомневается: "Узнав об остановке выплат мне пенсий, я обратился в ПФ, где мне сказали, что для их возобновления нужно опять пройти все круги идентификации и проверок. За полгода после возвращения из плена меня проверили шесть раз. Сегодня я услышал, что это сокращенный вариант. У меня вопрос: сколько же проверок предусматривал не сокращенный? И чего ожидать дальше? У меня нет уверенности, что эта ситуация не повторится, когда я снова выеду за рубеж, поскольку я вижу позицию Минсоцполитики. Мне восстановили выплаты быстро, но те, у кого таких возможностей нет, не получают пенсии по полгода. Таких фактов — множество.

Я понимаю, что есть сопротивление, есть иная точка зрения. Особенно когда речь идет о людях, находящихся на оккупированных территориях, которых все время в чем-то подозревают. Хотя среди них много тех, кто вынужден там оставаться. И лично я знаю немало патриотов, которые за получаемую ими на территории Украины пенсию помогают украинцам, находящимся в тюрьмах на оккупированной территории, и даже военнопленным, которым вообще сложно что-то передать. Но они находят такую возможность. А потом везут через блокпосты свою полупарализованную бабушку, которой под 90 лет, чтобы она прошла идентификацию.

Мы должны осознавать, что это — наши граждане. И свою пенсию они заработали. Чтобы быть привлекательной страной, необходимо иметь человеческое лицо. Европу нужно начинать создавать с себя. Она не там, за углом. Это мы должны меняться. Замечательно, что есть гражданское общество, которое поднимает эти вопросы".

Главная проблема — в лицемерии государства, которое так и не смогло дать четкий ответ обществу, платит оно пенсии жителям оккупированных территорий или нет. Все давно поняли, что адекватной внятной политики по отношению к ВПЛ нет. Многие в силу этого вернулись назад. Поняли это и жители неподконтрольных территорий. И говорить при этом о том, что мы их вернем, ничего не меняя, просто смешно.

Справка ZN.UA

Согласно информации ПФ, общее количество лиц с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, с 2014 года обращавшихся за возобновлением пенсионных выплат, составило около 1,2 млн человек, из которых 809 тыс. — пенсионеры ВПЛ из Донецкой, а 424 тыс. — из Луганской областей. Учитывая официальную информацию ПФ, можно сделать вывод, что приблизительно 59% пенсионеров из числа ВПЛ выплаты не получают.

По данным ПФ, всего на неподконтрольной территории по состоянию на август 2014 года пребывало 1278,2 тыс. пенсионеров, в том числе в Донецкой области — 767,3 тыс., в Луганской — 510,9 тыс.

Самые большие пенсионные выплаты ВПЛ были зафиксированы в 2015 году (956 тыс. пенсионеров), составившие 29,4 млрд грн, в 2016-м — 11,5 млрд грн (связано прежде всего с принятием постановления Кабмина №365), а в 2017-ом — 11,1 млрд грн. В апреле 2018 г. пенсии выплачены 562 тыс. человек, в мае — 501,9 тыс., а в июне — 470 тыс. лиц со статусом ВПЛ. Только за май количество ВПЛ, получающих пенсии, уменьшилось на 60 тыс. В апреле-мае 2018 г., по результатам верификации информации, связанной с выплатами ВПЛ, Минфином направлено ПФ Украины 23 519 рекомендаций по остановке/прекращени. госвыплат по критерию "длительное отсутствие (более 60 дней) лица по месту проживания, дающее основания считать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного проживания". Не получают пенсии как оставившие место временного проживания, выехавшие, умершие, не зарегистрировавшиеся и не вставшие на учет как ВПЛ, 650,4 тыс. человек.

При этом потенциальные расходы ПФ вследствие неполучения пенсий ВПЛ, которым остановлены выплаты, и гражданам на неподконтрольной территории, отображены в итоговых отчетах ПФ как "экономия средств в результате проведенных мерпориятий по подтверждению правомерности пенсионных выплат лицам из числа ВПЛ", а не как затраты будущих периодов (то есть обеспечения пенсионными выплатами пенсионеров из Донецкой и Луганской областей в будущем), что некорректно и противоречит законодательству Украины. "Экономия" средств ПФ в 2014—2016 гг. характеризуется возрастающей динамиклй (увеличение почти в восемь раз в 2016 году по сравнению с 2014-м). То есть с каждым годом общая сумма невыплаченных пенсий для ВПЛ увеличивается. При этом утраты в связи с войной по поступлению средств в ПФ, по словам замглавы правления ПФ Ирины Ковпашко, на июнь 2018-го составили 70,4 млрд грн.