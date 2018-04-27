Между лукавством, мессианством и популизмом

Они нас бесконечно вдохновляют ("справедливость есть, и за нее следует бороться") и предлагают желаемое ("стабильность и благосостояние" или "жизнь по-новому"), обещают и подкупают.

Приближается конец еще одного десятилетия, а мы снова и снова голосуем не за дела, а лишь за обещания. Мы — политический консьюмтариат — потребители самых невероятных политических обещаний-побасенок, любители патриотических лозунгов, сплетен и мифов, "политической гречки"… Мы легко доверяем и безответственно голосуем.

Лукавство

Кто лукавит?

Законодатель, который принимает поправки к Закону "О политических партиях в Украине" (2001), но никак не поспевает за реалиями политического процесса, проявляя странную неспособность к нормированию механизма легитимации и полноценного контроля над теми, кто называет себя партиями. Лукавят министерства и ведомства, которые наблюдают за функционированием 354 "партий", о значительной части из которых можно писать "партии в Украине", но никоим образом не "украинские партии".

Лукавит общество, которое (при случае) с удовольствием коррумпируется этими чужими/своими партиями.

Наконец, лукавят сами партии. В первую очередь — парламентские политсилы. Ведь, как свидетельствуют их отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 г., представленные в НАПК, у них серьезные нелады. Прежде всего, не все парламентские партии имеют местные организации, которые в установленном порядке приобрели статус юридического лица. В частности, внимание привлекают Радикальная партия Олега Ляшко и "Народный фронт" у которых, как зафиксировано в отчетах, нет ни одной ячейки! Ни од-ной! А как же закон, который все еще требует от политсилы "на протяжении шести месяцев со дня регистрации" обеспечить "образование и регистрацию… своих областных организаций в большинстве областей Украины" и т.п.? А как эти партии без этих ячеек проводили избирательную кампанию в 2014 г. и собираются принимать участие в выборах в Верховную Раду Украины в 2019 г.? От лица кого?

"Народный фронт" — наиболее финансово мощная политсила 2017 г., поскольку почерпнул из госбюджета (по результатам парламентских выборов 2014 г.) значительные средства. "Утаивая" свою партийную сеть, "Народный фронт" отчитался о наличии у него 630 работников "аппарата". То есть сети ячеек нет, а аппарат есть. Можно предположить, что эти "работники" являются своего рода "уполномоченными на местах", которые по необходимости организуют поддержку партии в регионах. Вполне возможно, что не все из "уполномоченных" имеют билеты политической силы, которой они оказывают те или иные услуги. Но очевидно одно: всех их хорошо оплачивают, ведь получив из госбюджета 113 753 500 грн, на заработную плату "Народный фронт" израсходовал 31 687 576 грн (примерно 28% средств). Если принять во внимание, что в уплату за аренду помещений затраты партии составляли 30 278 025 грн, а на на теле-, радиорекламу и рекламу в печатных СМИ политсила израсходовала 23 585 103 грн, то в сумме это составит 75,2% от полученных из госбюджета наших с вами (налогоплательщиков) средств.

Радикальная партия Олега Ляшко, получив из госбюджета 38 257 900 грн, по указанным статьям израсходовала, соответственно, 9 284 342 грн (зарплата для 136 работников "аппарата"?), 2 038 989 грн (аренда помещений и транспорта) и 13 949 508 грн (реклама), или 67,6% средств налогоплательщиков. У партии, как и у названной выше, затрат на содержание местных ячеек не было.

Довольно пикантная ситуация с Блоком Петра Порошенко "Солидарность", годового отчета которого на сайте НАПК вообще нет (у политсилы привилегии или просто она незаконопослушна?). Впрочем, агентство разместило 25 отчетов "территориальных" и четырех "городских" организаций партии. Последние информируют о своем местонахождении в Днепре, Коломые, Кременчуге и Полтаве, но работают практически без аппарата.

Не предоставив отчет для размещения на сайте НАПК, политсила, впрочем, разместила документ с аналогичным названием на своем сайте, заметив, что больше половины суммы, полученной из госбюджета (67 643 629 из 112 103 600 грн), она израсходовала на содержание местных ячеек. 9 418 300 грн — на зарплату 42 "работникам аппарата"? Более, если не ошибаюсь, 18,5 тыс. грн в месяц? На аренду помещений — 1 382 998 грн, телерекламу — 3 005 000 грн. Кроме того, в отличие от упомянутых коллег по парламенту, политсила активно тратилась на издательскую (6 951 138 грн) и международную деятельность (1 310 391 грн).

Отсутствие или незначительное количество ячеек особенно бросается в глаза на фоне ресурса ВО "Батьківщина", у которого, по моим подсчетам, насчитывается около 655 местных организаций. Это — своеобразный рекорд, ведь из 210 партийных отчетов, представленных в НАПК за 2017 г., 96 партий заявили о полном отсутствии партийной структуры (45,7%). Анализ структуры еще 90 политсил подтвердил, что:

— 21–30 местных организаций имеют 25 политических сил (или 21,92% от 114 политсил, имеющих сеть);

— 11–20 — имеет 31 партия (или 27,19%);

— 6–10 — 6 политсил (или 5,26%);

— 2–5 —17 партий (или 14,91%);

— по 1 местной организаций — 11 политических партий (или 9,64% от 114 политсил).

Ряд партий, которые не имеют сети местных организаций или с небольшой сетью, не имеют и счетов в банках. Не имея дел с финансами, они, можно предположить, не проводят с избирателями никакой работы, которая бы требовала денег ("Право и справедливость", "Порядок и справедливость", "Пиратская партия Украины", "Побратимы Украины" и др.). Таким образом, у нас есть партии, которые как общественный институт в подавляющем большинстве являются мало состоятельными образованиями.

Рейтинг партий с наибольшим количеством местных ячеек, а значит и тех, которые, скорее всего (предвижу!), будут принимать участие во всех грядущих избирательных кампаниях в стране, отражает таблица.

Примечательно, что будучи лидером процесса развития партии, ВО "Батьківщина", впрочем, как свидетельствует "Отчет…" за 2017 г., не израсходовала ни копейки на их содержание. Получив из госбюджета 29 182 200 грн, политсила 3 675 056 грн из них потратила на зарплату, еще 7 233 860 грн — на аренду помещений и транспорта. Свыше 30% средств налогоплательщиков — 10 013 013 грн — съела телереклама.

Наконец, "Оппозиционный блок" и объединение "Самопоміч" отчитались о функционировании партийных сетей, соответственно, из 77 и 74 местных организаций со статусом юридического лица.

"Оппозиционный блок" из госбюджета получил 48 467 700 грн. Затраты партии по статье "заработная плата" составили 2 869 743 грн, "аренда помещения" — 5 070 599 грн. "Оппозиционный блок", как и Блок Петра Порошенко "Солидарность", указал затраты на содержание региональных отделений — 20 169 167 грн. На издательскую деятельность политсила израсходовала 979 602 грн, немного больше — на внешнюю рекламу (1 099 099 грн), а больше всего партийных финансов пошло на телерекламу — 12 025 820 грн; на размещение рекламы на радио партия потратила 26 750 грн. Таким образом, вообще на рекламу политсила израсходовала

13 151 670 грн, или свыше 27% от выделенных из бюджета, дав еще один пример расходования денег налогоплательщиков с блестящей легкостью.

Объединение "Самопоміч" получило из бюджета 100 643 500 грн. На заработную плату было потрачено 17 626 649 грн, аренду помещений — 656 746 грн, на аренду транспорта — 67 603 грн. Затраты на рекламу (значительно более скромные по сравнению с другими парламентскими партиями) на телевидении составили 2 833 663 грн, на радио — 946 297 грн, в печатных СМИ — 578 825 грн. Кроме того, партия потратилась на внешнюю рекламу — 691 562 грн и на издательскую деятельность — 17 938 082 грн. На функционирование местных ячеек затрат не было.

Таким образом, средства, выделенные из госбюджета парламентским партиям, и — шире — вообще партийные финансы, тратит ограниченная группа людей во главе с лидером. Структура этих затрат — абсолютно произвольная у каждой политсилы, но акцентом затрат являются расходы на заработную плату "работников аппарата" и телерекламу. Рейтинг партий по затратам на рекламу в 2017 г. имел такой вид:

— больше всего средств из госбюджета на рекламу потратила Радикальная партия Олега Ляшко — 36,46%;

— второе (условное) место заняло ВО "Батьківщина", израсходовав 34,31% выделенных бюджетных средств;

— третьей политсилой, которая мощно проникалась саморекламой, оказался "Оппозиционный блок", потративший 27,13% бюджетных средств на саморекламирование;

— "Народный фронт" израсходовал на рекламу 20,73% наших средств;

— резко отстало от своих парламентских коллег Объединение "Самопоміч", израсходовав на рекламу лишь 5,01% средств, выделенных государством на проведение уставной деятельности;

— о наименьших затратах отчитался Блок Петра Порошенко "Солидарность" — 2,68%.

В отчетах парламентских партий (несмотря на закрепление в уставах фиксированного членства и обязанности платить взносы) уплата членских взносов не зафиксирована. Партии имеют спонсоров, которыми являются преимущественно юридические лица. Спонсорские поступления самыми большими были у "Народного фронта" (около 450 тыс. грн) и Объединения "Самопоміч" (около 390 тыс. грн. Зато Оппозиционный блок получил от спонсоров, если верить отчету, в несколько раз меньше (около 10 тыс. грн). Несмотря на это, финансовые затраты парламентских партий в 2017 г. были примерно в пределах сумм, полученных из госбюджета.

Отчетность политических сил актуализирует вопрос утаивания ими средств, как и информации о сферах их расходования (бесконтрольной печати "джинсы", функционирования партийных сайтов, оплаты услуг политтехнологов?). Партии готовы платить 6 тыс. грн штрафа (согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции"), но не подавать честный отчет и не потерять некоторую часть средств, которые государство может конфисковать. Они довольно умело прячут деньги.

Популизм

Его демонстрируют не только Ляшко, Тимошенко или Рабинович. Анализ идей, под которыми создавалось, например ВО "Черкащани" кое в чем схож с анализом идейной основы УГП. В первую очередь подчеркиваются слабые места современных партий, их оторванность от региональных потребностей. (Впрочем, это не помешало ВО "Черкащани" расположить свою штаб-квартиру в г. Киеве.)

Второй созвучный мотив для манипуляций сознанием жителей Черкасщины — возмущение политсилы недемократической системой управления, которая функционирует в других партиях — "один лидер на все времена". Акцент же делается на том, что "граждане будут избирать человека из области, которая является достойной, патриотической и не продажной", ведь "на местах лучше видно". В конце концов, заявляя: "мы не хотим брать на себя полномочия государства, но не желаем, чтобы оно забирало их у органов местного самоуправления", ВО "Черкащани" подчеркивало важность децентрализации и развития местного самоуправления. Руководитель партии А.Семинога доказывал, что члены их объединения изменят страну к лучшему.

Элита того или иного региона перед местными выборами 2015 г. (как это становится все более понятным с временного расстояния) прибегала к популизму, в поисках инструментов упрочнения своих позиций, свидетельством чего было отсутствие программ развития регионов, местного самоуправления и т.п. В случае декларирования программы изменений, эти (обещанные) изменения не были достижимы, поскольку в ряде случаев политическая сила обходила вопрос пределов компетенции региональной власти или местного самоуправления (осуществление обещанного не отвечало политико-правовым реалиям Украины), избегала разработки и объяснения механизма достижения цели и характеристики ресурсного (в том числе финансового) обеспечения реализации задач. Таким образом, обещания фактически ничем не подкреплялись, но для избирателя звучали заманчиво.

Тайной для избирателя оставались процессы в партиях, неутомимо обещавших "европейскость, демократизм, прозрачность", а между тем их лидеры пришли из рядов политсил, весьма далеких и от европейскости, и демократизма, и прозрачности. Избиратель чувствовал своеобразный разрыв шаблона…

Образец "высокого популизма" — обращение С.Каплина (осенью 2016 г.) в День города к полтавчанам: "Я поздравляю земляков с нашим общим праздником — днем нашего неповторимого города. … Полтава всегда ярко выделялась среди других украинских городов. Сегодня же… команда Социал-демократической партии прилагает все усилия, чтобы она стала №1. Полтава — это уникальный, чрезвычайно неординарный, чрезвычайно прекрасный край. И вся Полтавщина и Полтава всегда будет, я обещаю вам, греметь на всю страну, потом — на всю Европу, потом на весь мир. В Полтаве будет и свой президент, и свой премьер, и будущие министры, в Полтаве будут свои герои, которые прославят ее на всю Европу и на весь мир". Такой задор — акцентирование уникальности города и региона, оценивание его неординарности, безоговорочность обещаний "греметь на всю страну, всю Европу, весь мир", жажда "ополтавщения" Украины "своим президентом, премьером, министрами, героями" и другими — как раз и является рафинированным образцом популизма. Магией слов в действии, парализующей мышление избирателя.