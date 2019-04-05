Неразменный пятак

"Зеленский сольется перед вторым туром, чтобы Петя вернул Приватбанк..." — такие и более сумасшедшие версии снежным комом валятся на головы обывателей, едва отошедших от первого тура президентских выборов.

Конечно, Приватбанк — это даже не лакомый кусок пирога, это отдельный и очень вкусный пирог, и да, он неоднократно был предметом торга между действующим президентом и его заклятым другом Коломойским. Но уже нет объективных оснований считать, что в предвыборной борьбе "Приват" сыграет какую-либо ключевую роль. Да и исход выборов на судьбе "Привата" может никак не отразиться, — его бывший собственник уверенно себя чувствует в украинских судах и при действующем президенте. Но, увы, это не означает, что Приватбанку ничто не угрожает. А речь, напомним, идет о самом крупном банке страны, в капитал которого государство вложило наши с вами деньги.

Количество судебных исков, связанных с национализацией Приватбанка, перевалило за шесть сотен. И пока их стабильно выигрывают бывшие собственники банка, выводившие деньги, связанные с ними лица, не желающие возвращать кредиты, и прочие причастные, "потерявшие все после национализации". Спасибо действующему президенту за успешную судебную реформу и беспристрастных судей, которые даже связанность братьев Суркисов с Коломойским не обнаружили.

На уходящей неделе должна была быть поставлена точка в очередном ключевом "приватовском" деле, — Окружной административный суд Киева назначил на 2 апреля дебаты по делу о национализации Приватбанка. И.Коломойский просил суд признать недействительными и отменить решение правления НБУ об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении в банк временной администрации. Ответчиками в деле являются НБУ, Фонд гарантирования, Кабмин и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, третьими лицами — Приватбанк и Минфин. Назначенные дебаты состоялись. Но так как все заседания, по требованию юристов Коломойского, проходят в закрытом режиме, объективно оценить, позиция какой из сторон была сильнее, чьи аргументы убедительнее, не сможет никто. Как и впоследствии оценить объективность принятого судом решения. Даже если поверить в беспристрастность судей, не получается отмести тот факт, что они тоже люди, погруженные в информационное поле, следящие за избирательной кампанией, интервью бывшего собственника, заявлениями лидера предвыборной гонки и членов его штаба, решениями судей в других "приватовских" делах. Фемида, даже если слепа, то не глуха. В итоге окончательное решение суд так и не принял, взяв перерыв до 18 апреля.

По удивительному стечению обстоятельств (или нет), в тот же день Высший совет правосудия уволил судью Соломенского райсуда Киева Людмилу Кизюн за "существенный дисциплинарный проступок".

В декабре 2017-го судья приняла решение в пользу Коломойского, запретив компаниям, ведущим расследования о выведении средств из банка (в частности, AlixPartners и Kroll), совершать какую-либо деятельность по раскрытию возможных финансовых махинаций, а также принимать оплату за подобные услуги от НБУ, Минфина или Приватбанка. Под эту же гребенку попали и юристы, представляющие интересы Приватбанка в Лондонском суде, — компания Hogan Lovells.

"Данное решение ВСП является уже следствием установленных Третьей дисциплинарной палатой ВСП нарушений, допущенных судьей при осуществлении им правосудия в отдельно определенном деле. Так, судья Кизюн Л.И. допустила множественность грубых нарушений, которые свидетельствуют, что судьей необъективно и несправедливо осуществлялось правосудие", — объяснил ZN.UA управляющий партнер, адвокат АО "Байерс" Игорь Багрий.

Что важно, само решение Кизюн, на которое пожаловались ВСП, давно было отменено самой Кизюн. "Под предлогом защиты персональных данных Коломойского судья фактически запретила ответчикам исполнять заключенные ранее договоры о предоставлении юридических услуг. Более того, этим определением судья приостановила ряд решений и актов Нацбанка, что противоречит прямой норме закона. Гражданский процессуальный кодекс позволяет стороне, относительно которой применены меры обеспечения, подать ходатайство об отмене таких мер. Это и было сделано адвокатами ответчиков. В результате уже через две недели судья Кизюн признала, что основания для подобного обеспечения иска чудесным образом отпали, и сама же отменила меры обеспечения, — объяснила ZN.UA старший юрист АФ Pragnum Алена Мичурина. — В то же время такая формулировка явно не устроила ответчиков, которые желали не только отменить меры обеспечения, но и признать решение судьи Кизюн об их применении незаконными". По сути, увольнение Кизюн не изменит ничего, это просто сигнал для других судей, занимающихся "приватовскими" делами. А таких, как мы помним, немало.

На днях, например, должно состояться еще одно важное судебное заседание. Кипрская фирма Triantal Investments, подконтрольная Коломойскому и в свое время владевшая 16,8% акций Приватбанка, в марте 2018-го выиграла в том же Окружном админсуде столицы дело против НБУ. Судья признал противоправным и отменил распоряжение НБУ о проведении проверки в Приватбанке в октябре 2016 г. Результаты именно этой проверки впоследствии легли в основу решения о признании банка неплатежеспособным, что привело к его национализации. НБУ, естественно, пошел в апелляцию. Если он ее проиграет, бывшие собственники получат весьма веские основания для оспаривания национализации как таковой, если и это произойдет, то привлечь бывших собственников и менеджмент банка к ответственности за доведение его до неплатежеспособности будет невозможно. Что повлияет на ход событий не только в Украине, но и в судах других юрисдикций. Параллельно вместе с Triantal Investments экс-собственник оспаривает факт передачи акций Приватбанка государству, но эта ставка сыграет едва ли.

Несмотря на многочисленные манипуляции и желание всех и каждого сделать банк разменной монетой в противостоянии Коломойского и Порошенко, вероятность того, что банк вернут бывшим собственникам, ничтожна. Да и технически это вряд ли возможно. Этот сценарий был бы условно реалистичным, не будь у креатуры Коломойского такой уверенной победы в первом туре. Но сейчас, когда "Зе-команда" и дружественный ей олигарх уверены, что ухватили за хвост журавля в небе, Приватбанк при всем его величии выглядит даже не синицей в руке, а лягушкой в кармане. Да и сам экс-владелец уже не так категоричен в своих заявлениях, он хочет очистить свое имя, наказать виновных, получить компенсацию и даже готов вернуть выведенные деньги, если этот факт будет доказан. Такая резкая перемена в настроении бывшего собственника, возможно, связана с тем, что он увидел другой путь возвращения контроля над "Приватом". Нет, безусловно, олигарх продолжит изматывать в судах НБУ, Минфин и остальных причастных, чтобы как минимум избежать ответственности за вменяемый ему вывод средств и махинации и получить максимум оснований для прекращения судебных процессов в Лондоне и Женеве, но "вернуть" банк он может куда изящнее, ударив с тыла.

Две недели назад в нескольких СМИ с сомнительной репутацией одновременно появилось два текста, в одном из которых активно, грязно, но не аргументировано критиковался действующий менеджмент Приватбанка, а во втором — его же наблюдательный совет. А через три дня под НБУ пришли демонстранты с плакатами "Геть іноземців із керівництва "Привату". Очевидно, возмущенные изложенными в текстах злоупотреблениями набсовета и менеджмента. Ровно через час после появления плакатов на Институтской посольство США в Украине в своем Twitter заявило: "Мы внимательно следим за развитием событий вокруг Приватбанка. Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией". И вполне возможно, что адресован этот твит был непосредственно организаторам как подозрительно некачественных публикаций, так и демонстрации под НБУ.

Юлия Самаева

Даже само появление как низкопробных текстов, так и людей с портретами и фамилиями банковских менеджеров на плакатах удивило. Много ли обыватель знает председателей правления банков и их замов, да еще и в лицо? Кроме того, банк чувствует себя хорошо, и обвинить его действующее руководство в чем-то крамольном пока не получается. По итогам первых двух месяцев Приватбанк задекларировал чистую прибыль в 5,2 млрд грн (на 4 млрд больше, чем за первые два месяца прошлого года), рост кредитного портфеля на 14 млрд грн, что обеспечило рост процентного дохода банка на 1,1 млрд грн (до 5,5 млрд) и увеличение чистого комиссионного дохода еще на 500 млн грн. Параллельно "Приват" смог сократить на 9 млрд грн долг по рефинансированию перед НБУ. То есть не так и плохо ему живется под управлением "коррупционеров-иностранцев". Да и сами статьи не рассказываю читателям о каких-либо финансовых злоупотреблениях, это скорее истории о том, кто кому друг, кто с кем спит, кто кого на работу привел и какую зарплату получает. Даже если они правдивы, то не тянут на финансовую аналитику или журналистские расследования. И уж точно не могли бы спровоцировать массы на выход под НБУ, потому что размещены были на сомнительных и мало популярных ресурсах.

Но наезд на наблюдательный совет и иностранцев-менеджеров в преддверии избрания нового набсовета — тревожный звоночек. "Приватбанк — хороший, если не лучший пример реформы корпоративного управления среди государственных компаний в Украине. Спустя два года после национализации мы уже видим результаты трансформации банка, причем не только в плане прибыли, но и в управлении рисками, устойчивости бизнеса, — сказал в комментарии ZN.UA председатель набсовета банка Энгин Акчакоча. — Важно понимать, что для нового состава независимого наблюдательного совета — и ключевое слово здесь "независимый" — приоритеты будут те же: защита прав вкладчиков и акционеров банка, что означает возврат государству 160 млрд грн, которые были выделены из бюджета для спасения банка и финансовой стабильности страны. Принцип отбора и утверждения состава набсовета определен законодательно, с учетом того, что ни внешние, ни внутренние факторы не могут повлиять на качество принимаемых решений. Госкомпаниями должны управлять не политики, а независимые профессионалы".

Отбор членов набсовета "Привата" должен состояться в конце апреля. В него войдут три представителя государства (от профильного парламентского комитета, президента и правительства) и шесть независимых представителей. Последних отбирать будет ООО "Телент Эдвайзорс", выбранное на конкурсе, который проходил в марте с.г. Конечно, они должны проводить отбор претендентов открыто и прозрачно, но должны — не значит, будут, и тут мы ожидания руководства банка не разделяем. Сложно гарантировать, что в новый набсовет банка не зайдут симпатизирующие его бывшему собственнику люди. Особенно если клиенты банка под НБУ требуют избавиться от несговорчивых иностранцев и вернуть всегда готовых договориться соотечественников. А ведь именно набсовет контролирует и регулирует деятельность правления банка, попутно назначая и увольняя его членов. Имея большинство в набсовете, можно с легкостью вернуть себе банк, даже проиграв в судах всех инстанций. И, пожалуй, процессу отбора независимых членов набсовета надо уделить внимания не меньше, чем судебным баталиям и словесным дуэлям о том, кто же конкретно принимал решение о национализации банка. Американский большой брат явно дал понять, что следит за ситуацией, но все ли в Украине его услышали, а главное, поняли правильно?