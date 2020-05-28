Конец "бибикратии"?

В Израиле начался суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньягу. Можно ожидать, что он будет длиться год или дольше. Все будет зависеть от того, как быстро свидетели будут давать свои показания. Премьеру инкриминируют такие преступления как получение взяток, мошенничество и злоупотребление общественным доверием. Израильскому премьер-министру грозит до 10 лет тюрьмы, если его осудят по самому серьезному из выдвинутых обвинений — взяточничеству, в том числе якобы за получение подарков, таких как шампанское, сигары и украшения.

Нетаньягу считает, что все это строится на политической основе. По мнению Биби, полиция, прокуратура и юридический советник правительства при содействии СМИ "шьют" ему дела с целью дискредитировать правый лагерь и отстранить его от власти. Партнер Нетаньягу по коалиционному правительству, бывший политический конкурент и лидер левоцентристского альянса "Кахоль Лаван" Бени Ганц, раньше обещавший не входить в правительство, пока премьера будут судить за коррупцию, заявил, что Нетаньягу невиновен, пока его не признают виновным, и заверил, что полностью верит в судебную систему Израиля.

Сейчас это дело является беспрецедентным столкновением между первым лицом израильского политического истеблишмента и судебно-правовой системой Израиля. Оно грозит еще большим политическим расколом израильского общества, которое и так очень страдает от того, что в течение года выборы в Кнессет проходили трижды.

Биньямин Нетаньягу блефует, утверждая, что "ничего не будет, потому что ничего не было, и нет". Он прекрасно понимает: шансы на оправдательный приговор во всех трех делах невелики. Раньше эксперты считали, что премьер должен был пойти на досудебное соглашение: он оставляет политику, а открытые против него дела прекращают. И хотя неизвестно, поддержали ли бы такое предложение прокуратура и суд, но команда Нетаньягу возможность компромиссного решения вообще проигнорировала.

Не исключено, что позже премьер очень пожалеет об этом утраченном для него гипотетическом шансе. Однако Нетаньягу — политический гроссмейстер, и даже начиная проигрывать судебным инстанциям, он всегда будет искать выход из тупика.

Так и на этот раз: обреченный на неминуемое поражение в суде, Нетаньягу будет прилагать все возможные усилия, чтобы получить победу на общественном поле и сделать волеизъявление народа аргументом защиты в судебном процессе. Для этого придется провести очередные досрочные выборы в Кнессет не позднее, чем через полтора года. А после победы на выборах, апеллируя к своему электорату, Нетаньягу снова и снова будет повторять: "Я получил беспрецедентную поддержку израильтян. Суд пытается опротестовать вердикт избирателей. Они осудят меня — значит, осудят вас".

Пытаясь перевести судебный процесс в процесс политический, премьер таким образом делегирует часть полномочий избирателям, а там по популярности ему нет равных.

Нетаньягу, играя с законом, предлагает обществу согласиться на "бибикратию" вместо демократии. С ней перманентный политический кризис может продолжаться еще долгие годы. А искусно пользуясь стратегией разделения израильского политикума, Биби сможет все время выводить себя из-под удара оппонентов, применяя обретенный за 11 лет пребывания у власти опыт политической эквилибристики. И хотя Израиль и в дальнейшем продолжает оставаться единственным демократическим государством на Ближнем Востоке, и пролонгация правления Нетаньягу демократическим путем начинает вызвать у израильтян беспокойство по поводу того, куда движется страна.

Израильский политический сумбур вполне может спровоцировать сумбур экономический, если "нетаньягиада" не будет иметь своего временнóго ограничения. Управленческий сумбур является следствием не чрезмерной демократии, а, скорее, использования демократии для достижения недемократических целей. Если во время трех последних избирательных кампаний в Израиле так и не достигли национального консенсуса, то следует задуматься, может ли получать мандат доверия тот, кто постоянно использует народное доверие для достижения личной политической цели.

Тем временем очень важным вопросом является то, как повлияет суд над Нетаньягу на внутреннюю ситуацию в Израиле. Сейчас Бени Ганц получил должность заместителя премьер-министра, право вето на большинство основных решений, контроль над половиной правительственных министерств и соглашение, по которому они с Нетаньягу будут занимать должность премьера поочередно. Очередь Ганца занять должность премьер-министра запланирована на 17 ноября 2021 года.

И право вето, которое Ганц и Нетаньягу получили один в отношении другого, может сделать эту договоренность неэффективной. А утверждение Бени Ганца, что это коалиционное правительство будет работать, окажется нереалистичным. Правительство численно разрослось, увеличилось количество министров, организованы новые министерства. Однако действие соглашения Ганца с Нетаньягу возможно до тех пор, пока последний будет пребывать в должности премьер-министра.

Если же, например, премьер во время судебного процесса будет оправдан, то он может отменить соглашение о распределении власти с Ганцем и вообще отказаться от ротации должности премьер-министра: наивен тот, кто думает, что Биби будет готов передать власть после окончания полуторагодчного срока своего премьерства. Ведь в его планы вовсе не входит делиться своей властью с кем-то другим.

Биньямин Нетаньягу для целого поколения был лидером, который в свое время очень много сделал для страны. Но он не может возглавлять правительство пожизненно. Он превращается в "политический тормоз", который начинает блокировать будущее Израиля. И своим ярым стремлением раз за разом оставаться на должности премьера он не только гасит положительную память о своей роли в израильской политике, но и перекрывает партии "Ликуд" возможность избавиться от негативного шлейфа из-за реализации Нетаньягу собственных политических прихотей.

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