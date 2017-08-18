Краеугольный камень преткновения

Наполеон любил повторять: "Архитекторы и женщины способны разорить любую страну больше, чем самая страшная война".

Оставим в стороне прекрасный пол, но при углубляющейся коррупционной системе регулирования градостроительной деятельности, а также в ситуации полного игнорирования властью принципа планирования территорий украинский архитектор — большая опасность для страны. В который раз, обращая внимание на данный факт, чувствую, что издаю звуки того самого вопиющего в пустыне. Но мне можно. Потому что опыт свидетельствует: капля все-таки точит камень.

В этой связи (чтоб уж совсем на пальцах), стоит вспомнить историю возвращения Ленина в Россию в апреле 1917-го. Тогда вместе с вождем в опломбированном вагоне ехали его ближайшие соратники. Работал только один туалет. Мужчины, естественно, ощущали определенный дискомфорт. Ильич разрулил ситуацию: составил подробный график. Смешно, но ведь абсолютно не учитывалась, когда возникнет естественная потребность посетить туалет.

Так не оттуда ли, господа-товарищи, пошло и сохранилось доныне полное пренебрежение к человеку? К свободе выбора им своего поведения? Не оттуда ли игнорирующая наши права всеохватывающая система регламентаций?

Ну и что, что оттуда? — спросите вы, и будете правы. Ведь с того момента прошел целый век. А в Украине до сих пор функционируют многочисленные институции, задача которых — "обеспечить контроль над соблюдением законодательства при строительстве и приеме в эксплуатацию градостроительных объектов". При этом "обеспечено" получается все — и законодательство, и контроль, а главное — прибавочный доход чиновников разного ранга. Конечно, нужно учесть, что каждая новая власть очень старается "изменить вопиющую ситуацию", "реформировать систему" и "сократить поборы". Однако вопреки всем законам физики, этих учреждений, регламентаций и инструкций становится только больше. Спрут непоколебим. Его, к несчастью, (и здесь не до иронии) не смогли обезглавить и две наши последние революции. Кто с ним сталкивался — тот сегодня не смотрит телевизор.

Вот, к примеру, простой случай из новейшей истории Киева. Обрушился карниз над входом в Почтамт на Крещатике. Специальная комиссия установила: в растворе вместо цемента — песок. А ведь мы знаем, сколько таких растворов намешано за эти годы по стране. Сколько карнизов возведено, дорог построено… И строится до сих пор. При этом местные "алхимики" прошли ж каким-то чудесным образом все разрешительные инстанции, выполнили все инструкции и создали этот песочный столичный карниз. И вряд ли в момент рокового обвала клерку из разрешительной инстанции стало стыдно. Впрочем, как не залился краской и его босс, и босс босса…

При стажировке в Линкольнском институте земельной политики я много общался с американскими коллегами. У них давно не строят замков из песка. Работает иной механизм. Точнее, люди, хорошо подумали и разработали систему, минимизирующую коррупционную составляющую. Так, перед началом строительства заказчик страхует все риски в банке: и качество строительных материалов, и качество строительных работ (их соответствие проекту), и сроки строительства, и охрану труда, и все остальное. Банку не дашь взятку. Он рискует собственными капиталами.

Отсюда вывод: службу Государственного архитектурно-строительного контроля следует ликвидировать. Упразднить следует и другой коррупциогенный орган — Госгеокадастр. Он также претендует на роль контролирующей институции при строительстве и вводе в эксплуатацию градостроительных объектов, игнорируя при этом работы по планировке территории.

Конкретизирую. Многие города давно и справедливо жалуются на то, что существующая многоступенчатая система получения разрешений на возведение зданий повышенной этажности не только не исключает возможности коррупции на низовом уровне, но и размывает ответственность, не позволяет установить, кто же конкретно отвечает за выдачу такого разрешения. Наказать кого-либо невозможно.

Поэтому представляется целесообразным также перейти на заявочный принцип, при котором конкретный архитектор берет на себя всю ответственность. Гарантирует соблюдение требований соответствующих законодательных актов и государственных строительных норм в комплексе. Он также обязуется возместить ущерб, который может быть нанесен его действиями. Для обеспечения этого архитектор будет страховать свои риски в страховых компаниях. В экспертной среде уже готовы законопроекты на этот счет.

Эти шаги я расцениваю как глобальную тактическую основу, которая позволит не только минимизировать коррупцию, но и выйти на постановку главной стратегической цели — территориального планирования городов, по принципу человекоцентричности. Украинские города, начиная с многомиллионной столицы и заканчивая Гуляй-Полем, в перспективе могут стать мощной экономической основой государства. А в случае синхронизации этого процесса с начатой реформой местного самоуправления — залогом того, что нам удастся сбалансировать экономическую, социальную и политическую жизнь в масштабе всех регионов страны. А не только Киева и других мегаполисов. Как, впрочем, того и требует Лейпцигская хартия "Города Европы на пути устойчивого развития".

Благодаря такой стратегии, обеспеченной преемственностью во власти, мы сможем:

— обеспечить устойчивое развитие городов и систем расселения;

— способствовать экономическому росту городов;

— гарантировать пространственно-временную равнодоступность всех граждан в центры по предоставлению им публичных услуг;

— провести административно-территориальную реформу (включая обоснование состава и границ объединенных территориальных громад и укрупненных районов);

— выявить наиболее прибыльные для инвесторов и отвечающие интересам общин локализации инвестиций;

— создать открытую платформу для налаживания солидарных действий власти, бизнеса и институтов гражданского общества по развитию страны, ее регионов и населенных пунктов.

В этой связи большое недоумение вызывает то, что в составе законодательных актов, которые должен знать претендент на должность руководителя той же областной и районной госадминистрации, отсутствуют законы, регулирующие деятельность по планировке территории. Ведь без знания этого предмета невозможно решение актуальнейших задач: локализации киевоцентричности; повышения роли региональных элит; антиолигархической консолидации региональных элит для демократического обновления страны.

Поэтому заслуживает срочного обсуждения вопрос о создании специального правительственного комитета (по примеру Германии, Японии, других развитых стран мира) для консолидации деятельности министерств, других ЦОВ по обеспечению основ регулирования экономически, социально, экологически сбалансированного использования территории страны, интегрированного развития городов и систем расселения. Этот правительственный комитет должен принять на себя и задачи, связанные с реформой местного самоуправления. Поскольку на сегодняшний день мало кто понимает, что границы и состав территориальных громад должны основываться на решениях работ по планировке территорий. Градостроительная документация — один из инструментов решения ключевых проблем реформы местного самоуправления.

В качестве примера. Сегодня далеко не все объединенные громады знают, на что использовать возросший финансовый ресурс. Разрабатываемые для них стратегии смогут сыграть положительную роль только тогда, когда будут опираться на систему конкурентных преимуществ и ограничений, содержащихся в градостроительной документации. Поэтому необходимо за счет Фонда регионального развития форсировать разработку схем планировки территорий объединенных громад. Главными врагами реформы являются районные советы и госадминистрации, теряющие свои административные и, главное, — финансовые полномочия. Поэтому они стремятся создать единственную объединенную громаду на всей территорию района. Этого нельзя допускать.

Понятно, что сегодняшние чиновники не обладают достаточным багажом знаний. Депутаты всех уровней, работники органов исполнительной власти и местного самоуправления должны осознать особую значимость градостроительной деятельности для своей оперативной и стратегической работы. Эти знания могут помочь им и в приобретении электоральной поддержки при подготовке к выборам в 2019 году. Поэтому необходимо в учебные планы факультетов гуманитарного профиля вузов, Академии государственного управления при Президенте Украины, старшей школы, курсов повышения квалификации представителей законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления следует ввести специальную профильную дисциплину.

Уже сегодня необходимо экстренное коренное обновление содержания и повышение качества работ по планировке территории на национальном, региональном и местном уровнях. Нуждается в корректировке проект государственных строительных норм "Планировка и застройка территории". Прежде всего это относится к разделу "Социальная инфраструктура". Автор учения о ноосфере Вернадский заявлял, что вид Homo Sapiens — отнюдь не вершина эволюции, и человек будущего будет существенно отличаться от современного. Прежде всего по своим моральным, умственным, духовным качествам. Очевидно, что никто не может предсказать дату появления нового человека. Особенно в контексте неопределенности будущего. Новый человек не может появиться одномоментно. Процесс постепенен.

Но страшно подумать, что человеку будущего уготована судьба жить в среде, сформированной по не меняющимся во времени нормативам вчерашнего дня.

В итоге, учитывая особую значимость градостроительной деятельности для решения стратегических задач развития страны, следует признать, что существующая устаревшая система ее нормативно-правового регулирования — один из ключевых факторов, блокирующих развитие страны.

Сохранение этой системы — угроза для будущего. Проведенный анализ свидетельствует, что она в корне порочна и не может быть усовершенствована, ибо способствует системному отставанию страны. В рамках неотложных задач реформирования Украины необходимо заново сформулировать всю систему нормативно-правового регулирования архитектурной и территориально-планировочной деятельности.