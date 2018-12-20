Насиров Шредингера

Такого поворота событий не ожидали как представители общественности, так и правоохранители, передавшие дело о рассрочке налоговых платежей в суд, где оно слушается уже не первый месяц. С одной стороны, Насиров находится под дамокловым мечом уголовной ответственности за злоупотребления на должности руководителя ГФС, но при этом спокойно, в параллельном судебном процессе, восстанавливается на упомянутую должность через суд. Нонсенс, скажут романтики. Типичная ситуация, будут утверждать отечественные практики.

В то же время упомянутая новость все же подняла бурю в стакане воды и выбила из седла многих нестойких политических комментаторов. На самом деле ситуация не столь однозначна, как поначалу казалось даже автору этого текста. Конечно, нарушение порядка при увольнении — это типичная ошибка членов правительства. Но не всегда такие слова справедливы. Насколько известно из официальных документов, Насиров уволен в связи с утратой права на государственную службу или его ограничением вследствие обретения им гражданства другой страны.

В конце января 2018 года Кабмин направил представление министра финансов Александра Данилюка об увольнении Насирова в Высший корпус гослужбы на проверку. За две недели до этого Минфин на основании полученной из посольства Великобритании официальной информации о наличии у тогдашнего руководителя ГФС британского подданства обратился в правительство с представлением о его увольнении. В результате Насирова уволили с должности.

Прошел почти год. Преемник Насирова Мирослав Продан уже и сам засветился в ситуации с приобретением его друзьями недвижимости на несколько миллионов долларов. Прокуроры САП обвиняют Продана в незаконном обогащении. Незадолго до этого скандала он уволился из ГФС, поскольку планировал принять участие в новом конкурсе на занятие должности главного фискала страны. Планировал, но уже не примет. Хотя, учитывая последние тенденции, ожидать можно всего. Например, в то время как Насирову зачитывают очередную сотню страниц обвинительного акта в суде, он спокойно восстанавливается в должности. Не удивимся, если Продан победит в конкурсе, который объявят в ближайшее время.

А тем временем вернемся к новому-старому руководителю ГФС Роману Насирову. Сразу же после его восстановления о своей позиции заявили все: возмутился директор НАБУ Артем Сытник; детализировал неназначение на должность правительством президент Петр Порошенко; представитель премьер-министра в парламенте Вадим Денисенко указал, что правительство будет обжаловать восстановление экс-главы ГФС в должности. В публичную плоскость вышла даже председательствующая в упомянутом деле судья Наталия Клименчук, а члены правительства непублично объяснили свою позицию по поводу ключевых пунктов судебного решения. Конечно, последние будут обжаловать его в апелляционном порядке.

Позиция судей по увольнению Насирова

Начнем с позиции служителей Фемиды. Упомянутая судья Клименчук попыталась объяснить "Судебно-юридической газете", что у нее нет ни капли сомнения в обоснованности решения о признании противоправным и отмене распоряжения Кабмина об увольнении экс-фискала с должности. Производство было открыто по иску самого Насирова еще в феврале 2018 года. Длительное рассмотрение дела связано с большой загруженностью Окружного админсуда города Киева. В то же время обжалованное экс-главой ГФС решение Кабмина основывается исключительно на обстоятельстве наличия у него двойного гражданства. В своем иске Насиров утверждал об отсутствии этого факта, и поэтому считал решение противоправным и подлежащим отмене в судебном порядке. Кроме этого, он настаивал на нарушении процедуры принятия обжалованного решения, а именно: вопреки установленному законом порядку, принятию решения не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины о его увольнении.

Напомним, что административное судопроизводство предусматривает возложение обязанности доказательства правоты принятых ими решений в делах о признании их противоправности именно на истцов (ч. 2 ст. 77 КАСУ). В таких делах субъект властных полномочий не может ссылаться на доказательства, которые не были положены в основу обжалованного решения, за исключением случаев, когда он докажет, что принял все возможные меры для их получения до принятия обжалованного решения, но они не были получены по не зависящим от него причинам.

То есть ответчик (Кабинет министров) должен был доказать, что принятое им решение по Насирову соответствует закону и по процедуре, и по смыслу. Любое нарушение процедуры или оснований для принятия такого решения трактуется в интересах экс-главы ГФС.

Таким образом, во время судебного разбирательства, объясняет судья, единственным документом, в котором упоминается наличие у Насирова двойного гражданства, является адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании, в котором речь идет о предоставлении НАБУ определенной информации об экс-главе ГФС. Напомним, что в публичной плоскости уже засветилось другое письмо, — в нем идет речь о наличии британского гражданства у Романа Насирова. Также добавим, что и посол Великобритании Джудит Гоф сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что в начале марта 2017 года это письмо было прислано в НАБУ.

Но, насколько мы понимаем, судья говорила о письме экс-министру финансов от британцев. И там было указано, что материалы, подтверждающие этот факт, будут предоставлены в соответствии с международными конвенциями. Председательствующая судья также заметила, что такое письмо само по себе вызывает сомнения, поскольку, хотя его отправителем и указано посольство Великобритании, документ не подписан уполномоченным послом. Кроме этого, судьи неоднократно поднимали вопросы перед ответчиком (Кабмином) о наличии документов, которые бы полноценно подтверждали наличие факта двойного гражданства Романа Насирова. О них, в частности, могла идти речь в вышеупомянутом письме, поскольку именно наличие таких документов на момент принятия решения об увольнении могло бы свидетельствовать о правомерности увольнения. Но такие документы не были предоставлены суду, а представители Кабмина заявили, что в своем распоряжении имеют только информацию, указанную в письме посольства Великобритании.

Как следствие, служители Фемиды сделали вывод, что оснований для установления факта двойного гражданства Романа Насирова не было. А следовательно, он уволен без надлежащих на то оснований.

Дополнительным основанием для удовлетворения исковых требований Насирова стало прямое нарушение порядка принятия решения об увольнении экс-главы ГФС. Согласно действующему законодательству, оно должно реализовываться исключительно на основании решения правительства. А ему должно предшествовать внесение премьер-министром соответствующего представления, чего сделано не было. И последнее. Судья Клименчук упоминает норму статьи 235 Кодекса законов о труде, где указано, что суд, установив обстоятельства незаконного увольнения лица, обязан восстанновить его в должности на предыдущей работе. Что и было сделано.

Позиция членов правительства по увольнению Насирова

Наши источники в Кабмине утверждают, что экс-главу ГФС Романа Насирова уволили законно. И в поддержку этой позиции приводят несколько важных аргументов. Но сначала — о предпосылках обжалования. В правительстве указывают на длительное отсутствие описательной части решения суда. Пока есть только резолютивная и мотивировочная части, а детализации оснований (описательной части) нет. Очевидно, как говорят должностные лица, судей кто-то очень подгонял после затяжной паузы. Наконец, отсутствие полного текста судебного решения не дает возможности полноценно подготовиться к его обжалованию в апелляционном порядке, а текст этот ожидают ближе к концу месяца.

Ключевые юридические аргументы являются следующими. Кабмин считает письмо-подтверждение посольства Великобритании достаточным доказательством наличия второго гражданства. Вторым аргументом является тот факт, что решение Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы является достаточным основанием для последующего увольнения Насирова. Даже больше, новый Закон "О центральных органах исполнительной власти" не предусматривает представления премьер-министра (ч. 1 ст. 19 Закона Украины "О ЦОИВ").

Наконец, именно такие аргументы легли в основу распоряжения Кабмина от 31.01.18 г. №35 об увольнении Романа Насирова с должности главы ГФС в связи с утратой права на государственную службу или ограничения вследствие обретения им гражданства другого государства (п. 2 ч. 1 ст. 84 Закона "О государственной службе"). Кроме этого, еще одним правительственным распоряжением от 31.01.18 г. — №120 — признано утратившим силу распоряжение Кабмина от 03.03.17 г. №134 об отстранении Романа Насирова от исполнения полномочий в должности главы ГФС.

Безусловно, эти сложные юридические заморочки имеют в своей основе ключевой факт, которым оперирует Кабмин: Роман Насиров имеет второе гражданство (Великобритании), и поэтому не может возглавлять "королевство фискалов". Кроме этого, члены правительства считают правомерной процедуру увольнения экс-налоговика, что подтверждено законодательными нормами.

Фискалы Шредингера: to be or not to be?

В этой истории невозможно не упомянуть самые свежие новости. Кабмин решил разделить одно ведомство (ГФС) на два — налоговое и таможню. Некоторые думают, что так Владимиру Гройсману будет проще избрать на должности "нужных людей". Хотя ради справедливости замечу, что в Кабмине считают: поспешность, с которой суд объявил свое решение, связана не с желанием вернуть Насирова в кресло главы ГФС, а с внеправительственной попыткой подтолкнуть Гройсмана как можно быстрее провести конкурс на эту должность. Члены правительства заявляют, что для объявления конкурса и утверждения положений необходимо два месяца. Поэтому результатов отбора новых руководителей налоговой и таможни надо ждать уже после президентских гонок.

Хотя, с другой стороны, — какая разница, когда состоится конкурс? Ведь снова может возникнуть ситуация, когда у правоохранителей вдвое увеличится забот, с учетом предыдущего опыта работы Насирова и Продана. Кажется, что в кабинетах топ-чиновников фискальной системы навели порчу, поэтому, кроме конкурса, понадобятся и священники новообразованной Православной церкви Украины. Возможно, только с их помощью налоговая и таможня наконец освободятся от коррупционных оков, сковывающих систему уже почти 30 лет.