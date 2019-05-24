Кто стоит за разрушением Институтской?

Мостовую — именно ту, на которую пролилась кровь Небесной сотни, начали снимать экскаватором и грузить, чтобы вывезти.

Мостовой, конечно, планы застройщика не ограничиваются. В планах — полностью демонтировать дорожное покрытие, бордюры, асфальт, зеленые насаждения, изменить рельеф самой улицы и ближайших склонов, вымостить на ее месте новую аллею — с другой геометрией, новыми деревьями и т.п.

Как это ни удивительно, но план уничтожения улицы, за событиями на которой весь мир с замиранием сердца наблюдал 20 февраля 2014 г., подается под соусом... увековечивания памяти Небесной сотни. Абсурд! Ведь для того чтобы якобы оказать почести подвигу героев, собираются полностью демонтировать все, что было сценой и декорациями трагического действа, которым был этот подвиг. И вместо этого создать новый ландшафт с сооружениями, где уже ничто не будет напоминать о том памятном дне, поскольку исчезнут обожженные огнем и политые кровью камни мостовой — этот немой, но выразительный свидетель. Было бы только желание услышать...

Странно, но идеологами такого "увековечивания" выступают Министерство культуры, Институт национальной памяти и непосредственный заказчик — Национальный музей Революции достоинства.

Остановка следствия

Во время архитектурного конкурса, предшествующего перестройке Институтской, профессиональное сообщество и семьи Небесной сотни высказывали замечания к концепции проекта. Я как нардеп обращался к реализаторам проекта с просьбой учесть разные точки зрения на будущее улицы.

Самая болезненная проблема, которую порождает разрушение Институтской, — это прекращение следственных действий на ней. Ведь воплощение проекта создаст — возможно, в некоторых случаях непреодолимые — препятствия расследованию убийств участников Майдана, а следовательно — наказанию виновных.

Представители Института национальной памяти и Национального музея Революции достоинства считают, что у следствия было достаточно времени, и в суде отстаивают позицию против наложения ареста на территорию, где происходили преступления. Судьи соглашаются с этой позицией, суды продолжаются, но сейчас никаких запретов изменять место преступления нет.

Позволю себе выразить удивление, что идеологи этого проекта сооружение мемориала ставят выше, чем требование людей наказать виновных.

Что же касается продолжительности расследования, то кроме тотального беспорядка в Генпрокуратуре, достигшего своего апогея за последние три года, на это есть объективные причины. Во-первых, такого уровня сложности расследования проводились мало где в мире. Например, аналогичные события вокруг Вильнюсского телецентра расследовались 17(!) лет — и это в Литве, где учреждениям правосудия доверяют намного больше.

Но сложность нашего случая заключается в активном и эффективном противодействии следствию. Мы помним, как МВД препятствовало допросам своих сотрудников Генпрокуратурой, как милиционеры прибегали к силовым акциям и централизованно организованным митингам, чтобы освободить из рук следствия своих побратимов, подозреваемых в убийствах на Майдане.

Кроме того, адвокаты обвиняемых и подозреваемых нередко сознательно затягивают следственные действия, используя возможности, которые им дает УПК.

Наконец, специфика нынешнего расследования заключается в том, что даже через пять лет находятся новые видеозаписи и другие доказательства, в связи с появлением которых возникает потребность в новых следственных экспериментах на улице Институтской.

Сейчас позиция Генеральной прокуратуры, более 30 семей героев Небесной сотни, адвокатской совещательной группы, которая объединяет юристов, предоставляющих правовую помощь потерпевшим, единая: следствие надо завершить. Несмотря на все промедления, у него есть серьезная судебная перспектива. У нас есть возможность получить и приговоры, и мемориал. И ни в коем случае нельзя менять одно на другое!

Откуда поспешность?

Сюрреалистический факт, но за проектом перестройки улицы, стоимость которого составляет 150 млн грн (это кроме бюджета на сооружение огромного здания музея рядом), скрывается коммерческий интерес... Андрея Кравца, человека, которого называли "завхозом" беглеца Януковича.

Подрядчиком строительства, у которого довольно спорные и непрозрачные статьи в смете, по данным издания "Наші гроші", выступает группа компаний "Укррестраврация".

Именно эта компания в 2013 г. разрушила Гостиный двор — архитектурное украшение киевского Подола, собираясь перестроить его в торгово-развлекательный центр. Это стало основанием для того, чтобы после бегства Януковича государство через суд де-юре вернуло себе право собственности на сооружение.

Впрочем, охрана "Укрреставрации" до сих пор держит здание под своим контролем, поскольку, благодаря блокированию со стороны юристов застройщика, правительство, нынешний хозяин Гостиного двора, судебного решения в полной мере так и не исполнил и браться за восстановление сооружения не спешит.

Кстати, именно тот "Беркут", который впоследствии отметился бесчинствами на Майдане, 18 февраля 2013 г. силой выбросил из Гостиного двора защитников здания, задержав даже действующих в то время нардепов (!), что является прямым нарушением закона о статусе народного депутата.

Очевидно, что такие своевольные действия были совершены по неформальной просьбе застройщика. Есть все основания подозревать наличие устойчивых связей между сотрудниками спецподразделения "Беркут" и фактическими владельцами "Укрреставрации", а следовательно, можно подозревать и мотивацию последней как можно тщательнее уничтожить доказательства в деле против милиционеров-убийц.

В любом случае, возможно ли вообще, чтобы на сооружении мемориала зарабатывали ближайшие соучастники убийц — те, против кого, собственно, и восстали герои?

Не будет ли такой мемориал кощунством, памятником не подвигу героев, а символом измены этих самых героев, на чьей крови пришли к власти нынешние "мемориализаторы"? Такая наша "политика памяти"?

Василий Артюшенко, ZN.UA

Конкурс на снос

Ведущие украинские архитекторы выступили с сокрушительной критикой как процедуры, так и содержательного наполнения т.н. конкурса, проведенного государственными учреждениями.

Например, бывшего главного архитектора Киева в 1987–1992 гг. Николая Жарикова вообще не допустили к конкурсу, ссылаясь на формальную причину — отсутствие у него сертификата архитектора.

По мнению вице-президента киевской организации Национального союза архитекторов Украины Георгия Духовичного, ключевым является вопрос: как могло случиться, что конкурсное решение полностью уничтожает аутентику места событий?

Кто так "профессионально" подготовил условия конкурса, что в них не были прописаны никакие ограничения и отягощения, а именно: улица Институтская, во-первых, это место преступления, где совершено намеренное массовое убийство людей; во-вторых, это исторический центр Киева, который уже сам по себе является неприкосновенным; в-третьих, это всемирно известная картинка того, что произошло на Майдане.

Ведь на сегодняшний день Институтская (в частности участок, позже переименованный в аллею Героев Небесной сотни) является памятником местного значения, и ее запрещено изменять. Это означает, что мемориал можно строить рядом, но не ВМЕСТО улицы. Но в условиях конкурса это, очевидно, указано не было.

Фактически условием конкурса было разрешение изменять до полной неузнаваемости то, что знает весь мир. Кто заинтересован в этом? Тот, кто заинтересован, эти условия и писал.

По словам Духовичного, председатель жюри конкурса тоже считал, что аутентичность улицы не должна была быть уничтожена: "Но нам сказали, что в Украине это правильно".

"Очень интересно, что организаторы выложили в свободный доступ стенограмму обсуждения, но весь этот диалог (об обстоятельствах появления условий, не предусматривающих сохранения аутентики. — И.Л.) из него изъят", — утверждает Духовичный.

Чтобы получить ответы на все эти вопросы, я как нардеп направил соответствующие обращения. В то же время члены семей погибших героев говорят, что будут ложиться под экскаваторы, чтобы не допустить причинения вреда следствию и уничтожения памяти о тех событиях.