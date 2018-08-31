Mayday! Донбасс: угроза экологической катастрофы в центре Европы

Много лет назад в Харькове я занимался проблемами экологии в Украинском научном центре охраны вод (ВНИИВО, почти как НИИЧАВО — НИИ Чародейства и Волшебства). Сегодня это Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем — ведущая научно-исследовательская организация в системе экологии и природных ресурсов.

Там я разрабатывал математические модели баланса природных ресурсов. Ездил по стране, анализировал статистические данные. С тех пор хорошо знаю эту тему и понимаю уровень угроз. Поэтому, когда увидел данные по экологическим рискам в зоне оккупированного Донбасса, понял — пора звонить во все колокола!

Оккупационные власти чувствуют себя временщиками на украинской территории. Им наши проблемы не болят, они не думают о будущем и потому могут привести регион к по-настоящему масштабной экологической катастрофе. Думаете, преувеличиваю? Нет!

В своей статье "Стратегия восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса. "Механизм малых шагов" я особо выделил пункт о необходимости срочных мер по устранению экологических рисков. И это единственный пункт, к которому было подготовлено подробное приложение. Сегодня хочу еще раз акцентировать внимание на степени и срочности экологической угрозы на временно оккупированных территориях, потому что, повторю, экологическая катастрофа на Донбассе, вызванная вооруженной агрессией РФ, станет экологической катастрофой для всей Европы.

Почему именно МВД так настойчиво поднимает этот вопрос? Потому что весь этот регион по сути является зоной потенциальной экологической чрезвычайной ситуации, причины и угрозы которой следует срочно ликвидировать, пока она не охватила всю территорию Украины и сопредельных стран. А такая опасность велика!

Вот лишь несколько фактов, которые, думаю, заставят вас задуматься над этой темой и действовать.

Город Бунге Донецкой области (до 2016 года — Юнокоммунаровск): угроза радиоактивного заражения

Вероятнее всего, большинство из вас не знали, что в 1979 г. в шахте "Юный коммунар" (г. Бунге, Донецкая область) на глубине 900 метров был проведен экспериментальный подземный ядерный взрыв мощностью 300 тонн тротила. В результате образовалась стеклянная радиоактивная капсула, содержащая радиоактивные изотопы стронция, цезия и плутония (объект "Кливаж"). (Подробно о радиационных угрозах, усилившихся или возникших в результате оккупации по состоянию на апрель 2018-го ("Мутации опасности, или Радиационные угрозы оккупированных территорий" ZN.UA №15 от 21.04.2018). В случае ее разрушения произойдет чрезвычайно сильное радиоактивное загрязнение подземных вод, которое распространится на огромную территорию. Как сообщили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, в апреле 2018 г. оккупанты остановили насосы, откачивавшие из "Юнкома" воду.

По оценке специалистов, шахтным водам понадобится от года до двух, чтобы достичь критического уровня реки Булавинка, после чего последует размыв грунтов, фактически уход под землю города Бунге и разрушение объекта "Кливаж". Далее радиоактивная вода попадет в реки Кальмиус и Северский Донец, потом в Азовское, а затем и в Черное море. Загрязнение внутреннего моря превысит норму в сотни раз. Радиоактивному заражению подвергнется не только Украина, но и соседние государства.

Поселок городского типа Новгородское Донецкой области: угроза химического загрязнения

В пгт Новгородском Донецкой области, что возле Торецка, находится фенольный завод, который сбрасывает в свои отстойники фенолы, фенольные соединения, серную кислоту, формальдегиды, нефтепродукты, нафталин и другие химические вещества. Их попадание в грунт может привести к тяжелейшим экологическим последствиям. Фенол и его соединения относятся ко второму классу химической опасности. Пыль, пары и раствор фенола вызывают тяжелые химические ожоги слизистых оболочек глаз, кожи, поражают почки, печень, органы дыхания и сердечно-сосудистую систему, вызывают нервные расстройства, могут привести к параличу дыхательного центра.

Предельно допустимая концентрация фенола — одна тысячная миллиграмма на литр воды. По оценкам специалистов, в отстойниках находится 270 тонн фенола и фенольных соединений…

В результате артиллерийских обстрелов в 2014 г. дамба отстойников получила повреждения. Разрешение от оккупантов на ремонт было получено только в 2016-м, однако полностью завершить ремонтные работы местные "власти" не дали. В настоящее время доступ на аварийный участок вновь закрыт.

В случае прорыва дамбы химикаты потекут в реку Кривой Торец, далее в Северский Донец, а затем попадут в Азовское море.

Город Довжанск Луганской области: угроза загрязнения атмосферы сероводородом

В окрестностях Довжанска Луганской области расположены 45 тлеющих отвалов. В результате этого концентрация сероводорода в городе в 45 раз превышает допустимую норму.

Сероводород тяжелее воздуха, поэтому его смог висит над источником и стелется низко над поверхностью земли при ветреной погоде. При вдыхании паров повышенной концентрации сероводород угнетает дыхательный центр, останавливает транспортировку кислорода в крови, вызывает депрессию, психические расстройства, поражения вегетативной нервной системы.

Кроме сероводорода, тлеющие промышленные отходы выбрасывают в атмосферу целый список тяжелых и редкоземельных элементов, концентрация которых сегодня неизвестна.

Город Горловка Донецкой области: угроза попадания "мертвой" шахтной воды в систему водоснабжения

По имеющимся данным, в районе Горловки уровень шахтных вод поднялся с 1,5 км в 2014 году до 400 метров на сегодняшний день.

Шахтная вода — "грязная", недопустимо высокое содержание солей и примесей тяжелых металлов делает ее непригодной для человека и экосистемы в целом. Такая вода убивает все живое и ни при каких условиях не может быть использована ни в качестве питьевой, ни даже технической. В случае ее выхода на поверхность уровни загрязнения водного бассейна на огромной территории будут катастрофическими.

Повышение уровня "мертвой" воды и подтопление вызваны прекращением работы насосов, откачивавших шахтную воду даже на закрытых шахтах. Теперь эти насосы массово отключаются, а оборудование и электропроводка на шахтах разворовываются.

По результатам экологического мониторинга восточных территорий, проведенного в 2017 г. в рамках совместного проекта Координатора проектов ОБСЕ и Минприроды, ситуация с загрязнением поверхностных и подземных вод в регионе достигла критического уровня.

Город Донецк: угроза проседания грунтов

Согласно спутниковому мониторингу, в результате подтопления донбасских шахт территория Донецка уже просела в среднем на 25 см, а по отдельным районам города — от 53 до 92 см.

Земля "двигается" не только вокруг терриконов гибнущих шахт, но и в населенных пунктах. По мнению экспертов, привлеченных ОБСЕ, угроза техногенной катастрофы охватывает практически всю территорию, на которой когда-либо велась добыча угля. Донецкий угольный бассейн представляет собой гигантскую техногенно-геологическую систему, в которой большинство шахт имеют между собой гидравлическую связь. Таким образом, закрытие любой шахты приводит к заполнению подземных пустот шахтными водами и, соответственно, к проседанию грунтов, а это, в свою очередь, — к повреждению сооружений, зданий и коммуникаций населенных пунктов.

Сегодня насчитывается 36 шахт, которые были остановлены, их оборудование разграблено, а горные выработки затопляются токсичными водами. Еще 70 шахт находятся сегодня в стадии ликвидации и в этом случае будут неминуемо затоплены.

Украина — это Европа

В данном случае я использую это определение в самом прямом, географическом, смысле. Я привел всего пять конкретных примеров, однако каждый из них — только часть масштабных процессов разрушения экосистемы региона. Подтопление шахт, проседание грунтов, выход "мертвой" воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнение, риск техногенных аварий — это риски не только для временно оккупированных районов двух областей и не только для Украины в целом. Каждый из них также является реальной и достаточно близкой по времени угрозой для сопредельных европейских стран и может привести к катастрофическим последствиям для всей экосистемы континента.

Наши специалисты провели подробный анализ экологических рисков по открытым источникам (см. PDF-файл), результаты которого будут опубликованы на сайтах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и МВД. Это обширный документ, из которого я привел только несколько пунктов в сокращенном виде. По моему мнению, уже этого достаточно, чтобы понять сложность ситуации и необходимость принятия срочных системных мер для устранения угроз.

Еще раз подчеркну: сегодня мы не имеем достоверной информации о ситуации на опасных объектах и уровне опасности проходящих природных и техногенных процессов.

Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция для ликвидации последствий "хозяйствования" оккупационных властей на захваченных территориях.

Такая операция возможна только при условии прекращения военных действий и в рамках комплексного процесса деоккупации Донбасса. А это делает деоккупацию архисрочным вопросом мировой политики.

Жесткая позиция международных организаций и общественности должна стать аргументом для внесения вопроса об урегулировании ситуации на Востоке Украины в актуальную повестку дня.

Природа не учитывает нюансов политики. Законы физики и химии неумолимы. Мы должны успеть предотвратить катастрофу!